Campioana Moldovei, Milsami Orhei nu renunță la un nou titlu de campioană și se apropie amenințător de lidere - VIDEO

ProTV.md, 18 octombrie 2025 19:50

Campioana Moldovei, Milsami Orhei nu renunță la un nou titlu de campioană și se apropie amenințător de lidere - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
20:30
Max Verstappen a plecat din pole position în cursa sprint de Formula 1, ce se desfășoară în această seară la Austin, în Statele Unite - VIDEO ProTV.md
Max Verstappen a plecat din pole position în cursa sprint de Formula 1, ce se desfășoară în această seară la Austin, în Statele Unite - VIDEO
20:30
Brazilianul Lucas Moraes a devenit campion mondial la raliuri, după o etapă în care favoritul Nasser Al-Attiyah a fost penalizat cu o oră, după o eroare incredibilă - VIDEO ProTV.md
Brazilianul Lucas Moraes a devenit campion mondial la raliuri, după o etapă în care favoritul Nasser Al-Attiyah a fost penalizat cu o oră, după o eroare incredibilă - VIDEO
Acum o oră
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.10.2025
19:50
15 elevi și studenți vor primi bursa președintelui în acest an. Despre ce sumă este vorba - VIDEO ProTV.md
15 elevi și studenți vor primi bursa președintelui în acest an. Despre ce sumă este vorba - VIDEO
19:50
Campioana Moldovei, Milsami Orhei nu renunță la un nou titlu de campioană și se apropie amenințător de lidere - VIDEO ProTV.md
Campioana Moldovei, Milsami Orhei nu renunță la un nou titlu de campioană și se apropie amenințător de lidere - VIDEO
19:40
Au schimbat halatele albe, pe ținute de gală. Studenții anului I de la Universitatea de Medicină și Farmacie au luptat pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025 - VIDEO ProTV.md
Au schimbat halatele albe, pe ținute de gală. Studenții anului I de la Universitatea de Medicină și Farmacie au luptat pentru titlul de Miss și Mister Boboc 2025 - VIDEO
Acum 2 ore
19:30
Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți este bilanțul exploziei devastatoare din București. Imagini de la locul tragediei - VIDEO ProTV.md
Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți este bilanțul exploziei devastatoare din București. Imagini de la locul tragediei - VIDEO
19:20
Vise spulberate pentru româncele Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian la turneul WTA de la Osaka. Astăzi cele două au ratat calificarea în marea finală a Openului japonez - VIDEO ProTV.md
Vise spulberate pentru româncele Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian la turneul WTA de la Osaka. Astăzi cele două au ratat calificarea în marea finală a Openului japonez - VIDEO
19:10
La Open-ul chinez vom avea parte de o finală între două jucătoare născute în Rusia. Elena Rybakina și Ekaterina Alexandrova se vor bate pentru trofeu - VIDEO ProTV.md
La Open-ul chinez vom avea parte de o finală între două jucătoare născute în Rusia. Elena Rybakina și Ekaterina Alexandrova se vor bate pentru trofeu - VIDEO
19:10
Campioana Europei - Paris Saint-Germain, a pierdut primele puncte acasă din ultimele șase luni. PSG a evitat în ultimul moment o înfrângere pe teren propriu - VIDEO ProTV.md
Campioana Europei - Paris Saint-Germain, a pierdut primele puncte acasă din ultimele șase luni. PSG a evitat în ultimul moment o înfrângere pe teren propriu - VIDEO
18:50
Anchetă în cazul exploziei din București. Peste 30 de martori audiați. Anchetatorii caută epicentrul deflagrației: „Trebuie să vedem de ce a fost atât de violentă" - VIDEO ProTV.md
Anchetă în cazul exploziei din București. Peste 30 de martori audiați. Anchetatorii caută epicentrul deflagrației: „Trebuie să vedem de ce a fost atât de violentă" - VIDEO
18:40
Austria îşi schimbă poziţia şi susţine noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei ProTV.md
Austria îşi schimbă poziţia şi susţine noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei
Acum 4 ore
18:30
Chelsea arată din ce în ce mai bine în campionatul Angliei. După ce etapa trecută au bătut campioana Liverpool, astăzi cetățenii au reușit un nou succes - VIDEO ProTV.md
Chelsea arată din ce în ce mai bine în campionatul Angliei. După ce etapa trecută au bătut campioana Liverpool, astăzi cetățenii au reușit un nou succes - VIDEO
18:20
Imagini dramatice cu un incendiu și nori mari de fum pe Aeroportul InternaționalHazrat Shahjalal. Toate zborurile au fost suspendate ProTV.md
Imagini dramatice cu un incendiu și nori mari de fum pe Aeroportul InternaționalHazrat Shahjalal. Toate zborurile au fost suspendate
18:00
Volodimir Zelenski a părăsit Statele Unite cu mâna goală după întâlnirea cu Donald Trump, fără a obține livrările de rachete Tomahawk - VIDEO ProTV.md
Volodimir Zelenski a părăsit Statele Unite cu mâna goală după întâlnirea cu Donald Trump, fără a obține livrările de rachete Tomahawk - VIDEO
17:50
„O asistentă de-a Maiei Sandu m-a contactat." Cum fotbalistul Maxim Potîrniche a ajuns în noul legilativ pe listele PAS? Declarațiile făcute de acesta la Podcastul Lorenei - VIDEO ProTV.md
„O asistentă de-a Maiei Sandu m-a contactat." Cum fotbalistul Maxim Potîrniche a ajuns în noul legilativ pe listele PAS? Declarațiile făcute de acesta la Podcastul Lorenei - VIDEO
17:20
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament ProTV.md
PCRM iese din blocul Patriotic: Partidul a decis că va constitui o fracțiune separată în noul Parlament
17:10
Marea dilemă înainte de summitul Trump-Putin de la Budapesta. Cum va ajunge liderul rus în spațiul aerian al UE - VIDEO ProTV.md
Marea dilemă înainte de summitul Trump-Putin de la Budapesta. Cum va ajunge liderul rus în spațiul aerian al UE - VIDEO
17:00
Reușite la asigurarea securității și restanțe la dezvoltarea economică. Cum califică experții activitatea guvernului Recean - VIDEO ProTV.md
Reușite la asigurarea securității și restanțe la dezvoltarea economică. Cum califică experții activitatea guvernului Recean - VIDEO
Acum 6 ore
16:30
Este diferit sau e ca al PAS? Cum ar putea arăta programul de guvernare al candidatului înaintat la funcția de premier, Alexandru Munteanu ProTV.md
Este diferit sau e ca al PAS? Cum ar putea arăta programul de guvernare al candidatului înaintat la funcția de premier, Alexandru Munteanu
16:10
Ucraina a lovit o substație din Rusia, punct cheie în rețeaua energetică a regiunii Volga de Mijloc, asigurând legătura dintre sistemele energetice ale Uralului și ale zonei centrale a Rusiei - VIDEO ProTV.md
Ucraina a lovit o substație din Rusia, punct cheie în rețeaua energetică a regiunii Volga de Mijloc, asigurând legătura dintre sistemele energetice ale Uralului și ale zonei centrale a Rusiei - VIDEO
15:30
Sagrada Família se apropie de finalizarea turnului central și va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa ProTV.md
Sagrada Família se apropie de finalizarea turnului central și va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa
15:10
Un tir de drone rusești a lăsat mii de oameni fără energie electrică în toată Ucraina ProTV.md
Un tir de drone rusești a lăsat mii de oameni fără energie electrică în toată Ucraina
Acum 8 ore
14:30
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan ProTV.md
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan
13:50
Cum s-a produs explozia devastatoare din București. Filmul tragediei - VIDEO ProTV.md
Cum s-a produs explozia devastatoare din București. Filmul tragediei - VIDEO
13:20
Momentul în care o femeie din Turcia a pășit în fața tramvaiului: A fost distrasă de muzica din căști. Ce s-a întâmplat după - VIDEO ProTV.md
Momentul în care o femeie din Turcia a pășit în fața tramvaiului: A fost distrasă de muzica din căști. Ce s-a întâmplat după - VIDEO
13:00
Foametea se adâncește în nordul Gazei, în ciuda armistițiului. Convoaiele ONU nu pot ajunge. „Extrem de dificil” ProTV.md
Foametea se adâncește în nordul Gazei, în ciuda armistițiului. Convoaiele ONU nu pot ajunge. „Extrem de dificil”
12:50
Un liceu din Polonia introduce în programă pilotarea dronelor ProTV.md
Un liceu din Polonia introduce în programă pilotarea dronelor
Acum 12 ore
12:20
O femeie, pasager al rutei Chișinău-Constanța, a pus bani în pașaport încercând să mituiască polițiștii de frontieră, la ieșirea din țară. Ce încerca să facă și ce pedeapsă a primit ProTV.md
O femeie, pasager al rutei Chișinău-Constanța, a pus bani în pașaport încercând să mituiască polițiștii de frontieră, la ieșirea din țară. Ce încerca să facă și ce pedeapsă a primit
12:20
Incendiu la subsolul unui bloc din București, unde funcționează un centru spa. Zeci de oameni, evacuați ProTV.md
Incendiu la subsolul unui bloc din București, unde funcționează un centru spa. Zeci de oameni, evacuați
12:00
Miliardarul șef al unei companii gigant le oferă angajaților un bonus de 75.000 de dolari, drept încurajare să aibă copii ProTV.md
Miliardarul șef al unei companii gigant le oferă angajaților un bonus de 75.000 de dolari, drept încurajare să aibă copii
11:10
Răspunsul bizar dat de Casa Albă după ce un reporter a întrebat cine a ales Budapesta pentru întâlnirea Trump – Putin ProTV.md
Răspunsul bizar dat de Casa Albă după ce un reporter a întrebat cine a ales Budapesta pentru întâlnirea Trump – Putin
11:10
Fostul congresman republican George Santos, trimis după gratii pentru fraudă, iese din pușcărie grație lui Donald Trump. „Să ai o viață minunată!” ProTV.md
Fostul congresman republican George Santos, trimis după gratii pentru fraudă, iese din pușcărie grație lui Donald Trump. „Să ai o viață minunată!”
11:00
Tehnică militară ar putea fi văzută pe străzi, iar în unele localități din țară s-ar putea auzi împușcături. Ministerul Apărării vine cu explicații și precizări ProTV.md
Tehnică militară ar putea fi văzută pe străzi, iar în unele localități din țară s-ar putea auzi împușcături. Ministerul Apărării vine cu explicații și precizări
10:30
„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina, dar adevărata miză pentru Kiev rămâne, pentru moment, de neatins ProTV.md
„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina, dar adevărata miză pentru Kiev rămâne, pentru moment, de neatins
10:10
Trump îi refuză lui Zelenski rachetele Tomahawk. „Trebuie să mai lucrăm la asta” (presa) ProTV.md
Trump îi refuză lui Zelenski rachetele Tomahawk. „Trebuie să mai lucrăm la asta” (presa)
10:00
SUA și China pregătesc noi negocieri economice. Liderii caută să evite o escaladare a tarifelor comerciale ProTV.md
SUA și China pregătesc noi negocieri economice. Liderii caută să evite o escaladare a tarifelor comerciale
09:50
Cazul cu 1 milion de țigări, descoperite într-un camion la vama Leușeni. Directorului Serviciului Vamal: „Este indubitabil faptul că ar putea fi implicați și vameși" ProTV.md
Cazul cu 1 milion de țigări, descoperite într-un camion la vama Leușeni. Directorului Serviciului Vamal: „Este indubitabil faptul că ar putea fi implicați și vameși"
09:20
Starea răniților în explozia din București. Mai multe persoane, operate ProTV.md
Starea răniților în explozia din București. Mai multe persoane, operate
09:10
Scandal în Italia, după ce liderul celui mai mare sindicat a spus că Giorgia Meloni că este „curtezana” lui Donald Trump ProTV.md
Scandal în Italia, după ce liderul celui mai mare sindicat a spus că Giorgia Meloni că este „curtezana” lui Donald Trump
08:50
Când va avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin. Dialogul va fi în lipsa lui Zelenski ProTV.md
Când va avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin. Dialogul va fi în lipsa lui Zelenski
08:50
Zelenski le-a dezvăluit liderilor europeni ce a discutat cu Trump. „Sunt realist” ProTV.md
Zelenski le-a dezvăluit liderilor europeni ce a discutat cu Trump. „Sunt realist”
08:40
Trump, către Zelenski, la Casa Albă: „Sperăm că vom putea pune capăt războiului fără să ne gândim la rachetele Tomahawk” ProTV.md
Trump, către Zelenski, la Casa Albă: „Sperăm că vom putea pune capăt războiului fără să ne gândim la rachetele Tomahawk”
08:30
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul pentru Vladimir Putin? Drum riscant al liderului rus spre Ungaria ProTV.md
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul pentru Vladimir Putin? Drum riscant al liderului rus spre Ungaria
08:30
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York, după „discuții cu Regele Charles” ProTV.md
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York, după „discuții cu Regele Charles”
08:20
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski - FOTO ProTV.md
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski - FOTO
08:10
Ploi în centrul și nordul tării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ploi în centrul și nordul tării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
01:10
LIVE TEXT. Trump, discuție la Casa Albă cu Zelenski, „un lider foarte puternic, care a trecut prin multe”. Târgul propus de Zelenski: Drone ucrainene pentru Tomahawk americane ProTV.md
LIVE TEXT. Trump, discuție la Casa Albă cu Zelenski, „un lider foarte puternic, care a trecut prin multe”. Târgul propus de Zelenski: Drone ucrainene pentru Tomahawk americane
17 octombrie 2025
23:40
Momentul în care Trump scapă o înjurătură în conferința de presă cu Zelenski - VIDEO ProTV.md
Momentul în care Trump scapă o înjurătură în conferința de presă cu Zelenski - VIDEO
21:40
Militarii din Batalionul de Geniu Codru au sărbătorit 33 de ani de la înființarea unității: Geniștii și-au prezentat echipamentele și tehnica, iar cei mai buni au primit noi grade militare - VIDEO ProTV.md
Militarii din Batalionul de Geniu Codru au sărbătorit 33 de ani de la înființarea unității: Geniștii și-au prezentat echipamentele și tehnica, iar cei mai buni au primit noi grade militare - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.