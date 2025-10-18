Militari moldoveni și români participă la exercițiul „JCET 2025” în R. Moldova
NordNews, 18 octombrie 2025 16:50
Armata Națională desfășoară, în perioada 20–31 octombrie 2025, exercițiul „Joint Combined Exchange Training – 2025” (JCET), organizat la centrele de instruire ale instituției. La antrenamente participă și militari din România, parteneri tradiționali ai Republicii Moldova în cadrul acestui exercițiu încă din anul 2009. Potrivit scenariului, militarii vor executa trageri cu diferite tipuri de armament de [...] Articolul Militari moldoveni și români participă la exercițiul „JCET 2025” în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 5 minute
17:20
Panică la bord: o baterie cu litiu a luat foc într-un avion care zbura din China spre Coreea de Sud # NordNews
O baterie cu litiu a luat foc în mod spontan, sâmbătă, la bordul unui avion care zbura de la Hangzhou, în estul Chinei, către Seul, Coreea de Sud. Echipajul a gestionat imediat situaţia şi nu au fost raportate victime. După ce avionul a decolat de pe Aeroportul Internaţional Hangzhou Xiaoshan, la ora locală 9:47, o [...] Articolul Panică la bord: o baterie cu litiu a luat foc într-un avion care zbura din China spre Coreea de Sud apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
16:50
Armata Națională desfășoară, în perioada 20–31 octombrie 2025, exercițiul „Joint Combined Exchange Training – 2025” (JCET), organizat la centrele de instruire ale instituției. La antrenamente participă și militari din România, parteneri tradiționali ai Republicii Moldova în cadrul acestui exercițiu încă din anul 2009. Potrivit scenariului, militarii vor executa trageri cu diferite tipuri de armament de [...] Articolul Militari moldoveni și români participă la exercițiul „JCET 2025” în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
16:30
Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat, în cadrul celui de-al V-lea Plen al formațiunii, desfășurat la 18 octombrie 2025, că va constitui o fracțiune parlamentară separată în noul legislativ. Decizia a fost luată în pofida faptului că PCRM a participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie în cadrul Blocului Electoral [...] Articolul PCRM a decis formarea unei fracțiuni separate în Parlament apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru perioada 18–22 octombrie o creștere semnificativă a nivelului apei pe fluviul Nistru, ca urmare a majorării volumului deversat din lacul de acumulare Dubăsari până la 700 m³/s. Conform datelor operative, nivelul apei pe sectorul cuprins între orașul Criuleni și satul Răscăieți ar urma să urce cu 0,40 până la [...] Articolul Avertizare pe Nistru: creștere de nivel, fără inundații apare prima dată în NordNews.
14:10
VIDEO „Sunt rus. O să vă omorâm!”. Bărbat cercetat penal pentru amenințare într-un tren elvețian # NordNews
În Letonia a fost deschis un dosar penal împotriva unui cetățean vorbitor de limbă rusă care a amenințat o familie vorbitoare de limbă ucraineană într-un tren din Elveția. El s-a identificat drept rus și a amenințat: „Vă vom omorî”. Bărbatul deține cetățenie Letoniei, potrivit ZdG. Un bărbat agresiv vorbitor de limbă rusă a atacat un [...] Articolul VIDEO „Sunt rus. O să vă omorâm!”. Bărbat cercetat penal pentru amenințare într-un tren elvețian apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
09:20
Dacă vrei să aduci cea mai intensă aromă a toamnei în farfurie, încearcă rețeta de paste cu sos de dovleac și salvie. Este genul de preparat care pare simplu, dar are o eleganță naturală în gust și în prezentare, potrivit catine.ro. Această rețetă îmbină perfect gusturile calde ale dovleacului copt cu aroma inconfundabilă a [...] Articolul Paste cu sos de dovleac și salvie. Un preparat cremos, parfumat și catifelat apare prima dată în NordNews.
08:10
Pielea uscată apare atunci când nu este suficient de hidratată. Devine aspră, strânsă, cu mâncărimi, descuamări și aspect solzos. Află de ce pielea rămâne uscată chiar și după hidratare și care sunt răspunsurile specialiștilor, potrivit catine.ro. Cauzele posibile ale pielii uscate includ stilul de viață, vârsta, anumite medicamente, afecțiuni ale pielii și schimbările de [...] Articolul De ce pielea ta rămâne uscată chiar și după hidratare. Răspunsurile specialiștilor apare prima dată în NordNews.
06:50
În weekendul 18–19 octombrie, locuitorii din nordul R. Moldova vor avea parte de o vreme răcoroasă și ploi slabe, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, cu viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va fi de 85%. La Briceni, temperaturile vor varia între 2°C și 11°C. [...] Articolul Îmbrăcați-vă mai bine! Prognoza pentru 18-19 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Luna se mută din Fecioară în Balanță și aduce schimbări în energiile nativilor. Citește horoscopul zilei de 18 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Un sextil al Lunii cu Jupiter aduce oportunități în afaceri și dragoste. Este un moment ideal pentru întâlniri de familie și decorarea casei, potrivit catine.ro. Cei mai mulți nativi [...] Articolul Vărsătorii caută soluții. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
21:10
NordNews LIVE Când va avea tot Bălțiul căldură? Discuție cu reprezentanții CET-Nord și un inginer # NordNews
În această ediție a NordNews Live discutăm cu șefa departamentului dezvoltării și planificării, Veronica Garbuz, șeful departamentului administrativ, Adrian Crasnobaev, a CET-Nord și inginerul Iurie Serafimovici despre începutul perioadei reci, provocările sistemului centralizat de încălzire din municipiul Bălți, cum se pregătește sau s-a pregătit CET-Nord de iarnă, despre proiectele de modernizare, eficiența energetică, dar și [...] Articolul NordNews LIVE Când va avea tot Bălțiul căldură? Discuție cu reprezentanții CET-Nord și un inginer apare prima dată în NordNews.
20:40
Trei persoane au decedat în urma exploziei din Capitală României, 20 au fost rănite, dintre care 15 au fost transportate la spital, iar alte șapte persoane aflate în Centrul de asistență constituit în incinta Liceului Bolintineanu au fost asistate de către echipajele medicale pentru atac de panică, scrie Agerpres. Pompierii bucureșteni au extras, vineri seară, [...] Articolul Explozie mortală în București: trei victime și zeci de persoane rănite apare prima dată în NordNews.
20:10
NordNews LIVE „Ucraina rezistă, R. Moldova sprijină”. Dialog cu Paun Rohovei, ambasadorul Ucrainei la Chișinău # NordNews
În această ediție a NordNews LIVE, discutăm cu Excelența Sa Paun Rohovei, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în Republica Moldova, despre relațiile bilaterale, sprijinul pentru refugiați și cooperarea dintre Kiev și Chișinău în contextul războiului. Articolul NordNews LIVE „Ucraina rezistă, R. Moldova sprijină”. Dialog cu Paun Rohovei, ambasadorul Ucrainei la Chișinău apare prima dată în NordNews.
18:20
VIDEO Cum și-a accelerat o afacere din Moldova procesele financiare cu ajutorul Paynet Business # NordNews
Nu trebuie să fii expert în IT ca să îți digitalizezi afacerea. „STEP IT Academy” a făcut-o fără stres, cu ajutorul Paynet Business – o soluție digitală completă și modernă, dedicată IMM-urilor, care elimină cozile, hârtiile și timpul pierdut la ghișee. Drept rezultat, plățile merg la fel de rapid ca un click pe „start”, iar părinții [...] Articolul VIDEO Cum și-a accelerat o afacere din Moldova procesele financiare cu ajutorul Paynet Business apare prima dată în NordNews.
17:40
VIDEO Avertisment de la Poliția Bălți: Crește numărul înșelăciunilor telefonice și online # NordNews
Escrocii devin tot mai inventivi, iar victimele tot mai numeroase. Poliția din Bălți avertizează cetățenii să fie vigilenți și să nu ofere datele cardurilor bancare, nici să investească bani pe platforme necunoscute. Într-o declarație publică, șeful adjunct al Securității Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, Gheorghe Drăgan, spune că în ultimele săptămâni s-au intensificat [...] Articolul VIDEO Avertisment de la Poliția Bălți: Crește numărul înșelăciunilor telefonice și online apare prima dată în NordNews.
Ieri
15:50
Arcadie Scobioală este antreprenor, somelier și co-fondator al companiei Vinodor, dedicat promovării vinului și valorilor autentice ale Moldovei. El spune că a ales să investească în industria vinului pentru că pasiunea și respectul pentru autenticitate pot aduce recunoaștere internațională și pot întări comunitățile locale. „Vinul face parte din povestea Moldovei, iar prin grija pentru detalii [...] Articolul Arcadie Scobioală: „Vinul nostru arată că Moldova poate ajunge la standarde europene” apare prima dată în NordNews.
15:30
Bălți – prima oprire a echipei filmului „Puterea Dragostei” pornită în turneu cinematografic # NordNews
Echipa thrillerului romantic „Puterea dragostei”, semnat de regizorul Ivan Naniev, a dat startul caravanei de promovare în țară, la scurt timp după premiera grandioasă de la Chișinău, organizată în stil hollywoodian. Prima oprire a turneului cinematografic este Bălți, unde pelicula va fi proiectată la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. Proiecțiile vor avea loc pe parcursul a [...] Articolul Bălți – prima oprire a echipei filmului „Puterea Dragostei” pornită în turneu cinematografic apare prima dată în NordNews.
15:10
Maib – partener strategic în programul FACEM Impact, sprijinind investițiile cu valoare adăugată și economia verde # NordNews
Maib se alătură inițiativei naționale FACEM Impact, lansată de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), cu suportul KfW Development Bank din partea Guvernului Federal al Germaniei, pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova să investească în tehnologii moderne, eficiență energetică și proiecte cu valoare adăugată. FACEM Impact facilitează accesul IMM-urilor la credite [...] Articolul Maib – partener strategic în programul FACEM Impact, sprijinind investițiile cu valoare adăugată și economia verde apare prima dată în NordNews.
14:40
Andrei Știrbu: „Europa înseamnă calitate și pasiune — valori pe care le regăsim în fiecare sticlă de vin din Moldova” # NordNews
Andrei Știrbu este sommelier în Republica Moldova și, prin munca sa, aduce în prim-plan excelența și dedicarea în arta vinului. La Divus, valorile europene prind viață prin fiecare sticlă produsă, reflectând calitatea, atenția la detalii și dezvoltarea durabilă. „Europa ne învață să credem în calitate, în muncă bine făcută și în responsabilitate. La Divus, aceste [...] Articolul Andrei Știrbu: „Europa înseamnă calitate și pasiune — valori pe care le regăsim în fiecare sticlă de vin din Moldova” apare prima dată în NordNews.
14:10
Noul Parlament se convoacă pe 22 octombrie: PAS mizează pe integrarea europeană, opoziția promite „vigilență” # NordNews
Prima ședință a noului Parlament al Republicii Moldova va avea loc pe 22 octombrie. Decizia a fost confirmată de Adrian Lebedinschi, reprezentant al Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1. În timp ce guvernarea PAS promite continuarea reformelor și integrarea europeană, opoziția [...] Articolul Noul Parlament se convoacă pe 22 octombrie: PAS mizează pe integrarea europeană, opoziția promite „vigilență” apare prima dată în NordNews.
12:00
Satul Tețcani din raionul Briceni, locuit majoritar de etnici ucraineni, a fost vizitat de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. Am avut azi onoarea și plăcerea să mă aflu în acest sat, Tețcani, unde, într-adevăr, majoritatea populației este ucraineană. Am rămas foarte plăcut surprins de faptul că, în acest sat, oamenii păstrează tradițiile și [...] Articolul VIDEO Ambasadorul Ucrainei, impresionat de tradițiile din Tețcani apare prima dată în NordNews.
11:50
Nina Cereteu și Stela Onuțu, primarii orașelor Drochia și Glodeni, alese recent deputate în Parlament pe lista Partidului Nostru, nu vor prelua mandatele de deputați. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul unei conferințe de presă. „Noi preventiv am discutat că toți primarii care sunt din localități – doamna Cereteu, primar [...] Articolul VIDEO Cereteu și Onuțu nu merg în Parlament. Precizările lui Usatîi apare prima dată în NordNews.
11:40
Republica Moldova va avea, în curând, propria bursă internațională. Guvernul a aprobat miercuri, 15 octombrie 2025, hotărârea privind crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, un proiect strategic menit să consolideze stabilitatea financiară a țării și să atragă investiții externe semnificative. Noua instituție va funcționa ca o societate pe acțiuni, cu un capital social [...] Articolul Guvernul a aprobat crearea Bursei Internaționale a Moldovei apare prima dată în NordNews.
09:40
Alexandru Munteanu, premierul desemnat de președinta Maia Sandu, promite o echipă de elită și un guvern care va pune omul în centrul deciziilor. Noul lider al Executivului spune că vrea un „dream-team” capabil să relanseze economia, să ducă Moldova în Uniunea Europeană până în anul 2028 și să implementeze reforme „cu grijă față de populație, [...] Articolul Munteanu promite o echipă „dream-team” și reforme cu grijă față de populație apare prima dată în NordNews.
09:30
Bălți – prima oprire a echipei filmului „Puterea Dragostei” pornită în turneu cinematografic # NordNews
Echipa thrillerului romantic „Puterea dragostei”, semnat de regizorul Ivan Naniev, a dat startul caravanei de promovare în țară, la scurt timp după premiera grandioasă de la Chișinău, organizată în stil hollywoodian. Prima oprire a turneului cinematografic este Bălți, unde pelicula va fi proiectată la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. Proiecțiile vor avea loc pe parcursul a [...] Articolul Bălți – prima oprire a echipei filmului „Puterea Dragostei” pornită în turneu cinematografic apare prima dată în NordNews.
09:20
Chișinăul găzduiește prima Conferință a Verificatorilor de Fapte din Parteneriatul Estic – „Dezvăluie Adevărul” # NordNews
Pe 7–8 noiembrie 2025 , Myth Detector și DW Akademie , în parteneriat cu Reporteri Fără Frontiere (RSF) , Media Development Foundation (MDF) și Stop Fals (Moldova) , organizează la Chișinău, Republica Moldova , Conferința anuală a verificatorilor de fapte din Parteneriatul Estic „Unveil the Truth” . Această întâlnire internațională va aduce împreună verificatori de [...] Articolul Chișinăul găzduiește prima Conferință a Verificatorilor de Fapte din Parteneriatul Estic – „Dezvăluie Adevărul” apare prima dată în NordNews.
09:10
Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 17 octombrie, decretul privind convocarea noului Parlament al Republicii Moldova. Legislativul de legislatura a XII-a va avea prima sa ședință miercuri, 22 octombrie. În cadrul acestei ședințe inaugurale, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului, să constituie fracțiunile politice și să demareze procedurile pentru [...] Articolul DOC Maia Sandu a semnat decretul de convocare a noului Parlament apare prima dată în NordNews.
08:40
Limba română va fi predată la Universitatea din Cambridge, una dintre cele mai prestigioase instituții academice din lume. Lectoratul de limba română a fost inaugurat în cadrul Facultății de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică (MMLL), în urma unui proiect promovat de Ambasada României la Londra și finanțat de Guvernul României prin Ministerul Educației [...] Articolul Limba română, predată la Cambridge: un nou lectorat, inaugurat cu sprijinul României apare prima dată în NordNews.
08:10
Cele mai potrivite alimente împotriva constipației cronice. Noi diete dezvăluite de specialiști # NordNews
Aceste recomandări îmbunătățesc digestia. Află care sunt cele mai potrivite alimente împotriva constipației cronice. Atunci când vine vorba despre această problemă, British Dietetic Association sugerează modalități clare pentru a o trata, potrivit catine.ro. Kiwi, pâinea de secară, suplimentele cu magneziu și probioticele s-ar afla printre cele mai promițătoare opțiuni în acest caz. Sunt primele [...] Articolul Cele mai potrivite alimente împotriva constipației cronice. Noi diete dezvăluite de specialiști apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 22,51 de lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,07 lei până la costul de 19,37 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Cade prețul carburanților. Tarifele pentru 17 octombrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 17 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6460 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.8563 lei, mai ieftin cu 0,07 lei; Leul românesc: 3.8616 lei; Hrivna ucraineană: 0.4049 lei; Rubla rusească: 0.2132 [...] Articolul Dolarul scade, leul urcă. Curs valutar oficial, 17 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:50
Pe 17 octombrie, nordul Republicii Moldova va avea parte de cer variabil, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-vest, cu viteze de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va fi de 60%. La Briceni, temperaturile vor varia între 1°C și 11°C. În Bălți și Soroca, minimele vor coborî [...] Articolul Temperaturi moderate. Prognoza pentru 17 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:40
Nativii au mai multă încredere în propria persoană. Citește horoscopul zilei de 17 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Soarele în Balanță și Jupiter în Rac le oferă celor mai mulți șansa de a-și transmite propriile gânduri fără să le fie teamă de consecințe, potrivit catine.ro. Luna în Fecioară, Mercur în Scorpion [...] Articolul Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
16 octombrie 2025
20:10
O expoziție dedicată Pactului Ribbentrop-Molotov a fost vernisată, pe 16 octombrie, la Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți. Înțelegerea, prin care Stalin și Hitler au împărțit între ei estul Europei, a fost semnată pe 23 august 1939 și a dus la izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial. Trei clase de elevi de la Liceul [...] Articolul VIDEO Expoziție dedicată Pactului Ribbentrop-Molotov, vernisată la Bălți apare prima dată în NordNews.
18:10
Compania găgăuză de radio și TV, exclusă din Registrul semnatarilor Codului deontologic media # NordNews
Compania „Gagauziya Radio Televizionu” (GRT) din Comrat a fost exclusă din Registrul semnatarilor Codului deontologic al jurnalistului. Este decizia anunțată de Consiliul de Presă și explicată prin faptul că GRT face partizanat politic, distribuie informații false și instigă la discriminare. La ședința experților care i-au invitat pe reprezentanții GRT, aceștia nu au venit. Consiliul de [...] Articolul Compania găgăuză de radio și TV, exclusă din Registrul semnatarilor Codului deontologic media apare prima dată în NordNews.
17:40
Traficul rutier va fi restricționat temporar în apropierea satului Iabloana, raionul Glodeni. Potrivit Inspectoratului de Poliție Glodeni, sistările vor avea loc în contextul desfășurării Campionatului Național al Republicii Moldova la OFFROAD. Potrivit autorităților, sistările în trafic vor fi aplicate în perioada 18–19 octombrie 2025, între orele 09:00 și 18:00, pe traseul R15 Bălți–Glodeni. Poliția recomandă [...] Articolul Trafic restricționat în raionul Glodeni. Motivul apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Curtea Constituțională a confirmat validitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, pronunțând hotărârea cu puțin timp în urmă. Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate va avea 55 de mandate, Blocul „Patriotic” – 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8 mandate, iar „Partidul Nostru” și Partidul „Democrația Acasă” – câte 6 mandate. După pronunțarea hotărârii CCM, președintele R. [...] Articolul Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare: PAS majoritatea cu 55 de mandat apare prima dată în NordNews.
16:50
Municipiul Bălți s-a transformat într-un adevărat tomberon în aer liber. Locuitorii mai multor cartiere se plâng că întreprinderea responsabilă de evacuarea deșeurilor golește tomberoanele, dar lasă gunoiul aruncat în jurul platformelor de colectare. „ -Nu știu ce se întâmplă. -Deloc nu fac curat? -Înainte făceau curat, acum nu. Poate s-a stricat mașina, nu știu. -De [...] Articolul VIDEO Bălți, sufocat de gunoi. Ce soluție văd autoritățile locale apare prima dată în NordNews.
16:40
Rețeta de supă cremă de gutui transformă aroma intensă și ușor acrișoară a gutuilor într-o cremă catifelată, caldă și parfumată. Prepar-o și tu, urmând pașii din rețeta pe care ți-o oferim detaliată mai jos, potrivit catine.ro. Este un preparat ce îmbină notele dulci cu accente discrete sărate, potrivit pentru un prânz rafinat sau o cină [...] Articolul Supă cremă de gutui. Rețetă de toamnă parfumată și elegantă apare prima dată în NordNews.
15:40
Construcția Casei Atelierelor și Trapezei Mănăstirii Eroilor Români din Țiganca a intrat într-o nouă etapă # NordNews
Mănăstirea Eroilor Români din Țiganca, raionul Cantemir, își continuă dezvoltarea infrastructurii culturale și spirituale printr-un nou proiect de construcție finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP). Proiectul „Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca, Republica Moldova – centru de istorie, cultură și spiritualitate românească – continuare proiect 3” a fost implementat de Comunitatea religioasă a Mănăstirii [...] Articolul Construcția Casei Atelierelor și Trapezei Mănăstirii Eroilor Români din Țiganca a intrat într-o nouă etapă apare prima dată în NordNews.
15:30
Maib continuă să sprijine dezvoltarea afacerilor din sectoarele non-agro, oferind soluții financiare flexibile și adaptate cerințelor actuale ale antreprenorilor. Până pe 31 decembrie 2025 companiile din comerț, industrie, transport, HoReCa, tipăriri și alte domenii non-agro pot accesa credite pentru afaceri cu rată fixă, create pentru a oferi stabilitate, predictibilitate și acces rapid la capital. Detalii [...] Articolul Dezvoltați-vă afacerea cu dobândă fixă de 8,88% – noua ofertă maib pentru antreprenori apare prima dată în NordNews.
14:00
VIDEO 22 de ani de închisoare pentru omorul unui tânăr din Bălți. Familia cere detenție pe viață # NordNews
Principalul suspect în cazul omorului lui Sergiu Oală, un tânăr de 20 de ani din Bălți, și-a aflat astăzi sentința. Magistrații Judecătoriei Fălești l-au recunoscut vinovat de omor intenționat și i-au aplicat o pedeapsă cumulată de 22 de ani de închisoare. „Gherman Nicu se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de articolul 145, al.2 lit. [...] Articolul VIDEO 22 de ani de închisoare pentru omorul unui tânăr din Bălți. Familia cere detenție pe viață apare prima dată în NordNews.
13:50
VIDEO Dumitru Vataman: „Adevărata Europă este în felul în care muncim și creăm aici, în Moldova” # NordNews
Dumitru Vataman este un antreprenor din Republica Moldova care a ales să revină acasă după o perioadă petrecută în Uniunea Europeană. Acolo a învățat ce înseamnă profesionalismul, respectul pentru muncă și calitatea — valori pe care astăzi le aplică în propria afacere din Moldova. „Am revenit din Uniunea Europeană cu dorința de a construi acasă [...] Articolul VIDEO Dumitru Vataman: „Adevărata Europă este în felul în care muncim și creăm aici, în Moldova” apare prima dată în NordNews.
13:00
Orașele se diferențiază prin modul în care își dezvăluie identitatea: unele prin educația formală, altele, precum Bălți, necesită o redescoperire activă din partea locuitorilor. În timp ce la Chișinău elevii deja învață să-și cunoască orașul printr-un curs dedicat identității locale, aici, în „capitala nordului”, nu există nici măcar o inițiativă în acest sens. Un program [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | „Bălțiul meu”, o șansă pentru reconcilierea cu trecutul apare prima dată în NordNews.
11:00
Doi vârstnici din Fălești, găsiți inconștienți în casă: suspiciune de intoxicație cu monoxid de carbon provenit de la o sobă necurățită # NordNews
Doi vârstnici din raionul Fălești au fost găsiți inconștienți în propria locuință, după ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de o sobă necurățită. Cazul a fost descoperit de o rudă, care a alertat imediat serviciile de urgență. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei, la ora 8:32. Două echipaje [...] Articolul Doi vârstnici din Fălești, găsiți inconștienți în casă: suspiciune de intoxicație cu monoxid de carbon provenit de la o sobă necurățită apare prima dată în NordNews.
09:40
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Rachete, avioane MiG-31 și drone Shahed au lovit mai multe orașe în zorii zilei # NordNews
Rusia a declanșat în zorii zilei de 16 octombrie un atac masiv cu rachete, drone și avioane MiG-31 asupra Ucrainei. Potrivit publicației Kyiv Independent, sirenele de raid aerian au răsunat în întreaga țară, semnalând una dintre cele mai ample operațiuni din ultimele luni. Forțele Aeriene ucrainene au emis o alertă națională în jurul orei 5:20, [...] Articolul Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Rachete, avioane MiG-31 și drone Shahed au lovit mai multe orașe în zorii zilei apare prima dată în NordNews.
09:10
Copiii din nordul R. Moldova, invitați la spectacolul „Poiana prieteniei sau Curajoși și Sănătoși” # NordNews
Copiii din nordul Republicii Molodva sunt așteptați sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 12:00, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, unde se va transforma într-o lume plină de culoare, voie bună și lecții valoroase despre sănătate și prietenie. Spectacolul pentru copii „Poiana prieteniei sau Curajoși și Sănătoși” aduce în prim-plan personaje vesele și curajoase, care îi [...] Articolul Copiii din nordul R. Moldova, invitați la spectacolul „Poiana prieteniei sau Curajoși și Sănătoși” apare prima dată în NordNews.
08:50
Republica Moldova face un nou pas spre modernizarea sistemului său social, cu sprijinul Republicii Cehe. Un proiect în valoare de peste un milion de euro va contribui la implementarea reformei RESTART și la apropierea țării de standardele europene în domeniul protecției sociale. Viceprim-ministrul și ministrul muncii și afacerilor sociale al Republicii Cehe, Marian Jurečka, s-a [...] Articolul FOTO Proiect de peste un milion de euro pentru reforma socială RESTART, în R. Moldova apare prima dată în NordNews.
08:10
Dieticienii au subliniat care sunt, de fapt, produsele ce trebuie evitate. Află cât de dăunătoare sunt în realitate alimentele ultraprocesate și ce poți să consumi la anumite intervale de timp. Acestea pot apărea extrem de convenabile, atât la preț cât și la ușurința cu care se prepară, potrivit catine.ro. În realitate, sănătatea poate avea de [...] Articolul Cât de dăunătoare sunt în realitate alimentele ultraprocesate. Ce arată specialiștii apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,14 lei. Carburantul costă 22,54 de lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,12 lei până la costul de 19,44 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Șoferii pot zâmbi din nou. Prețurile carburanților scad pentru 16 octombrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 16 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6698 lei, mai ieftin cu 0,03 lei; Dolarul american: 16.9232 lei, mai ieftin cu 0,08 lei; Leul românesc: 3.8655 lei; Hrivna ucraineană: 0.4053 lei; Rubla rusească: 0.2142 [...] Articolul Euro și Dolarul, mai ieftine. Curs valutar oficial, 16 octombrie apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.