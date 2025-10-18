Magistrata Marina Rusu, despre „vetting-ul avocaților: Acesta nu ar fi doar un pas greșit, ci o ieșire simbolică din sistemul european de valori
Ziua, 18 octombrie 2025 12:00
Un vetting al avocaților ar fi posibil numai dacă Republica Moldova ar decide să renunțe la anumite angajamente internaționale fundamentale, iar dacă „vrem cu adevărat transparență și integritate”, trebuie „să privim spre cei care dețin puterea reală: deputați, miniștri, consilieri prezidențiali — cei care decid pentru milioane”. Concluzia aparține judecătoarei de la Judecătoria Cahul, Marina […] Articolul Magistrata Marina Rusu, despre „vetting-ul avocaților: Acesta nu ar fi doar un pas greșit, ci o ieșire simbolică din sistemul european de valori apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
12:40
Partidul Socialiștilor Europeni a exclus formațiunea premierului slovac Fico, pentru că „s-a abătut de la linia progresistă” # Ziua
Partidul Socialiștilor Europeni (PES) a exclus vineri, 17 octombrie, din rândurile sale partidul social-democrat SMER-SD al premierului slovac Robert Fico, acuzându-l că „s-a îndepărtat de valorile europene” și că menține relații apropiate cu Rusia și China, relatează agențiile EFE și TASR. Robert Fico, un politician social-democrat, cu pronunțate poziții conservatoare, se află din octombrie 2023 […] Articolul Partidul Socialiștilor Europeni a exclus formațiunea premierului slovac Fico, pentru că „s-a abătut de la linia progresistă” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
12:00
Magistrata Marina Rusu, despre „vetting-ul avocaților: Acesta nu ar fi doar un pas greșit, ci o ieșire simbolică din sistemul european de valori # Ziua
Un vetting al avocaților ar fi posibil numai dacă Republica Moldova ar decide să renunțe la anumite angajamente internaționale fundamentale, iar dacă „vrem cu adevărat transparență și integritate”, trebuie „să privim spre cei care dețin puterea reală: deputați, miniștri, consilieri prezidențiali — cei care decid pentru milioane”. Concluzia aparține judecătoarei de la Judecătoria Cahul, Marina […] Articolul Magistrata Marina Rusu, despre „vetting-ul avocaților: Acesta nu ar fi doar un pas greșit, ci o ieșire simbolică din sistemul european de valori apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
11:30
Trump și Zelenski sunt de acord că războiul trebuie oprit „acolo unde se află acum”: Trump: „Să le permitem ambelor părți să revendice o victorie, iar istoria să decidă” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că războiul din Ucraina trebuie încheiat „imediat” pe linia frontului și a declarat că rămâne optimist că poate ajunge la un acord de încetare a războiului și fără a furniza arme cu rază lungă de acțiune „Tomahawk”, pe care Ucraina spera să le primească. Trump a mai spus, în cadrul […] Articolul Trump și Zelenski sunt de acord că războiul trebuie oprit „acolo unde se află acum”: Trump: „Să le permitem ambelor părți să revendice o victorie, iar istoria să decidă” apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Rușii și-au doborât propriul avion Su-30, în timp ce antiaeriana trăgea după dronele Ucrainei # Ziua
Apărarea antiaeriană rusă a tras în propriul avion militar, în timp ce respingea un atac cu drone asupra Crimeei ocupate în noaptea de 17 octombrie. Aeronava de tip Su-30SM s-a prăbușit în urma incidentului. Informația a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Ucrainene, Dmytro Pletenchuk, într-o emisiune la postul de televiziune […] Articolul Rușii și-au doborât propriul avion Su-30, în timp ce antiaeriana trăgea după dronele Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
10:40
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană au fost reluate începând de vineri. Informația a fost confirmată de către Vadim Ceban, președinte interimar al Consiliului de Administrare al Moldovagaz. Totodată, potrivit surselor IPN, în localitățile din regiune a fost restabilită și furnizarea apei calde în regim obișnuit. Regimul de economisire a gazului, introdus în regiunea […] Articolul Livrările de gaze către regiunea transnistreană au fost reluate apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Prințul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relația sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunțat vineri seară că renunță la titlul său regal, negând însă categoric acuzațiile aduse, transmite AFP și Agerpres. „După ce am vorbit cu regele (Charles al III-lea, fratele său mai mare) și cu familia mea, am ajuns la […] Articolul Prințul Andrew al Marii Britanii, implicat în scandalul Epstein, renunță la titlul său regal apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Meteorologii anunță ploi de scurtă durată pentru sâmbătă și noaptea de duminică, iar luni și marți vor fi înghețuri în aer de până la -2 grade Celsius, potrivit specialiștilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, citați de IPN. Potrivit SHS, duminică, pe lângă ploi, se așteaptă vânt puternic, în rafale de 15-18 metri pe secundă. Temperaturile nocturne […] Articolul Revin ploile în acest sfârșit de săptămână, iar de luni și înghețurile apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
21:20
VIDEO | Întâlnire tensionată la Washington. Trump și Zelenski discută despre rachetele „Tomahawk” și viitorul războiului din Ucraina # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, îl primește, în aceste momente, pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă. Înainte de discuția privată cu ușile închise între cei doi lideri, are loc un briefing public în fața presei, în Sala de Presă a Casei Albe. Trump l-a descris pe Zelenski drept „un lider foarte puternic”, iar […] Articolul VIDEO | Întâlnire tensionată la Washington. Trump și Zelenski discută despre rachetele „Tomahawk” și viitorul războiului din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Ucraina va primi sisteme de apărare antiaeriană, dar livrările de rachete „Tomahawk” sunt puse pe pauză # Ziua
Deputatul ucrainean Egor Cernev, vicepreședinte al comisiei de apărare și securitate din Rada Supremă, a declarat că problema livrării rachetelor „Tomahawk” către Ucraina va fi pusă deocamdată pe pauză. Potrivit oficialului ucrainean, președintele Volodimir Zelenski va discuta cu președintele american Donald Trump furnizarea de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și crearea de întreprinderi comune între […] Articolul Ucraina va primi sisteme de apărare antiaeriană, dar livrările de rachete „Tomahawk” sunt puse pe pauză apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Intoxicație cu ciuperci într-o familie din Glodeni. Cinci persoane au ajuns la spital cu vome și slăbiciuni # Ziua
Cinci membri ai unei familii din satul Danu, raionul Glodeni, au ajuns joi, 16 octombrie, la spital la câteva ore după ce au mâncat ciuperci culese din pădurea de lângă localitate. Mai întâi, a fost solicitată ambulanța, iar echipajul a constatat că s-au otrăvit în urma consumului de ciuperci trei bărbați, de 22, 27 și 60 […] Articolul Intoxicație cu ciuperci într-o familie din Glodeni. Cinci persoane au ajuns la spital cu vome și slăbiciuni apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
În acest an, la Universitatea de Stat din Moldova au fost inițiate 20 de proiecte în cadrul concursului „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova”, un program comun de finanțare moldo-română dedicat cercetării științifice. În total, pentru finanțarea acestor proiecte au fost alocate peste 57 de milioane de lei, dintre care 80 la sută reprezintă contribuția României. […] Articolul La Universitatea de Stat sunt în derulare 20 de proiecte moldo-române în domeniul cercetării apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Venezuela a anunțat joi desfășurarea a mii de soldați în apropierea frontierei cu Columbia, ca răspuns la intensificarea prezenței militare americane în Marea Caraibilor, unde presa din SUA a relatat despre un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de contrabandă cu droguri. Potrivit comandantului militar din statul Tachira, generalul Michell Valladares, manevrele includ aproximativ 17.000 […] Articolul Venezuela mobilizează trupe la frontiera cu Columbia, pe fondul unui nou atac naval al SUA apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Instanța va examina lunea viitoare cererea SIS de recunoaștere a organizației „Eurasia” drept extremistă # Ziua
Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia” urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de Ilan Șor pentru a „coordona proiecte de influență subversivă împotriva Republicii […] Articolul Instanța va examina lunea viitoare cererea SIS de recunoaștere a organizației „Eurasia” drept extremistă apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
VIDEO 18+ | Un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din București într-un bloc vecin. Imagini cu un puternic impact emoțional # Ziua
Un videoclip publicat pe rețelele de socializare arată locul în care un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din București și s-ar fi izbit de un bloc aflat vizavi. Până acum salvatorii au anunțat că trei persoane au murit, iar alte patru sunt în stare gravă. Deflagrația a distrus parțial clădirea de locuințe […] Articolul VIDEO 18+ | Un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei din București într-un bloc vecin. Imagini cu un puternic impact emoțional apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Șoferii sunt îndemnați să evite duminică, 19 octombrie, strada Albișoara din Chișinău. Porțiunea dintre străzile Petru Rareș și Mihai Viteazul va fi închisă, între orele 06.00 și 17.00. Măsura este necesară pentru desfășurarea competiției „Chișinău Dual Fest”. Potrivit Primăriei Chișinău, ruta 38 de troleibuz va fi redirecționată tur-retur pe strada Ion Creangă, bulevardele Ștefan cel […] Articolul O porțiune a străzii Albișoara din Capitală va fi închisă duminică, 19 octombrie apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Kremlinul confirmă pregătirile pentru summitul Putin–Trump. Bruxelles-ul precizează că sancțiunile nu interzic intrarea lui Putin în UE # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Ungariei, Viktor Orban, au avut o convorbire telefonică la inițiativa părții ungare, în contextul pregătirilor pentru un posibil summit ruso-american la Budapesta, potrivit unui comunicat al Kremlinului. În timpul discuției, Viktor Orban și-a exprimat disponibilitatea de a asigura toate condițiile necesare pentru desfășurarea întâlnirii la nivel înalt dintre Putin […] Articolul Kremlinul confirmă pregătirile pentru summitul Putin–Trump. Bruxelles-ul precizează că sancțiunile nu interzic intrarea lui Putin în UE apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Igor Dodon rămâne deputat și spune că va face opoziție constructivă în noul Parlament: Vom lucra în interesul cetățenilor # Ziua
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, s-a conformat în legătură cu rezultatele alegerilor parlamentare și spune că renunță la proteste, deși anterior chema lumea în stradă, întrucât nu recunoștea legalitatea scrutinului. Acesta susține că, după ce Curtea Constituțională a validat mandatele noilor deputați aleși, este nevoie de „colaborare constructivă”. „Nu vrem să dăm foc la casă și […] Articolul Igor Dodon rămâne deputat și spune că va face opoziție constructivă în noul Parlament: Vom lucra în interesul cetățenilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputate pe listele Partidului Politic Partidul Nostru, nu vor merge în Parlament. Potrivit liderului formațiunii, Renato Usatîi, acestea vor rămâne în fruntea administrațiilor locale pentru a evita organizarea alegerilor locale noi. „Nu vor lăsa primăriile pentru a sta în opoziție”, a declarat politicianul în […] Articolul Primarii din Drochia și Glodeni, aleși pe listele Partidului Nostru, nu merg în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Donald Trump, mesaj amenințător pentru Hamas: „Nu vom avea altă opțiune decât să intrăm și să vă ucidem” # Ziua
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat joi cu acţiuni împotriva grupării Hamas după ce, potrivit relatărilor, militanţii au executat public persoane în Fâșia Gaza, în ciuda retragerii unor porţiuni ale enclavei în cadrul unui acord de încetare a focului susţinut de SUA. „Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu a fost […] Articolul Donald Trump, mesaj amenințător pentru Hamas: „Nu vom avea altă opțiune decât să intrăm și să vă ucidem” apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
EDITORIAL | Ce semeni, accea vei culege. Instituțiile statului, între tăcere suspectă și tupeu de ștabi sovietici # Ziua
„Informați-vă doar din surse oficiale” – cu acest slogan de serviciu îi sâcâie insistent autoritățile pe jurnaliști înainte de a publica ceva. Ce se întâmplă, însă, când sursa oficială tace voit sau chiar ascunde deliberat informația? Aici, subit, funcționarii iau apă-n gură, iar presa recurge la alte surse, pe care statul, deseori, le contestă, dar […] Articolul EDITORIAL | Ce semeni, accea vei culege. Instituțiile statului, între tăcere suspectă și tupeu de ștabi sovietici apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a Parlamentului. Aceasta ar putea fi condusă de dirijorul Nicolae Botgros # Ziua
Liderul comuniștilor, fostul șef de stat Vladimir Voronin, a refuzat, în calitatea lui de decan de vârstă, să prezideze ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, care va avea loc în 22 octombrie. Printr-un comunicat al PCRM, Vladimir Voronin susține că nu poate accepta acest lucru, din moment ce actualul Parlament nu „reflectă […] Articolul Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a Parlamentului. Aceasta ar putea fi condusă de dirijorul Nicolae Botgros apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
The Telegraph: Întâlnirea Trump–Putin, o lovitură pentru Europa. Summitul superputerilor – avantaj strategic pentru Orban și o umilință pentru UE # Ziua
Anunțul președinte american Donald Trump privind o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, este perceput ca o lovitură majoră pentru Uniunea Europeană. Potrivit publicației The Telegraph, evenimentul consolidează poziția premierului ungar Viktor Orban, considerat cel mai apropiat aliat al lui Putin din cadrul UE, și subminează […] Articolul The Telegraph: Întâlnirea Trump–Putin, o lovitură pentru Europa. Summitul superputerilor – avantaj strategic pentru Orban și o umilință pentru UE apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Taxa de salubrizare pentru anul 2025, aplicată în Chișinău, a fost anulată de către Consiliul municipal Chișinău. Autoritățile locale precizează că au fost identificate mai multe erori tehnice și modificări legislative care ar putea duce la o achitare dublă a taxei de către chișinăuieni. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că inițiativa de anulare […] Articolul Taxa de salubrizare pentru 2025, anulată în Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
VIDEO | Momentul exploziei din București, surprins de camera video dintr-un magazin din apropiere # Ziua
Deflagrația produsă vineri într-un bloc din București a fost atât de puternică încât s-a simțit inclusiv în blocurile și magazinele din apropiere. Camerele video dintr-un magazin din apropiere au suprins momentul deflagrației, potrivit tvrinfo.ro. Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite în urma deflagrației. Două din cele 8 etaje ale blocului s-au […] Articolul VIDEO | Momentul exploziei din București, surprins de camera video dintr-un magazin din apropiere apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
12:30
Bilanțul exploziei din București a ajuns la trei morți și 17 răniți. Blocul afectat, în risc de colaps total # Ziua
Bilanțul exploziei produse, vineri dimineață, într-un bloc de opt etaje din București, a urcat la trei morți și 17 răniți, potrivit autorităților. Deflagrația a fost extrem de puternică, iar clădirea se află acum în risc de colaps total. Explozia, care a avut loc în jurul orei 9:00, a fost urmată de un incendiu și de […] Articolul Bilanțul exploziei din București a ajuns la trei morți și 17 răniți. Blocul afectat, în risc de colaps total apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Vicepreședintele SUA, JD Vance: Rusia și Ucraina „nu sunt pregătite încă” să încheie războiul # Ziua
Vicepreședintele american, JD Vance, a declarat că Rusia și Ucraina „nu sunt încă pregătite” să încheie războiul și să semneze un acord de pace, în ciuda „lunilor de negocieri” și a „diplomației energice” a președintelui Donald Trump. „În cele din urmă, trebuie să existe două părți dispuse să încheie un acord. Rușii și ucrainenii pur […] Articolul Vicepreședintele SUA, JD Vance: Rusia și Ucraina „nu sunt pregătite încă” să încheie războiul apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Legendarul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a murit. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii al R .Moldova. Muzicianul urma să împlinească 76 de ani în 7 noiembrie. „Am aflat, cu profund regret, despre trecerea în eternitate a renumitului chitarist Alexandru Cazacu, una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, membru […] Articolul A murit Alexandru Cazacu, legendarul chitarist al formației „Noroc” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
ATITUDINI | Ion Cojocari, despre „vetting-ul avocaților”: Aplicarea unui astfel de mecanism ar submina dreptul la apărare # Ziua
Am urmărit cu atenție interviul recent al șefului statului în care s-a făcut referire la ideea unui vetting aplicat avocaților. Această declarație a generat neliniște în rândul profesiei, întrucât poate fi înțeleasă ca o intenție de intervenție în independența apărării, un principiu fundamental al statului de drept. Profesia de avocat funcționează în baza autonomiei și […] Articolul ATITUDINI | Ion Cojocari, despre „vetting-ul avocaților”: Aplicarea unui astfel de mecanism ar submina dreptul la apărare apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Viktor Orban numește Budapesta drept „singurul loc din Europa” unde poate avea loc întâlnirea Trump-Putin # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a subliniat vineri importanța statutului țării sale în calitate de gazdă a viitoarelor discuții dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, o întâlnire în cadrul căreia cei doi lideri urmează să discute despre încetarea războiului din Ucraina. Vineri dimineață, în cadrul unui interviu pentru radio-ul de stat, Viktor […] Articolul Viktor Orban numește Budapesta drept „singurul loc din Europa” unde poate avea loc întâlnirea Trump-Putin apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Alerta cu bombă de la Aeroportul din Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Aerogara a reluat înregistrările pentru curse # Ziua
Alerta cu bombă de azi-dimineață de la Aeroportul Internațional Chișinău s-a dovedit a fi falsă. În urma operațiunii polițiștilor și geniștilor, existența obiectului exploziv într-un bagaj nu a fost confirmată. „Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat. În urma controlului, s-a […] Articolul Alerta cu bombă de la Aeroportul din Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Aerogara a reluat înregistrările pentru curse apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Trump se va întâlni cu Putin la Budapesta „în următoarele două săptămâni”: „Nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi, 16 octombrie, că se așteaptă să se întâlnească în curând cu liderul rus Vladimir Putin, „probabil în următoarele două săptămâni”, la Budapesta. Declarația a fost făcută la Casa Albă, la scurt timp după o convorbire telefonică „foarte productivă” între cei doi lideri. „Aș spune cam în două […] Articolul Trump se va întâlni cu Putin la Budapesta „în următoarele două săptămâni”: „Nu i-a plăcut deloc ideea de a da câteva mii de rachete Tomahawk Ucrainei” apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
VIDEO | Maia Sandu vrea să-i supună vetting-ului și pe avocați: Trebuie să revenim la acest subiect și să vorbim și despre o reformă a avocaturii # Ziua
Punct și de la capăt. Președintele Maia Sandu consideră că reforma avocaturii, care a provocat o grevă generală în vara acestui an, ar trebui reluată. Mai mult, șefa statului susține că este nevoie ca și avocații să fie supuși unui proces de vetting, după modelul procurorilor și judecătorilor, deoarece, spune ea, mulți dintre ei ar […] Articolul VIDEO | Maia Sandu vrea să-i supună vetting-ului și pe avocați: Trebuie să revenim la acest subiect și să vorbim și despre o reformă a avocaturii apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
VIDEO | O explozie puternică într-un bloc din București a distrus două etaje. Cel puțin doi oameni au murit # Ziua
O explozie de mare intensitate s-a produs vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Bucureștiului. Deflagrația, care a avut loc la scurt timp după ora 9:00, a fost urmată de prăbușirea parțială a imobilului. Potrivit primelor informații, cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar mai mulți oameni […] Articolul VIDEO | O explozie puternică într-un bloc din București a distrus două etaje. Cel puțin doi oameni au murit apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Bagaj cu explozibil depistat în terminalul Aeroportului din Chișinău. Polițiștii sunt în alertă, iar pasagerii și angajații au fost evacuați # Ziua
Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Poliția de Frontieră anunță că într-un bagaj a fost depistat un obiect exploziv. În prezent, polițiștii și echipele specializate sunt în alertă. De asemenea, angajații și pasagerii au fost evacuați din terminal, iar toate înregistrările au fost suspendate. „Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru […] Articolul Bagaj cu explozibil depistat în terminalul Aeroportului din Chișinău. Polițiștii sunt în alertă, iar pasagerii și angajații au fost evacuați apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Axios: Zelenski, „surprins” de intenția lui Trump de a se întâlni cu Putin înaintea vizitei la Casa Albă # Ziua
Disponibilitatea lui Donald Trump de a se întâlni cu Vladimir Putin a fost o surpriză pentru Volodimir Zelenski, relatează Axios. Acesta fusese optimist în ultimele zile cu privire la viitoarele discuții cu președintele american și la disponibilitatea SUA de a transfera rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina. Cu toate acestea, la scurt timp după sosirea […] Articolul Axios: Zelenski, „surprins” de intenția lui Trump de a se întâlni cu Putin înaintea vizitei la Casa Albă apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Peste 80% din garnitura guvernamentală este gata, susține candidatul nominalizat la șefia executivului, Alexandru Munteanu: Câteva poziții vor fi schimbate # Ziua
Activitatea tuturor actualilor miniștri a fost evaluată de Alexandru Munteanu, candidatul nominalizat la funcția de premier, care susține că a avut deja întâlniri personale cu aproape toți membrii cabinetului Recean. Munteanu susține că peste 80 la sută din garnitura viitorului Guvern este gata, iar câțiva miniștri vor fi schimbați. „I-am evaluat pe miniștrii care am […] Articolul Peste 80% din garnitura guvernamentală este gata, susține candidatul nominalizat la șefia executivului, Alexandru Munteanu: Câteva poziții vor fi schimbate apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
ULTIMA ORĂ | Noul parlament se va reuni în prima ședință miercuri, 22 octombrie. Maia Sandu a semnat decretul # Ziua
Președintele Maia Sandu a semnat decretul de convocare a noului Parlament ales. Astfel, prima ședință a noului legislativ va avea loc miercurea viitoare, în 22 octombrie. Noii deputați se vor reuni de la ora 10:00 și urmează să aleagă organele de conducere și comisiile parlamentare. Ședința de constituire, va fi prezidată, conform legii, de cel […] Articolul ULTIMA ORĂ | Noul parlament se va reuni în prima ședință miercuri, 22 octombrie. Maia Sandu a semnat decretul apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
România repornește șapte hidrocentrale considerate strategice, prin aprobarea unui proiect de lege care deblochează investițiile în aceste obiective. Ministrul energiei de la București, Bogdan Ivan, a declarat că cele șapte hidrocentrale vor adăuga capacități de 214 MW de energie sigură în sistemul energetic românesc, transmite IPN. „Energie sigură și curată produsă în România, locuri de […] Articolul România repornește șapte hidrocentrale. Vor adăuga 214 MW de energie în sistemul național apare prima dată în ZIUA.md.
16 octombrie 2025
20:40
Trump și Putin au convenit să se întâlnească la Budapesta pentru a „vedea dacă pot pune capăt războiului din Ucraina” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi seara 16 octombrie, că a încheiat o convorbire telefonică „foarte productivă” cu liderul rus Vladimir Putin, subliniind că discuția a vizat pacea în Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina și relațiile comerciale dintre cele două state. „Am discutat cu președintele Vladimir Putin al Rusiei, iar convorbirea a fost […] Articolul Trump și Putin au convenit să se întâlnească la Budapesta pentru a „vedea dacă pot pune capăt războiului din Ucraina” apare prima dată în ZIUA.md.
19:40
Livrările de gaze în regiunea transnistreană vor fi reluate de vineri, 17 octombrie, anunță Moldovagaz # Ziua
De vineri, 17 octombrie, livrările de gaze către regiunea transnistreană vor fi reluate, a anunțat Vadim Ceban, președinte interimar al Consiliului de Administrare al Moldovagaz. Volumele vor fi suficiente pentru a acoperi necesitățile tuturor categoriilor de consumatori, ceea ce va permite restabilirea alimentării cu apă caldă și începerea sezonului de încălzire în regiune, potrivit IPN. […] Articolul Livrările de gaze în regiunea transnistreană vor fi reluate de vineri, 17 octombrie, anunță Moldovagaz apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Președintele american Donald Trump a anunțat, joi seara, că poartă o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. Discuția are loc cu o zi înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, unde se așteaptă ca acesta să insiste asupra transferului de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina. „Vorbesc acum […] Articolul Trump și Putin poartă o convorbire telefonică înaintea vizitei lui Zelenski la Washington apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Vehiculele hibride plug-in (PHEV), promovate de industria auto europeană drept o alternativă ecologică la motoarele clasice, emit în realitate aproape la fel de mult dioxid de carbon ca mașinile pe benzină, potrivit unui raport publicat joi de organizația Transport and Environment (T&E), relatează The Guardian. Analiza, bazată pe datele a 800.000 de automobile înregistrate în […] Articolul STUDIU | Mașinile hibride plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Noi măsuri anti-fumat. Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise în Uniunea Europeană # Ziua
Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice, ca măsură de reducere a consumului de tutun și de protejare a sănătății publice. Un proiect de lege în acest sens, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, urmează să fie discutat la reuniunea Organizației Mondiale a Sănătății din noiembrie, potrivit IPN. Documentul, citat de publicația […] Articolul Noi măsuri anti-fumat. Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise în Uniunea Europeană apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Timp de două săptămâni, actele de stare civilă nu vor putea fi solicitate online la centrele multifuncționale ale ASP # Ziua
Timp de două săptămâni, în perioada 20 octombrie – 4 noiembrie, cetățenii moldoveni nu vor putea depune online cereri de solicitare a actelor de stare civilă. Acestea vor putea fi depuse direct doar la ghișeele centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice. De asemenea, în zilele de 29, 30 și 31 octombrie va fi sistată activitatea […] Articolul Timp de două săptămâni, actele de stare civilă nu vor putea fi solicitate online la centrele multifuncționale ale ASP apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
O pictură de Picasso, evaluată la 600.000 de euro, a dispărut misterios în Spania, înainte de o expoziție # Ziua
Lucrarea lui Pablo Picasso „Natură moartă cu chitară”, realizată în 1919, a dispărut în mod misterios în timpul transportului din Madrid spre Granada, unde urma să fie expusă la Fundația CajaGranada. Poliția spaniolă investighează dacă este vorba despre o pierdere accidentală sau despre o furt calificat de operă de artă. Potrivit publicației Euronews, tabloul, o […] Articolul O pictură de Picasso, evaluată la 600.000 de euro, a dispărut misterios în Spania, înainte de o expoziție apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
R. Moldova are un nou Parlament! Următorul pas – Maia Sandu trebuie să convoace prima ședință a legislativului # Ziua
După validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională, președintele Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament. Conform legii, aceasta trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, adică până pe 28 octombrie. Parlamentul va deveni complet funcțional însă abia după prima […] Articolul R. Moldova are un nou Parlament! Următorul pas – Maia Sandu trebuie să convoace prima ședință a legislativului apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși # Ziua
Magistrații Curții Constituționale au confirmat rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie și au validat mandatele celor 101 deputați și listele de supleanți ai formațiunilor. Ședința în care a fost examinat raportul Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor și contestațiile a durat mai bine de trei ore. În cadrul dezbaterilor, raportul CEC, cu 16 capitole, […] Articolul Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Rusia a lansat un atac record cu rachete „Iskander-M” asupra Ucrainei. Niciuna nu a fost interceptată # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de 16 octombrie cel mai amplu atac din acest an cu rachete balistice „Iskander-M” asupra Ucrainei, potrivit datelor comunicate de Forțele Aeriene Ucrainene și analizate de publicația The Insider. Niciuna dintre rachetele lansate nu a fost doborâtă. Potrivit sursei, au fost trase 26 de rachete balistice „Iskander-M”, lansate din Crimeea […] Articolul Rusia a lansat un atac record cu rachete „Iskander-M” asupra Ucrainei. Niciuna nu a fost interceptată apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Guvernul premierului francez Sebastien Lecornu a supraviețuit în fața a două moțiuni de cenzură # Ziua
Parlamentul francez nu a reușit să adopte niciuna dintre cele două moțiuni de cenzură înaintate împotriva guvernului condus de premierul Sébastien Lecornu, reconfirmat recent în funcție. Lecornu a reușit să-și asigure sprijinul socialiștilor, care au renunțat să ceară demisia sa în schimbul unor concesii privind reforma pensiilor. Deputații au examinat două moțiuni separate, una depusă […] Articolul Guvernul premierului francez Sebastien Lecornu a supraviețuit în fața a două moțiuni de cenzură apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Trump autorizează CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela și ia în considerare atacuri terestre împotriva cartelurilor # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare” desfășurarea unor atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, la scurt timp după apariția unor informații în New York Times privind autorizarea CIA de a efectua „operațiuni sub acoperire” în Venezuela. „Nu vreau să vă spun […] Articolul Trump autorizează CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela și ia în considerare atacuri terestre împotriva cartelurilor apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.