VIDEO | Momentul exploziei din București, surprins de camera video dintr-un magazin din apropiere

15:30

Un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din raionul Orhei a murit în urma unei intoxicații provocată de mai multe bucate aduse de câteva rude care participaseră la o masă de pomenire. Alte 40 de persoane, care au fost la parastas, au prezentat semne de intoxicație, iar 29 dintre ele au ajuns la spital. […] Articolul Un bărbat din Orhei a murit, după ce a consumat bucate aduse de la o masă de pomenire. Alte 29 de persoane au ajuns la spital cu intoxicații apare prima dată în ZIUA.md.