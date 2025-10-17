La Universitatea de Stat sunt în derulare 20 de proiecte moldo-române în domeniul cercetării

12:50

Reglări de conturi cu focuri de armă într-o piață de pe Calea Basarabiei din Chișinău. Doi bărbați au fost împușcați de proprietarul unui magazin în urma unei reglări de conturi. Victimele, împreună cu alți trei bărbați, veniseră la piață pentru a se răzbuna pe atacator, care anterior i-ar fi bătut în timpul unei încăierări. Scandalul […]