/VIDEO/ Milioane de la Moscova pentru rețeaua lui Șor: Ce salarii ar fi ridicat persoane-cheie din anturajul fugarului

TV8, 16 octombrie 2025 22:30

Acum 15 minute
23:00
/VIDEO/ De la stropitori cu telecomandă la tractoare de 330.000 de euro: Expozițiile „Moldagroteh” și „Farmer”, inaugurate la Moldexpo TV8
Acum o oră
22:30
/VIDEO/ Milioane de la Moscova pentru rețeaua lui Șor: Ce salarii ar fi ridicat persoane-cheie din anturajul fugarului TV8
22:20
/VIDEO/ Bulgaria, din nou sub alertă de vreme rea: Oamenii au fost sfătuiți să rămână în case TV8
Acum 2 ore
21:40
/VIDEO/ Luptătorii moldoveni se pregătesc de Mondialele U-23: Cine ne va reprezenta la competiția din Serbia TV8
21:40
/VIDEO/ Ion Chicu regretă atacurile verbale către presă: „Îmi cer scuze pentru asta, se mai întâmplă” TV8
21:30
/VIDEO/ Președinta l-a convins pe Alexandru Munteanu să accepte funcția de premier: „L-am sunat, împărtășește valorile noastre” TV8
21:30
Trump și Putin se vor întâlni la Budapesta: „Pentru a vedea dacă putem pune capăt războiului fără glorie” TV8
Acum 4 ore
21:10
/VIDEO/ Când va avea loc prima ședință a noului Parlament: Maia Sandu va semna curând decretul TV8
21:00
Președinta l-a convins pe Alexandru Munteanu să accepte funcția de premier: „L-am sunat, împărtășește valorile noastre” TV8
20:40
/VIDEO/ Când va avea loc prima ședință a noului Parlament: Maia Sandu ar urma să semneze curând decretul TV8
20:30
/VIDEO/ „Incompetența uneori doare”: Replici acide la ședința CMC. Bugetul Chișinăului a rămas neaprobat TV8
20:10
/LIVE/ Vladimir Bolea și Ion Chicu, invitați la Cutia Neagră TV8
19:40
/VIDEO/ „Vezi că poți!” Istoria Victoriei Sobol, care a zidit o afacere ca-n poveștile bunicilor, în Codrii Moldovei TV8
Acum 6 ore
19:10
Irlanda va deschide ambasadă la Chișinău: Când este planificată inaugurarea oficială TV8
18:30
/VIDEO/ Veste bună pentru chișinăuieni: Taxa de salubrizare a fost anulată TV8
18:10
/VIDEO/ Alexei Cotorobai, acuzat de omorul unui bebeluș, din nou în fața judecătorilor. Bunica victimei: „Tremur toată ca varga” TV8
17:40
Chișinăul așteaptă banii de la Tiraspol: Livrările de gaze către malul stâng vor fi reluate pe 17 octombrie TV8
Acum 8 ore
17:10
/ULTIMA ORĂ/ Curtea Constituțională confirmă rezultatele alegerilor parlamentare: Mandatele de deputat, validate TV8
16:50
/VIDEO/ Artistă stradală, arestată la Sankt Petersburg: A cântat o piesă interzisă în Rusia, ce-l critică pe Putin TV8
16:20
„Condiții de muncă din Evul Mediu”: Ziua de lucru de 13 ore, declarată legală în Grecia. Cetățenii sunt revoltați TV8
16:10
GRT, exclusă din Registrul semnatarilor Codului deontologic: Ar fi încălcat repetat normele jurnalistice TV8
15:50
S-a aflat de ce s-a scufundat submersibilul Titan: Ce arată ancheta oficială din SUA TV8
15:50
REDI Economic Development și PRIMA FINANȚARE anunță parteneriat pentru sprijinirea antreprenorilor romi din Republica Moldova /P/ TV8
15:20
/VIDEO/ Insulă la prețul unui apartament din Chișinău: Cât valorează și unde se vinde TV8
Acum 12 ore
14:50
/VIDEO/ Londra trimite experți antidrone în Moldova, nu trupe militare. Chișinăul: Se respectă statutul de neutralitate TV8
14:20
Conflict cu împușcături la Chișinău: Două persoane au fost rănite. Ce spune poliția TV8
14:00
/VIDEO/ Bărbat condamnat după ce ar fi încercat să-și omoare amicul: Cum s-a justificat în fața instanței TV8
13:30
/FOTO/ Doi studenți din Moldova, cetățeni de onoare ai orașului Iași: „Fac istorie în medicina mondială” TV8
13:30
/LIVE/ Rezultatele alegerilor, pe masa Curții Constituționale. Judecătorii s-au retras pentru deliberări. Când va fi anunțată decizia TV8
13:00
/VIDEO/ După gratii și fără bani: Bărbat condamnat pentru escrocherii prin schema „ruda implicată în accident” TV8
13:00
/VIDEO/ La un pas de moarte: Două persoane s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată TV8
13:00
Prețuri tot mai mici la pompă: Cât vor costa benzina și motorina pe 17 octombrie 2025 TV8
12:30
/PROMO/ Vladimir Bolea și Ion Chicu, invitați la Cutia Neagră - de la 19:55, doar la TV8! TV8
12:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1331: Atac masiv, protest anti-război și o nouă ofensivă. Rohovei: „Criminalul Putin trebuie oprit” TV8
12:10
Eximbank obține finanțare de 5 milioane de euro prin sprijinul BERD și al UE /P/ TV8
12:00
La un pas de moarte: Două persoane s-au intoxicat cu fum de la o sobă necurățată TV8
11:40
/LIVE/ Rezultatele alegerilor, pe masa Curții Constituționale. Toate contestațiile, soluționate TV8
11:30
După gratii și fără bani: Bărbat condamnat pentru escrocherii prin schema „ruda implicată în accident” TV8
11:00
/VIDEO/ Cazinouri online ilegale cu venituri de 25 de milioane: Mascații au dat buzna cu percheziții TV8
10:40
Conturile bancare ale lui Vladimir Andronachi au fost blocate: Decizia SFS, publicată în Monitorul Oficial TV8
10:30
/LIVE/ Rezultatele alegerilor, pe masa Curții Constituționale. Alexandru Tănase: „Nu mă aștept la nicio surpriză” TV8
Acum 24 ore
10:00
Alertă la frontieră: Un bărbat a fost prins pe Nistru. Cum ar fi încercat să ajungă ilegal în Moldova TV8
09:30
/FOTO/ Dimineață de foc în Ucraina: Rusia a lansat un atac masiv cu rachete TV8
09:10
Donald Trump ar fi convins India să nu mai cumpere petrol rusesc: „Este un mare pas înainte” TV8
08:20
/VIDEO/ Rezultatele alegerilor, pe masa Curții Constituționale. Alexandru Tănase: „Nu mă aștept la nicio surpriză” TV8
07:40
Horoscop 16 octombrie 2025 de la ChatGPT: Fecioarele analizează tot, Săgetătorii acționează spontan, Scorpioniii simt intens TV8
07:10
/METEO/ Vânt slab și înghețuri în toată țara: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 16 octombrie 2025 TV8
Ieri
23:10
/VIDEO/ Curajul femeilor din satele Moldovei: Muncesc din greu pentru a sparge tiparele TV8
22:40
/VIDEO/ Cine pleacă și cine rămâne în Guvern? Majoritatea miniștrilor vor să-și păstreze fotoliile TV8
22:20
/VIDEO/ „Skechers” - al treilea cel mai mare brand de încălțăminte sport din lume, acum și în Moldova /P/ TV8
Mai multe ştiri
