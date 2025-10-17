Cel puțin o persoană a murit și două sunt date dispărute, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest din Alaska - VIDEO
ProTV.md, 17 octombrie 2025 20:10
Cel puțin o persoană a murit și două sunt date dispărute, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest din Alaska - VIDEO
Acum 10 minute
20:20
Drumul lui Radu Albot la turneul challenger din Hersonissos s-a încheiat, după eșecul în fața unui bulgar - VIDEO
20:20
Unul dintre cei mai buni fundași ai ultimelor decenii, Thiago Silva, impresionează și la 41 de ani. Brazilianul a venit în careul advers și a adus victoria echipei sale în ultimul minut - VIDEO
20:20
LIVE. Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc acum la Casa Albă. Planurile Ucrainei, date peste cap de anunțul lui Trump că se va întâlni cu Putin la Budapesta
Acum 30 minute
20:10
Donald Trump spune când se va întâlni în Ungaria cu Vladimir Putin - VIDEO
20:10
Cel puțin o persoană a murit și două sunt date dispărute, după ce un taifun a lovit coasta de sud-vest din Alaska - VIDEO
20:00
Structura noului Guvern, stabilită în proporție de 80-90 la sută. Anunțul făcut de Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata” - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.10.2025
Acum o oră
19:30
Un nou pas greșit făcut de CFR Cluj în campionatul României, unde ocupă locul 11. Vicecampioana în exercițiu a remizat cu nou-promovata Csikszereda - VIDEO
Acum 2 ore
19:20
Explozia de la București: În urmă cu câteva minute a fost extrasă de la etajul 6 cea de-a treia persoană decedată. Pompierii spun că nu mai sunt alte persoane prinse sub dărâmături
19:10
Un soldat rus și-a împușcat mortal camaradul și s-a sinucis, într-o bază din Moscova
18:40
Patru angajați ai Seviciului Vamal - demiși în acest an, iar aproape 200 - sancționați disciplinar, fiind implicați în acte de corupție. Declarațiile șefului instituției - VIDEO
18:30
Echipele feminine ale cluburilor Manchester United și Real Madrid s-au alăturat formațiilor din fruntea clasamentului Ligii Campionilor. Cinci grupări au maxim de puncte după două etape disputate - VIDEO
18:30
Victoria’s Secret a revenit pe podiumul din New York într-un spectacol plin de strălucire, energie și emoție. După ani de pauză și controverse, celebra casă de modă a reușit să aducă înapoi magia show-urilor sale - VIDEO
Acum 4 ore
18:20
Prima ședință a noului Parlament ar putea fi prezidată de Nicolae Botgros - VIDEO
18:10
Doi primari aleși deputați pe lista „Partidului Nostru” renunță la mandatul din Parlament și rămân în fruntea localităților - VIDEO
18:00
Momentul exploziei devastatoare din cartierul Rahova din București - surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin - FOTO/VIDEO
18:00
Încă două medalii pentru țara noastră la Campionatul Mondial de grappling. După Alexandr Romanov și Eldar Rafigaev, Dumitru Ceban și Cristian Țugulea au obținut câte un bronz - VIDEO
17:30
JD Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace: „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor” - VIDEO
17:10
Vești bune! Carburanții se ieftinesc și în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
17:00
Cum l-a enervat Putin pe Trump în timpul întâlnirii lor din Alaska. Liderul SUA a ridicat vocea și a anulat prânzul
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.10.2025
16:50
„Incident grav” Un avion low-cost a plonjat spre mare cu aproape 500 km/oră imediat după decolarea de pe un aeroport din Italia. S-a redresat apoi
16:50
Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală”
16:40
Accident la Ialoveni. Două automobile s-au lovit violent, după ce un șofer nu a acordat prioritate. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO
16:30
Bagaj în care s-ar afla o substanță explozibilă - depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Pasagerii, evacuați de urgență - FOTO/VIDEO
16:30
Alarmant. Șapte persoane - intoxicate cu ciuperci de la începutul săptamînii. CNAMUP vine cu detalii și avertizări
Acum 6 ore
16:20
Cel mai apropiat colaborator al lui Vladimir Putin este bolnav în fază terminală: „Oamenii-cheie mor în funcție”
16:00
Maia Sandu susține că unele salarii din sectorul public sunt exagerate și vor fi ajustate pentru echitate: „Nu este corect să menținem aceste diferențe foarte mari”
16:00
Ungaria îi va asigura lui Putin toate condiţiile pentru summitul cu Trump, în pofida mandatului de arestare al Curții Penale Internaționale
15:40
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
15:30
UE anunță că Putin nu are interdicție de călătorie, deci va putea ajunge nestingherit la Budapesta, pentru summitul cu Trump
15:20
Doliu în muzica moldovenească: Alexandru Cazacu, legendarul chitarist al formației „Noroc”, a trecut în neființă la 75 de ani
15:20
Tragedie fără margini: O tânără însărcinată se numără printre victimele care și-au pierdut viața în explozia devastatoare din blocul de pe Calea Rahovei
15:10
Forbes: La doar 18 ani, Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume în 2025. Ierarhia este dominată în continuare de Cristiano Ronaldo
15:00
Ilie Bolojan despre explozia din blocul din Rahova: Este foarte probabil ca cineva să fi redeschis alimentarea cu gaze. Din primele estimări, blocul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat
15:00
Serviciile secrete din Franţa au arestat patru bărbați care planificau asasinarea unui opozant rus. Anterior, un lunetist a tras asupra apartamentului său
14:50
14:40
Directoarea unei grădinițe din Chișinău, condamnată pentru corupție. Va plăti o amendă de 200.000 de lei și nu va putea ocupa funcții publice timp de 5 ani
Acum 8 ore
14:20
Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a noului Parlament, invocând presupuse ilegalități la alegeri. Cine ar putea fi în locul lui
14:20
Zelenski are o nouă întâlnire cu Trump, dar optimismul i-a fost temperat. Rusia a lovit din nou infrastructura energetică ucraineană
13:40
Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta
13:30
Un nou cutremur a zguduit arhipelagul Filipinelor
13:20
Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a noului Parlament, invocând presupuse ilegalități la alegeri
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 17.10.2025
13:00
Mai mulți șoferi au fost documentați în nordul Moldovei, după ce au urcat băuți la volan. Ce concentrație de alcool aveau - VIDEO
12:50
S-a baricadat într-un apartament din Chișinău și a încercat să scape prin balcon: bărbat condamnat pentru viol, capturat de polițiștii din Căușeni - VIDEO
12:40
Trafic suspendat duminică, 19 octombrie, pe strada Albișoara din Chișinău. Care este motivul
12:30
Doi primari aleși deputați pe lista „Partidului Nostru” renunță la mandatul din Parlament și rămân în fruntea localităților
Acum 12 ore
12:10
Igor Dodon rămâne în Parlament și anunță că Blocul Patriotic nu va susține un Guvern condus de Alexandru Munteanu
