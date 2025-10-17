Patru angajați ai Seviciului Vamal - demiși în acest an, iar aproape 200 - sancționați disciplinar, fiind implicați în acte de corupție. Declarațiile șefului instituției - VIDEO
ProTV.md, 17 octombrie 2025 18:40
Patru angajați ai Seviciului Vamal - demiși în acest an, iar aproape 200 - sancționați disciplinar, fiind implicați în acte de corupție. Declarațiile șefului instituției - VIDEO
Acum 10 minute
19:20
Explozia de la București: În urmă cu câteva minute a fost extrasă de la etajul 6 cea de-a treia persoană decedată. Pompierii spun că nu mai sunt alte persoane prinse sub dărâmături # ProTV.md
Acum 30 minute
19:10
Un soldat rus și-a împușcat mortal camaradul și s-a sinucis, într-o bază din Moscova
Acum o oră
18:40
18:30
Echipele feminine ale cluburilor Manchester United și Real Madrid s-au alăturat formațiilor din fruntea clasamentului Ligii Campionilor. Cinci grupări au maxim de puncte după două etape disputate - VIDEO # ProTV.md
18:30
Victoria’s Secret a revenit pe podiumul din New York într-un spectacol plin de strălucire, energie și emoție. După ani de pauză și controverse, celebra casă de modă a reușit să aducă înapoi magia show-urilor sale - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
18:20
Prima ședință a noului Parlament ar putea fi prezidată de Nicolae Botgros - VIDEO
18:10
Doi primari aleși deputați pe lista „Partidului Nostru” renunță la mandatul din Parlament și rămân în fruntea localităților - VIDEO # ProTV.md
18:00
Momentul exploziei devastatoare din cartierul Rahova din București - surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin - FOTO/VIDEO # ProTV.md
18:00
Încă două medalii pentru țara noastră la Campionatul Mondial de grappling. După Alexandr Romanov și Eldar Rafigaev, Dumitru Ceban și Cristian Țugulea au obținut câte un bronz - VIDEO # ProTV.md
17:30
JD Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace: „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor” - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
17:10
Vești bune! Carburanții se ieftinesc și în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
17:00
Cum l-a enervat Putin pe Trump în timpul întâlnirii lor din Alaska. Liderul SUA a ridicat vocea și a anulat prânzul # ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 17.10.2025
16:50
„Incident grav” Un avion low-cost a plonjat spre mare cu aproape 500 km/oră imediat după decolarea de pe un aeroport din Italia. S-a redresat apoi # ProTV.md
16:50
Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală” # ProTV.md
16:40
16:40
Accident la Ialoveni. Două automobile s-au lovit violent, după ce un șofer nu a acordat prioritate. Imagini de la locul impactului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
16:30
Bagaj în care s-ar afla o substanță explozibilă - depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Pasagerii, evacuați de urgență - FOTO/VIDEO # ProTV.md
16:30
Alarmant. Șapte persoane - intoxicate cu ciuperci de la începutul săptamînii. CNAMUP vine cu detalii și avertizări # ProTV.md
16:20
Cel mai apropiat colaborator al lui Vladimir Putin este bolnav în fază terminală: „Oamenii-cheie mor în funcție” # ProTV.md
16:00
Maia Sandu susține că unele salarii din sectorul public sunt exagerate și vor fi ajustate pentru echitate: „Nu este corect să menținem aceste diferențe foarte mari” # ProTV.md
16:00
Ungaria îi va asigura lui Putin toate condiţiile pentru summitul cu Trump, în pofida mandatului de arestare al Curții Penale Internaționale # ProTV.md
15:40
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
15:30
UE anunță că Putin nu are interdicție de călătorie, deci va putea ajunge nestingherit la Budapesta, pentru summitul cu Trump # ProTV.md
Acum 6 ore
15:20
Doliu în muzica moldovenească: Alexandru Cazacu, legendarul chitarist al formației „Noroc”, a trecut în neființă la 75 de ani # ProTV.md
15:20
Tragedie fără margini: O tânără însărcinată se numără printre victimele care și-au pierdut viața în explozia devastatoare din blocul de pe Calea Rahovei # ProTV.md
15:10
Forbes: La doar 18 ani, Lamine Yamal a ajuns în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din lume în 2025. Ierarhia este dominată în continuare de Cristiano Ronaldo # ProTV.md
15:00
Ilie Bolojan despre explozia din blocul din Rahova: Este foarte probabil ca cineva să fi redeschis alimentarea cu gaze. Din primele estimări, blocul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat # ProTV.md
15:00
Serviciile secrete din Franţa au arestat patru bărbați care planificau asasinarea unui opozant rus. Anterior, un lunetist a tras asupra apartamentului său # ProTV.md
14:50
Benzina Petrom: de la rafinărie la rezervor, sub control total al calității. 7 motive pentru care experții auto și șoferii profesioniști recomandă Benzina Petrom # ProTV.md
14:40
Directoarea unei grădinițe din Chișinău, condamnată pentru corupție. Va plăti o amendă de 200.000 de lei și nu va putea ocupa funcții publice timp de 5 ani # ProTV.md
14:20
Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a noului Parlament, invocând presupuse ilegalități la alegeri. Cine ar putea fi în locul lui # ProTV.md
14:20
Zelenski are o nouă întâlnire cu Trump, dar optimismul i-a fost temperat. Rusia a lovit din nou infrastructura energetică ucraineană # ProTV.md
13:40
Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta # ProTV.md
13:30
Un nou cutremur a zguduit arhipelagul Filipinelor
Acum 8 ore
13:20
Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a noului Parlament, invocând presupuse ilegalități la alegeri # ProTV.md
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 17.10.2025
13:00
Mai mulți șoferi au fost documentați în nordul Moldovei, după ce au urcat băuți la volan. Ce concentrație de alcool aveau - VIDEO # ProTV.md
12:50
S-a baricadat într-un apartament din Chișinău și a încercat să scape prin balcon: bărbat condamnat pentru viol, capturat de polițiștii din Căușeni - VIDEO # ProTV.md
12:40
Trafic suspendat duminică, 19 octombrie, pe strada Albișoara din Chișinău. Care este motivul # ProTV.md
12:30
Doi primari aleși deputați pe lista „Partidului Nostru” renunță la mandatul din Parlament și rămân în fruntea localităților # ProTV.md
12:10
Igor Dodon rămâne în Parlament și anunță că Blocul Patriotic nu va susține un Guvern condus de Alexandru Munteanu # ProTV.md
12:10
Plantator de marijuana prins în flagrant într-o pădure din Edineț: arme, droguri și sisteme de supraveghere găsite la domiciliul suspectului - VIDEO # ProTV.md
12:00
Blocul din Bucure;ti în care a avut loc explozia riscă să se prăbușească, spune Raed Arafat: „Rugămintea este să nu riscați” # ProTV.md
12:00
Zelenski a ajuns în Statele Unite și urmează să se întâlnească cu Donald Trump la Washington - VIDEO # ProTV.md
11:50
LIVE TEXT. Explozie devastatoare într-un bloc din București: Trei persoane au murit, iar cel puțin 12 victime au fost transportate la spital. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție - FOTO/VIDEO # ProTV.md
11:50
De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate # ProTV.md
11:50
Alexandr Lukașenko încearcă în spatele ușilor închise să se apropie din nou de UE, după dezghețarea relațiilor cu Statele Unite # ProTV.md
11:30
O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI # ProTV.md
Acum 12 ore
11:20
LIVE TEXT. Explozie devastatoare într-un bloc din București: Două persoane au murit, iar cel puțin 12 victime au fost transportate la spital. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție - FOTO/VIDEO # ProTV.md
