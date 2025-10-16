STUDIU | Mașinile hibride plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină
Ziua, 16 octombrie 2025 18:10
Vehiculele hibride plug-in (PHEV), promovate de industria auto europeană drept o alternativă ecologică la motoarele clasice, emit în realitate aproape la fel de mult dioxid de carbon ca mașinile pe benzină, potrivit unui raport publicat joi de organizația Transport and Environment (T&E), relatează The Guardian. Analiza, bazată pe datele a 800.000 de automobile înregistrate în
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:40
Noi măsuri anti-fumat. Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise în Uniunea Europeană # Ziua
Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice, ca măsură de reducere a consumului de tutun și de protejare a sănătății publice. Un proiect de lege în acest sens, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, urmează să fie discutat la reuniunea Organizației Mondiale a Sănătății din noiembrie, potrivit IPN. Documentul, citat de publicația
17:40
Timp de două săptămâni, actele de stare civilă nu vor putea fi solicitate online la centrele multifuncționale ale ASP # Ziua
Timp de două săptămâni, în perioada 20 octombrie – 4 noiembrie, cetățenii moldoveni nu vor putea depune online cereri de solicitare a actelor de stare civilă. Acestea vor putea fi depuse direct doar la ghișeele centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice. De asemenea, în zilele de 29, 30 și 31 octombrie va fi sistată activitatea
Acum 2 ore
17:20
O pictură de Picasso, evaluată la 600.000 de euro, a dispărut misterios în Spania, înainte de o expoziție # Ziua
Lucrarea lui Pablo Picasso „Natură moartă cu chitară", realizată în 1919, a dispărut în mod misterios în timpul transportului din Madrid spre Granada, unde urma să fie expusă la Fundația CajaGranada. Poliția spaniolă investighează dacă este vorba despre o pierdere accidentală sau despre o furt calificat de operă de artă. Potrivit publicației Euronews, tabloul, o
17:00
R. Moldova are un nou Parlament! Următorul pas – Maia Sandu trebuie să convoace prima ședință a legislativului # Ziua
După validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională, președintele Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament. Conform legii, aceasta trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, adică până pe 28 octombrie. Parlamentul va deveni complet funcțional însă abia după prima
16:50
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele deputaților aleși # Ziua
Magistrații Curții Constituționale au confirmat rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie și au validat mandatele celor 101 deputați și listele de supleanți ai formațiunilor. Ședința în care a fost examinat raportul Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor și contestațiile a durat mai bine de trei ore. În cadrul dezbaterilor, raportul CEC, cu 16 capitole,
16:40
Rusia a lansat un atac record cu rachete „Iskander-M” asupra Ucrainei. Niciuna nu a fost interceptată # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de 16 octombrie cel mai amplu atac din acest an cu rachete balistice „Iskander-M" asupra Ucrainei, potrivit datelor comunicate de Forțele Aeriene Ucrainene și analizate de publicația The Insider. Niciuna dintre rachetele lansate nu a fost doborâtă. Potrivit sursei, au fost trase 26 de rachete balistice „Iskander-M", lansate din Crimeea
Acum 4 ore
16:30
Guvernul premierului francez Sebastien Lecornu a supraviețuit în fața a două moțiuni de cenzură # Ziua
Parlamentul francez nu a reușit să adopte niciuna dintre cele două moțiuni de cenzură înaintate împotriva guvernului condus de premierul Sébastien Lecornu, reconfirmat recent în funcție. Lecornu a reușit să-și asigure sprijinul socialiștilor, care au renunțat să ceară demisia sa în schimbul unor concesii privind reforma pensiilor. Deputații au examinat două moțiuni separate, una depusă
15:50
Trump autorizează CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela și ia în considerare atacuri terestre împotriva cartelurilor # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare" desfășurarea unor atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, la scurt timp după apariția unor informații în New York Times privind autorizarea CIA de a efectua „operațiuni sub acoperire" în Venezuela. „Nu vreau să vă spun
15:30
Un bărbat din Orhei a murit, după ce a consumat bucate aduse de la o masă de pomenire. Alte 29 de persoane au ajuns la spital cu intoxicații # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din raionul Orhei a murit în urma unei intoxicații provocate de mai multe bucate aduse de câteva rude care participaseră la o masă de pomenire. Alte 40 de persoane, care au fost la parastas, au prezentat semne de intoxicație, iar 29 dintre ele au ajuns la spital.
15:20
Odesa trece sub Administrație Militară care va guverna alături de Consiliul Local. Un apropiat al lui Zelenski se autoproclamă primar interimar # Ziua
Orașul Odesa a inaugurat oficial Administrația Militară a Orașului (MVA), structură care va funcționa în paralel cu Consiliul Local, potrivit site-ului Administrației Militare a Regiunii Dnepropetrovsk. Noul organism va prelua principalele atribuții de conducere, însă consilierii municipali și comitetul executiv își vor continua activitatea, a precizat Igor Koval, actual primar interimar al orașului. „Administrația Militară
15:00
Cea de-a XI-a ediție a Zilelor Filmului Românesc debutează astăzi, la Cineplex-Loteanu din Chișinău. Evenimentul începe la ora 16:30, cu lansarea cărții Ecranomanie a criticului de film Victor Morozov și proiecția filmului Continental de Radu Jude, începând cu ora 18:30. Evenimentul, realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu" aduce cele mai noi producții ale
14:40
Construcția Casei Atelierelor și Trapeza Mănăstirii Eroilor Români din Ţiganca, finanțată de DRP, intră într-o nouă etapă # Ziua
Comunitatea religioasă Mânăstirea Eroilor cu Hramul „Înălțarea Domnului" din satul Stoianovca, raionul Cantemir, a implementat, în perioada 1 aprilie – 30 octombrie 2025, proiectul „Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca, Republica Moldova – centru de istorie, cultură și spiritualitate românească – continuare proiect 3", finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP). Proiectul își propune să
Acum 6 ore
14:20
Viața unei pasagere a fost salvată datorită prezenței de spirit și reacției rapide a unui agent de securitate în orașul Kayseri din centrul Turciei. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum femeia, purtând căști, se pregătea să traverseze către cealaltă platformă. Agentul de pază a observat-o la timp și a prins-o de mână, trăgând-o
14:00
Ambasada Irlandei în Republica Moldova va fi deschisă până la sfârșitului acestui an, anunță Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat de presă. Joi, 16 octombrie, viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu noul ambasador al Irlandei la Chișinău, Myles Geiran, în cadrul căreia „oficialii au evidențiat importanța inaugurării oficiale a Ambasadei Irlandei la Chișinău, eveniment
13:30
FSB acuză serviciile britanice și ucrainene că pregătesc atacuri asupra gazoductului „Turkish Stream” # Ziua
Directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Aleksandr Bortnikov, a afirmat că serviciile secrete ale Regatului Unit și Ucrainei ar plănui o serie de atacuri și operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii energetice ruse, inclusiv asupra gazoductului „Turkish Stream". Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul celei de-a 57-a reuniuni a Consiliului șefilor de servicii
13:10
Numărul elevilor a crescut cu peste 12 mii în ultimii cinci ani la Chișinău, iar numărul de clase noi formate a fost suplimentat cu 265. Doar în 2024, numărul elevilor a crescut cu 2 214, fiind create 34 de clase noi. În mod special se înregistrează o creștere semnificativă în ciclul gimnazial, unde numărul elevilor
12:50
Împușcături într-o piață din Chișinău. Doi bărbați, răniți în urma unei reglări de conturi cu proprietarul unui magazin # Ziua
Reglări de conturi cu focuri de armă într-o piață de pe Calea Basarabiei din Chișinău. Doi bărbați au fost împușcați de proprietarul unui magazin în urma unei reglări de conturi. Victimele, împreună cu alți trei bărbați, veniseră la piață pentru a se răzbuna pe atacator, care anterior i-ar fi bătut în timpul unei încăierări. Scandalul
12:40
VIDEO | Cazinouri online clandestine, organizate sub paravanul unei companii IT, deconspirate de polițiști # Ziua
O rețea de cazinouri online clandestine, coordonată dintr-un oficiu care în acte presta servicii IT, a fost deconspirată de polițiștii din Chișinău și de PCCOCS. În cadrul unei anchete, autoritățile au constatat că veniturile ilegale obținute de grupare se ridică la 25 de milioane de lei. Într-o cauză penală, Poliția Capitalei și procurorii au desfășurat
Acum 8 ore
12:20
Un bărbat și o femeie din Fălești, la un pas de moarte după ce s-au intoxicat cu gazul emanat de sobă # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 65 de ani, și o femeie, de 52 de ani, s-au intoxicat cu monoxid de carbon, fiind găsiți inconștienți în locuința lor din satul Glinjeni, raionul Fălești. Gazul a fost emanat de o sobă necurățată. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cele două persoane au fost găsite de o rudă, în stare gravă, iar
12:10
Prețul petrolului crește după ce Trump a anunțat că India va opri achizițiile de țiței rusesc # Ziua
Cotațiile petrolului au crescut joi dimineața, după declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat că India s-a angajat să nu mai cumpere petrol din Rusia. Potrivit Reuters, contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 57 de cenți (0,9%), ajungând la 62,48 dolari pe baril la ora 00:46 GMT, în timp ce țițeiul american
12:00
REFLECȚII | Părintele Savatie Baștovoi: Afacerea cu Depresia și marea dramă a vremurilor noastre # Ziua
Depresia nu este doar marea dramă a vremurilor noastre, ci și o mare afacere. Banii din vânzările antidepresantelor pe anul trecut au constituit 18 miliarde de dolari. Cei care se ocupă cu prognozarea afacerilor cred că această cifră se va dubla către anii 2034. Cine vor fi pacienții care vor îngroșa rândurile către acea vreme?
11:40
Polonia amână aderarea la inițiativa PURL, în timp ce marile puteri europene ezită să finanțeze arme americane pentru Ucraina # Ziua
Polonia nu s-a alăturat deocamdată inițiativei PURL (Priority Ukraine Requirements List), care prevede ca țările NATO să achiziționeze arme americane destinate Ucrainei, a declarat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un interviu acordat Business Insider. Oficialul a precizat că Varșovia participă deja la alte formate de sprijin pentru Kiev, subliniind că inițiativa PURL este „una
11:30
VIDEO | Munteanu, prezent la recepția cu Macron, Merz și Tusk. Perciun: „Nimeni nu se aștepta că urma să fie candidat la funcția de prim-ministru” # Ziua
Liderii PAS l-au cunoscut pe candidatul propus pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, în luna august, când la Chișinău au venit președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polon, Donald Tusk. Dezvăluirea a fost făcută de ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, care este și vicepreședinte al partidului de guvernământ. Potrivit
11:30
VIDEO | Aproximativ 100 de mii țigări fără acte de proveniență, depistate de echipele mobile ale Vămii într-un sat din Găgăuzia # Ziua
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au găsit în două mașini care circulau prin localitatea Bugeac din Găgăuzia în jur de 5 mii de pachete de țigări de contrabandă. „În urma controlului fizic detaliat, în habitaclu și în portbagaj a fost depistată o cantitate totală de 4990 pachete de țigări, de
11:10
VIDEO | Munteanu, prezent la recepția cu Macron, Merz și Tusk. Perciun: „Nimeni nu se aștepta că ar urma să fie candidat la funcția de prim-ministru” # Ziua
10:50
Rusia a lansat peste 300 de drone și 37 de rachete asupra Ucrainei. Deconectări de urgență ale energiei electrice au fost introduse în mai multe regiuni # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi dimineață că Rusia a atacat masiv teritoriul ucrainean în cursul nopții, lansând peste 300 de drone kamikaze și 37 de rachete, dintre care o parte semnificativă au fost de tip balistic. „Această noapte a fost un atac asupra oamenilor noștri, asupra infrastructurii energetice și civile. Rusia a folosit
Acum 12 ore
10:30
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut de polițiștii de frontieră la scurt timp după ce trecuse Nistrul cu o barcă gonflabilă. Cazul a avut loc în zona de frontieră a satului Tudora din Ștefan Vodă. Ucraineanul, care este cercetat acum pentru traversarea ilegală a frontierei, a solicitat azil pe
10:10
Avionul care îl transporta pe șeful Pentagonului a aterizat de urgență din cauza unei fisuri în parbriz # Ziua
Avionul în care se afla secretarul apărării al SUA, Pete Hegseth, a fost nevoit să aterizeze de urgență miercuri în Regatul Unit, din cauza unei fisuri apărute la parbrizul aeronavei în timpul zborului de întoarcere din Bruxelles către Statele Unite, a anunțat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell. „În timpul zborului de la reuniunea
09:40
(P) De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate # Ziua
Philip Morris International (PMI) marchează un nou succes în eforturile sale de sustenabilitate: un milion de dispozitive încălzire a tutunului au primit deja o a doua viață prin program
09:30
Deficitul comercial al Republicii Moldova continuă să crească. În august, a ajuns la aproape 560 de milioane de dolari # Ziua
În luna august, Republica Moldova a avut un deficit comercial de 556,6 milioane de dolari, cu 93,3 milioane de dolari mai mare decât a fost înregistrat în aceeași lună a anului trecut, transmite IPN, cu referire la datele prezentate de Biroul Național de Statistică. Exporturile au crescut cu 22%, până la 332,6 milioane de dolari, […] Articolul Deficitul comercial al Republicii Moldova continuă să crească. În august, a ajuns la aproape 560 de milioane de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Trump va discuta la Casa Albă cu Zelenski despre posibilitatea ca Ucraina „să ducă războiul înapoi pe teritoriul Rusiei” # Ziua
Președintele american Donald Trump a confirmat miercuri că, în cadrul viitoarei sale întâlniri cu Volodimir Zelenski, programată pentru 17 octombrie la Casa Albă, va discuta planurile Ucrainei de a trece la ofensivă împotriva Rusiei, relatează Kyiv Independent. „Vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în această privință, dar da, vor să meargă pe […] Articolul Trump va discuta la Casa Albă cu Zelenski despre posibilitatea ca Ucraina „să ducă războiul înapoi pe teritoriul Rusiei” apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Curtea Constituțională se va expune azi asupra raportului Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și asupra validării mandatelor celor 101 deputați. Amplul raport al CEC de aproape 200 de pagini și 16 capitole a fost prezentat Curții Constituționale în 6 octombrie. Conforma legislației electorale, CC trebuie să vină cu o decizie finală în termen de […] Articolul Curtea Constituțională decide azi dacă validează sau nu mandatele deputaților aleși apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
20:50
EDITORIAL | Povestea lui Harap Alb, în versiune „proeuropeană”. De ce trag clopotele, Mitică? # Ziua
Nominalizarea lui Alexandru Munteanu, enigmaticul „cavaler al legiunii franceze” americano-ucrainean de origine moldoveană, pentru funcția de premier este o treabă curioasă nu pentru că ne-ar da vreo speranță în mai bine. După cum spunea Einstein, este nebunie să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți la rezultate diferite, altfel spus, nu poți […] Articolul EDITORIAL | Povestea lui Harap Alb, în versiune „proeuropeană”. De ce trag clopotele, Mitică? apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
18:10
Sphera Franchise Group se extinde în Republica Moldova și va deschide un restaurant Hard Rock Café la Chișinău # Ziua
Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, va deschide cinci restaurante Hard Rock Cafe în Brașov, Timișoara, Iași, Cluj și Chișinău, în următorii cinci ani. Sphera Group a achiziționat drepturile de franciză pentru deschiderea restaurantelor în România și Republica Moldova de la Hard Rock International, și va îndeplini […] Articolul Sphera Franchise Group se extinde în Republica Moldova și va deschide un restaurant Hard Rock Café la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Locuitorii din Căușeni vor plăti cu cel puțin patru lei mai mult pentru apă, canalizare și epurarea apelor uzate. ANRE anunță că noul tarif pentru apa potabilă în Căușeni va fi de 27,24 lei/metru cub, cu 7,31 lei mai mare față de tariful actual pentru consumatorii casnici și cu 0,69 lei pentru cei noncasnici, scrie […] Articolul Prețul la apă și canalizare crește cu 4 lei la Căușeni. Cahulul va avea noi tarife auxiliare apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat că se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 1,7% în acest an, după o creștere marginală de 0,1% anul trecut. Această revizuire înseamnă o majorare cu 1,1 puncte procentuale față de proiecția sa din luna aprilie. Instituția financiară anticipează că produsul intern brut al Moldovei va crește […] Articolul FMI majorează prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Londra impune sancțiuni împotriva „Rosneft”, „Lukoil” și companiilor petroliere din China, India și Emiratele Arabe Unite legate de Rusia # Ziua
Ministerul britanic al Finanțelor a anunțat extinderea pachetului de sancțiuni împotriva Federației Ruse, incluzând în noua listă 35 de companii și cinci persoane fizice. Printre entitățile vizate se află giganții energetici ruși „Rosneft” și „Lukoil”, precum și companii asociate din China, India și Emiratele Arabe Unite. Toți cei sancționați se confruntă cu înghețarea activelor și […] Articolul Londra impune sancțiuni împotriva „Rosneft”, „Lukoil” și companiilor petroliere din China, India și Emiratele Arabe Unite legate de Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Republica Moldova a câștigat 52 de medalii la turneul internațional de înot din Bulgaria. Lotul național a fost format din elevii școlilor de sport nr. 6, 8 și 11 din Chișinău. Aceștia au obținut 20 de medalii de aur, 18 medalii de argint și 14 medalii de bronz. Câțiva sportivi din echipă sunt performeri: Alexandra […] Articolul 52 de medalii pentru înotătorii moldoveni la un turneu internațional din Bulgaria apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
„Reziliența” șubredă a vocabularului funcționăresc. Cum au fost „scrutinizați” demnitarii moldoveni # Ziua
Un dialect tehnic al limbii române, cu o grămadă de influențe din limba engleză, continuă să-i molipsească pe funcționarii și demnitarii noștri și nu tocmai în cea mai bună direcție. Azi, la ultima ședință a Guvernului, premierul Dorin Recean ne-a zgâriat urechile cu un nou exemplu de „împrumut toxic” în discursurile sale, care sunt tot […] Articolul „Reziliența” șubredă a vocabularului funcționăresc. Cum au fost „scrutinizați” demnitarii moldoveni apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Președintele Serbiei confirmă prezența unor cetățeni ruși în tabăra tactico-militară, organizată pentru moldoveni # Ziua
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a confirmat că în tabăra tactico-militară organizată vara aceasta în vestul Serbiei pentru cetățeni moldoveni au activat trei cetățeni ai Federației Ruse. Declarația a fost făcută la Belgrad, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Europa Liberă. „Nu pot afirma că a […] Articolul Președintele Serbiei confirmă prezența unor cetățeni ruși în tabăra tactico-militară, organizată pentru moldoveni apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Polonia se pregătește pentru posibile atacuri rusești în Europa și un război de încă trei ani, avertizează ministrul de externe # Ziua
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită pentru posibile atacuri ale Rusiei pe teritoriul său și a criticat lipsa unor sisteme moderne de apărare, inclusiv proiectul „zidului de drone” de pe granițele estice, transmite Reuters. Aflat la Londra, pentru a dezvălui o dronă iraniană Shahed-136 doborâtă în […] Articolul Polonia se pregătește pentru posibile atacuri rusești în Europa și un război de încă trei ani, avertizează ministrul de externe apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
VIDEO | Ion Ceban, despre votul comun PAS-PSRM privind excluderea bugetului municipal de pe ordinea de zi: „Nu le pasă de interesele locuitorilor” # Ziua
PAS și PSRM au scos bugetul pentru anul 2025 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău, pentru că „nu le pasă de interesele locuitorilor”. Comentariul aparține primarului Chișinăului, Ion Ceban, care a adăugat că „Primăria va continua să muncească la fel și fără ei”. „Ceea ce trebuia de demonstrat Partidul Socialiștilor împreună […] Articolul VIDEO | Ion Ceban, despre votul comun PAS-PSRM privind excluderea bugetului municipal de pe ordinea de zi: „Nu le pasă de interesele locuitorilor” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, va vizita Moscova pentru a solicita extrădarea lui Bashar al-Assad # Ziua
Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, urmează să efectueze miercuri o vizită oficială la Moscova, unde va discuta cu autoritățile ruse două chestiuni majore, extrădarea fostului lider sirian Bashar al-Assad, pe care noile autorități doresc să-l tragă la răspundere pentru crime, și menținerea prezenței trupelor ruse la bazele din Tartus și Hmeimim, potrivit canalului guvernamental Syria TV […] Articolul Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, va vizita Moscova pentru a solicita extrădarea lui Bashar al-Assad apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Procurorii vor pedeapsă mai aspră pentru Marina Tauber. Aceștia au contestat sentința judecătorilor, care i-au dat 7,5 ani de închisoare # Ziua
Procurorii anticorupție au contestat la Curtea de Apel Centru sentința prin care Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe fosta deputată Marina Tauber la șapte ani și șase luni de închisoare, transmite IPN. Potrivit lor, sentința este neîntemeiată în partea ce ține de încetarea procesului penal pentru amestec în înfăptuirea justiției și apreciază că pedeapsa […] Articolul Procurorii vor pedeapsă mai aspră pentru Marina Tauber. Aceștia au contestat sentința judecătorilor, care i-au dat 7,5 ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
PSRM și PAS s-au aliat împotriva lui Ceban. Bugetul municipal 2025, exclus de pe ordinea de zi a ședinței CMC # Ziua
Proiectul bugetului pentru anul 2025 a fost exclus de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău, printr-un vot comun al fracțiunilor Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidului Socialiștilor. Documentul urma să fie examinat și votat în ambele lecturi, însă consilierii socialiști au propus excluderea de pe ordinea de zi, inițiativa fiind susținută de […] Articolul PSRM și PAS s-au aliat împotriva lui Ceban. Bugetul municipal 2025, exclus de pe ordinea de zi a ședinței CMC apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
VIDEO | Trump și Macron, confruntare tensionată la summitul din Egipt. Un cititor pe buze „descifrează” amenințarea rostită în timpul strângerii de mână # Ziua
O strângere de mână de aproape 30 de secunde între președintele american Donald Trump și omologul său francez Emmanuel Macron a atras atenția presei internaționale, după ce un cititor pe buze a dezvăluit ce și-ar fi spus cei doi lideri în timpul momentului tensionat. Incidentul a avut loc luni, 13 octombrie, la Sharm El Sheikh, […] Articolul VIDEO | Trump și Macron, confruntare tensionată la summitul din Egipt. Un cititor pe buze „descifrează” amenințarea rostită în timpul strângerii de mână apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
România are două jucătoare în sferturile WTA de la Osaka, după ce Sorana Cîrstea a obținut o nouă victorie categorică # Ziua
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, miercuri, 15 octombrie, în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o fără drept de apel pe Katie Boulter, cu 6-3, 6-1. Cîrstea (35 ani, 51 WTA) a obţinut victoria în 69 […] Articolul România are două jucătoare în sferturile WTA de la Osaka, după ce Sorana Cîrstea a obținut o nouă victorie categorică apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Permise auto obținute cu mite la Călărași. Șeful unei școli auto, trei examinatori și zeci de candidați, cercetați penal într-o cauză penală # Ziua
Percheziții într-un dosar amplu de obținere prin mită a permiselor auto au fost organizate miercuri la Călărași. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Chișinău au organizat 50 de percheziții ce s-au încheiat cu reținerea a trei persoane. CAN nu a precizat cine sunt suspecții plasați în izolator, însă anunță că, în total, sunt cercetați penal […] Articolul Permise auto obținute cu mite la Călărași. Șeful unei școli auto, trei examinatori și zeci de candidați, cercetați penal într-o cauză penală apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Premierul francez Sebastien Lecornu amână creșterea vârstei de pensionare pentru a salva guvernul # Ziua
Premierul Franței, Sebastien Lecornu, a anunțat suspendarea temporară a reformei pensiilor inițiate în 2023, printr-o declarație oficială a guvernului. Decizia vine ca o concesie față de socialiști, a căror susținere este esențială pentru supraviețuirea guvernului minoritar de centru-dreapta. Lecornu încearcă astfel să evite o nouă criză politică și posibilul eșec al executivului. „Vârsta de pensionare […] Articolul Premierul francez Sebastien Lecornu amână creșterea vârstei de pensionare pentru a salva guvernul apare prima dată în ZIUA.md.
