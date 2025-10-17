În Scuarul „Mihai Eminescu” din Cimișlia au fost plantați 125 de trandafiri — un simbol al implicării comunității
Good News, 17 octombrie 2025 14:30
Pe 15 octombrie 2025, Scuarul „Mihai Eminescu" din orașul Cimișlia a fost martorul unei acțiuni deosebite: 125 de trandafiri au fost plantați în memoria poetului național și pentru a înfrumuseța…
• • •
Acum 30 minute
14:30
În Scuarul „Mihai Eminescu" din Cimișlia au fost plantați 125 de trandafiri — un simbol al implicării comunității
Pe 15 octombrie 2025, Scuarul „Mihai Eminescu" din orașul Cimișlia a fost martorul unei acțiuni deosebite: 125 de trandafiri au fost plantați în memoria poetului național și pentru a înfrumuseța…
14:20
Usatîi îndeamnă la unitate: „Numai prin dialog putem avea un guvern cu adevărați profesioniști"
Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru – apel către noua majoritate parlamentară: Să inițieze un dialog real cu toate fracțiunile din Parlament pentru a forma un guvern din profesioniști! Renato Usatîi…
14:20
Blocul „Alternativa" promite sprijin pentru proiectele de interes public și condamnă închiderea arbitrară a instituțiilor Blocul ALTERNATIVA anunță că va susține în Parlament toate proiectele care țin de interesul oamenilor, indiferent de…
Acum 2 ore
13:10
Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova a lansat un proiect de actualizare a standardelor de calitate pentru centrele maternale, cu scopul de a îmbunătăți serviciile oferite mamelor și…
Acum 4 ore
11:30
Peste 5.000 de tineri au beneficiat de voucherul cultural în 2025 — majoritatea preferă să cumpere cărți
Programul național „Voucher Cultural" continuă să se dovedească o inițiativă de succes în rândul tinerilor din Republica Moldova. În anul 2025, peste 5.000 de tineri care au împlinit vârsta de 18 ani…
Acum 6 ore
10:00
Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură îşi introduce un nou preşedinte — perspective şi aşteptări noi !
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova are, începând de astăzi, un nou președinte. În cadrul congresului național al organizației, delegații din toate raioanele țării au ales prin vot…
Acum 24 ore
19:10
În cadrul emisiunii „Pe Față", autoritățile municipale au subliniat că educația rămâne prioritatea statului și că municipalitatea depune toate eforturile pentru a face față creșterii populației școlare. În ultimii patru ani, numărul elevilor…
17:40
Vlad Onceanu și Robert Gatman, doi tineri moldoveni care studiază medicina la Iași, au fost desemnați cetățeni de onoare ai municipiului pe 14 octombrie 2025, în semn de recunoaștere pentru…
16:10
Investiții de peste 4 miliarde de lei în drumuri, apă și canalizare, iluminat și protecția mediului
În cadrul emisiunii „Pe Față", autoritățile au declarat că toate proiectele începute și programate pentru finalizare în acest an vor fi terminate, în ciuda blocajelor politice care au afectat implementarea unor…
16:00
Chișinău: un nou scuar urban cu teren de fitness, pistă pentru bicicliști și teren de joacă
Scuarul Miorița, situat în cartierul Telecentru al municipiului Chișinău, a fost recent reamenajat într-un proiect realizat de Primăria Chișinău. Amenajarea a inclus crearea de alei pietonale, zone verzi, iluminat public…
16:00
Oficiul Medicilor de Familie din Boșcana, renovat cu sprijinul CNAM pentru servicii medicale moderne
Oficiul Medicilor de Familie din comuna Boșcana, raionul Criuleni, a fost recent renovat cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), în cadrul unui proiect destinat modernizării…
15:00
Zilele Filmului Românesc au fost deschise oficial în Republica Moldova, marcând începutul unei ediții dedicate celebrării cinematografiei românești. Evenimentul, ajuns la ediția a XI-a, aduce pe ecrane filme premiate și…
Ieri
13:00
Cetățenii Republicii Moldova care lucrează legal în Slovacia vor avea posibilitatea de a beneficia de pensii și alte prestații sociale, în urma inițierii unui proiect de aranjament administrativ între cele…
11:40
Tenismenul moldovean Radu Albot a reușit să acceseze optimile de finală ale turneului Challenger desfășurat în Hersonissos, Grecia. În meciul de debut pe tabloul principal, Albot l-a învins pe grec Petros Tsitsipas…
10:00
Londra se pregătește să devină primul oraș european care va introduce taxiuri complet autonome, fără șofer. Proiectul, care va fi lansat în 2026, face parte dintr-un program pilot ce urmărește testarea și…
15 octombrie 2025
19:00
Republica Moldova a fost lăudată recent la Washington ca un „partener de încredere" în cadrul reformelor și integrării europene. Declarațiile provin din întâlnirile oficiale dintre delegația Băncii Naționale a Moldovei…
17:40
Ministrul Culturii al Republicii Moldova, Sergiu Prodan, a anunțat că intenționează să revină în lumea cinematografiei și speră ca, în următoarele 3-4 luni, să poată invita publicul la o nouă premieră.…
17:00
Lucrările de reparație a străzii Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei se apropie de finalizare. În aceste zile este aplicat ultimul strat de asfalt pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu…
16:00
Ultima ședință de Guvern sub conducerea lui Dorin Recean: „Republica Moldova a demonstrat că este o țară europeană"
Astăzi, 15 octombrie 2025, prim-ministrul Dorin Recean a încheiat ultima ședință de Guvern în aplauzele Cabinetului de miniștri pe care l-a condus. În cadrul acestei ședințe, Recean a subliniat realizările mandatului său,…
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Moldovenii care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale
Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor pentru un Aranjament Administrativ ce va reglementa aplicarea Acordului bilateral în domeniul securității sociale cu Ucraina. Acest acord va permite cetățenilor moldoveni care…
14:10
Bugetul 2025 scos de pe ordinea de zi de PAS și PSRM, Primăria promite să meargă mai departe
Primăria municipiului Chișinău a reacționat după ce bugetul pentru anul 2025 a fost scos de pe ordinea de zi de către consilierii PAS și PSRM, criticând abordarea politică a acestora.…
13:10
Primarul Chișinăului și ambasadorul Germaniei abordeză proiecte de infrastructură și eficiență energetică
Primarul municipiului Chișinău a avut onoarea de a se întâlni cu Excelența sa Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, pentru a discuta direcțiile de dezvoltare ale capitalei și oportunitățile de…
13:00
Restricții de circulație: închidere completă a străzii Nicolae Costin pe anumite sectoare
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 15 – 18 octombrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00. Măsura…
11:30
Un tehnician medical și un fermier cuceresc titlul celui mai bun tiramisu la cupa mondială din Italia
Sâmbăta trecută, la Treviso (Italia), s-a desfășurat cupa mondială dedicată celebrului desert tiramisu, unde peste 15.000 de porții au fost pregătite pentru degustare. Amatori din întreaga lume au participat, folosind…
10:20
De Hramul Orașului Chișinău, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi" a venit pe lume primul bebeluș al zilei – Eva Romanciuc.A devenit deja o frumoasă tradiție ca Primăria Municipiului Chișinău, împreună cu…
10:10
Festivalul Internațional „United Shakespeare" va avea loc în Chișinău în perioada 14-19 octombrie 2025, marcând cea de-a doua ediție a celebrării teatrale dedicate operei lui William Shakespeare. Evenimentul este organizat de…
14 octombrie 2025
17:10
Apel la unitate în CMC: Denis Șova cere consilierilor să lase politica și să voteze bugetul
Denis Șova, Partidul Nostru, apel către consilieri municipali: Cel mai bun cadou pentru chișinăuieni de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei! Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru…
16:20
Chișinăul își sărbătorește Hramul – zi de bucurie și recunoștință pentru locuitorii Capitalei
Capitalei marchează una dintre cele mai importante sărbători spirituale și comunitare ale anului. Cu această ocazie, chișinăuienilor le sunt transmise gânduri de sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi.…
16:10
Sofia Moraru și Sabina Javgureanu, studente în anul III la Colegiul Național de Comerț al ASEM, au câștigat etapa națională a competiției europene „Girls Go Circular" și vor reprezenta Republica…
14:30
Naționala masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a fost la un pas de o victorie remarcabilă la Campionatul European pe echipe din Croația. În prima rundă a Grupei…
13:00
În perioada 11–12 octombrie 2025, Chișinăul a găzduit Campionatul Mondial de Dans Sportiv – Juniori II Standard, competiție care a reunit 56 de perechi din 30 de țări, fiecare venind să concureze pentru…
11:40
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat un concurs destinat primăriilor, pentru instalarea de sisteme moderne de apă potabilă în localitățile rurale și urbane. Primăriile pot depune cererile de participare în perioada 13…
10:50
Chișinăul sărbătorește Hramul Orașului: flori, tradiții și spectacole în centrul capitalei
Cu ocazia sărbătorii Acoperământul Maicii Domnului, zi în care este marcat Hramul Chișinăului, conducerea municipiului și echipa Primăriei au depus flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, aducând…
10:10
Biblioteca Națională a Republicii Moldova găzduiește expoziția de carte „Descoperim Italia", un eveniment dedicat culturii și limbii italiene, organizat cu prilejul celei de-a XXV-a ediții a Săptămânii limbii italiene în lume. Vizitatorii sunt…
13 octombrie 2025
18:00
Investiție în sănătatea comunității: Pelinia beneficiază de aparatură medicală de ultimă generație
Centrul de Sănătate Pelinia din raionul Drochia a fost recent dotat cu echipamente medicale moderne, în cadrul unui proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală…
16:40
Chișinău sărbătorește Hramul orașului cu târguri, expoziții și activități pentru întreaga familie
Mâine, Chișinăul își sărbătorește Hramul! Locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați să participe la evenimentele organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Târgurile meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, bucătăria tradițională, expozițiile…
16:40
Transport adaptat pentru școlari: autobuzele din Ciorescu respectă programul de final al cursurilor
Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații, de astăzi orarul autobuzelor nr. 47 și 48 a fost ajustat în func
16:20
Expozițiile agricole „Moldagroteh” și „Farmer” urmează să se desfășoare între 16 și 19 octombrie, în Chișinău. Organizatorii au anunțat că evenimentul va oferi oportunități de piață pentru producători, cu accent… Articolul Expozițiile „Moldagroteh” și „Farmer” se deschid joi la Chișinău apare prima dată în Good News.
14:40
Sportivii moldoveni Sergiu David și Dumitru Popov au cucerit medalii de argint la Campionatul mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor. Competiția s-a desfășurat între 7 și 12 octombrie în orașul… Articolul Argint pentru Moldova la Campionatul mondial de lupte între veterani apare prima dată în Good News.
13:10
Pandemia a inspirat-o pe Iulia Cernobrivcenko, din Tiraspol, să creeze alături de mama ei o afacere de familie în domeniul croitoriei, combinând priceperea practică a mamei cu cunoștințele economice ale… Articolul O afacere de familie croită pentru un viitor mai bun apare prima dată în Good News.
12:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că viceprimarele Angela Cutasevici și Olga Ursu vor reprezenta Primăria Chișinău, Partidul MAN și Blocul ALTERNATIVA în Parlamentul Republicii Moldova. „Le… Articolul Viceprimarele Cutasevici și Ursu, propuse de Primăria Chișinău pentru Parlament apare prima dată în Good News.
11:40
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua să conducă Guvernul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor… Articolul Dorin Recean anunță retragerea din politică și renunțarea la funcția de premier apare prima dată în Good News.
11:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză intensificarea presiunilor asupra Blocului ALTERNATIVA, în contextul unor „așa-zise investigații” privind donațiile făcute formațiunii. „Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă, de această dată… Articolul Primarul Capitalei acuză tratament inegal: „Doar Blocul ALTERNATIVA este vizat” apare prima dată în Good News.
11:30
Tehnologii moderne și mâncare tradițională la cea mai mare expoziție de vânătoare din Moldova # Good News
Cea mai mare expoziție de vânătoare din Moldova a reunit în aceste zile pasionați de outdoor, tehnologie și gastronomie tradițională. Participanții au testat tehnologii de ultimă generație, precum camere termice… Articolul Tehnologii moderne și mâncare tradițională la cea mai mare expoziție de vânătoare din Moldova apare prima dată în Good News.
11:10
Catranîc, Fălești: iluminat stradal nou, străzi reparate și costume naționale pentru Căminul Cultural # Good News
Până la sfârșitul anului 2025, satul Catranîc din raionul Fălești urmează să beneficieze de o serie de investiții menite să îmbunătățească infrastructura și să susțină viața culturală a satului. Autoritățile… Articolul Catranîc, Fălești: iluminat stradal nou, străzi reparate și costume naționale pentru Căminul Cultural apare prima dată în Good News.
10:10
La Vatra a fost inaugurat recent un parc public destinat atât copiilor, cât și adulților, în prezența primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban. Noua zonă include locuri de joacă, spații verzi… Articolul Zone de joacă, parcări și facilități urbane îmbunătățite în suburbia capitalei apare prima dată în Good News.
09:40
Sala de dans din Chișinău a devenit, în acest weekend, centrul internațional al grației și al mișcării, odată cu desfășurarea Turneului Internațional de Dans Sportiv „INTERNATIONAL OPEN CHIȘINĂU”. La eveniment… Articolul Spectacol al eleganței la Chișinău: dansatori din 35 de țări pe aceeași scenă apare prima dată în Good News.
10 octombrie 2025
19:10
Statul Republicii Moldova alocă anual milioane de lei pentru tratamentul bolilor psihice, prin fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Banii sunt destinați atât spitalizării pacienților, cât și tratamentului ambulatoriu,… Articolul Statul alocă milioane de lei pentru tratamentul bolilor psihice apare prima dată în Good News.
17:30
„Patimile după Iov” – o dramă istorică captivantă pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” # Good News
Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău a prezentat premiera spectacolului „Patimile după Iov”, o adaptare scenică a romanului omonim al scriitorului Val Butnaru, transmite goodnews.md cu referire la IPN. Regia și… Articolul „Patimile după Iov” – o dramă istorică captivantă pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” apare prima dată în Good News.
16:00
În cadrul unui proiect național, au fost construite grupuri sanitare interioare în 13 instituții medicale și 17 școli din diferite raioane ale țării. Lucrările fac parte dintr-un efort de modernizare… Articolul Grupuri sanitare moderne în 30 de școli și instituții medicale din țară apare prima dată în Good News.
