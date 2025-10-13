Chișinău sărbătorește Hramul orașului cu târguri, expoziții și activități pentru întreaga familie
Good News, 13 octombrie 2025 16:40
Mâine, Chișinăul își sărbătorește Hramul! Locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați să participe la evenimentele organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Târgurile meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, bucătăria tradițională, expozițiile… Articolul Chișinău sărbătorește Hramul orașului cu târguri, expoziții și activități pentru întreaga familie apare prima dată în Good News.
• • •
Acum 30 minute
16:40
16:40
Transport adaptat pentru școlari: autobuzele din Ciorescu respectă programul de final al cursurilor # Good News
Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații, de astăzi orarul autobuzelor nr. 47 și 48 a fost ajustat în funcție de sfârșitul lecțiilor. Din 13 octombrie, a fost… Articolul Transport adaptat pentru școlari: autobuzele din Ciorescu respectă programul de final al cursurilor apare prima dată în Good News.
Acum o oră
16:20
Expozițiile agricole „Moldagroteh” și „Farmer” urmează să se desfășoare între 16 și 19 octombrie, în Chișinău. Organizatorii au anunțat că evenimentul va oferi oportunități de piață pentru producători, cu accent… Articolul Expozițiile „Moldagroteh” și „Farmer” se deschid joi la Chișinău apare prima dată în Good News.
Acum 4 ore
14:40
Sportivii moldoveni Sergiu David și Dumitru Popov au cucerit medalii de argint la Campionatul mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor. Competiția s-a desfășurat între 7 și 12 octombrie în orașul… Articolul Argint pentru Moldova la Campionatul mondial de lupte între veterani apare prima dată în Good News.
13:10
Pandemia a inspirat-o pe Iulia Cernobrivcenko, din Tiraspol, să creeze alături de mama ei o afacere de familie în domeniul croitoriei, combinând priceperea practică a mamei cu cunoștințele economice ale… Articolul O afacere de familie croită pentru un viitor mai bun apare prima dată în Good News.
Acum 6 ore
12:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că viceprimarele Angela Cutasevici și Olga Ursu vor reprezenta Primăria Chișinău, Partidul MAN și Blocul ALTERNATIVA în Parlamentul Republicii Moldova. „Le… Articolul Viceprimarele Cutasevici și Ursu, propuse de Primăria Chișinău pentru Parlament apare prima dată în Good News.
11:40
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua să conducă Guvernul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor… Articolul Dorin Recean anunță retragerea din politică și renunțarea la funcția de premier apare prima dată în Good News.
11:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză intensificarea presiunilor asupra Blocului ALTERNATIVA, în contextul unor „așa-zise investigații” privind donațiile făcute formațiunii. „Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă, de această dată… Articolul Primarul Capitalei acuză tratament inegal: „Doar Blocul ALTERNATIVA este vizat” apare prima dată în Good News.
11:30
Tehnologii moderne și mâncare tradițională la cea mai mare expoziție de vânătoare din Moldova # Good News
Cea mai mare expoziție de vânătoare din Moldova a reunit în aceste zile pasionați de outdoor, tehnologie și gastronomie tradițională. Participanții au testat tehnologii de ultimă generație, precum camere termice… Articolul Tehnologii moderne și mâncare tradițională la cea mai mare expoziție de vânătoare din Moldova apare prima dată în Good News.
11:10
Catranîc, Fălești: iluminat stradal nou, străzi reparate și costume naționale pentru Căminul Cultural # Good News
Până la sfârșitul anului 2025, satul Catranîc din raionul Fălești urmează să beneficieze de o serie de investiții menite să îmbunătățească infrastructura și să susțină viața culturală a satului. Autoritățile… Articolul Catranîc, Fălești: iluminat stradal nou, străzi reparate și costume naționale pentru Căminul Cultural apare prima dată în Good News.
Acum 8 ore
10:10
La Vatra a fost inaugurat recent un parc public destinat atât copiilor, cât și adulților, în prezența primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban. Noua zonă include locuri de joacă, spații verzi… Articolul Zone de joacă, parcări și facilități urbane îmbunătățite în suburbia capitalei apare prima dată în Good News.
09:40
Sala de dans din Chișinău a devenit, în acest weekend, centrul internațional al grației și al mișcării, odată cu desfășurarea Turneului Internațional de Dans Sportiv „INTERNATIONAL OPEN CHIȘINĂU”. La eveniment… Articolul Spectacol al eleganței la Chișinău: dansatori din 35 de țări pe aceeași scenă apare prima dată în Good News.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Statul Republicii Moldova alocă anual milioane de lei pentru tratamentul bolilor psihice, prin fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Banii sunt destinați atât spitalizării pacienților, cât și tratamentului ambulatoriu,… Articolul Statul alocă milioane de lei pentru tratamentul bolilor psihice apare prima dată în Good News.
17:30
„Patimile după Iov” – o dramă istorică captivantă pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” # Good News
Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău a prezentat premiera spectacolului „Patimile după Iov”, o adaptare scenică a romanului omonim al scriitorului Val Butnaru, transmite goodnews.md cu referire la IPN. Regia și… Articolul „Patimile după Iov” – o dramă istorică captivantă pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” apare prima dată în Good News.
16:00
În cadrul unui proiect național, au fost construite grupuri sanitare interioare în 13 instituții medicale și 17 școli din diferite raioane ale țării. Lucrările fac parte dintr-un efort de modernizare… Articolul Grupuri sanitare moderne în 30 de școli și instituții medicale din țară apare prima dată în Good News.
14:30
La 95 de ani, mătușa Maria trăiește cu speranţă: voluntarii din sat îi aduc zilnic un prânz cald # Good News
La marginea satului Roșu, o bătrână pe nume Maria, care pe 22 mai a împlinit 95 de ani, trăiește într-o casă veche, simplă, dar plină de amintiri. Viața ei a… Articolul La 95 de ani, mătușa Maria trăiește cu speranţă: voluntarii din sat îi aduc zilnic un prânz cald apare prima dată în Good News.
13:10
Sute de militari din cadrul Armatei Naționale au participat astăzi la o acțiune de donare de sânge în Chișinău, în cadrul campaniei naționale „O cale spre viață”. Această inițiativă face… Articolul Sute de militari au donat sânge în cadrul campaniei „O cale spre viață” apare prima dată în Good News.
12:30
Chișinău modernizează infrastructura educațională: Reabilitarea Complexului „Antonin Ursu” în plină desfășurare # Good News
Primăria Chișinău continuă implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii educaționale din Capitală. Unul dintre obiectivele aflate în proces de renovare este Complexul Educațional „Antonin Ursu”, unde se desfășoară lucrări ample… Articolul Chișinău modernizează infrastructura educațională: Reabilitarea Complexului „Antonin Ursu” în plină desfășurare apare prima dată în Good News.
11:40
Sergiu Lazarencu premiază stagiarii: certificate pentru cei trei participanți la programul public # Good News
Trei tineri au finalizat recent cu succes programul de stagii plătite în serviciul public organizat de Ministerul Mediului. În decurs de trei luni, stagiarii au lucrat cot la cot cu… Articolul Sergiu Lazarencu premiază stagiarii: certificate pentru cei trei participanți la programul public apare prima dată în Good News.
10:10
Linia de înaltă tensiune care va lega Vulcănești de Chișinău este realizată în proporție de aproximativ 90%, anunţă ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Stațiile electrice aferente proiectului, atât la Vulcănești, cât și la Chișinău,… Articolul Strategie energetică pe linie directă: LEA Vulcănești-Chișinău în fază avansată apare prima dată în Good News.
9 octombrie 2025
19:00
„Shakespeare Now”: primul Festival Internațional United Shakespeare aduce arta dramatică globală la Chișinău # Good News
Chișinăul va găzdui primul Festival Internațional „United Shakespeare”, care se va desfășura în perioada 14‑19 octombrie la Teatrul Fără Nume. Evenimentul reunește artiști, regizori și critici din șase țări, într-un program ce include spectacole,… Articolul „Shakespeare Now”: primul Festival Internațional United Shakespeare aduce arta dramatică globală la Chișinău apare prima dată în Good News.
17:40
Exporturile de grâu din Republica Moldova au atins în perioada iulie–septembrie 2025 cel mai înalt nivel din ultimii patru ani, cu un volum total de 483.400 tone, în creștere cu… Articolul Exporturile de grâu ale Moldovei ating un nivel-record în 2025 apare prima dată în Good News.
16:11
Ceban: Guvernarea îi obligă pe chișinăuieni să plătească de două ori taxa de salubrizare # Good News
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză Guvernul că, prin deciziile adoptate recent, i-ar obliga pe locuitorii Chișinăului să achite taxa de salubrizare de două ori pentru anul 2025. Edilul afirmă că… Articolul Ceban: Guvernarea îi obligă pe chișinăuieni să plătească de două ori taxa de salubrizare apare prima dată în Good News.
16:11
Statul acordă Alunișului jumătate de milion de lei ca despăgubire pentru daunele din ploi # Good News
Localitatea Aluniș va beneficia de o sumă de 500.000 de lei din partea autorităților centrale, pentru acoperirea pagubelor provocate de fenomene meteo din luna iulie. Fondurile sunt destinate refacerii infrastructurii afectate: drumuri,… Articolul Statul acordă Alunișului jumătate de milion de lei ca despăgubire pentru daunele din ploi apare prima dată în Good News.
16:11
Măsuri noi în UE: plăți directe mai mari, norme simplificate și sprijin pentru ferme mici # Good News
Uniunea Europeană propune mai multe modificări importante ale Politicii Agricole Comune (PAC) care vor aduce sprijin sporit fermierilor din statele membre. Scopul acestor măsuri este de a face agricultura mai… Articolul Măsuri noi în UE: plăți directe mai mari, norme simplificate și sprijin pentru ferme mici apare prima dată în Good News.
16:11
Digitalizarea învățământului superior: sistem nou de raportare aprobat pentru universități # Good News
Din anul 2026, toate instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova vor adopta un sistem digital de raportare, ca urmare a aprobării de către Guvern a Sistemului informațional de management… Articolul Digitalizarea învățământului superior: sistem nou de raportare aprobat pentru universități apare prima dată în Good News.
16:11
Chișinăul îmbracă haine de sărbătoare pe 14 octombrie, de Hramul Orașului. Ziua va începe cu o liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” și va continua cu târguri a meșterilor populari… Articolul Hramul Orașului Chișinău: Meșteșuguri, gastronomie și concert spectaculos în PMAN apare prima dată în Good News.
16:11
Republica Moldova face pași rapizi spre transformarea digitală a administrației publice. Agenția de Guvernare Electronică (AGE), sub egida Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), anunță că 70% dintre serviciile destinate… Articolul 70% dintre serviciile publice pentru companii sunt acum disponibile online apare prima dată în Good News.
16:11
Investiții record în infrastructura rutieră: Peste 220 de milioane de lei alocate în august # Good News
În luna august 2025, Republica Moldova a investit peste 220 de milioane de lei în modernizarea infrastructurii rutiere, conform raportului Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Din această sumă, aproximativ 45,94… Articolul Investiții record în infrastructura rutieră: Peste 220 de milioane de lei alocate în august apare prima dată în Good News.
16:11
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat public că va candida la alegerile parlamentare cu o „echipă de oameni pregătiți”, dar a subliniat că nu intenționează să părăsească funcția… Articolul Ceban intră în cursa pentru Parlament: „Nu plec din Primărie, îmi continui mandatul” apare prima dată în Good News.
16:11
Veste importantă pentru comuna Călugăr: Primăria a semnat finanțarea pentru apeducte în satele Călugăr și Frumușica # Good News
Primarul comunei Călugăr, Ina Harea, a anunțat semnarea contractului de finanțare cu Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de apeduct din satul Călugăr. În… Articolul Veste importantă pentru comuna Călugăr: Primăria a semnat finanțarea pentru apeducte în satele Călugăr și Frumușica apare prima dată în Good News.
16:11
Începând cu 12 octombrie 2025, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) va fi operațional la Punctul de Trecere a Frontierei „Costești-Stânca”, la granița cu România. În termen de maximum 170 de zile,… Articolul Sistemul EES va fi implementat inițial la PTF Costești-Stânca apare prima dată în Good News.
8 octombrie 2025
17:40
Guvernul a aprobat Programul Național de Prevenire și Combatere a Criminalității 2026–2030 # Good News
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul Național de Prevenire și Combatere a Criminalității pentru perioada 2026–2030. Programul vizează reducerea semnificativă a numărului de infracțiuni și creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile… Articolul Guvernul a aprobat Programul Național de Prevenire și Combatere a Criminalității 2026–2030 apare prima dată în Good News.
16:10
În cadrul programului EU4Youth, 15 tineri din Republica Moldova au reușit să-și lanseze propriile afaceri încă din timpul studiilor, grație proiectului „Dezvoltare Mai Bună prin Antreprenoriat Social”, implementat de Junior… Articolul EU4Youth susține tinerii antreprenori: 15 afaceri sociale înființate în Moldova apare prima dată în Good News.
15:20
Primăria Municipiului Chișinău susține și în acest an tradiția teatrului, participând la deschiderea Festivalului Internațional de Teatru de Comedie „FESTIS” 2025, organizat de Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”. În… Articolul Festivalul Internațional de Teatru de Comedie „FESTIS”, ediția a VII-a apare prima dată în Good News.
15:20
Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei și oaspeții sunt invitați să celebreze Hramul Chișinăului – o zi dedicată istoriei, culturii și tradițiilor locale. Primarul general Ion Ceban a anunțat că Primăria… Articolul Primăria Chișinău anunță programul pentru Hramul orașului 2025 apare prima dată în Good News.
15:00
Proiect intercomunitar major: Rețelele de canalizare și Stația de pompare aproape de finalizare # Good News
Un proiect intercomunitar cu impact major pentru bunăstarea locuitorilor din suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești se află în ultima etapă de implementare. Stația regională de pompare cu rețele de… Articolul Proiect intercomunitar major: Rețelele de canalizare și Stația de pompare aproape de finalizare apare prima dată în Good News.
14:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un program național ambițios pentru digitalizarea completă a procedurilor vamale și integrarea acestora cu sistemele Uniunii Europene, cu scopul de a facilita comerțul transfrontalier și… Articolul Procedurile vamale vor fi digitalizate și interconectate cu sistemele UE apare prima dată în Good News.
14:20
Continuăm investițiile în infrastructura educațională a Capitalei. În prezent, în incinta Gimnaziului Nr. 53 din sectorul Centru se desfășoară lucrări de renovare a holului de la etajul I. Lucrările vizează… Articolul Gimnaziul Nr. 53 se modernizează: Spații primitoare și sigure pentru elevi apare prima dată în Good News.
12:00
Guvernul a aprobat astăzi lista câștigătorilor Premiului Național 2025, acordând distincții pentru merite excepționale în artă, știință, literatură, cultură și sport. În total, zece personalități au fost nominalizate pentru această… Articolul Guvernul aprobă laureații Premiului Național 2025: 10 personalități distinse apare prima dată în Good News.
11:40
Toate autobuzele școlare din Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS, care permit urmărirea în timp real a fiecărui vehicul printr-o platformă digitală accesibilă atât de pe web, cât și… Articolul Ministerul Educației echipează cu GPS toată flota de autobuze școlare din Moldova apare prima dată în Good News.
10:10
Liceul teoretic „Varatic” beneficiază de infrastructură pietonală modernă în curtea instituției # Good News
Liceul Teoretic „Varatic” se confruntă cu îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește infrastructura pietonală, astfel încât elevii și profesorii să se bucure de condiții mai sigure și mai confortabile. Lucrările… Articolul Liceul teoretic „Varatic” beneficiază de infrastructură pietonală modernă în curtea instituției apare prima dată în Good News.
7 octombrie 2025
17:40
La Chișinău a avut loc o conferință națională dedicată Zilei Europene a Donării de Organe, sub genericul „Donarea de organe – speranță pentru viață”. Evenimentul a reunit medici, specialiști, beneficiari… Articolul Donarea de organe, o speranță pentru viață: Conferință națională la Chișinău apare prima dată în Good News.
16:00
Cantina socială mobilă „Aproape de Aproapele” a deschis un nou punct de distribuție în sectorul Botanica din Chișinău, dedicat în special vârstnicilor aflați în dificultate financiară, care nu pot asigura… Articolul Cantina socială „Aproape de Aproapele” extinde serviciile pentru vârstnici în Chișinău apare prima dată în Good News.
15:40
Primăria Chișinău a investit 470.000 de lei în modernizarea infrastructurii Complexului Educațional „Trușeni”. Banii au fost alocați pentru crearea și reparația laboratorului digital și pentru reparația mai multor săli de… Articolul Chișinăul investește în infrastructura școlară din suburbii apare prima dată în Good News.
15:30
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a avut o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Edilul… Articolul Noul șef al BERD în Moldova, în vizită la Primăria Chișinău apare prima dată în Good News.
14:50
Granturi AGGRI: Fermierii pot depune cereri pentru modernizarea fermelor până la sfârșitul anului # Good News
Fermierii din sectorul zootehnic din Republica Moldova au oportunitatea de a solicita finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor de bovine, ovine și caprine, destinate producției de lapte și carne sau… Articolul Granturi AGGRI: Fermierii pot depune cereri pentru modernizarea fermelor până la sfârșitul anului apare prima dată în Good News.
13:10
Zimbru Chișinău traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani în Super Liga Moldovei, reușind a cincea victorie consecutivă în campionat. Echipa antrenată de Oleg Kubarev s-a impus… Articolul Zimbru Chișinău, de neoprit: A obținut a cincea victorie consecutivă apare prima dată în Good News.
11:40
Ateliere tehnologice moderne pentru 103 copii cu cerințe speciale în școala din Chișinău # Good News
Primăria municipiului Chișinău desfășoară lucrări de reparație capitală la două ateliere tehnologice din cadrul Școlii auxiliare-internat Nr. 5. ▪️În spațiile destinate orelor de educație tehnologică se intervine asupra pereților, tavanului… Articolul Ateliere tehnologice moderne pentru 103 copii cu cerințe speciale în școala din Chișinău apare prima dată în Good News.
11:30
Între 14 septembrie și 5 octombrie 2025, Chișinăul a fost gazda celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, un eveniment de referință în peisajul… Articolul Ediția a 33-a a Festivalului Maria Bieșu a adus la Chișinău 6.000 de spectatori apare prima dată în Good News.
