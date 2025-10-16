Peste 60 de femei de pe malul stâng al Nistrului s-au reunit la prima ediție a Tech Women Conference Tiraspol
NewsUngheni, 16 octombrie 2025 19:40
Peste 60 de femei de pe malul stâng al Nistrului s-au reunit recent la prima ediție a Tech Women Conference Tiraspol
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 5 minute
20:00
Curtea Constituțională a VALIDAT rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
Curtea Constituțională a VALIDAT rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025
Acum 30 minute
19:40
Acum 4 ore
16:40
Fiole și medicamente de contrabandă identificate în vama Costești
16:30
Găgăuzia TV (GRT) a fost exclusă din Registrul semnatarilor Codului Deontologic al jurnalistului # NewsUngheni
Găgăuzia TV (GRT) a fost exclusă din Registrul semnatarilor Codului Deontologic al jurnalistului
16:10
Consiliul Audiovizualului atenționează Adunarea Populară a UTA Găgăuzia asupra derapajelor înregistrate de GRT în campania electorală # NewsUngheni
Consiliul Audiovizualului atenționează Adunarea Populară a UTA Găgăuzia asupra derapajelor înregistrate de GRT în campania electorală
Acum 6 ore
15:50
Situația de pe șantierul viitoarelor Poduri peste Prut de la Ungheni la 16 octombrie 2025 # NewsUngheni
Situația de pe șantierul viitoarelor Poduri peste Prut de la Ungheni la 16 octombrie 2025
15:00
Cutremur cu magnitudinea ml 3.7 pe scara Richter la 189 km de mun. Ungheni
Acum 8 ore
14:00
Carburanții continuă să se ieftinească și la 17 octombrie 2025
13:40
Loturi comerciale de mărfuri de contrabandă identificate de vameși la Leușeni
13:30
Procuratura Cimișlia a obținut condamnarea unui tânăr pentru escrocherii cu „ruda implicată în accident” # NewsUngheni
Procuratura Cimișlia a obținut condamnarea unui tânăr pentru escrocherii cu „ruda implicată în accident"
13:10
Trei bărbați au fost arestați pentru trafic de droguri
Acum 12 ore
11:20
Oamenii legii au destructurat un cazinou online cu venit ilegal de 25 mln MDL
11:00
Un tânăr ucrainean a fost prins în timp ce trecea ilegal Nistrul lângă Tudora
10:50
Două persoane din Glinjeni s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de soba defectă
10:30
Situația la Frontieră: peste 56.6 mii de traversări în ultimele 24 de ore
10:20
Circa 100 mii țigarete de cotrabandă depistate de Echipele mobile ale Vămii în UTA Găgăuzia # NewsUngheni
Circa 100 mii țigarete de cotrabandă depistate de Echipele mobile ale Vămii în UTA Găgăuzia
10:00
Curtea Constituțională examinează ASTĂZI sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare 2025 # NewsUngheni
Curtea Constituțională examinează ASTĂZI sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare 2025
Acum 24 ore
22:30
Executivul a aprobat Programul de dezvoltare a sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2025-2027 # NewsUngheni
Executivul a aprobat Programul de dezvoltare a sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2025-2027
22:10
Guvernul a aprobat înființarea SA „Bursa Internațională a Moldovei"
22:00
Schema de ajutor de stat a fost extinsă și actualizată la 4 mlrd MDL
21:40
Alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuri
Ieri
16:20
Cetățenii R. Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # NewsUngheni
Cetățenii R. Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale
15:50
Substanțe interzise depistate în PTF Sculeni
15:40
Numărul mijloacelor de transport înregistrate la 1 octombrie 2025 la Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești # NewsUngheni
Numărul mijloacelor de transport înregistrate la 1 octombrie 2025 la Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești
14:50
Noi loturi de marfă de contrabandă depistate de Echipele mobile ale Vămii
14:40
Transparency International-Moldova lansează platforma avertizori.transparency.md
14:10
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 15 – 22 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 15 - 22 octombrie 2025
13:50
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul ex-deputatei Marina Tauber
13:40
Un bărbat din Bălți în judecată după ce a promis 15 mii MDL celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare din 2025 # NewsUngheni
Un bărbat din Bălți în judecată după ce a promis 15 mii MDL celor care vor vota „corect" la alegerile parlamentare din 2025
13:20
Un bărbat din Ungheni trimis în judecată pentru dublu omor comis cu 23 de ani în urmă
13:20
Benzina și Motorina continuă să se ieftinească și la 16 octombrie 2025
12:40
Substanță interzisă depistată asupra unui pasager în PTF Leușeni
12:30
În PTF Sculeni va fi instituit controlul coordonat
11:40
Doi tineri au fost reținuți după ce au amenințat cu un pistol și au sustras 39.3 mii MDL de la un tânăr ucrainean # NewsUngheni
Doi tineri au fost reținuți după ce au amenințat cu un pistol și au sustras 39.3 mii MDL de la un tânăr ucrainean
11:30
Peste 50 de percheziții CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași # NewsUngheni
Peste 50 de percheziții CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași
11:10
Situația la Frontieră: peste 58.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore
10:50
Incendiu în satul Palanca din Călărași. Un bărbat a decedat intoxicat cu produse ale arderii și fum # NewsUngheni
Incendiu în satul Palanca din Călărași. Un bărbat a decedat intoxicat cu produse ale arderii și fum
03:40
Inițiativa pentru asistență tehnico-medicală „Iceflower” din Hamburg a donat unghenenilor echipamente medicale # NewsUngheni
Inițiativa pentru asistență tehnico-medicală „Iceflower" din Hamburg a donat unghenenilor echipamente medicale
00:30
Guvernul se convoacă în ultima ședință condusă de Prim-ministrul Dorin Recean
14 octombrie 2025
23:50
Cursul valutar oficial la 15 octombrie 2025
23:40
Pe Stadionul municipal Ungheni a fost instalat sistemul de iluminat nocturn
22:40
Undă verde pentru primul magazin IKEA din Moldova
22:00
Imaginea Poliției de Frontieră promovată în rândul elevilor de la Gimnaziul Milești
21:30
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Vameșii din Leușeni au depistat 50 kg de tutun de narghilea tăinuite într-un mijloc de transport # NewsUngheni
Vameșii din Leușeni au depistat 50 kg de tutun de narghilea tăinuite într-un mijloc de transport
15:00
Vameșii Ungheneni în acțiune. Un nou lot de țigări depistate în trenul Chișinău – București # NewsUngheni
Vameșii Ungheneni în acțiune. Un nou lot de țigări depistate în trenul Chișinău – București
14:50
Beție cu sfârșit tragic în Zăzulenii Vechi. Un bărbat a decedat după ce a fost bătut de amicii de pahar # NewsUngheni
Beție cu sfârșit tragic în Zăzulenii Vechi. Un bărbat a decedat după ce a fost bătut de amicii de pahar
14:00
Orarul serviciilor stomatologice gratuite prestate în perioada 13 – 17 octombrie la Ungheni și Cantemir # NewsUngheni
Orarul serviciilor stomatologice gratuite prestate în perioada 13 - 17 octombrie la Ungheni și Cantemir
13:40
Podul peste râul Lărguța de pe traseul R37 Ceadâr Lunga – Taraclia va fi reparat capital # NewsUngheni
Podul peste râul Lărguța de pe traseul R37 Ceadâr Lunga - Taraclia va fi reparat capital
13:20
Bilanț săptămânal al IGPF: alte 17 acte falsificate depistate la frontieră
