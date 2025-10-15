Alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuri
NewsUngheni, 15 octombrie 2025 21:40
Alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuriThe post Alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 5 minute
22:10
Guvernul a aprobat înființarea SA „Bursa Internațională a Moldovei”The post Guvernul a aprobat înființarea SA „Bursa Internațională a Moldovei” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 15 minute
22:00
Schema de ajutor de stat a fost extinsă și actualizată la 4 mlrd MDLThe post Schema de ajutor de stat a fost extinsă și actualizată la 4 mlrd MDL first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
21:40
Alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuriThe post Alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 6 ore
16:20
Cetățenii R. Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # NewsUngheni
Cetățenii R. Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații socialeThe post Cetățenii R. Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 8 ore
15:50
Substanțe interzise depistate în PTF SculeniThe post Substanțe interzise depistate în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
Numărul mijloacelor de transport înregistrate la 1 octombrie 2025 la Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești # NewsUngheni
Numărul mijloacelor de transport înregistrate la 1 octombrie 2025 la Ungheni, Nisporeni, Călărași și FăleștiThe post Numărul mijloacelor de transport înregistrate la 1 octombrie 2025 la Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Noi loturi de marfă de contrabandă depistate de Echipele mobile ale VămiiThe post Noi loturi de marfă de contrabandă depistate de Echipele mobile ale Vămii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:40
Transparency International-Moldova lansează platforma avertizori.transparency.mdThe post Transparency International-Moldova lansează platforma avertizori.transparency.md first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 12 ore
14:10
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 15 – 22 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 15 - 22 octombrie 2025The post Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 15 – 22 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul ex-deputatei Marina TauberThe post Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul ex-deputatei Marina Tauber first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:40
Un bărbat din Bălți în judecată după ce a promis 15 mii MDL celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare din 2025 # NewsUngheni
Un bărbat din Bălți în judecată după ce a promis 15 mii MDL celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare din 2025The post Un bărbat din Bălți în judecată după ce a promis 15 mii MDL celor care vor vota „corect” la alegerile parlamentare din 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Un bărbat din Ungheni trimis în judecată pentru dublu omor comis cu 23 de ani în urmăThe post Un bărbat din Ungheni trimis în judecată pentru dublu omor comis cu 23 de ani în urmă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Benzina și Motorina continuă să se ieftinească și la 16 octombrie 2025The post Benzina și Motorina continuă să se ieftinească și la 16 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Substanță interzisă depistată asupra unui pasager în PTF LeușeniThe post Substanță interzisă depistată asupra unui pasager în PTF Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:30
În PTF Sculeni va fi instituit controlul coordonatThe post În PTF Sculeni va fi instituit controlul coordonat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Doi tineri au fost reținuți după ce au amenințat cu un pistol și au sustras 39.3 mii MDL de la un tânăr ucrainean # NewsUngheni
Doi tineri au fost reținuți după ce au amenințat cu un pistol și au sustras 39.3 mii MDL de la un tânăr ucraineanThe post Doi tineri au fost reținuți după ce au amenințat cu un pistol și au sustras 39.3 mii MDL de la un tânăr ucrainean first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:30
Peste 50 de percheziții CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași # NewsUngheni
Peste 50 de percheziții CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la CălărașiThe post Peste 50 de percheziții CNA într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:10
Situația la Frontieră: peste 58.9 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 58.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:50
Incendiu în satul Palanca din Călărași. Un bărbat a decedat intoxicat cu produse ale arderii și fum # NewsUngheni
Incendiu în satul Palanca din Călărași. Un bărbat a decedat intoxicat cu produse ale arderii și fumThe post Incendiu în satul Palanca din Călărași. Un bărbat a decedat intoxicat cu produse ale arderii și fum first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
03:40
Inițiativa pentru asistență tehnico-medicală „Iceflower” din Hamburg a donat unghenenilor echipamente medicale # NewsUngheni
Inițiativa pentru asistență tehnico-medicală „Iceflower” din Hamburg a donat unghenenilor echipamente medicaleThe post Inițiativa pentru asistență tehnico-medicală „Iceflower” din Hamburg a donat unghenenilor echipamente medicale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:30
Guvernul se convoacă în ultima ședință condusă de Prim-ministrul Dorin ReceanThe post Guvernul se convoacă în ultima ședință condusă de Prim-ministrul Dorin Recean first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14 octombrie 2025
23:50
Cursul valutar oficial la 15 octombrie 2025The post Cursul valutar oficial la 15 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:40
Pe Stadionul municipal Ungheni a fost instalat sistemul de iluminat nocturnThe post Pe Stadionul municipal Ungheni a fost instalat sistemul de iluminat nocturn first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:40
Undă verde pentru primul magazin IKEA din MoldovaThe post Undă verde pentru primul magazin IKEA din Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
22:00
Imaginea Poliției de Frontieră promovată în rândul elevilor de la Gimnaziul MileștiThe post Imaginea Poliției de Frontieră promovată în rândul elevilor de la Gimnaziul Milești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:30
Inițiativa pentru asistență tehnico-medicală „Iceflower” din Hamburg a donat unghenenilor echipamente medicale # NewsUngheni
Inițiativa pentru asistență tehnico-medicală „Iceflower” din Hamburg a donat unghenenilor echipamente medicaleThe post Inițiativa pentru asistență tehnico-medicală „Iceflower” din Hamburg a donat unghenenilor echipamente medicale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Vameșii din Leușeni au depistat 50 kg de tutun de narghilea tăinuite într-un mijloc de transport # NewsUngheni
Vameșii din Leușeni au depistat 50 kg de tutun de narghilea tăinuite într-un mijloc de transportThe post Vameșii din Leușeni au depistat 50 kg de tutun de narghilea tăinuite într-un mijloc de transport first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Vameșii Ungheneni în acțiune. Un nou lot de țigări depistate în trenul Chișinău – București # NewsUngheni
Vameșii Ungheneni în acțiune. Un nou lot de țigări depistate în trenul Chișinău – BucureștiThe post Vameșii Ungheneni în acțiune. Un nou lot de țigări depistate în trenul Chișinău – București first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Beție cu sfârșit tragic în Zăzulenii Vechi. Un bărbat a decedat după ce a fost bătut de amicii de pahar # NewsUngheni
Beție cu sfârșit tragic în Zăzulenii Vechi. Un bărbat a decedat după ce a fost bătut de amicii de paharThe post Beție cu sfârșit tragic în Zăzulenii Vechi. Un bărbat a decedat după ce a fost bătut de amicii de pahar first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:00
Orarul serviciilor stomatologice gratuite prestate în perioada 13 – 17 octombrie la Ungheni și Cantemir # NewsUngheni
Orarul serviciilor stomatologice gratuite prestate în perioada 13 - 17 octombrie la Ungheni și CantemirThe post Orarul serviciilor stomatologice gratuite prestate în perioada 13 – 17 octombrie la Ungheni și Cantemir first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:40
Podul peste râul Lărguța de pe traseul R37 Ceadâr Lunga – Taraclia va fi reparat capital # NewsUngheni
Podul peste râul Lărguța de pe traseul R37 Ceadâr Lunga - Taraclia va fi reparat capitalThe post Podul peste râul Lărguța de pe traseul R37 Ceadâr Lunga – Taraclia va fi reparat capital first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Bilanț săptămânal al IGPF: alte 17 acte falsificate depistate la frontierăThe post Bilanț săptămânal al IGPF: alte 17 acte falsificate depistate la frontieră first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Ofițerii Serviciului Vamal au depistat 1 mln de țigări ascunse în tavanul remorcii a unui camion # NewsUngheni
Ofițerii Serviciului Vamal au depistat 1 mln de țigări ascunse în tavanul remorcii a unui camionThe post Ofițerii Serviciului Vamal au depistat 1 mln de țigări ascunse în tavanul remorcii a unui camion first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Două minore au suferit arsuri în urma unei deflagrații a unei butelii de gaz în Grozești # NewsUngheni
Două minore au suferit arsuri în urma unei deflagrații a unei butelii de gaz în GrozeștiThe post Două minore au suferit arsuri în urma unei deflagrații a unei butelii de gaz în Grozești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
A 3-a săptămână din octombrie 2025 începe cu ieftinirea carburanțilorThe post A 3-a săptămână din octombrie 2025 începe cu ieftinirea carburanților first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Vameșii din Leușeni au depistat 1 mln de țigări ascunse în tavanul remorcii a unui camion # NewsUngheni
Vameșii din Leușeni au depistat 1 mln de țigări ascunse în tavanul remorcii a unui camionThe post Vameșii din Leușeni au depistat 1 mln de țigări ascunse în tavanul remorcii a unui camion first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:30
[FOTO] Accident rutier grav pe traseul R16, în segmentul satului Blândești din Ungheni # NewsUngheni
Accident rutier grav pe traseul R16, în segmentul satului Blândești din UngheniThe post [FOTO] Accident rutier grav pe traseul R16, în segmentul satului Blândești din Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:10
Căutări cu final tragic la Nisporeni. „Colea” din Boldurești a fost găsit decedatThe post Căutări cu final tragic la Nisporeni. „Colea” din Boldurești a fost găsit decedat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:50
Crimă terifiantă în satul Chiriet-Lunga din UTA GăgăuziaThe post Crimă terifiantă în satul Chiriet-Lunga din UTA Găgăuzia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Președintele Parlamentului Grosu și Premierul Recean vor susține o conferință comună de presă # NewsUngheni
Președintele Parlamentului Grosu și Premierul Recean vor susține o conferință comună de presăThe post Președintele Parlamentului Grosu și Premierul Recean vor susține o conferință comună de presă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 716.7 mln MDL în perioada 6 – 12 octombrie 2025 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 716.7 mln MDL în perioada 6 - 12 octombrie 2025The post Serviciul Vamal raportează încasări de 716.7 mln MDL în perioada 6 – 12 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Agresor familial din Fălești condamnat la 5 luni de închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecție # NewsUngheni
Agresor familial din Fălești condamnat la 5 luni de închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecțieThe post Agresor familial din Fălești condamnat la 5 luni de închisoare pentru încălcarea măsurilor de protecție first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
Situația la Frontieră: peste 79.1 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 79.1 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:00
Cursul valutar oficial la 13 octombrie 2025The post Cursul valutar oficial la 13 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12 octombrie 2025
19:40
Fotbal în școli. Elevii din Ungheni au primit echipament sportiv nouThe post Fotbal în școli. Elevii din Ungheni au primit echipament sportiv nou first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
La Spitalul raional Nisporeni a fost revitalizat accesul și a fost construită o parcare cu 105 locuri # NewsUngheni
La Spitalul raional Nisporeni a fost revitalizat accesul și a fost construită o parcare cu 105 locuriThe post La Spitalul raional Nisporeni a fost revitalizat accesul și a fost construită o parcare cu 105 locuri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:10
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 13 – 17 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 13 - 17 octombrie 2025The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 13 – 17 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
În PTF Costești – Stânca a început implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) în UE # NewsUngheni
În PTF Costești - Stânca a început implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) în UEThe post În PTF Costești – Stânca a început implementarea noului Sistem de Intrare/Ieșire (EES) în UE first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 13 – 17 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 13 - 17 octombrie 2025The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 13 – 17 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10 octombrie 2025
20:00
IGPF și Serviciul Vamal au lansat proiectul-pilot de delegare a competențelor în PTF Costești # NewsUngheni
IGPF și Serviciul Vamal au lansat proiectul-pilot de delegare a competențelor în PTF CosteștiThe post IGPF și Serviciul Vamal au lansat proiectul-pilot de delegare a competențelor în PTF Costești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.