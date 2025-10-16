Accesul minorilor la rețelele sociale va fi reglementat la nivelul UE. „Majoratul digital”, stabilit la aceeași vârstă ca în România

18:10

Vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, anunță că volumele de gaz necesare pentru regiunea transnistreană sunt garantate doar până pe data de 15 octombrie, iar pentru perioada următoare nu există, deocamdată, claritate privind disponibilitatea acestora. Contactat de IPN pentru mai multe detalii, președintele interimar al Consiliului de Administrare al Moldovagaz, companie responsabilă de livrările de gaze în stânga Nistrului, Vadim Ceban, a refuzat să comenteze subiectul.