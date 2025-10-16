Accesul minorilor la rețelele sociale va fi reglementat la nivelul UE. „Majoratul digital”, stabilit la aceeași vârstă ca în România
Radio Chisinau, 16 octombrie 2025 19:25
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor a Parlamentului European a adoptat joi cu o majoritate largă propunerea europarlamentarei social-democrate daneze Christel Schlademose ca accesul în orice rețea socială online să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinților, transmite AFP, preluată de Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
19:45
Siegfried Mureșan: „Suntem pregătiți să continuăm colaborarea cu Parlamentul de la Chișinău pentru integrarea europeană a Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Siegfried Mureșan a salutat decizia Curții Constituționale de a valida alegerile parlamentare din Republica Moldova. Într-o postare pe Facvebook, europarlamentarul a precizat că Parlamentul European este pregătit să continuie colaborarea cu Parlmanetul de la Chișinău pentru integrarea europeană a R. Moldova.
Acum o oră
19:25
Accesul minorilor la rețelele sociale va fi reglementat la nivelul UE. „Majoratul digital”, stabilit la aceeași vârstă ca în România # Radio Chisinau
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor a Parlamentului European a adoptat joi cu o majoritate largă propunerea europarlamentarei social-democrate daneze Christel Schlademose ca accesul în orice rețea socială online să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinților, transmite AFP, preluată de Agerpres.
Acum 2 ore
18:55
„FMI rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova”. Întâlniri la nivel înalt avute de Anca Dragu la Washington # Radio Chisinau
Perspectivele economice globale și regionale, reziliența economiei Republicii Moldova și rolul BNM în consolidarea stabilității financiare și în avansarea reformelor structurale în linie cu parcursul european al țării au fost analizate în cadrul întrevederii dintre guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, și directorul general adjunct al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kenji Okamura, informează MOLDPRES.
18:35
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
18:15
Cetățenii nu vor putea depune online cereri de solicitare a prestării serviciilor de stare civilă până la începutul lunii noiembrie # Radio Chisinau
ASP are în derulare un program amplu de modernizare a serviciilor — inclusiv prin extinderea serviciilor online, ceea ce va ușura mult interacțiunea cetățeanului cu instituția. Pe data de 01.11.2025 vor intra în vigoare modificările Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă, iar începând cu data de 03 noiembrie 2025, Agenția Servicii Publice va lansa noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”.
Acum 4 ore
17:55
Galerie FOTO | Cea de-a 46-a ediție a expoziției internaționale MoldAgroTech a fost inaugurată la MoldExpo. Care sunt așteptările fermierilor și expozanților # Radio Chisinau
Cea de-a 46-a ediție a expoziției internaționale MoldAgroTech a fost inaugurată astăzi la Centrul Internațional de Expoziții MoldExpo din Chișinău, reunind peste 200 de expozanți din Rep. Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina. La eveniment au fost expuse tehnologii moderne, utilaje performante și echipamente agricole de ultimă generație, destinate modernizării sectorului agroindustrial, transmite Radio Chișinău/
17:35
„Avem și o mare determinare ca în 2028 Republica Moldova să fie membră a Uniunii Europene”. Reacția lui Igor Grosu, după validarea alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
Președintele PAS, Igor Grosu a venit cu o reacție după decizia Curții Constituționale de a valida alegerile parlamentare din 28 septembrie.
17:30
„Avem și o mare determinare ca în 2028 Republica Moldova să fie membră a Uniunii Europene”. Reacția lui Igor Grosu, după valicarea alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
Președintele PAS, Igor Grosu a venit cu o reacție după decizia Curții Constituționale de a valida alegerile parlamentare din 28 septembrie.
17:10
Livrările de gaze în regiunea transnistreană vor fi reluate de vineri, 17 octombrie # Radio Chisinau
De vineri, 17 octombrie, livrările de gaze către regiunea transnistreană vor fi reluate, a anunțat Vadim Ceban, președinte interimar al Consiliului de Administrare al Moldovagaz. Volumele vor fi suficiente pentru a acoperi necesitățile tuturor categoriilor de consumatori, ceea ce va permite restabilirea alimentării cu apă caldă și începerea sezonului de încălzire în regiune, transmite IPN.
16:50
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele celor 101 deputați.
16:40
„Clujul a fost și rămâne alături de frații noștri din Republica Moldova”. Acord de înfrățire semnat la Bruxelles între autoritățile locale din Cluj-Napoca și Raionul Ialoveni # Radio Chisinau
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a semnat, la Bruxelles, acordul de înfrățire cu Raionul Ialoveni din Republica Moldova, ca un gest simbolic privind viitorul comun al țărilor noastre în Uniunea Europeană.
16:10
Comisia Europeană a salutat aderarea la zona unică de plăți în euro a 40 de bănci din Republica Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord # Radio Chisinau
Comisia Europeană a salutat aderarea oficială a 40 de bănci din Republica Moldova, Albania Muntenegru și Macedonia de Nord la zona unică de plăți în euro (SEPA), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Acum 6 ore
15:50
Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a dispus încetarea supravegherii a patru cauze contra Republicii Moldova # Radio Chisinau
Comitetul de miniștri al Consiliului Europei a dispus încetarea supravegherii în patru cauze: Straistă, Șușco, Ditmansen Mîndru, și Mocanu și alții v. Republica Moldova.
15:30
Au fost depuse aproape 700 de cereri de sprijin financiar pentru peste 13 mii de hectare afectate de intemperiile din 2025 # Radio Chisinau
Perioada de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat fermierilor afectați de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 s-a încheiat pe 14 octombrie curent.
15:05
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău în luna noiembrie # Radio Chisinau
Președinta Parlamentului European Roberta Metsola se va afla într-o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie.
14:45
Radio Chișinău este un post de radio cu sediul în Chișinău, ce face parte din rețeaua posturilor de radio ale Societății Române de Radiodifuziune. Relansat la 1 decembrie 2011 acoperă cu emisie 70% din teritoriul Republicii Moldova. Preia o parte din programele Radio România și deține site-ul www.radiochisinau.md
14:25
CA atenționează Adunarea Populară a Găgăuziei, fondatorul furnizorului public regional, asupra derapajelor înregistrate de GRT în campania pentru parlamentare # Radio Chisinau
Ca urmare a aprobării de către Consiliul Audiovizualului (CA), în ședința din 10 octombrie curent, a rezultatelor Raportului final de monitorizare privind modul de reflectare în mass-media TV a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025, autoritatea de reglementare a audiovizualului semnalează un comportament contrar statutului și misiunii furnizorului public regional „TV-Găgăuzia”.
14:05
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Cum sunt recrutați și antrenați de Moscova # Radio Chisinau
Peste o mie de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (HUR). Cel puțin 96 dintre aceștia sunt confirmați morți sau dispăruți în acțiune, relatează publicația Kyiv Independent, citată de Digi24.ro.
Acum 8 ore
13:55
LIVE | Curtea Constituțională s-a întrunit pentru validarea alegerilor și a mandatelor de deputați. Blocul Patriotic a solicitat Curții Constituționale invalidarea alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
Curtea Constituțională s-a întrunit astăzi în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
13:45
LIVE | Curtea Constituțională s-a întrunit pentru validarea alegerilor și a mandatelor de deputați. Președinta CEC a prezentat raportul privind organizarea scrutinului # Radio Chisinau
Curtea Constituțională s-a întrunit astăzi în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
13:45
Zilele Filmului Românesc au început la Chișinău. Directoarea CNC: „Încurajăm colaborările dintre Republica Moldova și România, pentru că avem povești comune, povești care ne unesc” # Radio Chisinau
La Chișinău începe astăzi cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc (ZFR). Evenimentul se desfășoară în perioada 16–20 octombrie, la cinematograful Cineplex-Loteanu și include proiecții, întâlniri cu cineaști și dezbateri despre cinematografia contemporană românească, oferind publicului acces gratuit la unele dintre cele mai apreciate producții cinematografice românești, transmite Radio Chișinău.
13:30
Regiunea transnistreană, în regim de economisire a gazelor. Autoritățile separatiste refuză în continuare ajutorul european de 60 de milioane de euro # Radio Chisinau
Asigurarea regiunii transnistrene cu volumele necesare de gaze rămâne a fi problematică, fiind în vigoare un regim de economisire a gazelor. În școlile și universitatea din Tiraspol au fost reduse orele la 30 de minute, anterior a fost sistată apa caldă în mai multe localități. Chișinăul are soluții pentru depășirea crizei, în primul rând ajutorul de 60 de milioane de euro oferit de UE, pe care însă regimul îl refuză, transmite Radio Chișinău.
13:15
Republica Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” # Radio Chisinau
Republica Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA). Astfel, țara noastră va avea o Antenă IA, devenind astfel parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială”
12:55
Aranjament administrativ semnat la Bratislava: Cetățenii moldoveni care au lucrat în Slovacia vor beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea statului # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea statului. Un Aranjament administrativ în acest sens a fost ratificat la Bratislava de reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe, Casei Naționale de Asigurări Sociale, precum și experți din cadrul autorităților de resort din Republica Slovacă.
12:35
Continuă ieftinirea carburanților auto. Prețurile anunțate de ANRE pentru ziua de mâine, 17 octombrie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 17 octombrie.
12:20
Curtea Constituțională s-a întrunit pentru validarea alegerilor și a mandatelor de deputați. Președinta CEC a prezentat raportul privind organizarea scrutinului # Radio Chisinau
Curtea Constituțională s-a întrunit astăzi în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
12:05
Mihai Popșoi, după întrevederea cu noul ambasador irlandez la Chișinău: Inaugurarea ambasadei este planificată pentru finele anului 2025 # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a am avut astăzi o întrevedere cu noul ambasador al Irlandei în Republica Moldova, Myles Geiran, care și-a început activitatea în țara noastră. Potrivit vicepremierului, până la sfârșitul acestui an la Chișinău va avea loc inaugurarea oficială a ambasadei irlandeze.
Acum 12 ore
11:40
Uniunea Europeană rămâne principala piață pentru produsele moldovenești, cu o pondere de 67,5% din total, arată un raport al Biroului Național de Statistică. În schimb, livrările către țările CSI au scăzut cu aproape 20%, totalizând 143 de milioane de dolari.
11:25
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la Washington: Republica Moldova devine „copilul-minune al Europei” # Radio Chisinau
Republica Moldova oferă stabilitate macroeconomică, o bancă centrală independentă și un cadru de reglementare aliniat standardelor europene, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul unui eveniment organizat de Hudson Institute la Washington D.C. Potrivit șefei BNM, Republica Moldova dispune de resurse umane excelente, o cultură a rezilienței și o determinare puternică, care o transformă într-o destinație atractivă pentru investiții responsabile, transmite IPN.
11:05
Aliații europeni NATO se angajează să cumpere mai multe arme americane pentru Ucraina # Radio Chisinau
Mai mulți aliați europeni din cadrul NATO s-au alăturat inițiativei PURL, un mecanism lansat de blocul militar pentru facilitarea achizițiilor de arme și echipamente americane destinate sprijinului Ucrainei. Această măsură intervine pe fondul unei scăderi de 43% a ajutorului militar occidental în lunile iulie și august, conform datelor Institutului Kiel din Germania, citate de IPN.
10:50
VIDEO | Oamenii legii au destructurat o rețea de cazinouri cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei. Trei bărbați au fost reținuți # Radio Chisinau
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 de lei, a fost destructurată în urma operațiunilor întreprinse de ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău și procurorii PCCOCS care au reținut trei bărbați, doi dintre aceștia fiind cetățeni străini.
10:30
Ce urmează după decizia Curții Constituționale de validare a alegerilor parlamentare # Radio Chisinau
După validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională, președinta Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament. Conform legii, aceasta trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, adică până pe 28 octombrie, transmite IPN.
10:10
Doi semnatari ai Declarației de Independență au fost distinși cu „Ordinul Republicii” # Radio Chisinau
Deputați ai Parlamentului de legislatura a XII-a, semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova, Vasile Șoimaru și Ion Tăbîică au fost distinși cu „Ordinul Republicii”. Decretul, semnat de președinta Maia Sandu, a fost publicat în Monitorul Oficial, comunică MOLDPRES.
09:50
Noi întreruperi de curent în Ucraina după atacuri rusești asupra infrastructurii electrice # Radio Chisinau
Aproape toată Ucraina s-a confruntat miercuri seara cu întreruperi de curent electric din cauza pagubelor provocate infrastructurilor electrice de loviturile ruse, a anunțat operatorul de rețea Ukrenergo, transmite AFP.
09:35
Presa de la Chișinău scrie despre retragerea lui Dorin Recean din politică și nominalizarea lui Alexandru Munteanu la funcția de premier, subiect analizat intens de experți și jurnaliști, care pun accent pe nevoia de reforme economice și o mai bună comunicare din partea PAS. Totodată, publicațiile urmăresc reacțiile noului candidat la criticile din spațiul public, dar și semnalele pozitive așteptate de la summitul UE privind parcursul european al Republicii Moldova. Alte materiale abordează combaterea dezinformării, precum și situația economică precară din regiunea transnistreană.
09:15
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
09:00
SFS a blocat fonduri care s-ar afla sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi # Radio Chisinau
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, supus măsurilor restrictive, conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Decizia în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.
08:40
Situația la frontieră: 27 de persoane străine au fost întoarse de la granița Republicii Moldova în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 56 663 de traversări.
08:25
Curtea Constituțională decide astăzi validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat # Radio Chisinau
Curtea Constituțională examinează astăzi sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor de deputat, transmite IPN.
08:10
Vreme fără precipitații și înghețuri în unele regiuni ale Republicii Moldova. Ce temperaturi vom avea astăzi, 16 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognzează pentru ziua de astăzi, 16 octombrie, vreme fără precipitații și înghețuri în orele dimineții în unele regiuni ale Republicii Moldova.
Acum 24 ore
21:05
VIDEO | La Sankt Petersburg, mai mulți tineri au sfidat regimul lui Putin și au cântat în stradă melodii anti-război # Radio Chisinau
Numerosi tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, prezentând imagini sugestive.
20:45
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Căușeni, Andrei Mocanu, și Ana Panov, judecătoare la Curtea de Apel Centru, au fost audiați astăzi de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, informează MOLDPRES.
20:25
Unitatea convențională pentru actele de executare crește la 50 de lei, până în 2028 # Radio Chisinau
Unitatea convențională utilizată pentru calcularea taxelor aferente actelor executorului judecătoresc și a cheltuielilor de executare va crește treptat, de la 20 la 50 de lei, până în anul 2028, potrivit unei decizii aprobate miercuri de Guvern, transmite IPN.
20:05
Comisia Europeană a prevăzut într-un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles finalizarea așa-numitului „zid anti-drone” al Uniunii Europene până în 2027, transmite AFP, preluată de Agerpres.
Ieri
19:45
Republica Moldova devine parte a rețelei europene de fabrici de inteligență artificială # Radio Chisinau
Republica Moldova se alătură rețelei europene de fabrici de inteligență artificială. Țara noastră va fi reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una dintre cele 13 antene selectate de EuroHPC – Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță, transmite IPN.
19:25
Guvernul britanic a anunțat că va trimite în Republica Moldova experți militari britanici, pentru a instrui forțele armate moldovenești în tactici de combatere a dronelor și pentru a ajuta țara să își consolideze apărarea, pe fondul agresiunii sporite a dronelor rusești pe teritoriul Europei, transmite IPN.
18:55
Fondul Monetar Internațional a anunțat că se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 1,7% în acest an, după o creștere marginală de 0,1% anul trecut. Această revizuire înseamnă o majorare cu 1,1 puncte procentuale față de proiecția sa din luna aprilie, transmite IPN.
18:35
Guvernul de la Londra a adăugat în lista de entități sancționate de Marea Britanie compania rusă de stat Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, și firma petrolieră rusă Lukoil, transmite IPN.
18:10
Vicepremierul pentru reintegrare: Livrările de gaz în stânga Nistrului sunt incerte după 15 octombrie # Radio Chisinau
Vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, anunță că volumele de gaz necesare pentru regiunea transnistreană sunt garantate doar până pe data de 15 octombrie, iar pentru perioada următoare nu există, deocamdată, claritate privind disponibilitatea acestora. Contactat de IPN pentru mai multe detalii, președintele interimar al Consiliului de Administrare al Moldovagaz, companie responsabilă de livrările de gaze în stânga Nistrului, Vadim Ceban, a refuzat să comenteze subiectul.
17:50
Președintele Serbiei confirmă că în tabăra militară pentru cetățeni ai R. Moldova activau ruși # Radio Chisinau
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat că trei cetățeni ai Federației Ruse au activat în tabăra de instruire militară Sunčana Reka, situată în apropierea localității Loznica, unde au fost antrenați și cetățeni moldoveni. Declarația a fost făcută miercuri, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite IPN.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.