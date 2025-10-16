(VIDEO) Sankt Petersburg: Tinerii cântă pe străzi melodii anti-război, interzise în Rusia

16:11

În 2024, peste 12 mii de persoane au beneficiat de operaţii de cataractă, cu peste trei mii mai multe în comparaţie cu anul precedent. Pentru acest an, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contractat un număr de peste 13300 de intervenții. Circa 9300 de operații de cataractă, în valoare de totală de peste [...]