Cum poți crește nivelul vitaminei D cu ajutorul alimentației? Sfaturile nutriționistei
ZdGust, 14 octombrie 2025 11:30
Vitamina D are un rol important pentru sănătatea fiecăruia dintre noi. Potrivit G4Food, nu este doar „vitamina soarelui”, este un hormon esențial implicat în peste 200 de procese din corpul nostru. Rolurile ei principale: Reglează absorbția calciului și fosforului, menținând oasele puternice; Susține imunitatea și reduce riscul de infecții respiratorii; Moderează inflamația cronică, factor esențial [...]
Acum 30 minute
11:30
Vitamina D are un rol important pentru sănătatea fiecăruia dintre noi. Potrivit G4Food, nu este doar „vitamina soarelui”, este un hormon esențial implicat în peste 200 de procese din corpul nostru. Rolurile ei principale: Reglează absorbția calciului și fosforului, menținând oasele puternice; Susține imunitatea și reduce riscul de infecții respiratorii; Moderează inflamația cronică, factor esențial [...]
Acum 2 ore
10:20
Astăzi, 14 octombrie, locuitorii capitalei sărbătoresc hramul Chișinăului. Pe parcursul zilei vor avea loc activități religioase și culturale organizate în centrul orașului. Sărbătoarea a început la ora 08:00, cu Liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, iar de la ora 10:00 are loc inaugurarea oficială a evenimentului. Între orele 11:15 și 12:30, publicul este [...]
Acum 4 ore
09:50
Atât timp cât dovlecii rezistă, este mereu o idee bună să îi folosim cât mai mult, atât în preparate dulci, cât și sărate. Incluzând miezul de dovleac în deserturi, putem reduce cantitatea de zahăr folosit, ceea ce face orice rețetă dulce cu dovleac mai dietetică. Muffins cu dovleac și ciocolată sunt deserturi echilibrate, nu foarte [...]
Acum 24 ore
17:00
Satul Bujor va avea un parc nou: locuitorii și diaspora sunt îndemnați să contribuie prin campania „Un copac pentru Bujor” # ZdGust
Fundația „Donează cu drag și dor” a lansat campania „Un copac pentru Bujor”, un proiect comunitar care va transforma un spațiu din satul Bujor, raionul Hîncești, într-un parc verde, cu arbori, bănci și locuri de recreere pentru localnici. Organizatorii îndeamnă locuitorii satului și persoanele care se află peste hotarele țării să contribuie, fiecare după posibilități, [...]
14:10
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Este ceea ce se numește batch cooking. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 13-19 octombrie. [...]
12:40
Peste 100 de zile de filmare, 150 de actori, locații din Moldova, România și SUA. Serialul „Plaha”, regizat de Igor Cobileanski, cu un scenariu inspirat din realitatea politică a R. Moldova, a avut și o distribuție remarcabilă – Iulian Postelnicu, Ada Lupu, Ticu Pușcașu, Igor Caras, Mihai Zubcu și mulți alții. În acest context, ZdG [...]
Ieri
11:40
Consultații stomatologice gratuite pentru copii: vezi în ce localități ajung echipele mobile de medici # ZdGust
În perioada 13-17 octombrie echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite copiilor din câteva localități din raioanele Cantemir și Ungheni, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit CNAM, în perioada anunțată vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din localitățile: Cîșla, Cantemir – 13 octombrie Grăseni, Ungheni – în perioada 13-15 [...]
10:50
Toamna este momentul perfect să îți întărești sistemul imunitar cu ajutorul ingredientelor de sezon. În loc să cumperi suplimente, poți pregăti acasă băuturi naturale, pline de vitamine și antioxidanți, pe care să le congelezi în porții mici și să le folosești iarna, atunci când organismul are cea mai mare nevoie de protecție, propune G4Food. Ghimbir, [...]
09:50
Mulți dintre noi simțim nevoia unui mic dejun mai ușor, care să ne ajute să ne păstrăm energia pentru zilele următoare. Aceste opțiuni nu doar că sunt ușoare pentru stomac, dar te vor ajuta să-ți reechilibrezi alimentația și să te simți mai energizat. Iată câteva idei simple, rapide și sănătoase pentru un mic dejun light: [...]
12 octombrie 2025
15:10
Cinci idei de rețete cu mere: de la plăcinta clasică la un chec pufos și un crumble cu scorțișoară # ZdGust
Merele sunt vedetele sezonului și pot fi transformate cu ușurință în deserturi aromate, perfecte pentru familie sau pentru musafiri, notează G4Food. Iată cinci rețete simple, cu ingrediente la îndemână și pași clari de preparare: Plăcintă clasică cu mere Ingrediente: 1 kg mere 500 g foi de plăcintă 150 g zahăr 2 linguri scorțișoară 50 g [...]
13:10
Zincul este un oligoelement esențial care susține imunitatea, creșterea și repararea celulară. Un aport adecvat din alimentație sau suplimente ajută la prevenirea deficienței și promovează sănătatea general, potrivit news-medical.net. Zincul joacă un rol crucial în menținerea homeostaziei fiziologice, acționând ca un cofactor catalitic și structural pentru sute de enzime, reglând imunitatea și protejând genomul. De asemenea, zincul [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Odată cu apropierea sezonului rece, specialiștii în sănătate publică reamintesc importanța măsurilor de prevenire a gripei sezoniere. Vaccinarea anuală, igiena personală riguroasă și un stil de viață echilibrat pot reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire și de transmitere a virusului gripal, transmite Ministerul Sănătății. Se recomandă vaccinarea ca principală metodă de protecție împotriva gripei sezoniere, mai [...]
10:00
Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei, iar somonul este un ingredient versatil, plin de nutrienți esențiali. Iată trei rețete simple și rapide care îți vor transforma diminețile într-o experiență culinară deosebită. 1. Toast cu somon afumat și avocado Ingrediente: 2 felii de pâine integrală 1 avocado copt 50 g somon afumat [...]
11 octombrie 2025
14:50
Glicemia nu este altceva decât cantitatea de glucoză prezentă în fluxul sanguin: aceasta crește după consumul de alimente și revine la valorile anterioare la câteva ore după masă. Menținerea glicemiei într-un interval optim este esențială pentru a evita boli metabolice, precum diabetul sau rezistența la insulină, și, prin urmare, pentru a avea o stare bună [...]
13:10
Criza existențială îi copleșește pe tineri într-o perioadă care ar trebui să fie plină de entuziasm. Ei sunt mai conștienți de sănătatea lor mintală, rețelele sociale generează depresie și anxietate, iar perspectivele de viitor sunt mai slabe decât cele ale părinților lor, cu o situație economică ce face tot mai dificilă construirea unui proiect de viață stabil, [...]
12:20
Vasile Mălai, originar din Republica Moldova, a oferit vineri, 10 octombrie, cel mai emoționant moment al serii la „Vocea României”. Concurentul a ales să interpreteze piesa „Confesiune”, compusă de Smiley într-un moment delicat din viața sa, când tatăl artistului se confrunta cu probleme de sănătate. Interpretarea sinceră și profundă a lui Vasile i-a copleșit pe [...]
11:20
I se poate întâmpla oricui să cumpere mai multă pâine decât se consumă în 24-48h, la fel cum se poate întâmpla ca ea să nu ajungă. În ambele situații, ne vine în ajutor metoda congelării pâinii – este recomandată de comunitatea nutriționiștilor. Mult mai bună decât cea a conservării în frigider, total nerecomandată, inclusiv pentru [...]
09:40
Avocado a devenit un ingredient de bază pentru mulți care doresc să adopte o alimentație sănătoasă și echilibrată. Fiind bogat în grăsimi sănătoase, vitamine și minerale esențiale, acesta contribuie la menținerea sănătății inimii, la îmbunătățirea aspectului pielii și la o bună funcționare a sistemului digestiv. Cum putem integra avocado în meniul zilnic? Mic dejun rapid [...]
10 octombrie 2025
17:50
Chișinăul și întreaga țară vibrează de evenimente în acest weekend de toamnă! Fie că vrei muzică retro, stand-up, film, teatru sau activități în aer liber, oferta este variată și plină de energie. Retro Party la Butoiaș O seară dedicată muzicii retro, cu hituri din anii ’80-’90, dans, atmosferă prietenoasă și energie pozitivă. Când: 10 octombrie [...]
16:10
Cum puteți să reduceți stresul și să vă îmbunătățiți sănătatea în doar 20 de minute petrecute în natură # ZdGust
Dacă te-ai simțit vreodată mai calm după o plimbare prin parc sau o plimbare prin pădure, nu este doar în imaginația ta – este biologie. Petrecerea timpului în aer liber poate declanșa schimbări măsurabile în corpul tău, de la scăderea hormonilor de stres, la reducerea tensiunii arteriale și chiar îmbunătățirea sănătății intestinale, scrie BBC. Nu [...]
15:00
Pe 10 octombrie este marcată Ziua Sănătății Mintale, un prilej de a vorbi deschis despre echilibrul emoțional și sprijinul psihologic. Dacă simți anxietate, tristețe sau ai impresia că nimeni nu te înțelege, acestea pot fi semnele unei depresii. Specialiștii atrag atenția asupra importanței recunoașterii timpurii a simptomelor și a cererii de ajutor fără teamă sau [...]
13:40
Cum să-ți faci propriile condimente. Usucă plantele aromatice la tine acasă și află cum le poți păstra mai mult timp # ZdGust
Foarte mulți dintre noi avem obiceiul să cumpărăm plantele aromatice și să le depozităm, apoi uităm când le-am cumpărat și ajungem să le folosim cu anii. Dar, specialiștii spun că cele mai multe condimente și ierburi uscate ar trebui să aibă o perioadă de valabilitate de la 6 luni la un an, conform Parade. Aceștia [...]
12:40
Migdalele nu sunt doar o gustare crocantă și hrănitoare, ci și un sprijin real pentru sănătatea digestivă. Datorită conținutului lor de fibre, polifenoli și carbohidrați nedigerabili, acestea funcționează ca prebiotice naturale, hrănind bacteriile benefice din intestin și contribuind la un microbiom echilibrat, indică healthshots.com. Nutriționiștii subliniază că migdalele nu doar favorizează digestia, ci pot susține și [...]
11:30
Sucurile carbogazoase fără zahăr îmbolnăvesc ficatul chiar mai mult decât cele cu zahăr. Ce spun specialiștii # ZdGust
Atât sucurile cu zahăr, cât și cele cu „zero calorii” afectează grav ficatul, potrivit unui studiu prezentat în cadrul Congresului European de Gastroenterologie. O singură băutură carbogazoasă dietetică pe zi crește cu 60% riscul de steatoză hepatică. În cazul băuturilor îndulcite cu zahăr, riscul e cu 50% mai mare. Studiul, care a inclus aproape 124.000 de [...]
10:50
Număr record de studenți străini admiși în universitățile din R. Moldova: ce domenii aleg tinerii # ZdGust
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior publice din țară au admis un număr record de studenți străini. În total, 1113 studenți proveniți din 24 de țări ale lumii s-au înscris la programele de studii superioare din Republica Moldova, cu 376 mai mult față de anul academic 2024-2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării [...]
09:30
Rețeta este ideală pentru un început de zi sănătos și plin de savoare. Combinația de legume proaspete și brânză feta oferă gust intens, fără adaos de sare sau zahăr, ceea ce face rețeta potrivită și pentru diabetici sau pentru persoane care încearcă să-și mențină sau să scadă în greutate, arată eatingwell.com. Ingrediente (2 porții) 60 g [...]
9 octombrie 2025
17:20
Somonul are o abilitate aparte: poate dezvolta o crustă crocantă, asemănătoare cu pielea de pui bine rumenită, dar rămâne suculent și catifelat la interior. Secretul stă în structura proteinelor, conținutul de grăsimi și modul de gătire. Deși somonul afumat, marinat sau poșat are farmecul său, nimic nu se compară cu textura și gustul obținute prin [...]
16:11
Fructe coapte, scorțișoară parfumată și o textură pufoasă — rețeta de brioșe cu mere aduce toamna direct în bucătărie. În doar 30 de minute, poți pregăti un desert aromat, perfect pentru mic dejun sau o după-amiază liniștită în familie. Ingrediente (pentru 15 bucăți): 3 ouă 2 mere (Golden sau Ionatan) + 2 linguri făină 9 [...]
16:11
Pregătește bagajele! Azi e ziua ta norocoasă! Doar pe 9 octombrie, ai tarife incredibile de 19 euro către 40 destinații de vis din și spre Chișinău! Perioada promoției: 9 octombrie 2025 Perioada de călătorie: 15 octombrie 2025 – 15 septembrie 2026 Explorează Europa și nu doar, la un preț care te face să spui WOW! [...]
16:11
Piramidele financiare: promisiuni de câștiguri rapide care lasă oamenii fără bani. Cum le evităm # ZdGust
Promisiuni de câștiguri rapide, reclame atrăgătoare și „investiții” care par prea bune ca să fie adevărate. Așa arată capcana piramidelor financiare — sisteme frauduloase care îi fac bogați doar pe organizatori și îi lasă pe ceilalți fără economii. Deși se reinventează constant, esența lor rămâne aceeași: banii noilor participanți îi plătesc pe cei vechi, până [...]
16:11
Ziua Mondială a Vederii: Peste 13 mii de persoane au beneficiat de operații de cataractă în 2025. Ce recomandă specialiștii # ZdGust
În 2024, peste 12 mii de persoane au beneficiat de operaţii de cataractă, cu peste trei mii mai multe în comparaţie cu anul precedent. Pentru acest an, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contractat un număr de peste 13300 de intervenții. Circa 9300 de operații de cataractă, în valoare de totală de peste [...]
16:11
Antidepresantele nu sunt utilizate doar pentru tratarea depresiei, ci și în cazuri de migrenă, dureri cronice, atacuri de panică sau tulburări anxioase, explică medicul neurolog Liliana Nistrean, care subliniază că aceste medicamente nu provoacă dependență dacă sunt administrate corect și sub supraveghere medicală. Unii pacienți se confruntă cu frici atunci când li se recomandă un [...]
16:11
Sforăitul poate părea doar o neplăcere nocturnă sau un motiv de glume, însă în unele cazuri poate ascunde o problemă mult mai serioasă: apneea în somn. Deși mulți oameni sforăie fără să fie afectați grav, atunci când sforăitul este puternic, frecvent și însoțit de pauze de respirație sau gâfâit, poate fi un semn al acestei [...]
16:11
Frunzele multicolore de toamnă nu sunt doar un spectacol al naturii — ele pot deveni materiale perfecte pentru activități creative alături de cei mici. În continuare, vă propunem o galerie de idei simple și distractive de aplicații din frunze uscate, care dezvoltă îndemânarea copiilor, stimulează imaginația și aduc frumusețea toamnei direct în casă. Surse: [...]
16:11
Nucile ar putea ajuta să dormim mai bine, arată un studiu recent. Câte ar trebui să consumăm? # ZdGust
Nucile își dezvăluie pas cu pas întreaga paletă de beneficii pe care le aduc sănătății. În afară de acțiunea protectoare asupra vaselor de sânge și inimii dată de prezența grăsimilor sănătoase, printre care și omega-3, pare că ele ne pot ajuta și să dormim mai bine. Potrivit unui studiu recent, este suficientă o mână de [...]
16:11
Proteina continuă să fie în centrul atenției datorită rolului său în susținerea pierderii în greutate și în construirea unui fizic puternic și tonifiat. Alimentele îmbogățite cu proteine apar peste tot, de la chipsuri la înghețată, pentru a alimenta actuala obsesie pentru proteine. Dar nu toate alimentele bogate în proteine sunt create egale. De fapt, unele [...]
8 octombrie 2025
16:20
Tineri din R. Moldova premiați la un concurs internațional de fizică cu participanți din 100 de țări # ZdGust
Câțiva elevi și studenți din Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la Physics Cup 2025, un concurs internațional de fizică la care au participat 1.696 de tineri din 100 de țări. Tinerii au obținut distincții de Platină, Bronz și diplome de participare. Darius Graur, elev al Liceului Teoretic „Orizont”, s-a clasat printre cei mai buni [...]
15:10
Octombrie, luna roz: peste 1200 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar în 2024, în Republica Moldova # ZdGust
În fiecare an, luna octombrie este dedicată campaniilor de conștientizare a cancerului mamar – un demers global care urmărește informarea populației despre prevenție, depistarea precoce și accesul la servicii medicale de calitate. Femeile sunt îndemnate să acorde mai multă atenție propriei sănătăți și să rețină că depistarea la timp, în stadiile 1–2 ale bolii, crește [...]
14:10
Tonul este unul dintre cele mai apreciate tipuri de pește la nivel mondial. Bogat în proteine de înaltă calitate, acizi grași Omega-3, vitamine și minerale, tonul oferă o combinație echilibrată de nutrienți de care copiii au nevoie pentru creștere și dezvoltare, scrie G4Food. De ce este bun tonul pentru copii? Aduce în alimentație proteine de [...]
13:10
Consumul de mâncare fast-food nu are efecte foarte periculoase asupra organismului dacă este o alegere ocazională și nu un obicei alimentar. Apreciat mai ales de oamenii grăbiți pentru gustul intens și rapiditatea cu care este servit, acest tip de mâncare trebuie însă consumat cu moderație. Considerată inițial un tip de „răsfăț”, mâncarea fast-food a ajuns [...]
12:00
Sănătatea emoțională este la fel de importantă ca sănătatea fizică. Suferința emoțională îți poate slăbi sistemul imunitar și te face mai predispus la infecții, cum ar fi răceala obișnuită. De asemenea, crește riscul unor simptome fizice, cum ar fi durerile de cap, disfuncțiile sexuale, insomnia și durerile, scrie Health. Acordarea priorității bunăstării emoționale te poate [...]
11:20
ANSP: 1747 de cazuri de infecții respiratorii și 61 de cazuri de COVID-19 în ultima săptămână # ZdGust
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie au fost înregistrate 1747 de cazuri de infecții virale ale cailor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 60% față de aceeași perioadă a sezonului precedent. Totodată, au fost înregistrate 61 de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 51% comparativ cu săptămâna precedentă a acesteia. În [...]
10:20
Cum să citești codul de pe ouă și să afli de unde provin. De ce e preferabil să alegi ouăle bio # ZdGust
Pe coaja ouălor se găsește o ștampilă cu detalii despre calitatea, mărimea sau proveniența lor. Este o idee bună să cunoaștem ce înseamnă aceste litere și cifre. De asemenea ar fi util să putem diferenția diferitele tipuri de ouă de găină. Astfel vom ști mai bine ce consumăm și de unde provin. Categorii de ouă [...]
09:50
Târgul de Cariere revine la Chișinău pe 10 și 11 octombrie, oferind vizitatorilor oportunitatea de a interacționa direct cu reprezentanții unor companii de top din diverse domenii. Evenimentul se va desfășura între orele 10:00 și 17:00, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, și se adresează atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și [...]
09:10
Târgul de Cariere revine la Chișinău cu oferte de angajare și zeci de companii participante # ZdGust
Târgul de Cariere revine la Chișinău pe 10 și 11 octombrie, oferind vizitatorilor oportunitatea de a interacționa direct cu reprezentanții unor companii de top din diverse domenii. Evenimentul se va desfășura între orele 10:00 și 17:00, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, și se adresează atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și [...]
7 octombrie 2025
18:10
Pe 7 octombrie 1981, la Chișinău, se năștea Viorel Mardare — omul care a învățat o întreagă generație să privească viața cu ironie, tandrețe și curaj. Astăzi, Viorel Mardare ar fi împlinit 44 de ani. S-a stins prematur, în 2019, răpus de cancer, dar a lăsat în urmă o moștenire de creativitate, umor și dragoste [...]
17:00
Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită joi, 9 octombrie, la ora 18:30, la monospectacolul ADI de Constantin Cheianu, în regia Diandrei Gherghel. Monospectacol cu Anatol Guzic #monodramă 16+ Piesa îl aduce în prim-plan pe Adolf Hitler în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial, retras în buncărul său, confruntându-se cu propria istorie și cu [...]
14:50
Atunci când decidem să ne schimbăm complet alimentația, de obicei renunțăm la unele produse ultraprocesate, considerate nesănătoase, pentru a include în dietă alimente mai „sănătoase”. Totuși, în anumite cazuri, chiar și unele dintre aceste produse pot fi o problemă într-o dietă de slăbire, din cauza conținutului caloric ridicat pe care îl oferă, fără ca noi [...]
13:50
Bunăstarea emoțională: cum îți influențează viața și sănătatea. Când să consulți un specialist # ZdGust
Bunăstarea emoțională este abilitatea de a înțelege, exprima și gestiona sentimentele într-un mod sănătos. Înseamnă că poți recunoaște, exprima și gestiona emoțiile pozitive și negative, face față stresului și te poți adapta provocărilor și schimbărilor. Potrivit Health, o bunăstare emoțională solidă te ajută să gestionezi dificultățile, să iei decizii gândite și să menții conexiuni sociale. [...]
12:40
Deși nevoile individuale de somn pot varia, în general adulții au nevoie, în medie, de 7–9 ore de somn pe noapte pentru a se simți odihniți și pentru a funcționa optim, explică medicul neurolog Olga Gavriliuc. Totuși, dormitul regulat mai mult de 9–10 ore poate fi considerat excesiv și ar putea indica o problemă subiacentă. [...]
