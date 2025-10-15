Exilați, condamnați, supravegheați: cum a urmărit Rusia în justiție aproape 70 de jurnaliști dincolo de granițele sale
Anticoruptie.md, 16 octombrie 2025 00:10
Aproape 70 de jurnaliști ruși au fost arestați sau condamnați în lipsă în Federația Rusă timp de 44 de luni de la începutul războiului la scară largă în Ucraina.Toate czurile au fost monitorizate de organizația internațională Reporteri fără Frontiere (RSF) și Fundația britanică Justiție pentru
• • •
Acum 2 ore
00:10
Acum 8 ore
17:50
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după validarea mandatelor deputaților de către Curtea Constituțională și convocarea Parlamentului nou ales.Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri, cunoscut mai ales în zona
Acum 12 ore
13:30
Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 30 septembrie 2025, în cauza penală în privința fostei deputate Marina Tauber și Partidului Politic Șor. Procurorii consideră sentința neîntemeiată în partea ce ține
Acum 24 ore
11:40
DOC// Conturi neîncheiate cu banca. Gheorghe Cavcaliuc, ținut departe de sistemul bancar # Anticoruptie.md
Un alt cerc în instanță în litigiul în care Gheorghe Cavcaliuc, fost șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție (IGP) și lider al Partidului Acasă Construim Europa (PACE), își revendică locul în lista de clienți ai unei bănci comerciale de la Chișinău, dar și accesul
09:50
Un nou „dealer de voturi”, reținut. Riscă opt ani de închisoare pentru coruperea alegătorilor # Anticoruptie.md
Procuratura Bălți anunță despre expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unei persoane de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Începând cu luna mai a anului 2025 și până la 23 septembrie, atunci când a fost reținut.„Fiind membrul și simpatizantul
08:50
Viitorul potențial prim-ministru, Alexandru Munteanu, gata să exploreze statutul de persoană publică: „Mulțumesc pentru încredere” # Anticoruptie.md
Candidatul PAS la funcția de prim-ministru, omul de afaceri Alexandru Munteanu, a comentat presupusele legături cu politiceni din fosta guvernare democrată, dat și prezența unei firme care-i aparține în documentele Panama/Pandora Papers. Munteanu spune că această companie „a fost înregistrată într-o jurisdicție cu regim
08:40
Raport // Fenomenul corupției rămâne una dintre cele mai grave probleme în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Deși Republica Moldova a făcut progrese considerabile în adoptarea standardelor europene de combatere a corupției și crimei organizate, iar autoritățile s-au concentrat pe lupta anticorupție fenomenul corupției rămâne una dintre cele mai grave probleme ale societății. În timp ce legislația în acest domeniu s-a
Ieri
00:40
Investigațiile CIJM privind propaganda și dezinformarea, prezentate la Conferința OSCE de la Varșovia # Anticoruptie.md
Investigațiile jurnalistice cu impact privind scheme de propagandă și dezinformare, realizate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice și a portalului www.anticoruptie.md au fost prezentate la Conferința Dimensiunii Umane de la Varșovia 2025 a Organizației privind Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), ce se desfășoară în
14 octombrie 2025
13:00
Omul de afaceri Alexandru Munteanu este candidatul partidului de guvernământ la funcția de prim-ministru # Anticoruptie.md
Omul de afaceri Alexandru Munteanu este candidatul partidului de guvernământ la funcția de prim-ministru. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu. PAS va înainta candidatura sa Maiei Sandu după ce Curtea Consituțională va valida mandatele de deputat și șefa statului va convoca prima
08:00
Directorul de programe Promo-LEX, Nicolae Panfil, a avut amabilitatea să ne ofere un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care am discutat despre rezultatul alegerilor parlamentare și principalele constatări ale monitorizării procesului electoral realizate de Prom-Lex. Am mai discutat și despre
01:30
Impactul anchetelor CIJM // O companie care a atacat jurnaliștii, vizată într-un proces de 2 mln de lei pentru licitații trucate # Anticoruptie.md
Un caz trecut neobservat din cauza scrutinului electoral este un proces de judecată de două milioane de lei, dar care a pornit de la o investigație jurnalistică realizată de echipa Portalului Anticoruptie.md, pe când Vladimir Plahotniuc făcea acte de caritate pe bandă rulantă. Vă
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a identificat candidatul pentru funcția de prim-ministru, însă numele acesta urmează a fi anunțat după consultări cu șefa statului. Anunțul a fost făcut luni, în cadrul unei conferințe de presă, președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a spus că noul
12:40
Rezultatele alegerilor parlamentare din 2025 transmit un mesaj limpede: Moldova nu mai poate fi percepută ca un teren cedat narativelor și influențelor rusești. Cu peste 50,2% din voturi pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cetățenii și-au reafirmat opțiunea europeană, demonstrând că integrarea în UE
12:20
O tânără de 22 de ani a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău, în perioada 2018-2020. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), tinerele aveau vârsta de 13, 14 și 17 ani, iar
08:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a numărat printre puținii șefi de stat care au participat la ceremonia dedicată celebrării a 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția, organul consultativ al Consiliului Europei în materie de drept constituțional. Evenimentul a avut loc
07:40
Tatiana Cojocari: Dacă vrei să ieși câștigător din acest război hibrid, ai nevoie de un cadru legislativ care să permită stoparea și penalizarea interferenței externe # Anticoruptie.md
Experta în sociologie și spațiul post-sovietic, Tatiana Cojocari, a avut amabilitatea să ne ofere un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care am discutat despre cum poate fi câștigat un război hibrid, care sunt scenariile pentru guvernarea monocoloră consecutivă a Partidului
10 octombrie 2025
11:00
Curtea de Apel Centru a declarat inadmisibil recursul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) împotriva hotărârii prin care fosta deputată Reghina Apostolova și-a redobândit pașaportul diplomatic. Completul și-a motivat decizia prin faptul că MAE a depus cu întârziere motivarea, însă încheierea poate fi contestată la Curtea Supermă
09:40
În noaptea de joi spre vineri, capitala Ucrainei a fost ținta unui atac masiv cu drone. Zeci de mii de locuitori ai Kievului au rămas în beznă, iar autoritățile ucrainene avertizează despre întețirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, în pragul sezonului rece. Atacurile au afectat
9 octombrie 2025
17:50
Fost președinte al Curții Constituționale: Sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă” nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar când există indicii că a fost viciat întregul scrutin # Anticoruptie.md
„Curtea Constituțională a R.Moldova cel mai probabil se va limita la adoptarea unei decizii tehnice care ar consta în validarea rezultatelor alegerilor, după care mandatele vor fi validate și atribuite fiecărui deputat. Sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă” nu afectează validitatea alegerilor. CC poate interveni doar
16:10
Fostul premier liderului și lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu, a contestat decizia instanței de fond care i-a respins cererea împotriva președintelui Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, pe motivul defăimării. Totul, după ce Grosu a comentat critic unele acțiuni ale Guvernului
16:10
DOC// Datoria de 5 miliarde de lei a lui Ilan Șor trece la Ministerul Finanțelor. Recuperare cu viteza melcului # Anticoruptie.md
Judecătorul Corneliu Guzun a admis cererea depusă de Ministerul Finanțelor cu privire la înlocuirea succesorului în drepturi în procedura de executare silită de către Ilan Șor a prejudiciului de peste 5 miliarde de lei cauzat Băncii de Economii în proces de lichidare. Transmiterea datoriei
16:10
DOC// Re/născut cu probleme. Partidul Democrat Modern, cu activitatea limitată pentru 12 luni # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a admis acțiunea înaintată de Ministerul Justiției și a limitat pentru o perioadă de un an activitatea Partdiului Democrat Modern, la două luni de la re-lansare și de la anunțul că va participa la scrutinul parlamentar. Demersul în instanță a
16:10
Prejudicii morale pentru Platon. CtEDO a constatat încălcarea a trei drepturi fundamentale # Anticoruptie.md
În perioada în care a fost încarcerat, Veaceslav Platon nu a beneficiat de asistență medicală corespunzătoare și a fost izolat pe nedrept de rude. Este constatarea făcută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), după ce omul de afaceri s-a plâns pe condițiile în
16:10
VIDEO// Executare cu năbădăi la Strășeni. Un bărbat și-a distrus mașina sub ochii executorului judecătoresc # Anticoruptie.md
Un bărbat și-a distrus mașina, în momentul în care un executor judecătoresc a venit să i-o ridice. Imagini cum acesta distruge bunul cu un ciocan au fost expediate redacției portalului Anticoruptie.md. Sursele portalului au declarat că incidentul s-a produs joi, 9 octombrie, la Strășeni,
8 octombrie 2025
14:50
Noi reguli la eliberarea certificatului de concediu medical. Datele, accesibile online pe trei platforme guvernamentale # Anticoruptie.md
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital, de către medicii de familie sau specialiștii de profil, și va putea fi accesat online. La solicitare, acesta va putea fi acordat și în format tipărit, însoțit de un
14:50
DOC// Premierul Recean promite mai mulți bani pentru Armata Națională: „Kremlinul cheltuie 7% din PIB pentru războaie” # Anticoruptie.md
Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia militară 2025-2035, care stabilește principalele direcții de dezvoltare a sistemului național de apărare al Republicii Moldova.Documentul urmărește consolidarea capacităților de apărare ale statului și adaptarea acestora la noile realități de securitate. Direcțiile prioritare de modernizare a Forțelor Armate includ
12:20
Solidaritate cu Palestina: aproape 300 de oameni au protestat la Chișinău împotriva genocidului din Gaza # Anticoruptie.md
Un marș de solidaritate cu Palestina, la care au participat aproximativ 300 de persoane, membri ai zece organizații neguvernamentale din Moldova, a avut loc ieri, 7 octombrie, în centrul Chișinăului. Acțiunea a fost organizată la doi ani de la izbucnirea războiului din Fâșia Gaza
09:50
DOC// Decizie definitivă, trecută cu vederea. Judecătorul Oleg Melniciuc rămâne cu despăgubirile de jumătate de milion de lei # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a publicat decizia motivată, prin care a respins recursul depus de Ministerul Justiției, în litigiul în care judecătorul Oleg Melniciuc a câștigat despăgubiri de 500 de mii de lei. Este vorba despre dosarul în care magistratul era învinuit de trafic
09:30
La două zile de la aprobarea Raportului final după centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat procesele-verbale scanate de numărare a voturilor la alegerile parlamentare. Documentele pot fi accesate și vizualizate pe pagina oficială CEC.Pe 6 octombrie, Comisia Electorală
09:10
Liderul Partidului Democrația Acasă scapă de contravenție. Judecătorul Ion Chirtoacă a admis contestația lui Vasile Costiuc împotriva deciziei poliției, din luna august, de a-i suspenda permisul auto pentru 60 de zile. Hotărârea motivată, pronunțată pe 2 octombrie, a fost publicată recent pe portalul instanțelor de judecată. Magistratul
00:00
Sau cum alegerile moldovene i-au deconspirat pe „liberalii” ruși de decorRusia a pierdut în Moldova. Iar în loc să salute victoria unei țări mici, europene, care își apără democrația, „vocea liberală” a Moscovei s-a grăbit să o discrediteze.Cei care ani la rând au pozat
7 octombrie 2025
18:20
Un bărbat a fost reținut în flagrant, marți, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit de trafic de influență, pentru că ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere.Potrivit CNA, bănuitul ar fi pretins 2500 de euro de
16:30
Un terminal petrolier din Feodosia, Crimeea, atacat cu drone ucrainene, arde a doua zi // Fumul se întinde pe o rază de 12 km # Anticoruptie.md
În orașul Feodosia, din Crimeea, cel mai mare terminal petrolier din peninsulă continuă să ardă a doua zi, iar fumul se întinde pe o rază de 12 km, arată imaginile din satelit publicate de echipa Scheme, a Radio Europa Liberă din Ucraina. Incendiul a izbucnit în noaptea
13:50
Familii cu 2 copii și persoane vârstnice vor primi sprijin pentru procurarea electrocasnicelor eficiente # Anticoruptie.md
Gospodăriile cu doi copii și familiile în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani vor putea beneficia de sprijin în cadru Programului EcoVoucher, sesiunea a 6-a, care se desfășoară în perioada 3-19 octombrie curent. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED),
07:40
Ultimele două săptămâni de campanie pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost marcate de o conftuntare identitar-geopolitică pe Facebook, unde au fost intens promovate mesaje de dezinformare. Cele mai frecvente narațiuni s-au referit la occidentul aflat în declin, vânzarea țării de către guvernarea
6 octombrie 2025
21:40
Republica Moldova, o națiune fără ieșire la mare, cu 2,6 milioane de locuitori, situată între România și Ucraina, prezintă un studiu de caz captivant în războiul asimetric dintre infractorii cibernetici și forțele de ordine. Deși provocările sale pot părea specifice unui stat est-european cu
18:00
Trei ani de închisoare, 1,75 mln lei confiscați pentru acceptarea banilor criminali pentru finanțarea partidului politic # Anticoruptie.md
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului partid politic Șor a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care
13:30
Peste 3 mln de conturi asociate cu Republica Moldova și sute de mii de mesaje politice - efort de dezinformare în perioada electorală # Anticoruptie.md
Milioane de conturi de TikTok, sute de canale de telegram și portaluri de știri din Republica Moldova au fost implicate într-o campanie de dezinformare coordonată, desfășurate în perioada de înainte de alegerile parlamentare din septembrie curent. Acestea au transmis sute de mii de mesaje
11:30
Mingea, pe terenul Curții Constituționale. Va rămâne sau nu componența Parlamentului aprobată de CEC # Anticoruptie.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile pentru a-și formula opinia. Totodată, membrii Curții urmează să se expună și asupra raportului CEC privind încălcările care ar fi fost admise
10:50
Plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse pentru cetățenii Republicii Moldova # Anticoruptie.md
Cetățenii Republicii Moldova vor putea efectua transferuri în euro mai rapide, sigure și la costuri mult mai mici, grație faptului că Republica Moldova devine, din 6 octombrie, parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) - infrastructura care reunește 41 de țări europene.
5 octombrie 2025
15:20
Proteste violente la Tbilisi // Opoziția georgiană acuză guvernarea de fraudarea alegerilor locale # Anticoruptie.md
Zeci de mii de georgieni au protestat sâmbătă seara în capitala Tbilisi, acuzând guvernarea și partidul de guvernământ Visul Georgian că a fraudat alegerile locale, care au avut loc în aceeași zi, 4 octombrie, în Georgia. Poliția a folosit forța împotriva manifestanților - gaze, sprayuri
3 octombrie 2025
16:30
Comisia Electorală Centrală decide, în aceste momente, soarta celor 6 mandate de deputat obținute la alegerile parlamentare de Partidul Democrația Acasă. UPDATE: După o pauză, membrii CEC a aprobat să analizeze înscrisurile și cererile liderului Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, au fost acceptate de CEC.UPDATE:
14:50
DOC// „Războiul între frați”. Procesul de onoare Vlah vs Uzun, departe de deznodământ # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Sud va rejudeca litigiul Irina Vlah vs Ilia Uzun, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis recursul depus de lidera partidului Inima Moldovei.Vlah cere ca instanța să-l oblige pe Uzun să-și cea scuze publice, și să-i plătească prejudicii morale
12:30
Am spus de multe ori că sunt legalist. Cred în regulă și în ordinea socială dreaptă. Doar legea poate asigura bunăstare pentru toți, fără excluderi și fără privilegii. Dar uneori Constituția și legislația rămân în urmă față de voința populară. Și atunci poporul alege
12:30
DOC// Fosta judecătoare, Svetlana Tizu, dată afară din sistem de Maia Sandu, își adjudecă salariul pentru patru ani # Anticoruptie.md
Fosta judecătoare, Svetlana Tizu, eliberată din sistem de președinta Maia Sandu, a cerut instanței supreme accelerarea examinării procesului în care solicită achitarea salariului pe care l-a ratat în perioada suspendării din funcție. Este vorba despre cei aproape patru ani de zile, în care a avut
10:10
Aeroportul Internațional din Munchen și-a suspendat activitatea pentru șapte ore, după identificarea mai multor drone de origine necunoscută. Pasagerii au înnoptat în sălile de așteptare, așa cum Autoritatea Germană pentru Controlul Traficului Aerian a impus restricții de zbor între orele 22:18 și 5:00 (ora locală).În total,
00:10
Reținut la frontieră și escortat la Penitenciarul nr.13 // Fostul deputat Constantin Țuțu îi va face companie lui Vladimir Plahotniuc # Anticoruptie.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut, joi, 2 octombrie, la frontieră, când încerca să intre în Republica Moldova din Ucraina, prin trecerea de frontieră Vulcănești. El a fost escortat la izolatorul din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a comunicat Poliția de Frontieră. „Astăzi,
00:00
Protecția mediului și a sănătății // Guvernul restricționează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice # Anticoruptie.md
Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința de miercuri, 1 octombrie, un proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice, printre acestea fiind plumbul, mercurul și cadmiul. ,,Scopul principal este reducerea impactului negative al substanțelor chimice
2 octombrie 2025
19:20
Maia Sandu, la Copenhaga: Pe 28 septembrie ,,nu au fost alegeri obișnuite, ci un test pentru democrația aflată sub atac” # Anticoruptie.md
Maia Sandu, aflată la Copenhaga, la Summitul Comunității Politice Europene, a declarat în fața jurnaliștilor că pe 28 septembrie, în Republica Moldova, alegerile parlamentare ,nu au fost alegeri obișnuite, ci un test pentru democrația aflată sub atac”. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie,
18:50
Escrocherie de milioane cu mașini din SUA: chișinăuian, arestat după ce și-ar fi înșelat rude și prieteni # Anticoruptie.md
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost reținut, fiind acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari - el și-ar fi înșelat rude și prieteni cu peste 140.000 de euro. Oamenii legii înregistrează și alte plângeri de ordinul sutelor de mii
