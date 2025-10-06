Provocarea criminalității cibernetice în Moldova

19:50

După nouă ani banca acuzaților, fostul viceprimar al capitalei, Vladimir Coteț, a fost condamnat la trei ani de închisoare. Dosarul vizează implicarea mai multor funcţionari ai Primăriei municipiului Chişinău în acte de corupţie, trafic de influenţă, depăşirea atribuţiilor de serviciu şi fals în acte publice. Pe banca acuzaţilor