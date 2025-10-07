„Propagandiștii soft” ai Kremlinului
Anticoruptie.md, 8 octombrie 2025 00:00
Sau cum alegerile moldovene i-au deconspirat pe „liberalii” ruși de decorRusia a pierdut în Moldova. Iar în loc să salute victoria unei țări mici, europene, care își apără democrația, „vocea liberală” a Moscovei s-a grăbit să o discrediteze.Cei care ani la rând au pozat
• • •
Alte ştiri de Anticoruptie.md
Acum o oră
00:00
Sau cum alegerile moldovene i-au deconspirat pe „liberalii” ruși de decorRusia a pierdut în Moldova. Iar în loc să salute victoria unei țări mici, europene, care își apără democrația, „vocea liberală” a Moscovei s-a grăbit să o discrediteze.Cei care ani la rând au pozat
Acum 8 ore
18:20
Un bărbat a fost reținut în flagrant, marți, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit de trafic de influență, pentru că ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere.Potrivit CNA, bănuitul ar fi pretins 2500 de euro de
Acum 12 ore
16:30
Un terminal petrolier din Feodosia, Crimeea, atacat cu drone ucrainene, arde a doua zi // Fumul se întinde pe o rază de 12 km # Anticoruptie.md
În orașul Feodosia, din Crimeea, cel mai mare terminal petrolier din peninsulă continuă să ardă a doua zi, iar fumul se întinde pe o rază de 12 km, arată imaginile din satelit publicate de echipa Scheme, a Radio Europa Liberă din Ucraina. Incendiul a izbucnit în noaptea
13:50
Familii cu 2 copii și persoane vârstnice vor primi sprijin pentru procurarea electrocasnicelor eficiente # Anticoruptie.md
Gospodăriile cu doi copii și familiile în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani vor putea beneficia de sprijin în cadru Programului EcoVoucher, sesiunea a 6-a, care se desfășoară în perioada 3-19 octombrie curent. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED),
Acum 24 ore
07:40
Ultimele două săptămâni de campanie pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost marcate de o conftuntare identitar-geopolitică pe Facebook, unde au fost intens promovate mesaje de dezinformare. Cele mai frecvente narațiuni s-au referit la occidentul aflat în declin, vânzarea țării de către guvernarea
Ieri
21:40
Republica Moldova, o națiune fără ieșire la mare, cu 2,6 milioane de locuitori, situată între România și Ucraina, prezintă un studiu de caz captivant în războiul asimetric dintre infractorii cibernetici și forțele de ordine. Deși provocările sale pot părea specifice unui stat est-european cu
18:00
Trei ani de închisoare, 1,75 mln lei confiscați pentru acceptarea banilor criminali pentru finanțarea partidului politic # Anticoruptie.md
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului partid politic Șor a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care
13:30
Peste 3 mln de conturi asociate cu Republica Moldova și sute de mii de mesaje politice - efort de dezinformare în perioada electorală # Anticoruptie.md
Milioane de conturi de TikTok, sute de canale de telegram și portaluri de știri din Republica Moldova au fost implicate într-o campanie de dezinformare coordonată, desfășurate în perioada de înainte de alegerile parlamentare din septembrie curent. Acestea au transmis sute de mii de mesaje
11:30
Mingea, pe terenul Curții Constituționale. Va rămâne sau nu componența Parlamentului aprobată de CEC # Anticoruptie.md
Comisia Electorală Centrală a aprobat procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile pentru a-și formula opinia. Totodată, membrii Curții urmează să se expună și asupra raportului CEC privind încălcările care ar fi fost admise
10:50
Plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse pentru cetățenii Republicii Moldova # Anticoruptie.md
Cetățenii Republicii Moldova vor putea efectua transferuri în euro mai rapide, sigure și la costuri mult mai mici, grație faptului că Republica Moldova devine, din 6 octombrie, parte a Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) - infrastructura care reunește 41 de țări europene.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Proteste violente la Tbilisi // Opoziția georgiană acuză guvernarea de fraudarea alegerilor locale # Anticoruptie.md
Zeci de mii de georgieni au protestat sâmbătă seara în capitala Tbilisi, acuzând guvernarea și partidul de guvernământ Visul Georgian că a fraudat alegerile locale, care au avut loc în aceeași zi, 4 octombrie, în Georgia. Poliția a folosit forța împotriva manifestanților - gaze, sprayuri
3 octombrie 2025
16:30
Comisia Electorală Centrală decide, în aceste momente, soarta celor 6 mandate de deputat obținute la alegerile parlamentare de Partidul Democrația Acasă. UPDATE: După o pauză, membrii CEC a aprobat să analizeze înscrisurile și cererile liderului Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, au fost acceptate de CEC.UPDATE:
14:50
DOC// „Războiul între frați”. Procesul de onoare Vlah vs Uzun, departe de deznodământ # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Sud va rejudeca litigiul Irina Vlah vs Ilia Uzun, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis recursul depus de lidera partidului Inima Moldovei.Vlah cere ca instanța să-l oblige pe Uzun să-și cea scuze publice, și să-i plătească prejudicii morale
12:30
Am spus de multe ori că sunt legalist. Cred în regulă și în ordinea socială dreaptă. Doar legea poate asigura bunăstare pentru toți, fără excluderi și fără privilegii. Dar uneori Constituția și legislația rămân în urmă față de voința populară. Și atunci poporul alege
12:30
DOC// Fosta judecătoare, Svetlana Tizu, dată afară din sistem de Maia Sandu, își adjudecă salariul pentru patru ani # Anticoruptie.md
Fosta judecătoare, Svetlana Tizu, eliberată din sistem de președinta Maia Sandu, a cerut instanței supreme accelerarea examinării procesului în care solicită achitarea salariului pe care l-a ratat în perioada suspendării din funcție. Este vorba despre cei aproape patru ani de zile, în care a avut
10:10
Aeroportul Internațional din Munchen și-a suspendat activitatea pentru șapte ore, după identificarea mai multor drone de origine necunoscută. Pasagerii au înnoptat în sălile de așteptare, așa cum Autoritatea Germană pentru Controlul Traficului Aerian a impus restricții de zbor între orele 22:18 și 5:00 (ora locală).În total,
00:10
Reținut la frontieră și escortat la Penitenciarul nr.13 // Fostul deputat Constantin Țuțu îi va face companie lui Vladimir Plahotniuc # Anticoruptie.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut, joi, 2 octombrie, la frontieră, când încerca să intre în Republica Moldova din Ucraina, prin trecerea de frontieră Vulcănești. El a fost escortat la izolatorul din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a comunicat Poliția de Frontieră. „Astăzi,
00:00
Protecția mediului și a sănătății // Guvernul restricționează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice # Anticoruptie.md
Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința de miercuri, 1 octombrie, un proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice, printre acestea fiind plumbul, mercurul și cadmiul. ,,Scopul principal este reducerea impactului negative al substanțelor chimice
2 octombrie 2025
19:20
Maia Sandu, la Copenhaga: Pe 28 septembrie ,,nu au fost alegeri obișnuite, ci un test pentru democrația aflată sub atac” # Anticoruptie.md
Maia Sandu, aflată la Copenhaga, la Summitul Comunității Politice Europene, a declarat în fața jurnaliștilor că pe 28 septembrie, în Republica Moldova, alegerile parlamentare ,nu au fost alegeri obișnuite, ci un test pentru democrația aflată sub atac”. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie,
18:50
Escrocherie de milioane cu mașini din SUA: chișinăuian, arestat după ce și-ar fi înșelat rude și prieteni # Anticoruptie.md
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost reținut, fiind acuzat de escrocherie în proporții deosebit de mari - el și-ar fi înșelat rude și prieteni cu peste 140.000 de euro. Oamenii legii înregistrează și alte plângeri de ordinul sutelor de mii
17:40
De ce transformările trebuie să fie veritabile în stil european și nu de bifă pentru Republica Moldova # Anticoruptie.md
Din punct de vedere al percepției, Republica Moldova face pași concreți spre UE, însă în realitate lucrurile sunt puțin nuanțate și ar trebui explicate ca atare. Scopul nu este de a face rapoarte colorate, care dau bine pe cifre, ci țelul reformelor este exact
13:30
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță finalizarea achiziției Microinvest, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere. Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii locali.Microinvest este liderul pieței de
12:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții în capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu, se arată într-un comunicat CNA.Investigațiile vizează foști factori de decizie
12:30
Liderul PAS, Igor Grosu, către Plîngău și Macari: „Regretăm că am aflat din presă...” # Anticoruptie.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a exprimat regretul că a aflat din presă despre decizia lui Dinu Plîngău și Stelei Macari de a activa în calitate de deputați neafiliați, după ce au fost aleși pe listele PAS. Într-un mesaj pe pagina sa de
10:10
DOC// Epopeea diplomei de master a ministrei Nemerenco, la final. Socialista Darovannaia, bună de plată # Anticoruptie.md
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct scandalului dintre ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și socialista Alla Darovannaia. Instanța supremă a menținut decizia Curții de Apel Chișinău, care a obligat-o pe Darovannaia să dezmintă informațiile despre diploma de master a ministrei despre care declara că ar
1 octombrie 2025
18:30
DOC// Furtună, foc și pară. Partidul Moldova Mare riscă să fie pus pentru un an pe pauză # Anticoruptie.md
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, caută dreptate la instituțiile internaționale. Fosta procuroră vorbește despre abuzuri și încălcarea principiilor democratice, după ce Ministerul Justiției a cerut în instanță limitarea activității, pentru 12 luni, a formațiunii pe care o conduce. Cererea este în curs de examinare
16:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu va comenta mesajul lui Dinu Plîngău, care a reamintit că el și colega sa au mers în alegeri pentru a nu dispersa votul pro-european. Mesajul său a deschis discuții despre o posibilă disociere de viitoarea fracțiune PAS din Parlament,
16:00
Laboratorul Deepfake: Cum a devenit Moldova punctul zero al războiului politic alimentat de inteligență artificială # Anticoruptie.md
Moldova, o națiune de 2,5 milioane de locuitori prinsă între aspirațiile europene și influența rusă, a devenit un epicentru improbabil pentru dezinformarea alimentată de inteligență artificială. Pe măsură ce țara se apropie de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ecosistemul său informațional este inundat
11:10
Analiză BNS // Populația vârstnică, în creștere: Femeile trăiesc mai mult, dar au pensii mai mici cu 16% decât bărbații # Anticoruptie.md
Numărul vârstnicilor în Republica Moldova este în creștere în ultimii ani și reprezintă 25,9% din totalul populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, 371,4 mii persoane erau femei (sau 60,2%), 40,0 mii dintre acestea (sau 10,8%) fiind femei care au depășit vârsta
10:50
Analiză BNS // Populația vârstnică, în creștere: Femeile beneficiază de pensii mai mici cu 16% decât pensiile bărbaților # Anticoruptie.md
Numărul vârstnicilor în Republica Moldova este în creștere în ultimii ani și reprezintă 25,9% din totalul populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, 371,4 mii persoane erau femei (sau 60,2%), 40,0 mii dintre acestea (sau 10,8%) fiind femei care au depășit vârsta
10:30
Corupția rămâne „răspândită” în România, iar condamnările sunt tot mai greu de obținut // Raport al Departamentului de Stat al SUA # Anticoruptie.md
Investitorii americani se plâng de corupția atât la nivel guvernamental, cât și în mediul de afaceri din România, indicând în special serviciul vamal, autoritățile locale și instituțiile financiare. Aceasta este una dintre concuziile Raportului privind privind climatul investițional din România (Romania Investment Climate Statement),
30 septembrie 2025
23:50
Gabriel Călin, liderul Uniunii Creștin-Socială din Moldova, reținut pentru finanțare ilegală a activităților politice # Anticoruptie.md
Liderul Uniunii Creștin-Socială din Moldova, (UCSM) și candidat la alegerile din 28 septembrie, Gabriel Călin, a fost reținut, marți, pentru 72 de ore, într-un dosar penal pentre finanțare ilegală a activităților politice. Ofițerii Direcției Investigatii Infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS Fulger, ofițerii
22:50
Fosta deputată Marina Tauber, afiliată fugarului Ilan Șor, a fost condamnată marți la șapte ani și șase luni de închisoare cu executare, prin cumularea parțială a pedepselor, pentru acceptarea finanțării ilegale a partidului și falsificarea rapoartelor financiare, dar și pentru precum și de amestec în înfăptuirea justiției. Sentința
11:40
În pofida faptului că Republica Moldova a rezistat unei ample operațiuni rusești de amestec în alegerile parlamentare din Republica Moldova, Federația Rusă nu va renunța și campaniile ce urmăresc promovarea dezbinării și a urii interetnice. Avertizarea vine din partea Comunității WatchDog.MD, care subliniază că
29 septembrie 2025
23:50
Volodimir Zelensky, despre alegerile parlamentare: „Activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, iar Moldova în Europa câștigă” # Anticoruptie.md
„Am vorbit cu Președintele Moldovei Maia Sandu. M-am bucurat să o felicit pe Maia pentru o victorie foarte importantă și să-i urez succes”, a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky pe pagina sa de facebook, luni dimineașa, cu referire la alegerile parlamentare care au avut loc
20:10
Politiciană din Georgia, despre alegerile de la Chișinău: „Rusia este înfrântă în regiune. Moldova demonstrează clar că integrarea în UE este calea libertăţii şi a păcii” # Anticoruptie.md
„Înfrângerea Rusiei în Moldova! Forțele pro-occidentale din regiune devin tot mai puternice. În primul rând, felicitări Maiei Sandu și poporului moldovenesc!”, așa își începe mesajul de azi politiciana georgiană Helen Khoshtaria, fostă deputată în Parlamentul de la Tbilisi. „Această victorie este foarte importantă și pentru noi.
16:00
Rezultatul alegerilor - victoria fiecărui cetățean. Conferința de presă a președintei Maia Sandu # Anticoruptie.md
Rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie este victoria țării și aceasta trebuie folosită în binele tuturor cetățenilor, indiferent de opțiunile politice, și fiecare să participe la dezvoltarea țării, a declarat președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe susținută luni, după încheierea alegerilor parlamentare. Șefa
13:40
Ați ales Europa, democrația și libertatea. Oficiali Europeni felicită Republica Moldova # Anticoruptie.md
Înalți oficiali europeni felicită cetățenii Republicii Moldova pentru alegerea făcută în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent în favoarea democrației și a parcursului European.„Cetățenii Moldovei au vorbit și mesajul lor este clar. Ei au ales democrația, reforma și un viitor euroean, în fața
11:30
Peste 270 de cazuri de fotografiere a buletinelor de vot. Promo-LEX prezintă rezultatele monitorizării alegerilor # Anticoruptie.md
Asociația Promo-LEX a prezentat, luni, într-o conferință de presă, concluziile Misiunii monitorizării procesului de votare în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie și încălcările înregistrate pe parcursul
11:10
DIASPORA, consecventă în preferințe. PAS își lasă mult în urmă concurenții electorali # Anticoruptie.md
Diaspora, consecventă în preferințele politice. Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare au preferat PAS la alegerile parlamentare de duminică. Formațiunea a fost votată de 78,36% din voturile moldovenilor stabiliți în străinătate și și-a lăsat mult în urmă concurenții electorali.Poziția a doua în clasamentul celor
10:30
INFOGRAFIC// Ce partide au preferat raioanele Republicii Moldova și în capitală. Record pentru PAS # Anticoruptie.md
Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a acumulat cele mai multe voturi în Republica Moldova. Formațiunea a fost susținută de alegători în majoritatea raioanelor. Pe al doilea se situează Blocul Electoral Patriotic.PAS, care este pe cale să
09:40
La aproape 100% de voturi numărate, PAS bifează victoria. Ce formațiuni mai intră în Parlament # Anticoruptie.md
Puterea rămâne în mâinile PAS la Chișinău. La procesarea a aproape 100 % din buletinele electorale, formațiunea a obținut 50,15 la sută din sufragii. Voturile câștigăte îi asigură o majoritate confortabilă în vitorul Parlament. În legislativ se vor regăsi Blocul Electoral Patriotic, Blocul Electoral Alternativa, Partidul
28 septembrie 2025
23:50
FOTO// Numărarea voturilor, sub presiune. Protest și contraprotest la Comisia Electorală Centrală # Anticoruptie.md
Numărare a voturilor sub presiune la CEC. În aceste momente, un grup de susținători ai Blocului Electoral Patriotic protestează vizavide sediul instituției. Aceștia cer ca autoritățile să asigure un proces transparent și susțin că aar exista tentative de falsificare. Un alt grup de persoane
22:30
Rezultate preliminare: PAS, pe primul loc, urmat de Blocul Patriotic. Surpriza: Partidul Democrația Acasă # Anticoruptie.md
La procesarea a 25 la sută din voturi, în cadrul alegerilor parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate deține întâietatea, cu circa 40 la sută din sufragii, urmat de Blocul Patriotic - cu circa 31 la sută din sufragii. În Parlament ar mai putea accede Blocul Alternativa
22:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu mulțumit, printr-un mesaj, cetățenilor care au participat la scrutinul parlamentar din 28 septembrie, apreciind t implicarea alegătorilor atât din țară, cât și din străinătate. „Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la
21:30
Voturile pentru Moldova Mare, nevalabile // Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia de anulare a înregistrării Partidului Politic Moldova Mare, al Victoriei Furtună # Anticoruptie.md
Curtea Supremă de Justiție a declarat, în seara zilei de duminică, 28 septembrie, inadmisibil recursul depus de Partidul Politic Moldova Mare și, în acest fel, este menținută hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic Moldova Mare.Astfel, în vederea executării
20:30
Trei persoane, reținute // Poliția: „aveau asupra lor obiecte pirotehnice și inflamabile, pentru a crea panică și haos” # Anticoruptie.md
Ofițerii INI și polițiștii din BPDS"Fulger", în comun cu SIS și PCCOCS, desfășoară, în după=amiaza zilei de duminică, acțiuni în cadrul unei cauze penale pornită pe faptul pregătirii destabilizărilor și dezordinilor în masă, imediat după încheierea scrutinului electoral și în cadrul protestului de mâine din
19:20
Alegeri parlamentare decisive în R.Moldova. Aproape 3,3 mln cetățeni sunt așteptați la urne să voteze între aderarea la UE și apropierea de Rusia # Anticoruptie.md
Scrutin crucial în R.Moldova. Aproape 3,3 mln de alegători sunt așteptați la urne să aleagă menținerea cursului pro-european sau apropierea de Rusia. Peste 3.400 de observatori naționali și internaționali vor monitoriza alegerile. Moldovenii sunt așteptați la cele peste 2.200 de secții de votare. Chișinăul,
07:50
LIVE TEXT/ FOTO/ VIDEO// Alegeri parlamentare 2025: cum se votează în țară și peste hotare # Anticoruptie.md
Moldovenii aleg duminică, 28 septembrie, deputații Parlamentului de legislatura a XII-a. Secțiile de votare au fost deschise de la ora 07.00, iar cetățenii cu drept de vot își pot exercita dreptul până la ora 21.00. Conform autorităților, nu au fost înregistrate întârzieri, toate secțiile
27 septembrie 2025
13:10
PROFIL ELECTORAL // Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor și Comuniştilor, Viitorul Moldovei, fără Inima Moldovei și Irina Vlah # Anticoruptie.md
Patru formațiuni politice – Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei, toate cu platforme pro-ruse declarate, s-au antrenat în campania pentru parlament într-un bloc electoral numit Blocul Patriotic, care îl are în frunte pe fostul președinte Igor Dodon, dar și un alt fost președinte - Vladimir
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.