Dan Perciun: În școlile și grădinițele din Moldova sunt încadrați 20% dintre copii refugiați din Ucraina în țara noastră (VIDEO)
Agora.md, 15 octombrie 2025 15:50
Dan Perciun: În școlile și grădinițele din Moldova sunt încadrați 20% dintre copii refugiați din Ucraina în țara noastră (VIDEO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
15:50
15:50
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:20
15:00
15:00
Acum 2 ore
14:30
Acum 4 ore
13:50
13:30
13:10
12:50
12:50
12:30
12:20
12:00
Acum 6 ore
11:30
11:20
10:50
10:30
Acum 8 ore
09:50
09:40
09:30
09:00
08:30
Acum 24 ore
22:10
21:40
21:10
21:00
21:00
20:30
20:00
19:10
18:10
17:50
17:30
17:10
Ieri
15:30
14:30
13:30
12:50
11:50
11:20
11:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.