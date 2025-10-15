„Compromisă temporar” sau Primăria Chișinău a început să vorbească pe Facebook despre munca din culise?

Agora.md, 15 octombrie 2025 15:50

„Compromisă temporar” sau Primăria Chișinău a început să vorbească pe Facebook despre munca din culise?

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 10 minute
15:50
Dan Perciun: În școlile și grădinițele din Moldova sunt încadrați 20% dintre copii refugiați din Ucraina în țara noastră (VIDEO) Agora.md
15:50
„Compromisă temporar” sau Primăria Chișinău a început să vorbească pe Facebook despre munca din culise? Agora.md
Acum 30 minute
15:40
Naționala R.Moldova de tenis de masă s-a calificat la Campionatul Mondial pentru prima dată în istorie Agora.md
15:30
Internet bun în fiecare cameră, cu opțiunea Wi-Fi Confort de la Orange Agora.md
Acum o oră
15:20
Alexandr Romanov, campion mondial la grappling Agora.md
15:20
„Un profesionist” și „un candidat de calibru”: Miniștrii Guvernului despre Alexandru Munteanu (VIDEO) Agora.md
15:00
85 de sisteme de filtrare a apei vor fi instalate în satele din R. Moldova. Proiectul vizează localitățile cu acces limitat la apă potabilă (VIDEO) Agora.md
15:00
Roșca: Regiunea transnistreană are gaze naturale până pe 15 octombrie. Azi nu sunt cantități până la hotar (VIDEO) Agora.md
Acum 2 ore
14:40
Peste 100 din 480: Nemerenco, despre farmaciile deschise în sate (VIDEO) Agora.md
14:30
Patru miliarde lei pentru investiții: Bugetul pentru Schema de ajutor de stat, dublat Agora.md
Acum 4 ore
13:50
Procuratura Anticorupție contestă sentința Marinei Tauber: „Prea blândă” și cere 13 ani de închisoare Agora.md
13:30
Un cetățean străin, jefuit la Cimișlia. Ar fi cerut ajutor să părăsească țara (VIDEO) Agora.md
13:10
Depozit cuprins de flăcări la Zaim. Utilaje distruse și acoperiș ars parțial (FOTO) Agora.md
12:50
Caz de pestă porcină într-o gospodărie din raionul Orhei. Pe raza de 10 km se instituie zonă de supraveghere Agora.md
12:50
„Pentru examen vă trebuie cinci iepuri”: Permise de conducere, contra mită la Călărași? Trei persoane, reținute (VIDEO) Agora.md
12:30
Cetățenii R. Moldova care muncesc în Ucraina vor putea beneficia de pensii. Guvernul inițiază negocieri Agora.md
12:20
Vasile Tofan explică de ce a refuzat funcția de premier și îl susține pe Alexandru Munteanu Agora.md
12:00
Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, aprobată pentru înființate. De ce va fi creată o nouă bursă de valori? Agora.md
Acum 6 ore
11:30
Ministrul Culturii, despre reabilitarea pavajului de pe strada 31 august: „Cum ați întreba ce se aude cu reparația în apartamentul vecin” (VIDEO) Agora.md
11:20
Un nou „punct comun” de trecere a frontierei? Controlul coordonat ar urma să fie extins și la Sculeni Agora.md
10:50
Ultima ședință a Guvernului: Recean, aplaudat în picioare de miniștri și mesajul pentru candidatul PAS la funcția de premier (VIDEO) Agora.md
10:30
Ultima ședință a Guvernului: Recean a fost aplaudat în picioare de miniștri (VIDEO) Agora.md
Acum 8 ore
09:50
Partidul lui Vlah, cu sesizare la Curtea Constituțională: „Alegerile nu pot fi considerate libere și corecte atunci când regulile jocului se schimbă” Agora.md
09:40
Programul care conectează companiile mature din Republica Moldova cu capitalul de investiții Agora.md
09:30
Ar fi promis 15.000 de lei pentru un vot „corect” la parlamentare. Bărbat din Bălți, trimis în judecată pentru corupere electorală Agora.md
09:00
Brandurile Gucci, Chloé și Loewe, amendate de Comisia Europeană cu 157 de milioane de euro pentru practici anticoncurențiale Agora.md
08:30
Bulgaria ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, pe fondul îngrijorărilor legate de sănătatea mintală Agora.md
Acum 24 ore
22:10
PeScurt // Blocul Alternativa, după anunțul PAS. Blocul a anunțat că își va exprima poziția privind potențialul candidat pentru funcția de prim-ministru după convocarea consultărilor de către președinta Maia Sandu. Agora.md
21:40
Căldura și apa caldă vor fi asigurate în stânga Nistrului, începând cu 17 octombrie Agora.md
21:10
Naționala de fotbal a R.Moldova obține primul punct în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 Agora.md
21:00
CEDO: Rusia, obligată să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecințele conflictului din 2008 Agora.md
21:00
Toamna pitchurilor - cum arată culisele industriei de comunicare din Moldova în cea mai solicitantă perioadă a anului Agora.md
20:30
Ucraina: Un spital și o coloană cu ajutor umanitar, supuse atacurilor cu bombe, drone și artilerie Agora.md
20:00
ANP: Deținutul care evadase din Penitenciarul nr. 9 a fost reținut. Riscă până la doi ani suplimentari de detenție Agora.md
19:10
ONU: Reconstrucția Fâșiei Gaza ar putea costa 61 de miliarde de euro și dura zeci de ani Agora.md
18:10
EDITORIAL | Alexandru Munteanu - premierul de sacrificiu sau începutul unei noi etape pentru PAS? Agora.md
17:50
Președintele Madagascarului ar fi părăsit țara. Armata de pe insulă anunță că a preluat puterea Agora.md
17:30
Primarul orașului Odesa a rămas fără cetățenia Ucrainei. Zelenski ar fi semnat decretul Agora.md
17:10
„Port discuții cu PAS în legătura cu funcția de premier”: Prima reacție a lui Munteanu. Ce zice de cazul Pandora Papers Agora.md
16:30
MIDR: Primăriile pot aplica la proiecte pentru tratarea apei potabile Agora.md
Ieri
15:40
ANTA convoacă ședință: Transportul rutier spre orașul Leova, pe agenda discuțiilor Agora.md
15:30
OMS avertizează asupra siropurilor de tuse contaminate produse în India, după moartea a zeci de copii Agora.md
14:30
Avertizare de călătorie pentru cetățenii români care merg în SUA: Furtuni puternice și risc de inundații pe coasta de vest Agora.md
13:50
Zece agenți ruși, arestați în Odesa și Liov pentru operațiuni de sabotaj Agora.md
13:30
Venezuela își închide ambasada din Norvegia, la scurt timp după decernarea Premiului Nobel pentru Pace opozantei Maria Corina Machado Agora.md
13:00
PAS: Alexandru Munteanu va fi propus pentru funcția de prim-ministru Agora.md
12:50
Ceban își dorește cel puțin două persoane din „Alternativa” în Guvern: „Oameni foarte buni, foarte pregătiți” Agora.md
11:50
ZDG: Funcția de prim-ministru ar urma să fie ocupată de un om de afaceri. Cine este Alexandru Munteanu Agora.md
11:20
PeScurt // Cod Galben de îngheț. Avertizarea este valabilă pentru nopțile și diminețile din 15 și 16 octombrie. Pe arii extinse, temperaturile vor coborî până la -2 grade Celsius.. Agora.md
11:10
O nouă întâlnire dintre Trump și Zelenski urmează să aibă loc la Casa Albă, în această săptămână Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.