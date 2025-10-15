Ar fi promis 15.000 de lei pentru un vot „corect” la parlamentare. Bărbat din Bălți, trimis în judecată pentru corupere electorală

Ar fi promis 15.000 de lei pentru un vot „corect” la parlamentare. Bărbat din Bălți, trimis în judecată pentru corupere electorală

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md