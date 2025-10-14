Instagram devine mai sigur pentru minori: Meta impune reguli pentru a limita conținutul destinat adulților
TV8, 14 octombrie 2025 23:30
Instagram devine mai sigur pentru minori: Meta impune reguli pentru a limita conținutul destinat adulților
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
23:30
Acum 2 ore
23:10
23:00
22:40
Acum 4 ore
22:10
21:40
21:00
20:40
Acum 6 ore
20:10
19:40
19:10
Acum 8 ore
18:10
17:40
17:10
16:50
Acum 12 ore
16:20
15:30
14:50
14:20
13:50
13:10
13:00
12:30
12:00
Acum 24 ore
11:10
10:50
10:30
10:00
09:10
08:10
07:40
Ieri
23:30
22:50
22:20
21:50
21:00
20:40
20:30
20:10
20:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.