/VIDEO/ O nouă criză peste Nistru? Cine vrea să „sugrume” regiunea – de la 19:55, doar la „Alo, TV8”

/VIDEO/ O nouă criză peste Nistru? Cine vrea să „sugrume” regiunea – de la 19:55, doar la „Alo, TV8”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8