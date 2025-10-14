Moscova ar trebui să le plătească peste un sfert de miliard de euro victimelor georgiene ale războiului din 2008
Media occidentale, care difuzează știrea, recunosc că este puțin probabil ca rușii să dea banii.
Hamas nu a predat toate trupurile neînsufleţite ale ostaticilor israelieni morţi în captivitate.
Membri ai comandoului „Osvetnici” - Răzbunătorii, aceștia au participat la asasinarea a 20 de civili bosniaci.
Potrivit legii, proclamarea rezultatului nu poate fi făcută înainte de anunțul Consiliului Constituțional.
Acesta transporta un lot de 800 de colete individuale, „care conțineau articole esențiale pentru vârstnici, femei și fete”.
Sunt pe afiș și cele mai importante pelicule ale anului, semnate de regizori cunoscuţi, între care și basarabeanul Igor Cobileanski.
PAS îl va propune pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de premier al R. Moldova # Veridica.md
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, cu o carieră în investiții și educație internațională, dar fără experiență politică, va fi desemnat de PAS drept candidat pentru funcția de premier.
Media acuză că regulile actualizate încalcă Primul Amendament al Constituției SUA, care garantează dreptul la libertatea de exprimare.
Armata obligatorie a fost suspendată în Germania în 2011.
Premierul Dorin Recean a anunțat că se retrage din politică „din motive personale”, că nu va conduce viitorul Guvern și că nici nu va rămâne deputat în noul Legislativ.
Cristina Gherasimov, în vizită oficială la Bruxelles pentru discuții privind etapele pregătitoare deschiderii negocierilor # Veridica.md
Vicepremiera pentru Integrare Europeană are programate întrevederi bilaterale cu oficiali europeni de rang înalt, printre care comisari europeni, reprezentanți ai Direcției Generale pentru Vecinătate și eurodeputați.
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE ignoră acordul de pace ruso-american pentru a continua războiului din Ucraina # Veridica.md
UE și Ucraina sabotează negocierile de pace dintre Rusia și SUA, fiind interesate de prelungirea războiului, potrivit propagandei pro-Kremlin.
CSJ menține sancțiunea CEC: „Democrația Acasă” rămâne fără finanțare publică timp de un an # Veridica.md
Hotărârea vine după ce Curtea de Apel Centru anulase, pe 9 octombrie, decizia CEC de a priva partidul de alocațiile bugetare pentru un an.
Biden și Clinton l-au lăudat pe Trump pentru contribuția la negocierea armistițiului din Gaza # Veridica.md
Ieri, în Egipt, a fost semnat un acord de încetare a focului, prima parte a planului american de pace între Israel și Hamas.
R. Moldova prelungește termenul pentru finalizarea vetting-ului magistraților până la sfârșitul anului 2026 # Veridica.md
Potrivit ministrei Justiției Veronica Mihailov-Moraru, decizia a fost luată din cauza complexității și duratei mari a procedurilor de evaluare.
De ce i-a acordat Putin o medalie fiului directorului adjunct al CIA? - [PROFILAKTIKA] # Veridica.md
Oficialii Kremlinului plănuiesc să extragă bani din Occident pentru Africa
Premierul Israelului este judecat, din 2020, pentru mai multe fapte de corupţie.
Raport STRATCOM: R. Moldova este ținta unei campanii sofisticate și persistente de manipulare informațională orchestrată de Federația Rusă # Veridica.md
Potrivit raportului, atacurile nu mai sunt izolate, ci parte a unui ecosistem industrializat de influență malignă, în care sunt implicate rețele de conturi false, platforme de Telegram controlate, ferme de boți, tehnici de micro-targetare și materiale fabricate, inclusiv deepfake-uri și scurgeri false.
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au fost premiaţi pentru că "au explicat creșterea economică axată pe inovare".
Ar mai trece pragul electoral de 5 procente doar componentele guvernului cvadripartit, declarat pro-european.
Echipa naţională de fotbal a României a învins dramatic selecționata Austriei, cu scorul de 1-0 # Veridica.md
Românii au marcat golul la ultima fază a meciului.
Regiunea transnistreană aproape că a rămas fără gaze naturale, apă caldă și energie electrică. De asemenea, locuitorii suportă cu greu frigul din case, din cauza că nu au căldură, iar temperaturile de afară sunt neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului.
Acesta este capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru conducerea Guvernului în „ani complicați”, subliniind rolul acestuia în gestionarea crizelor, întărirea instituțiilor statului și avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.
Medici în exod: Povestea chirurgului toracic din Republica Moldova care vindecă România # Veridica.md
Dr. Ruslan Șcarăbnîi este chirurg toracic și profesează în unul din cele mai căutate spitale oncologice private din România. De la nordul țării, din Bălți, până în inima Bucureștiului, tânărul medic și-a croit drumul singur.
Donald Trump afirmă că războiul s-a încheiat.
El a anunțat că va depune și mandatul de deputat PAS și va reveni la proiectele sale private.
Dmitri Peskov, avertizează că Republica Moldova comite „o greșeală gravă” prin desemnarea Rusiei ca principală amenințare la adresa securității naționale.
Volodimir Zelenski negociază cu SUA furnizarea acestui tip de rachete, cu rază lungă de acțiune.
DEZINFORMARE: NATO transformă Republica Moldova într-o bază de aprovizionare a Kievului # Veridica.md
Occidentul încearcă să transforme Republica Moldova într-o bază din spatele frontului pentru aprovizionarea Ucrainei, în timp ce Chișinăul își intensifică cooperarea cu NATO, în pofida statutului de neutralitate a țării, susține propaganda rusă.
Ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi, și omologul său neerlandez, Ruben Brekelmans, s-au întâlnit la Chișinău pentru discuții despre securitate și cooperare.
Donald Trump va face o vizită scurtă, azi, în Israel.
Acesta este compus din politicieni și tehnicieni puțin cunoscuți publicului larg și proveniți din societatea civilă.
Sondaj: 55% dintre români nu vor ca Bucureștiul să trimită trupe în statul vecin în situaţia în care Federaţia Rusă ar ataca Republica Moldova # Veridica.md
Pericolul ca Rusia să atace, intenţionat, România este perceput ca fiind mic/foarte mic/inexistent de 58% dintre intervievaţi, 33% susţin că este mare/foarte mare şi 9% nu ştiu/nu răspund.
Zeci de militari ai ambelor state și-au pierdut viața în timpul luptelor.
Teheranul spune că Acordurile Abraham sunt o „înșelătorie” și o trădare a cauzei palestiniene.
Departamentul de Stat al SUA afirmă că are informații despre cubanezi care luptă alături de forțele rusești în Ucraina.
Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, candidează pentru al optulea mandat.
Un înalt responsabil al Hamas spune că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineață.
Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: Nu ne putem permite să fim mai lenți decât cei care vor să ne distrugă libertatea # Veridica.md
Președinta R. Moldova Maia Sandu, care a susținut un discurs la ceremonia prilejuită de de a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția, a îndemnat la acțiuni comune și cât mai rapide pentru apărarea democrațiilor în fața pericolelor majore care amenință nu doar Moldova, ci și Europa.
Sunt posibile perturbări ale serviciilor aeroportuare - check-in şi controale de securitate, precum şi perturbări ale traficului aerian, cu posibile întârzieri pentru unele zboruri.
Mii de polonezi au manifestat, sâmbătă, la Varșovia împotriva „imigrației ilegale” și a politicii europene în domeniu # Veridica.md
Și președintele naționalist Karol Nawrocki, și premierul centrist Donald Tusk, mult mai maleabil la solicitările Bruxellesului, se opun primirii de noi refugiați.
Mai bine de un milion de locuințe au fost private de electricitate în ultimele două zile.
România a încheiat competiţia cu patru medalii, una de aur şi trei de argint.
Beijingul a impus noi restricții privind exportul tehnologiilor legate de pământurile rare.
Opoziţia promite că va cenzura viitorul guvern.
Patinatoarea Julia Sauter, născută în Germania, dar care concurează pentru România, a primit cetăţenia română # Veridica.md
Își va putea reprezenta noua patrie la Jocurile Olimpice 2026.
Călătoria durează 24 de ore.
Liderul PAS, Igor Grosu, pentru presa de la București: revenirea Transnistriei sub controlul Chişinăului este „o chestiune de timp” # Veridica.md
„Noi să fim gata, iar pe cei circa 300-400 de ofiţeri şi soldaţi ruşi care au mai rămas acolo să-i urcăm într-un avion charter şi să-i trimitem la mămica şi tăticu' acasă.”
