Naționala Moldovei a încheiat la egalitate meciul cu Estonia din preliminariile Campionatului Mondial 2026
Moldpres, 14 octombrie 2025 22:20
Naționala Moldovei a încheiat la egalitate cel de-al șaselea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat marți seara cu Estonia, pe A. Le Coq Arena din Tallinn, transmite MOLDPRES.Gazdele au deschis scorul în minutul 12, prin Mattias Kait,...
Acum 30 minute
22:20
Acum 6 ore
17:50
Alexandru Munteanu confirmă discuțiile cu PAS privind candidatura sa la funcția de prim-ministru # Moldpres
Omul de afaceri Alexandru Munteanu a confirmat că poartă discuții cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în legătură cu posibila sa nominalizare la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Declarația vine în contextul numeroaselor speculații și &i...
17:20
FOTO// Noi echipamente medicale, donate municipiului Ungheni de o organizație germană de caritate # Moldpres
Sistemul medical și serviciile sociale din municipiul Ungheni au fost dotate cu un nou lot de echipamente și consumabile medicale, donate de organizația germană „Iceflower” din Hamburg, în cadrul Inițiativei pentru asistență tehnico-medicală, transmite M...
16:50
Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care îi permite lui Putin să folosească rezerviștii în timp de pace # Moldpres
Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care îi conferă președintelui rus Vladimir Putin autoritatea de a recurge la rezerviști nu numai în timp de război sau al mobilizării oficiale, ci și în timp de pace, inclusiv în operațiuni în afara ț...
16:50
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decernat Premiile Fair-Play pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 pentru gesturi de prietenie, spirit sportiv și solidaritate, cu prilejul unei ceremonii la Muzeul Olimpic de la Lausanne, scrie Xinhua.Decatlonistul norvegian S...
Acum 8 ore
16:10
Iași: Tradiție și dăruire la Hramul Sfintei Parascheva – peste 60.000 de sarmale oferite pelerinilor # Moldpres
Peste 60.000 de sarmale, colăcei, plăcinte „poale-n brâu”, pâine și vin au fost pregătite și împărțite pelerinilor sosiți la Iași, de ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, în cadrul tradiționalei „Mese a pelerinilor”. Evenimen...
15:50
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Chișinău – orașul care renaște în fiecare toamnă, cu tradiţii şi obiceiuri de Hram # Moldpres
Astăzi, 14 octombrie, Chișinăul a îmbrăcat straie de sărbătoare. Ziua orașului, celebrată în aceeași zi cu sărbătoarea creștină a Acoperământului Maicii Domnului, este un moment de bucurie și recunoștință pentru toți locuitorii capitalei. Este...
15:40
Organizația Reporteri fără Frontiere (RFS) a deschis marți un nou birou la Praga, dedicat în mod special Europei Centrale și de Est, din cauza amenințărilor tot mai mari la adresa jurnalismului în regiune.'Discursul oficial rusesc pătrunde în mas...
15:30
CEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecințele conflictului din 2008 # Moldpres
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia la plata a peste 253 de milioane de euro Georgiei pentru încălcarea drepturilor locuitorilor din două regiuni separatiste - Abhazia și Osetia de Sud - în urma războiului ruso-georgian din 2...
15:10
Fermierii din localitatea Corestăuți, raionul Ocnița, vor beneficia de o infrastructură modernizată pentru irigare, care va permite valorificarea eficientă a peste 80 de hectare de teren agricol. Proiectul este implementat cu sprijinul Unității Consolidate pentru Implemen...
14:50
Acum 12 ore
14:30
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: „Moldova continuă să muncească intens pentru a avansa pe drumul european” # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere. Discuțiile s-au axat pe progresele Republicii Moldova în implementarea refor...
14:20
FOTO// Tineri artiști fotografi de pe ambele maluri ale Nistrului participă la proiectul „Generația Zoomer: Nomazii digitali și viitorul lor local” # Moldpres
Peste 20 de tineri pasionați de fotografie, cu vârste între 18 și 22 de ani, participă la proiectul fotografic „Generația Zoomer: Nomazii digitali și viitorul lor local”, inițiat de Platforma Cultura în colaborare cu artistul-fotograf german Vo...
14:10
ANTA clarifică situația transportului rutier spre Leova și inițiază dialog cu părțile implicate # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a oferit clarificări privind transportul rutier de pasageri spre orașul Leova, ca răspuns la informațiile recente apărute în spațiul public, transmite MOLDPRES.Potrivit ANTA, activitatea operatorilor de transport rutier c...
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică cod galben, valabilă în intervalul 15–16 octombrie 2025, pentru înghețuri în aer, transmite MOLDPRES.Potrivit prognozei, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extins...
13:40
ANSA consolidează competenţele la instruiri internaționale pentru dezvoltarea agriculturii ecologice # Moldpres
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și producători autohtoni, a participat la Școala Avansată de Agricultură Ecologică, desfășurat...
13:10
PAS propune candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Moldpres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat astăzi că va aștepta validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și convocarea ședinței Parlamentului de către Președinta Maia Sandu, urmând ca, după constituirea fracțiunilor parlamentare,...
12:30
Daniela Gasparikova, PNUD: „Moldova, exemplu de reziliență și reformă, care a transformat crizele în oportunități de dezvoltare” # Moldpres
Republica Moldova oferă lumii o lecție despre cum solidaritatea, viziunea și reformele pot transforma o perioadă dificilă într-o cale de progre, a declarat Daniela Gasparikova, reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în R...
11:10
Capitala Republicii Moldova, a cărei istorie coboară până în Evul Mediu, este menționată pentru prima dată la 17 iulie 1436, într-un hrisov semnat la Vaslui de domnii Ilie și Ștefan ai Moldovei. Documentul, păstrat astăzi la Arhiva Centrală a Document...
10:50
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți – 80 de ani de excelență academică, științifică și culturală # Moldpres
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), unica instituție de învățământ superior din regiunea de nord a Republicii Moldova, a marcat ieri 80 de ani de activitate printr-o amplă festivitate aniversară, care a reunit cadrele universitar...
10:30
FOTO// „Nortek”, motor al inovării și digitalizării în nordul R. Moldova. Impactul investițiilor a depăşit aşteptările # Moldpres
Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic „Nortek” din municipiul Bălți, creat sub egida Universității de Stat „Alecu Russo”, s-a impus în mai puțin de trei ani ca un pilon al economiei bazate pe cunoaștere și tehnologie în Regiunea de ...
10:30
10:10
Vicepremierul Cristina Gherasimov promovează parcursul european al Republicii Moldova în cadrul vizitei de lucru la Bruxelles # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează, în perioada 14-16 octombrie, o vizită oficială la Bruxelles, unde participă la o serie de reuniuni de nivel înalt dedicate procesului de extindere a Uniunii Europene și consolidării ...
10:00
Naționala de fotbal a Republicii Moldova dispută astăzi cel de-al șaselea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026, confruntându-se cu Estonia pe A. Le Coq Arena din Tallinn. Partida va începe la ora 19:00 și va fi transmisă în direct de ...
10:00
Republica Moldova își consolidează poziția în domeniul transportului rutier internațional: ANTA la reuniunea ITF de la Valletta # Moldpres
Reprezentanții Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), conduși de directorul Ina Angheliuc, au participat la reuniunea Grupului pe Transport Rutier din cadrul Forului Internațional de Transport (ITF), desfășurată la Valletta, Republica Malta. Evenimentul a reunit reprez...
09:50
Unitate de urgență modernă la Slobozia: un proiect-pilot în stânga Nistrului, cu sprijinul Elveției, Marii Britanii și PNUD # Moldpres
În orașul Slobozia, de pe malul stâng al Nistrului, va fi implementat primul concept de unitate de urgență medicală model, menit să îmbunătățească accesul populației la servicii de intervenție rapidă. Proiectul este realizat cu sprijinul Guvernului E...
Acum 24 ore
09:40
Acord istoric de încetare a focului între Israel și Hamas, semnat la Sharm el-Sheikh sub medierea Statelor Unite # Moldpres
Un acord de încetare a focului între Israel și gruparea islamistă Hamas a fost semnat luni, 13 octombrie, în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, marcând un moment istoric în eforturile internaționale de a pune capăt conflictului izbucnit &icir...
09:40
Donald Trump îl va primi vineri pe Volodimir Zelenski la Casa Albă – discuții cruciale despre apărarea Ucrainei și sprijinul american # Moldpres
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat luni că îl va primi vineri pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, într-o vizită considerată esențială pentru relațiile bilaterale și pentru continuarea sprijinului american față de...
09:30
Președintele României, Nicușor Dan: „Atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată militar” # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu există riscul ca Republica Moldova să fie atacată de Federația Rusă, subliniind că situația de securitate din regiune depinde în mare parte de rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse.Î...
09:20
Președinta Maia Sandu, mesaj de Hramul Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care îl iubesc și îi dau viață zi de zi” # Moldpres
Cu ocazia Hramului orașului Chișinău, sărbătorit tradițional la 14 octombrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare locuitorilor capitalei, subliniind importanța oamenilor care contribuie zi de zi la dezvoltarea orașului.&bdqu...
09:00
Capitala Republicii Moldova va marca Hramul orașului Chișinău printr-o serie de evenimente culturale, religioase și artistice, menite să celebreze identitatea și patrimoniul local, transmite MOLDPRES.Ziua începe la 08:00, cu depunerea de flori la monumentul ...
08:50
Troleibuzele și autobuzele circulă conform orarului zilei de duminică cu excepția rutei de troleibuz nr. 36. Vezi traseele modificate # Moldpres
De hramul orașului Chișinău troleibuzele și autobuzele din capitală circulă conform orarului zilei de duminică. Excepție face ruta de troleibuz nr. 36, care va activa conform graficului obișnuit. Totodată, din cauza sistării circulației în centrul capitalei, tra...
08:10
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, pe stil vechi, Acoperământul Maicii Domnului, una dintre sărbătorile închinată ocrotirii și mijlocirii Maicii Domnului pentru lume, relatează MOLDPRES.Sărbătoarea amintește de o minune petrecută ...
Ieri
20:30
Un nou pod modern va fi construit în satul Răuțel din raionul Făleşti pentru siguranța a peste 4000 de locuitori # Moldpres
Locuitorii satului Răuțel din raionul Fălești vor beneficia de condiții de deplasare moderne și sigure, odată cu construcția unui pod nou peste râul Răuțel. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat inițierea procedurii de achiziție publică pentr...
20:20
Mii de locuitori din sudul țării vor beneficia de condiții igienice moderne în școli și instituții medicale # Moldpres
Mii de locuitori din sudul Republicii Moldova vor avea acces la condiții de igienă moderne, odată cu finalizarea lucrărilor de construcție a grupurilor sanitare interioare în mai multe școli și instituții medicale din regiune, transmite MOLDPRES.Secretarul de st...
20:10
Comunități mai verzi: trei organizații primesc sprijin pentru proiecte ecologice locale prin EcoContact # Moldpres
Trei organizații neguvernamentale din țară au fost desemnate câștigătoare ale celui de-al patrulea apel de granturi din cadrul Programului „Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiție verde”, desfășurat prin proiectul „O justiție verd...
20:00
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: „La Nea Ion” din Țaul - locul unde mierea, tradiția și ospitalitatea moldovenească au cucerit Netflixul # Moldpres
În nordul Republicii Moldova, în pitorescul sat Țaul din raionul Dondușeni, printre dealuri domoale, livezi și fânețe, se află un loc unde timpul pare să curgă mai încet, iar mirosul de miere proaspătă se amestecă cu liniștea naturii.Aici, &...
19:30
Localitățile din Republica Moldova pot aplica pentru instalarea cu ajutorul statului a sistemelor moderne de apă potabilă # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a anunțat astăzi lansarea concursului național de selectare a localităților care vor beneficia de sisteme moderne de tratare a apei potabile, în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu ap...
19:20
Elevii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică au un nou spațiu modern, dedicat programului de învățământ dual # Moldpres
Elevii înscriși în programele de învățământ dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău beneficiază, din această toamnă, de un spațiu complet renovat și modernizat, conceput pentru a le oferi condiții ma...
19:20
Chișinăul se pregătește să sărbătorească Hramul orașului, la 14 octombrie, sub semnul unei vremi stabile și plăcute de toamnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil, iar precipitații esențiale nu se prevăd, ceea ce va permite locuitor...
19:00
R.Moldova cucerește aurul la Campionatul mondial de dans sportiv, Juniori II Standard 2025 # Moldpres
Municipiul Chișinău a devenit, în perioada 11–12 octombrie 2025, centrul mondial al dansului sportiv, găzduind unul dintre cele mai prestigioase evenimente ale anului — Campionatul Mondial la Dans Sportiv – Juniori II Standard, organizat în incint...
18:50
R. Moldova marchează Ziua Internațională pentru reducerea riscurilor de dezastre cu acțiuni concrete pentru un viitor mai sigur: reziliența începe în comunități # Moldpres
Dezastrele naturale devin tot mai frecvente, mai costisitoare și mai devastatoare la nivel global. Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre, marcată anual la 13 octombrie, reamintește că reziliența nu se construiește peste noapte, ci se formează prin p...
18:40
Din Marea Britanie, înapoi acasă: o familie din Florești construiește o fermă modernă de lapte cu sprijinul statului # Moldpres
După opt ani de muncă în Marea Britanie, în domeniul construcțiilor, Vasile și Emilia Budurin s-au întors în satul natal Ștefănești, raionul Florești, cu un vis clar: să investească acasă economiile adunate peste hotare. Decizia lor s-a transfor...
18:30
Patru școli din R. Moldova, printre beneficiarii programului „Dăm Click pe România 2025”: calculatoare recondiționate pentru educația digitală # Moldpres
Patru instituții de învățământ din Republica Moldova se numără printre beneficiarii celei de-a doua ediții din acest an a programului „Dăm Click pe România”, derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere cu sprijinul Kaufland România ...
18:20
Informațiile despre „încetarea activității TUX” și „returnarea investițiilor” sunt false, avertizează CNPF # Moldpres
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează publicul asupra unei noi campanii de dezinformare care circulă în mediul online, privind pretinsa încetare a activității platformei de investiții TUX și o așa-zisă posibilitate de returnare a fondur...
18:00
Ucraina acuză Rusia că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică a centralei din Zaporojie cu rețeaua ucraineană # Moldpres
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a acuzat duminică Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub control rusesc, pentru a o conecta la rețeaua electrică a Rusiei, transmite MO...
17:50
Primele comunități de energie verde din R. Moldova prind viață într-un proiect susținut de Suedia, Norvegia și PNUD # Moldpres
Trei localități și două blocuri locative vor deveni primele comunități de energie din surse regenerabile din țară, beneficiind de sprijinul Suediei, Norvegiei și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Astfel, Republica Moldova face un pas important sp...
17:40
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) la Bugetul public național au constituit, în perioada 6–10 octombrie 2025, aproximativ un miliard de lei, potrivit datelor operative publicate de instituție, transmite MOLDPRES.În perio...
17:40
„Mandatul lui Dorin Recean a fost al stabilității și rezilienței”. Experții conturează posibilii succesori la conducerea Guvernului # Moldpres
Retragerea premierului Dorin Recean din viața politică marchează sfârșitul unei etape a crizelor și începutul unei perioade de modernizare pentru Republica Moldova, afirmă experții solicitați de MOLDPRES. Potrivit acestora, mandatul lui Recean a fost unul al r...
15:50
„O cale spre viață”: peste 400 de militari și civili au participat la o acțiune de donare voluntară a sângelui # Moldpres
Peste 400 de militari și angajați civili ai Armatei Naționale, precum și studenți ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, au participat la o amplă acțiune de donare voluntară a sângelui, desfășurată în perioada 1–10 octombrie, în ...
