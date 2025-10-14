Naționala Moldovei întâlnește Estonia în preliminariile Campionatului Mondial 2026
Moldpres, 14 octombrie 2025 10:00
Naționala de fotbal a Republicii Moldova dispută astăzi cel de-al șaselea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026, confruntându-se cu Estonia pe A. Le Coq Arena din Tallinn. Partida va începe la ora 19:00 și va fi transmisă în direct de ...
• • •
Acum 10 minute
10:10
Vicepremierul Cristina Gherasimov promovează parcursul european al Republicii Moldova în cadrul vizitei de lucru la Bruxelles # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează, în perioada 14-16 octombrie, o vizită oficială la Bruxelles, unde participă la o serie de reuniuni de nivel înalt dedicate procesului de extindere a Uniunii Europene și consolidării ...
Acum 30 minute
10:00
10:00
Republica Moldova își consolidează poziția în domeniul transportului rutier internațional: ANTA la reuniunea ITF de la Valletta # Moldpres
Reprezentanții Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), conduși de directorul Ina Angheliuc, au participat la reuniunea Grupului pe Transport Rutier din cadrul Forului Internațional de Transport (ITF), desfășurată la Valletta, Republica Malta. Evenimentul a reunit reprez...
09:50
Unitate de urgență modernă la Slobozia: un proiect-pilot în stânga Nistrului, cu sprijinul Elveției, Marii Britanii și PNUD # Moldpres
În orașul Slobozia, de pe malul stâng al Nistrului, va fi implementat primul concept de unitate de urgență medicală model, menit să îmbunătățească accesul populației la servicii de intervenție rapidă. Proiectul este realizat cu sprijinul Guvernului E...
Acum o oră
09:40
Acord istoric de încetare a focului între Israel și Hamas, semnat la Sharm el-Sheikh sub medierea Statelor Unite # Moldpres
Un acord de încetare a focului între Israel și gruparea islamistă Hamas a fost semnat luni, 13 octombrie, în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, marcând un moment istoric în eforturile internaționale de a pune capăt conflictului izbucnit &icir...
09:40
Donald Trump îl va primi vineri pe Volodimir Zelenski la Casa Albă – discuții cruciale despre apărarea Ucrainei și sprijinul american # Moldpres
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat luni că îl va primi vineri pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, într-o vizită considerată esențială pentru relațiile bilaterale și pentru continuarea sprijinului american față de...
09:30
Președintele României, Nicușor Dan: „Atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată militar” # Moldpres
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu există riscul ca Republica Moldova să fie atacată de Federația Rusă, subliniind că situația de securitate din regiune depinde în mare parte de rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse.Î...
09:20
Președinta Maia Sandu, mesaj de Hramul Chișinăului: „Orașul are sufletul oamenilor care îl iubesc și îi dau viață zi de zi” # Moldpres
Cu ocazia Hramului orașului Chișinău, sărbătorit tradițional la 14 octombrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare locuitorilor capitalei, subliniind importanța oamenilor care contribuie zi de zi la dezvoltarea orașului.&bdqu...
Acum 2 ore
09:00
Capitala Republicii Moldova va marca Hramul orașului Chișinău printr-o serie de evenimente culturale, religioase și artistice, menite să celebreze identitatea și patrimoniul local, transmite MOLDPRES.Ziua începe la 08:00, cu depunerea de flori la monumentul ...
08:50
Troleibuzele și autobuzele circulă conform orarului zilei de duminică cu excepția rutei de troleibuz nr. 36. Vezi traseele modificate # Moldpres
De hramul orașului Chișinău troleibuzele și autobuzele din capitală circulă conform orarului zilei de duminică. Excepție face ruta de troleibuz nr. 36, care va activa conform graficului obișnuit. Totodată, din cauza sistării circulației în centrul capitalei, tra...
Acum 4 ore
08:10
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, 14 octombrie, pe stil vechi, Acoperământul Maicii Domnului, una dintre sărbătorile închinată ocrotirii și mijlocirii Maicii Domnului pentru lume, relatează MOLDPRES.Sărbătoarea amintește de o minune petrecută ...
Acum 24 ore
20:30
Un nou pod modern va fi construit în satul Răuțel din raionul Făleşti pentru siguranța a peste 4000 de locuitori # Moldpres
Locuitorii satului Răuțel din raionul Fălești vor beneficia de condiții de deplasare moderne și sigure, odată cu construcția unui pod nou peste râul Răuțel. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat inițierea procedurii de achiziție publică pentr...
20:20
Mii de locuitori din sudul țării vor beneficia de condiții igienice moderne în școli și instituții medicale # Moldpres
Mii de locuitori din sudul Republicii Moldova vor avea acces la condiții de igienă moderne, odată cu finalizarea lucrărilor de construcție a grupurilor sanitare interioare în mai multe școli și instituții medicale din regiune, transmite MOLDPRES.Secretarul de st...
20:10
Comunități mai verzi: trei organizații primesc sprijin pentru proiecte ecologice locale prin EcoContact # Moldpres
Trei organizații neguvernamentale din țară au fost desemnate câștigătoare ale celui de-al patrulea apel de granturi din cadrul Programului „Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiție verde”, desfășurat prin proiectul „O justiție verd...
20:00
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: „La Nea Ion” din Țaul - locul unde mierea, tradiția și ospitalitatea moldovenească au cucerit Netflixul # Moldpres
În nordul Republicii Moldova, în pitorescul sat Țaul din raionul Dondușeni, printre dealuri domoale, livezi și fânețe, se află un loc unde timpul pare să curgă mai încet, iar mirosul de miere proaspătă se amestecă cu liniștea naturii.Aici, &...
19:30
Localitățile din Republica Moldova pot aplica pentru instalarea cu ajutorul statului a sistemelor moderne de apă potabilă # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a anunțat astăzi lansarea concursului național de selectare a localităților care vor beneficia de sisteme moderne de tratare a apei potabile, în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu ap...
19:20
Elevii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică au un nou spațiu modern, dedicat programului de învățământ dual # Moldpres
Elevii înscriși în programele de învățământ dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău beneficiază, din această toamnă, de un spațiu complet renovat și modernizat, conceput pentru a le oferi condiții ma...
19:20
Chișinăul se pregătește să sărbătorească Hramul orașului, la 14 octombrie, sub semnul unei vremi stabile și plăcute de toamnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil, iar precipitații esențiale nu se prevăd, ceea ce va permite locuitor...
19:00
R.Moldova cucerește aurul la Campionatul mondial de dans sportiv, Juniori II Standard 2025 # Moldpres
Municipiul Chișinău a devenit, în perioada 11–12 octombrie 2025, centrul mondial al dansului sportiv, găzduind unul dintre cele mai prestigioase evenimente ale anului — Campionatul Mondial la Dans Sportiv – Juniori II Standard, organizat în incint...
18:50
R. Moldova marchează Ziua Internațională pentru reducerea riscurilor de dezastre cu acțiuni concrete pentru un viitor mai sigur: reziliența începe în comunități # Moldpres
Dezastrele naturale devin tot mai frecvente, mai costisitoare și mai devastatoare la nivel global. Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre, marcată anual la 13 octombrie, reamintește că reziliența nu se construiește peste noapte, ci se formează prin p...
18:40
Din Marea Britanie, înapoi acasă: o familie din Florești construiește o fermă modernă de lapte cu sprijinul statului # Moldpres
După opt ani de muncă în Marea Britanie, în domeniul construcțiilor, Vasile și Emilia Budurin s-au întors în satul natal Ștefănești, raionul Florești, cu un vis clar: să investească acasă economiile adunate peste hotare. Decizia lor s-a transfor...
18:30
Patru școli din R. Moldova, printre beneficiarii programului „Dăm Click pe România 2025”: calculatoare recondiționate pentru educația digitală # Moldpres
Patru instituții de învățământ din Republica Moldova se numără printre beneficiarii celei de-a doua ediții din acest an a programului „Dăm Click pe România”, derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere cu sprijinul Kaufland România ...
18:20
Informațiile despre „încetarea activității TUX” și „returnarea investițiilor” sunt false, avertizează CNPF # Moldpres
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează publicul asupra unei noi campanii de dezinformare care circulă în mediul online, privind pretinsa încetare a activității platformei de investiții TUX și o așa-zisă posibilitate de returnare a fondur...
18:00
Ucraina acuză Rusia că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică a centralei din Zaporojie cu rețeaua ucraineană # Moldpres
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a acuzat duminică Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub control rusesc, pentru a o conecta la rețeaua electrică a Rusiei, transmite MO...
17:50
Primele comunități de energie verde din R. Moldova prind viață într-un proiect susținut de Suedia, Norvegia și PNUD # Moldpres
Trei localități și două blocuri locative vor deveni primele comunități de energie din surse regenerabile din țară, beneficiind de sprijinul Suediei, Norvegiei și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Astfel, Republica Moldova face un pas important sp...
17:40
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) la Bugetul public național au constituit, în perioada 6–10 octombrie 2025, aproximativ un miliard de lei, potrivit datelor operative publicate de instituție, transmite MOLDPRES.În perio...
17:40
„Mandatul lui Dorin Recean a fost al stabilității și rezilienței”. Experții conturează posibilii succesori la conducerea Guvernului # Moldpres
Retragerea premierului Dorin Recean din viața politică marchează sfârșitul unei etape a crizelor și începutul unei perioade de modernizare pentru Republica Moldova, afirmă experții solicitați de MOLDPRES. Potrivit acestora, mandatul lui Recean a fost unul al r...
15:50
„O cale spre viață”: peste 400 de militari și civili au participat la o acțiune de donare voluntară a sângelui # Moldpres
Peste 400 de militari și angajați civili ai Armatei Naționale, precum și studenți ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, au participat la o amplă acțiune de donare voluntară a sângelui, desfășurată în perioada 1–10 octombrie, în ...
15:50
Toate instituțiile școlare din Chișinău vor fi conectate la agentul termic după vacanța de toamnă # Moldpres
Toate instituțiile școlare din Chișinău vor fi conectate la agentul termic după vacanța de toamnă. Anunțul a fost făcut astăzi de șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a capitalei, Andrei Pavaloi, la ședința săptămânală a servicii...
15:50
Doi bărbați, în vârstă de 39 și 43 de ani, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost reținuți pentru tentativă de contrabandă cu aproape un milion de țigări, comunică MOLDPRES.Potrivit PCCOCS, măsura a fost dispusă ...
15:50
Alegeri locale noi în șase localități din Moldova: CEC explică cine poate vota pe listele suplimentare # Moldpres
Alegătorii, care au atins vârsta de 18 ani după data de 16 august 2025 și au obținut pentru prima dată cartea de identitate, dar nu se regăsesc în lista electorală de bază a secției de votare conform domiciliului, vor putea vota pe lista electorală supliment...
15:00
Doctoral School in Medical Sciences of 'Nicolae Testemițanu' State University of Medicine and Pharmacy has launched the admission competition for doctoral studies (3rd cycle) for 2025-2026 academic year.The competition is organized for state-funded places as well as ...
14:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat lansarea procedurii de achiziție publică pentru reparația capitală a podului de șosea de pe drumul public național R37 Ceadîr-Lunga–Taraclia–R32, km 6,75, în apropierea localității Corten, ra...
14:50
Centrul de Sănătate Pelinia din raionul Drochia a fost dotat cu dispozitive medicale performante, în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.Potrivit sur...
14:40
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați despre declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, inclusiv perturbarea transportului public rutier, feroviar și maritim. Acțiun...
14:40
Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a lansat concursul de admitere la studii superioare de doctorat (ciclul III) pentru anul universitar 2025-2026, comunică MOLDPR...
14:00
VIDEO// Expozițiile „Moldagrotech” și „Farmer” 2025, inaugurate în premieră cu o paradă a tehnicii agricole # Moldpres
Edițiile de toamnă din acest an ale celor mai importante expoziții agricole din Republica Moldova - „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a) - au fost lansate astăzi într-un mod spectaculos și inedit, printr-o caravană a te...
14:00
În peste 150 de localități ale țării va fi sărbătorit hramul. Poliția vine cu recomandări pentru cetățeni # Moldpres
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc mâine Acoperământul Maicii Domnului. Astfel, în peste 150 de localități din țară este marcat hramul. Oamenii legii vor asigura ordinea publică și securitatea traficului rutier, informează MOLDPRES.Sol...
13:20
GALERIE FOTO // Declarații tari la Parlament: Dorin Recean se retrage din politică, PAS va propune un nou candidat la funcția de prim-ministru # Moldpres
La două săptămâni de la desfășurarea alegerilor parlamentare, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, împreună cu prim-ministrul Dorin Recean, au susținut declarații de presă. Oficialii au dat a...
13:00
Anotimpul toamnei a adus la Corjova roadă din belșug și o atmosferă de sărbătoare. Duminică, 12 octombrie, locuitorii și oaspeții satului s-au reunit la tradiționala sărbătoare „Toamna de Aur”. În parcul „Ștefan cel Mare și Sfânt&r...
12:40
12:30
Două fete, de 12 și 2 ani, au ajuns la spital după ce au suferit arsuri în urma unei exploziei produse de la o butelie de gaz propan-butan, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 octombrie, c...
12:20
Președinta Maia Sandu i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru activitate: „Omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul și a ghida instituțiile statului” # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a mulțumit premierului Dorin Recean pentru buna activitate în mandatul său de șef al Cabinetului de miniștri. Mesajul a fost transmis, după ce Dorin Recean a anunțat astăzi că își încheie activitatea la conducerea Guvernului, i...
12:10
Dorin Recean își încheie activitatea în funcția de prim-ministru și nu va candida pentru un nou mandat: „Am fost onorat de încrederea PAS, dar decizia mea personală este alta” # Moldpres
Dorin Recean își încheie activitatea în funcția de prim-ministru odată cu expirarea mandatului actualului Guvern. Anunțul a fost făcut astăzi de către oficial în cadrul unei conferințe de presă, transmite MOLDPRES. Premierul a declarat că a ...
11:50
Paul Goma, omagiat la baștină. O conferință literară i-a fost dedicată la Biblioteca publică din Orhei # Moldpres
Scriitorul și disidentul anticomunist Paul Goma a fost omagiat la Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” din Orhei, în cadrul unei conferințe literare organizate în parteneriat cu Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-H...
11:50
PAS va propune un nou candidat la funcția de prim-ministru. Numele va fi anunțat după consultările cu Maia Sandu # Moldpres
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a anunțat că formațiunea are deja un candidat pentru funcția de prim-ministru, însă numele acestuia va fi făcut public după consultările oficiale cu președinta Maia Sandu. Liderul PAS a declarat ...
10:40
Șase persoane, printre care un copil, au suferit intoxicații cu ciuperci. Specialiștii în sănătate îndeamnă cetățenii să fie prudenți # Moldpres
Șase persoane, printre care un copil, au suferit intoxicații cu ciuperci în această toamnă. Datele au fost prezentate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească la solicitarea MOLDPRES.Potrivit instituției, cazurile s-au înregist...
10:20
Uniunea Europeană este pregătită să deschidă primul capitol de negocieri cu Republica Moldova după finalizarea cu succes a procesului de screening. Declarația aparține ambasadoarei Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, într-un interviu pentru postul p...
10:20
În ultima săptămână, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 716,7 milioane de lei. Banii colectați sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale, informează MOL...
