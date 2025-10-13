Informațiile despre „încetarea activității TUX” și „returnarea investițiilor” sunt false, avertizează CNPF
Moldpres, 13 octombrie 2025 18:20
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează publicul asupra unei noi campanii de dezinformare care circulă în mediul online, privind pretinsa încetare a activității platformei de investiții TUX și o așa-zisă posibilitate de returnare a fondur...
Acum 10 minute
18:30
Patru școli din R. Moldova, printre beneficiarii programului „Dăm Click pe România 2025”: calculatoare recondiționate pentru educația digitală # Moldpres
Patru instituții de învățământ din Republica Moldova se numără printre beneficiarii celei de-a doua ediții din acest an a programului „Dăm Click pe România”, derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere cu sprijinul Kaufland România ...
Acum 30 minute
18:20
Informațiile despre „încetarea activității TUX” și „returnarea investițiilor” sunt false, avertizează CNPF # Moldpres
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează publicul asupra unei noi campanii de dezinformare care circulă în mediul online, privind pretinsa încetare a activității platformei de investiții TUX și o așa-zisă posibilitate de returnare a fondur...
Acum o oră
18:00
Ucraina acuză Rusia că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică a centralei din Zaporojie cu rețeaua ucraineană # Moldpres
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a acuzat duminică Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub control rusesc, pentru a o conecta la rețeaua electrică a Rusiei, transmite MO...
17:50
Primele comunități de energie verde din R. Moldova prind viață într-un proiect susținut de Suedia, Norvegia și PNUD # Moldpres
Trei localități și două blocuri locative vor deveni primele comunități de energie din surse regenerabile din țară, beneficiind de sprijinul Suediei, Norvegiei și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Astfel, Republica Moldova face un pas important sp...
17:40
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) la Bugetul public național au constituit, în perioada 6–10 octombrie 2025, aproximativ un miliard de lei, potrivit datelor operative publicate de instituție, transmite MOLDPRES.În perio...
17:40
„Mandatul lui Dorin Recean a fost al stabilității și rezilienței”. Experții conturează posibilii succesori la conducerea Guvernului # Moldpres
Retragerea premierului Dorin Recean din viața politică marchează sfârșitul unei etape a crizelor și începutul unei perioade de modernizare pentru Republica Moldova, afirmă experții solicitați de MOLDPRES. Potrivit acestora, mandatul lui Recean a fost unul al r...
Acum 4 ore
15:50
„O cale spre viață”: peste 400 de militari și civili au participat la o acțiune de donare voluntară a sângelui # Moldpres
Peste 400 de militari și angajați civili ai Armatei Naționale, precum și studenți ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, au participat la o amplă acțiune de donare voluntară a sângelui, desfășurată în perioada 1–10 octombrie, în ...
15:50
Toate instituțiile școlare din Chișinău vor fi conectate la agentul termic după vacanța de toamnă # Moldpres
Toate instituțiile școlare din Chișinău vor fi conectate la agentul termic după vacanța de toamnă. Anunțul a fost făcut astăzi de șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a capitalei, Andrei Pavaloi, la ședința săptămânală a servicii...
15:50
Doi bărbați, în vârstă de 39 și 43 de ani, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost reținuți pentru tentativă de contrabandă cu aproape un milion de țigări, comunică MOLDPRES.Potrivit PCCOCS, măsura a fost dispusă ...
15:50
Alegeri locale noi în șase localități din Moldova: CEC explică cine poate vota pe listele suplimentare # Moldpres
Alegătorii, care au atins vârsta de 18 ani după data de 16 august 2025 și au obținut pentru prima dată cartea de identitate, dar nu se regăsesc în lista electorală de bază a secției de votare conform domiciliului, vor putea vota pe lista electorală supliment...
15:00
Doctoral School in Medical Sciences of 'Nicolae Testemițanu' State University of Medicine and Pharmacy has launched the admission competition for doctoral studies (3rd cycle) for 2025-2026 academic year.The competition is organized for state-funded places as well as ...
14:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat lansarea procedurii de achiziție publică pentru reparația capitală a podului de șosea de pe drumul public național R37 Ceadîr-Lunga–Taraclia–R32, km 6,75, în apropierea localității Corten, ra...
14:50
Centrul de Sănătate Pelinia din raionul Drochia a fost dotat cu dispozitive medicale performante, în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.Potrivit sur...
14:40
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați despre declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, inclusiv perturbarea transportului public rutier, feroviar și maritim. Acțiun...
14:40
Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a lansat concursul de admitere la studii superioare de doctorat (ciclul III) pentru anul universitar 2025-2026, comunică MOLDPR...
Acum 6 ore
14:00
VIDEO// Expozițiile „Moldagrotech” și „Farmer” 2025, inaugurate în premieră cu o paradă a tehnicii agricole # Moldpres
Edițiile de toamnă din acest an ale celor mai importante expoziții agricole din Republica Moldova - „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a) - au fost lansate astăzi într-un mod spectaculos și inedit, printr-o caravană a te...
14:00
În peste 150 de localități ale țării va fi sărbătorit hramul. Poliția vine cu recomandări pentru cetățeni # Moldpres
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc mâine Acoperământul Maicii Domnului. Astfel, în peste 150 de localități din țară este marcat hramul. Oamenii legii vor asigura ordinea publică și securitatea traficului rutier, informează MOLDPRES.Sol...
13:20
GALERIE FOTO // Declarații tari la Parlament: Dorin Recean se retrage din politică, PAS va propune un nou candidat la funcția de prim-ministru # Moldpres
La două săptămâni de la desfășurarea alegerilor parlamentare, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, împreună cu prim-ministrul Dorin Recean, au susținut declarații de presă. Oficialii au dat a...
13:00
Anotimpul toamnei a adus la Corjova roadă din belșug și o atmosferă de sărbătoare. Duminică, 12 octombrie, locuitorii și oaspeții satului s-au reunit la tradiționala sărbătoare „Toamna de Aur”. În parcul „Ștefan cel Mare și Sfânt&r...
12:40
Acum 8 ore
12:30
Două fete, de 12 și 2 ani, au ajuns la spital după ce au suferit arsuri în urma unei exploziei produse de la o butelie de gaz propan-butan, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 octombrie, c...
12:20
Președinta Maia Sandu i-a mulțumit premierului Dorin Recean pentru activitate: „Omul cel mai potrivit pentru a conduce Guvernul și a ghida instituțiile statului” # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a mulțumit premierului Dorin Recean pentru buna activitate în mandatul său de șef al Cabinetului de miniștri. Mesajul a fost transmis, după ce Dorin Recean a anunțat astăzi că își încheie activitatea la conducerea Guvernului, i...
12:10
Dorin Recean își încheie activitatea în funcția de prim-ministru și nu va candida pentru un nou mandat: „Am fost onorat de încrederea PAS, dar decizia mea personală este alta” # Moldpres
Dorin Recean își încheie activitatea în funcția de prim-ministru odată cu expirarea mandatului actualului Guvern. Anunțul a fost făcut astăzi de către oficial în cadrul unei conferințe de presă, transmite MOLDPRES. Premierul a declarat că a ...
11:50
Paul Goma, omagiat la baștină. O conferință literară i-a fost dedicată la Biblioteca publică din Orhei # Moldpres
Scriitorul și disidentul anticomunist Paul Goma a fost omagiat la Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” din Orhei, în cadrul unei conferințe literare organizate în parteneriat cu Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-H...
11:50
PAS va propune un nou candidat la funcția de prim-ministru. Numele va fi anunțat după consultările cu Maia Sandu # Moldpres
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a anunțat că formațiunea are deja un candidat pentru funcția de prim-ministru, însă numele acestuia va fi făcut public după consultările oficiale cu președinta Maia Sandu. Liderul PAS a declarat ...
10:40
Șase persoane, printre care un copil, au suferit intoxicații cu ciuperci. Specialiștii în sănătate îndeamnă cetățenii să fie prudenți # Moldpres
Șase persoane, printre care un copil, au suferit intoxicații cu ciuperci în această toamnă. Datele au fost prezentate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească la solicitarea MOLDPRES.Potrivit instituției, cazurile s-au înregist...
Acum 12 ore
10:20
Uniunea Europeană este pregătită să deschidă primul capitol de negocieri cu Republica Moldova după finalizarea cu succes a procesului de screening. Declarația aparține ambasadoarei Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, într-un interviu pentru postul p...
10:20
În ultima săptămână, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 716,7 milioane de lei. Banii colectați sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale, informează MOL...
10:20
10:00
Copiii din raioanele Cantemir și Ungheni vor beneficia de consultații stomatologice gratuite # Moldpres
Echipele mobile de medici stomatologi vor oferi copiilor din raioanele Cantemir și Ungheni consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOL...
10:00
Un bărbat de 37 de ani din raionul Fălești a fost condamnat la cinci luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nerespectarea măsurilor de protecție impuse într-un caz de violență în familie, comunică MOLDPR...
09:20
Forțele ucrainene înaintează în sudul țării. Volodimir Zelenski:„Continuă acțiunile de contraofensivă” # Moldpres
Contraofensiva ucraineană a înregistrat progrese atât în regiunea sudică Zaporojie, cât şi într-o zonă din regiunea Doneţk, punctul central al conflictului, unde Kievul a repurtat succese, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Ze...
08:00
Dolarul american se apreciază cu șase bani la început de săptămână și depășește pragul de 17 lei, având o valoare oficială de 17 lei și 02 bani, informează MOLDPRES. În același timp, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru mone...
Acum 24 ore
18:40
Granturi de peste 29 de milioane de lei pentru zeci de antreprenori, acordate în septembrie cu suportul Guvernului și partenerilor externi # Moldpres
Un număr de 88 companii au beneficiat pe parcursul lunii septembrie de granturi în valoare totală de peste 29 de milioane de lei din partea Guvernului și a partenerilor externi. Sprijinul va stimula investiții de circa 54 de milioane de lei în economia națională...
Ieri
17:20
FOTO // Ușile Parlamentului, deschise pentru elevi și studenți din întreaga țară. Vizitatorii au descoperit clădirea în care activează deputații # Moldpres
Mai mulți elevi și studenți au vizitat în această săptămână Parlamentul Republicii Moldova. Aceștia au descoperit clădirea în care activează deputații și au aflat detalii despre procesul legislativ, informează MOLDPRES.Printre vizitatori au fost...
16:40
Zelenski cere lumii să nu uite de Ucraina în timp ce se ocupă de pacea din Orientul Mijlociu și atenționează că Rusia își intensifică atacurile # Moldpres
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski atrage atenţia duminică, într-o postare pe reţelele sociale, că Rusia îşi intensifică atacurile în special asupra sectorului energetic ucrainean în timp ce lumea se concentrează asupra păcii în Orien...
14:50
VIDEO // Ministrul Apărării din Regatul Țărilor de Jos, în vizită la Chișinău: Situația de securitate regională, pe agenda discuțiilor cu Anatolie Nosatîi # Moldpres
Situația de securitate regională și impactul asupra parcursului de dezvoltare al Republicii Moldova a fost subiectul central al discuțiilor dintre ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și omologul său din Regatul Țărilor de Jos, Rube...
14:40
Pakistanul închide granița cu Afganistanul în urma unor schimburi de focuri între cele două țări # Moldpres
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali pakistanezi, în urma schimburilor de focuri dintre forțele armate ale celor două țări, informează Reuters, citată de Agerpres și MOLDPRES. Trupele afga...
13:20
Energocom: Toate plățile efectuate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturi # Moldpres
Compania Energocom a anunțat astăzi că toate sumele achitate anterior în avans pentru consumul de gaze naturale vor fi reflectate în facturile pentru luna octombrie, informează MOLDPRES.Precizarea a fost făcută după ce în ultimele zile, compania a fos...
13:10
Accident rutier la ieșirea din Chișinău: Patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale # Moldpres
Patru persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de duminică, 12 octombrie, pe traseul R-6, la ieșirea din municipiul Chișinău spre orașul Stăuceni, informează MOLDPRES.Sol...
11:50
Călătorii care traversează frontiera spre România prin punctul „Costești” sunt supuși noilor cerințe de intrare în spațiul Schengen # Moldpres
Călătorii care traversează frontiera spre România prin punctul de trecere „Costești” sunt supuși, începând de astăzi, noilor cerințe de intrare în spațiul Schengen, conform Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), implementat la fronti...
11:30
Peste 700 de mii de vizite au fost înregistrate pe parcursul anului 2024 în muzeele din țară, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate de milion de persoane au admirat vernisajele expuse de instituțiile muzeale. Cifrele au fost prezentate de purtătorul de...
10:40
Flux sporit de călători la frontieră. Peste 73 de mii de traversări înregistrate într-o singură zi # Moldpres
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 73 160 traversări în ziua de sâmbătă, 11 octombrie, comparativ cu peste 65 de mii de traversări în ziua anterioară, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Inspectoratului Gen...
10:10
Egiptul confirmă un summit de pace pentru Gaza, luni, la Sharm el-Sheikh, prezidat de Trump și Sisi # Moldpres
Președintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, și omologul său american, Donald Trump, vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „Summit al păcii”, la care vor participa „lideri din peste 20 de țări”, a anunțat sâmbătă președinția egipteană &i...
09:40
Atelier modern pentru formarea specialiștilor în domeniul energiilor regenerabile, inaugurat la Bălți # Moldpres
La Școala Profesională nr. 4 din Bălți a fost inaugurat un atelier modern de instruire practică, pentru formarea specialiștilor în domeniul energiilor regenerabile. Noul spațiu va contribui la pregătirea specialiștilor pentru meserii „verzi” ale viitoru...
09:00
Sistemul EES, aplicat de astăzi la frontierele externe ale Uniunii Europene. Care sunt noile reguli de intrare în statele UE # Moldpres
La frontierele externe ale Uniunii Europene va fi operaționalizat, începând cu ziua de duminică, 12 octombrie, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Acesta permite colectarea datelor alfanumerice și biometrice - imaginea facială și patru amprente digitale și &...
11 octombrie 2025
20:20
Volodimir Zelenski a discutat cu Donald Trump despre apărarea antiaeriană și atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice # Moldpres
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a abordat atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire „pozitivă și productivă” cu președintele american Donald Trump, sâmbătă, potrivit Reuters, citată de Age...
20:20
Expert, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „2029 poate fi un termen realizabil, dacă ținem ritmul” # Moldpres
Extinderea Uniunii Europene nu mai este doar un proces birocratic, ci o chestiune de securitate, susține expertul comunității WatchDog.MD, Andrei Curăraru, într-o analiză privind perspectivele aderării Republicii Moldova la UE până în anul 2029. Potrivit ...
18:40
Două aeronave de supraveghere ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au patrulat granița rusă săptămâna aceasta, în cadrul unei misiuni comune cu SUA și NATO, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării din Regatul Unit, într-un comunicat citat ...
