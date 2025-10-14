O vacă salvată de localnici la Slobozia după ce a căzut într-un bazin cu apă
BreakingNews, 14 octombrie 2025 14:40
În localitatea Slobozia s-a înregistrat un eveniment neașteptat: o vacă a căzut într-un bazin cu apă și aproape a fost înecată. Cu ajutorul unor localnici și salvatori, animalul a fost tras la mal și salvat înainte de a suferi consecințe grave. Oamenii prezenți au intervenit rapid, utilizând funii și motricitate fizică, reușind să stabilizeze vaca … Articolul O vacă salvată de localnici la Slobozia după ce a căzut într-un bazin cu apă apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
14:40
În localitatea Slobozia s-a înregistrat un eveniment neașteptat: o vacă a căzut într-un bazin cu apă și aproape a fost înecată. Cu ajutorul unor localnici și salvatori, animalul a fost tras la mal și salvat înainte de a suferi consecințe grave. Oamenii prezenți au intervenit rapid, utilizând funii și motricitate fizică, reușind să stabilizeze vaca … Articolul O vacă salvată de localnici la Slobozia după ce a căzut într-un bazin cu apă apare prima dată în BreakingNews.
Acum o oră
14:10
Trafic oprit temporar pe strada Nicolae Costin din Chișinău pentru lucrări de reparație # BreakingNews
Primăria Chișinău informează că între 15 și 18 octombrie 2025, între orele 09:00 și 19:00, traficul rutier va fi oprit total pe strada Nicolae Costin, pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Restricțiile vor fi aplicate pe segmente diferite: 15 octombrie: între străzile Ion Pelivan și Sucevița 16 octombrie: între străzile Paris și Liviu Deleanu 17–18 octombrie: între Onisifor Ghibu … Articolul Trafic oprit temporar pe strada Nicolae Costin din Chișinău pentru lucrări de reparație apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
13:40
Lipsa unui buget afectează dezvoltarea Chișinăului: consilierii din opoziție avertizează # BreakingNews
La aproape trei luni de la începutul anului, Primăria Chișinău funcționează fără un buget aprobat pentru 2025. În timp ce primarul Ion Ceban susține că administrația municipală operează „fără datorii și fără crize financiare”, consilierii municipali din opoziție avertizează că lipsa unui buget afectează investițiile și dezvoltarea infrastructurii capitalei. Consilierul PSRM Vlad Melnic a subliniat … Articolul Lipsa unui buget afectează dezvoltarea Chișinăului: consilierii din opoziție avertizează apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Facturi incorecte la gaze: un locuitor din Drochia reclamă diferențe între datele contorului și cele din factură # BreakingNews
Un consumator din orașul Drochia a sesizat că factura emisă de Energocom Furnizare pentru consumul de gaze nu corespunde cu valorile afișate pe contorul său. Luna trecută, factura a indicat cu 1 m³ mai mult decât consumul real, iar luna aceasta a fost facturat cu 5 m³ mai puțin. Consumatorul a transmis poze cu indexul … Articolul Facturi incorecte la gaze: un locuitor din Drochia reclamă diferențe între datele contorului și cele din factură apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
12:30
Locuitorii municipiului Bălți vor rămâne fără gaz natural în perioada 15–17 octombrie 2025, ca urmare a unor lucrări de întreținere la rețeaua de distribuție. Sistarea va începe marți, 15 octombrie, la ora 09:00, și se va încheia joi, 17 octombrie, la ora 17:00. Vor fi afectați consumatorii casnici și noncasnici de pe următoarele străzi: Str. … Articolul Fără gaz în mai multe zone din Bălți: perioadă și adrese vizate apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Bașcanul UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, fostă secretară a partidului Șor, au apărut în fața Curții de Apel prin teleconferință, în timp ce se află în detenție. Ele susțin că au fost implicate doar într-un rol contabil — „numărau banii” — iar deciziile privind finanțarea partidului erau luate de alții, precum Ilan … Articolul Guțul: „Eu doar număram banii, deciziile erau luate de Tauber și Șor” apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Serviciul de Securitate al Ucrainei, în cooperare cu Poliția Națională, a reținut zece agenți ai Rusiei implicați în acțiuni de sabotaj în regiunile Odesa și Lvov. Printre cei arestați se numără persoane cu vârste între 19 și 73 de ani, care ar fi fost recrutate de la distanță și manipulate prin promisiuni de câștiguri … Articolul Zece agenți ai Rusiei, arestați în Odesa și Lvov pentru operațiuni de sabotaj apare prima dată în BreakingNews.
Acum 6 ore
10:30
Nemulțumiri în satul Racovăț: drumurile deteriorate pun în pericol siguranța localnicilor # BreakingNews
Locuitorii satului Racovăț, raionul Soroca, sunt nemulțumiți de starea drumurilor locale, deteriorate după lucrările de alimentare cu apă potabilă. O locuitoare a satului a publicat un mesaj pe Facebook adresat Primăriei, semnalând că multe străzi au devenit impracticabile, mai ales după ploi. Ea subliniază riscurile pentru copii, vârstnici și echipele de intervenție în caz … Articolul Nemulțumiri în satul Racovăț: drumurile deteriorate pun în pericol siguranța localnicilor apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova avertizează publicul asupra unei campanii de dezinformare care circulă pe rețelele de socializare. Mesajele false susțin că platforma de investiții TUX și-ar fi încheiat activitatea și că investitorii ar putea recupera fondurile pierdute prin colaborarea cu structuri internaționale. CNPF neagă orice implicare în astfel de inițiative … Articolul Informațiile despre restituirea fondurilor TUX sunt false, confirmă CNPF apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Un grav accident feroviar a avut loc luni, 13 octombrie 2025, în apropierea localității Jablonov nad Turnou, în districtul Rožňava, regiunea Košice, Slovacia. Două trenuri expres, R 913 și R 914 GEMERAN, s-au ciocnit frontal, provocând rănirea a aproximativ 100 de persoane, dintre care două se află în stare critică. Incidentul s-a produs în jurul … Articolul Accident feroviar grav în Slovacia: două trenuri expres s-au ciocnit frontal apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Un studiu recent arată că fiecare al treilea copil din Republica Moldova trăiește în sărăcie. Rata sărăciei în rândul minorilor este de aproximativ 33%, iar situația s-a înrăutățit față de anii precedenți. Cele mai afectate sunt familiile cu venituri mici, părinți șomeri sau migranți, precum și cele din mediul rural. Mulți copii se confruntă zilnic … Articolul Moldova: sărăcia în rândul copiilor crește; ONG-urile și autoritățile caută soluții apare prima dată în BreakingNews.
Acum 8 ore
08:10
Denis Șova, Partidul Nostru, apel către consilieri municipali: Cel mai bun cadou pentru chișinăuieni de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei! Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, a lansat un apel public către toți colegii săi din CMC, îndemnându-i să lase deoparte disputele politice și să voteze … Articolul Partidul Nostru: „Chișinăul nu își mai poate permite incertitudinea bugetară” apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că în următoarele zile vremea va fi caracterizată de un cer variabil, cu perioade de înnorări trecătoare și temperaturi moderate pe parcursul zilei. Noaptea, însă, valorile termice vor scădea semnificativ, iar în zonele de nord și centru se așteaptă înghețuri izolate și brumă. Temperaturile maxime vor oscila între +12 și … Articolul Meteorologii anunță nopți reci și brumă în unele regiuni ale țării apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Mai puțină așteptare la stații: orarul autobuzelor Ciorescu-Chișinău, modificat pentru elevi # BreakingNews
Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații, de astăzi orarul autobuzelor nr. 47 și 48 a fost ajustat în funcție de sfârșitul lecțiilor. Din 13 octombrie, a fost ajustat orarul de circulație al liniilor de autobuz municipal nr. 47 și nr. 48, care fac legătura dintre suburbia Ciorescu și orașul Chișinău. La solicitarea … Articolul Mai puțină așteptare la stații: orarul autobuzelor Ciorescu-Chișinău, modificat pentru elevi apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Sărbătoare în capitală: meșteri populari, bucătărie tradițională și spectacole muzicale de Hram # BreakingNews
Mâine, Chișinăul își sărbătorește Hramul! Locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați să participe la evenimentele organizate în Piața Marii Adunări Naționale. Târgurile meșterilor populari și ale producătorilor autohtoni, bucătăria tradițională, expozițiile și activitățile pentru întreaga familie vor crea o atmosferă plină de culoare și voie bună. Seara va fi încununată de un spectacol muzical, promițând distracție și … Articolul Sărbătoare în capitală: meșteri populari, bucătărie tradițională și spectacole muzicale de Hram apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Aproape toate grădinițele din Chișinău au fost conectate la agentul termic, însă două instituții de educație timpurie rămân fără căldură. Potrivit reprezentanților Primăriei municipiului Chișinău, astăzi, 13 octombrie, urma să fie conectată la agentul termic Grădinița nr. 125 din sectorul Ciocana. Din păcate, conectarea a fost amânată din cauza unei defecțiuni tehnice la rețeaua internă … Articolul Două grădinițe din Chișinău rămân fără căldură din cauza defecțiunilor tehnice apare prima dată în BreakingNews.
16:10
O tentativă de contrabandă dejucată: polițiștii de frontieră au ridicat 50.000 de țigarete # BreakingNews
O operațiune a poliției de frontieră, sub coordonarea Procuraturii Hâncești (Oficiul Leova), a dus la dejucarea unei tentative de contrabandă cu țigarete la frontiera de stat cu România. În cadrul acțiunii au fost confiscate peste 50.000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în valoare estimativă de peste 100.000 de lei. Totodată, au … Articolul O tentativă de contrabandă dejucată: polițiștii de frontieră au ridicat 50.000 de țigarete apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Bărbat din Neamț, cercetat pentru profanare după ce a furat crucea soacrei ca să se răzbune pe soție # BreakingNews
Un bărbat de 51 de ani din județul Neamț este cercetat penal după ce a sustras crucea funerară de la mormântul soacrei sale, cu scopul de a o folosi în scop de răzbunare împotriva soției care l-a părăsit. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 11 spre 12 octombrie, când bărbatul a intrat în cimitirul parohiei … Articolul Bărbat din Neamț, cercetat pentru profanare după ce a furat crucea soacrei ca să se răzbune pe soție apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Tragedie la Bologna: O bătrână a ars de vie, iar îngrijitoarea moldoveancă este anchetată # BreakingNews
O tragedie a avut loc în orașul Bologna, Italia, unde o femeie de 85 de ani a murit după ce a suferit arsuri grave în propria locuință. Îngrijitoarea acesteia, o femeie din Republica Moldova, este anchetată pentru posibilă neglijență în serviciu. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 3 octombrie, în jurul orei 9:00, într-un … Articolul Tragedie la Bologna: O bătrână a ars de vie, iar îngrijitoarea moldoveancă este anchetată apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
14:40
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a descoperit, în ultima săptămână, 17 documente de călătorie falsificate. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Leușeni (5 cazuri), urmate de Palanca (3 cazuri), Sculeni (2 cazuri), Costești (2 cazuri), Otaci (2 cazuri) și Tudora (1 caz). Toate documentele suspecte au … Articolul 17 documente falsificate descoperite la frontierele Moldovei în ultima săptămână apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua să conducă Guvernul Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui Recean, decizia vine după o perioadă intensă, marcată de reforme și de apropierea țării de obiectivul strategic al aderării la Uniunea Europeană, … Articolul Surpriză în politică: Dorin Recean pleacă din funcția de premier apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Seism de 5,2 grade în Vrancea: Chișinăul și alte regiuni ale Moldovei au simțit zguduirea # BreakingNews
Un cutremur s-a produs duminică seara, 12 septembrie, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, România. Seismul a avut loc la ora 20:48, la o adâncime de 121,6 km, având o magnitudine de 3,7, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmite breakingnews.md cu referire la Știri.md. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: … Articolul Seism de 5,2 grade în Vrancea: Chișinăul și alte regiuni ale Moldovei au simțit zguduirea apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Cerb nobil lovit de mașină lângă Bahmut. Animalul a decedat din cauza rănilor suferite # BreakingNews
Un cerb nobil a fost lovit de o mașină sâmbătă dimineața, în jurul orei 7:00, pe traseul R1, în apropierea satului Bahmut, raionul Călărași. Automobilul de marca Dacia Duster, condus de un bărbat în vârstă de 66 de ani, a fost grav avariat în urma impactului. Din păcate, animalul a decedat din cauza rănilor … Articolul Cerb nobil lovit de mașină lângă Bahmut. Animalul a decedat din cauza rănilor suferite apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că viceprimarele Angela Cutasevici și Olga Ursu vor reprezenta Primăria Chișinău, Partidul MAN și Blocul ALTERNATIVA în Parlamentul Republicii Moldova. „Le mulțumesc mult pentru dedicație și pentru tot ce am reușit să realizăm împreună”, a declarat edilul Capitalei, evidențiind implicarea lor în proiectele municipale și munca … Articolul Primarul Ceban anunță noile candidaturi pentru Parlament din partea municipiului apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un bărbat din raionul Fălești a fost condamnat la închisoare după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis de instanță în favoarea fostei soții și a copiilor săi. Deși ordinul prevedea interdicții clare — de a se apropia de locuința victimei sau de a comunica cu ea — agresorul a ignorat măsurile. … Articolul Agresor familial condamnat pentru încălcarea ordinului de protecție apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Modernizare în satul Catranîc – peste 270 de mii de lei pentru proiecte locale și viața culturală # BreakingNews
Până la sfârșitul anului 2025, satul Catranîc din raionul Fălești urmează să beneficieze de o serie de investiții menite să îmbunătățească infrastructura și să susțină viața culturală a satului. Autoritățile locale au aprobat alocarea unor fonduri importante din soldul bugetar disponibil, direcționate către proiecte care vizează atât modernizarea spațiului public, cât și consolidarea identității comunitare. … Articolul Modernizare în satul Catranîc – peste 270 de mii de lei pentru proiecte locale și viața culturală apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză intensificarea presiunilor asupra Blocului ALTERNATIVA, în contextul unor „așa-zise investigații” privind donațiile făcute formațiunii. „Presiunea asupra Blocului ALTERNATIVA continuă, de această dată prin așa-zise investigații care arată că angajații unor întreprinderi municipale ar fi făcut donații pentru bloc. În realitate, doar câteva persoane au contribuit benevol”, a … Articolul Ceban despre donațiile către Blocul ALTERNATIVA: „Investigațiile sunt doar așa-zise” apare prima dată în BreakingNews.
11:10
În ultimele zile, Poliția din raionul Căușeni a depistat mai mulți șoferi aflați în stare de ebrietate avansată la volan. Unul dintre cazuri a avut loc în noaptea de 9 octombrie, în satul Hagimus, când un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul unui automobil „Opel”, a fost oprit pentru verificări. Testul alcoolscopic … Articolul Mai mulți șoferi în stare de ebrietate, opriți de Poliție la Căușeni apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Estonia a decis să închidă temporar drumul care traversează porțiunea de teritoriu rus cunoscută sub numele de „Saatse Boot”, ca măsură de precauție după ce autoritățile au observat prezența unui grup de soldați ruși în zonă. Deși nu există o amenințare directă, autoritățile estoniene au luat această decizie pentru a asigura siguranța cetățenilor și … Articolul Estonia închide temporar drumul de la granița cu Rusia apare prima dată în BreakingNews.
10:10
La Râbnița, cinci persoane — printre care trei copii — au suferit intoxicare cu gaz, provocând agitare și mobilizare imediată din partea serviciilor de urgență. Incidentul s-a petrecut într-o locuință, iar primele intervenții au implicat angajați ai Poliției, ai serviciului de urgență 112 și echipe medicale. Victimele au fost transportate la spital pentru tratament și … Articolul Cinci persoane, inclusiv trei copii, au fost intoxicate cu gaz la Râbnița apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Mănăstirea Bernaga din Italia, devastată de un incendiu: clădirea istorică arse-complet # BreakingNews
Un incendiu extrem de violent a mistuit întreaga mănăstire Bernaga, situată în La Valletta Brianza, în nordul Italiei. Clădirea, edificiu religios cu o vechime de peste 400 de ani, a fost distrusă aproape în totalitate, iar opera de artă și obiectele liturgice valoroase păstrate acolo au suferit pagube ireparabile. În timpul flăcărilor, cele peste … Articolul Mănăstirea Bernaga din Italia, devastată de un incendiu: clădirea istorică arse-complet apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Primăria Chișinău sprijină dansul sportiv: emoție și performanță la „INTERNATIONAL OPEN CHIȘINĂU” # BreakingNews
Sala de dans din Chișinău a devenit, în acest weekend, centrul internațional al grației și al mișcării, odată cu desfășurarea Turneului Internațional de Dans Sportiv „INTERNATIONAL OPEN CHIȘINĂU”. La eveniment au participat peste 900 de sportivi din 35 de țări, care au adus în fața publicului un spectacol plin de emoție, rafinament și pasiune … Articolul Primăria Chișinău sprijină dansul sportiv: emoție și performanță la „INTERNATIONAL OPEN CHIȘINĂU” apare prima dată în BreakingNews.
09:00
Pakistanul și Afganistanul au fost implicate în confruntări militare intense care au dus la moartea a 58 de soldați pakistanezi. În urma violențelor, autoritățile din Islamabad au decis să închidă principalele puncte de trecere a frontierei — Torkham, Chaman și alte zone mai mici precum Kharlachi, Angoor Adda și Ghulam Khan. Potrivit Ministerului Apărării din … Articolul Schimburi de focuri între Pakistan și Afganistan: 58 de soldați pakistanezi uciși apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Drum saturat! Stația de taxare Wuzhuang paralizată de traficul de întoarcere a gospodăriilor chinezești # BreakingNews
O aglomerație masivă s-a format la stația de taxare Wuzhuang, una dintre cele mai mari din China, după încheierea sărbătorii naționale care a durat opt zile. Milioane de călători au încercat să revină acasă, ceea ce a dus la un blocaj de trafic de proporții: mai multe zeci de benzi de drum au fost complet … Articolul Drum saturat! Stația de taxare Wuzhuang paralizată de traficul de întoarcere a gospodăriilor chinezești apare prima dată în BreakingNews.
17:40
În punctul de trecere a frontierei Sculeni, doi cetățeni moldoveni au fost depistaţi la controlul de frontieră cu remorci care purtau numere de înmatriculare false. Fiecare conducea un ansamblu format din autoturism plus remorcă, iar numerele falsificate corespundeau însemnelor autorităţilor din Franţa, respectiv Belgia. Verificările au arătat că remorcile respective nu sunt înmatriculate în … Articolul Doi moldoveni prinși la vamă cu numere de înmatriculare false apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Un raport recent arată că peste o treime dintre copiii din Republica Moldova trăiesc în sărăcie absolută, iar aproape una din șase familii se confruntă cu lipsuri extreme. Diferențele dintre mediul rural și cel urban sunt semnificative: aproape jumătate dintre copiii din sate trăiesc sub pragul sărăciei, în timp ce în orașe rata este … Articolul Peste o treime dintre copii din Moldova trăiesc cu sărăcie absolută în 2024 apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Atacurile rusești provoacă pene masive de curent în Ucraina: Zeci de mii de consumatori afectați # BreakingNews
Noaptea trecută, armata rusă a vizat mai multe obiective din infrastructura energetică a Ucrainei, ceea ce a dus la pene de curent prelungite în regiunile Sumî, Harkov, Poltava, Donețk, Cernigov, Dnipropetrovsk, Cerkasî, Zaporojie, Kirovohrad și în capitala Kiev. Alimentarea cu apă a fost întreruptă în multe zone, iar numeroase localități au rămas fără energie electrică … Articolul Atacurile rusești provoacă pene masive de curent în Ucraina: Zeci de mii de consumatori afectați apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Un cetățean irakian, vizat de o hotărâre de arest internațional, a fost extrădat recent în Republica Moldova și plasat în arest preventiv. Autoritățile investighează faptele pentru care este căutat, iar individul urmează să răspundă penal în fața justiției moldovenești. Arestarea face parte din cooperarea dintre instituțiile de drept moldovenești și partenerii internaționali, iar procedura … Articolul Un irakian căutat internațional, extrădat și plasat în arest în Moldova apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Accident la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Grigore Ureche: Detalii și măsuri luate # BreakingNews
Un accident rutier grav s-a produs ieri, 9 octombrie 2025, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Grigore Ureche din sectorul Râșcani al Capitalei. Două autoturisme au fost grav avariate în urma coliziunii, iar una dintre mașini a fost proiectată într-un stâlp de pe acostament. La fața locului au intervenit două echipaje medicale, care au … Articolul Accident la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Grigore Ureche: Detalii și măsuri luate apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Autoritățile belgiene au dejucat o tentativă de atac terorist asupra premierului Bart De Wever, după ce trei tineri au fost arestați în orașul Anvers. Aceștia sunt acuzați de planificarea unui atac jihadist folosind o dronă încărcată cu explozibili. În urma perchezițiilor efectuate în cartierul Deurne, situat la câțiva sute de metri de reședința … Articolul Tentativă de atac terorist asupra premierului Bart De Wever dejucată în Belgia apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un cetățean israelian a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Palanca, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova cu produse injectabile nedeclarate. În valiza acestuia, autoritățile au depistat mai multe fiole și seringi destinate procedurilor cosmetice, care nu erau însoțite de documentația necesară pentru a fi importate legal. Pe numele străinului … Articolul Tentativă de contrabandă la frontieră: Străin cu produse injectabile nedeclarate” apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Accident de lux în Chișinău: Lamborghini Urus distrus într-o coliziune cu un Volkswagen # BreakingNews
Noaptea trecută, în jurul orei 23:51, un accident rutier a avut loc în centrul Chișinăului, la intersecția bulevardelor Traian și Dacia. Un Lamborghini Urus, evaluat la peste 250.000 de euro, s-a ciocnit cu un automobil de marcă Volkswagen. Ambele vehicule au suferit avarii semnificative. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Ofițerul de … Articolul Accident de lux în Chișinău: Lamborghini Urus distrus într-o coliziune cu un Volkswagen apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Un cutremur de magnitudinea 7,5 a lovit coastele sudice ale Filipinelor, provocând panică și determinând autoritățile să emită avertizări de tsunami. Seismul s-a produs în largul regiunii Davao Oriental, în jurul dimineții, la o adâncime estimată de aproximativ 20 km. Populația din zonele costiere a primit instrucțiuni de evacuare către zone mai înalte, iar pescarii … Articolul Seism major zguduie sudul Filipinelor, valuri periculoase prognozate apare prima dată în BreakingNews.
13:10
O femeie în vârstă de 59 de ani a decedat după ce a fost lovită de un automobil BMW X4, într-un accident petrecut ieri-seară în Orhei, pe strada 31 August, în jurul orei 19:41. Victima ar fi traversat strada neregulamentar, în afara trecerii de pietoni, moment în care a fost acroșată de mașină. În urma … Articolul Pieton decedat după ce a fost acroșat de un tânăr la volanul unui BMW apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Infrastructura școlară din Capitală, îmbunătățită: Lucrări ample la Complexul Educațional „Antonin Ursu” # BreakingNews
Primăria Chișinău continuă implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii educaționale din Capitală. Unul dintre obiectivele aflate în proces de renovare este Complexul Educațional „Antonin Ursu”, unde se desfășoară lucrări ample de reabilitare. În prezent, este în curs restaurarea capitală a cantinei (sălii de mese), pentru a crea un spațiu modern, sigur și igienic, destinat servirii … Articolul Infrastructura școlară din Capitală, îmbunătățită: Lucrări ample la Complexul Educațional „Antonin Ursu” apare prima dată în BreakingNews.
12:30
O femeie din Vulcănești a fost găsită fără suflare la domiciliul său, iar primele investigații indică o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon. Autoritățile au intervenit rapid la fața locului, pentru a desfășura cercetări și a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Momentan, casa femeii este verificată pentru sursele potențiale de monoxid de carbon — … Articolul O femeie din Vulcănești a decedat, posibil intoxicată cu monoxid de carbon apare prima dată în BreakingNews.
12:10
În ultimele 24 de ore, la punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova s-au înregistrat 58.863 de traversări, sensul de ieșire din țară depășind intrările. Majoritatea celor care au trecut frontiera au fost cetățeni străini (35.409), în timp ce moldovenii au reprezentat 23.454 dintre traversări. Frontieră cu România a înregistrat cele mai multe … Articolul Flux mare la frontieră: 58.863 de treceri și abateri semnalate apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Mănușă cu droguri găsită lângă un cimitir din Ialoveni: Trei suspecți reținuți pentru trafic # BreakingNews
Trei bărbați, cu vârste de 19, 21 și 43 de ani, au fost reținuți de poliție sub acuzația de trafic ilicit de droguri. Investigațiile au început după ce, la sfârșitul lunii septembrie, doi tineri din Chișinău au fost reținuți, iar de la domiciliul acestora au fost ridicate cantități de canabis, un cântar electronic de înaltă … Articolul Mănușă cu droguri găsită lângă un cimitir din Ialoveni: Trei suspecți reținuți pentru trafic apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Incident la Criuleni: Proprietar își face praf automobilul în fața executorului judecătoresc # BreakingNews
Un bărbat din raionul Criuleni a fost surprins distrugându-și propria mașină în momentul în care un executor judecătoresc a venit să o confişte. Incidentul a avut loc pe 9 octombrie 2025 și a fost confirmat de autoritățile locale. Potrivit informațiilor disponibile, proprietarul automobilului avea o datorie de peste 100.000 de lei pentru neplata pensiei alimentare … Articolul Incident la Criuleni: Proprietar își face praf automobilul în fața executorului judecătoresc apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Coliziune frontală la Glodeni — zeci de minute de operare pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni” # BreakingNews
Un accident rutier grav s-a înregistrat astăzi, în jurul orei 16:15, pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni”, în apropierea satului Iabloana din raionul Glodeni. La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, pompierilor și ambulanţei. Potrivit poliției, o tânără de 21 de ani, la volanul unui Mercedes, a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă. Autovehiculul a intrat … Articolul Coliziune frontală la Glodeni — zeci de minute de operare pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni” apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.