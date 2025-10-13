Schimburi de focuri între Pakistan și Afganistan: 58 de soldați pakistanezi uciși

11:40

Trei bărbați, cu vârste de 19, 21 și 43 de ani, au fost reținuți de poliție sub acuzația de trafic ilicit de droguri. Investigațiile au început după ce, la sfârșitul lunii septembrie, doi tineri din Chișinău au fost reținuți, iar de la domiciliul acestora au fost ridicate cantități de canabis, un cântar electronic de înaltă … Articolul Mănușă cu droguri găsită lângă un cimitir din Ialoveni: Trei suspecți reținuți pentru trafic apare prima dată în BreakingNews.