Schimburi de focuri între Pakistan și Afganistan: 58 de soldați pakistanezi uciși
BreakingNews, 13 octombrie 2025 09:00
Pakistanul și Afganistanul au fost implicate în confruntări militare intense care au dus la moartea a 58 de soldați pakistanezi. În urma violențelor, autoritățile din Islamabad au decis să închidă principalele puncte de trecere a frontierei — Torkham, Chaman și alte zone mai mici precum Kharlachi, Angoor Adda și Ghulam Khan. Potrivit Ministerului Apărării din …
Acum 30 minute
09:00
Pakistanul și Afganistanul au fost implicate în confruntări militare intense care au dus la moartea a 58 de soldați pakistanezi. În urma violențelor, autoritățile din Islamabad au decis să închidă principalele puncte de trecere a frontierei — Torkham, Chaman și alte zone mai mici precum Kharlachi, Angoor Adda și Ghulam Khan. Potrivit Ministerului Apărării din …
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Drum saturat! Stația de taxare Wuzhuang paralizată de traficul de întoarcere a gospodăriilor chinezești # BreakingNews
O aglomerație masivă s-a format la stația de taxare Wuzhuang, una dintre cele mai mari din China, după încheierea sărbătorii naționale care a durat opt zile. Milioane de călători au încercat să revină acasă, ceea ce a dus la un blocaj de trafic de proporții: mai multe zeci de benzi de drum au fost complet …
17:40
În punctul de trecere a frontierei Sculeni, doi cetățeni moldoveni au fost depistaţi la controlul de frontieră cu remorci care purtau numere de înmatriculare false. Fiecare conducea un ansamblu format din autoturism plus remorcă, iar numerele falsificate corespundeau însemnelor autorităţilor din Franţa, respectiv Belgia. Verificările au arătat că remorcile respective nu sunt înmatriculate în …
17:10
Un raport recent arată că peste o treime dintre copiii din Republica Moldova trăiesc în sărăcie absolută, iar aproape una din șase familii se confruntă cu lipsuri extreme. Diferențele dintre mediul rural și cel urban sunt semnificative: aproape jumătate dintre copiii din sate trăiesc sub pragul sărăciei, în timp ce în orașe rata este …
16:40
Atacurile rusești provoacă pene masive de curent în Ucraina: Zeci de mii de consumatori afectați # BreakingNews
Noaptea trecută, armata rusă a vizat mai multe obiective din infrastructura energetică a Ucrainei, ceea ce a dus la pene de curent prelungite în regiunile Sumî, Harkov, Poltava, Donețk, Cernigov, Dnipropetrovsk, Cerkasî, Zaporojie, Kirovohrad și în capitala Kiev. Alimentarea cu apă a fost întreruptă în multe zone, iar numeroase localități au rămas fără energie electrică …
16:10
Un cetățean irakian, vizat de o hotărâre de arest internațional, a fost extrădat recent în Republica Moldova și plasat în arest preventiv. Autoritățile investighează faptele pentru care este căutat, iar individul urmează să răspundă penal în fața justiției moldovenești. Arestarea face parte din cooperarea dintre instituțiile de drept moldovenești și partenerii internaționali, iar procedura …
15:40
Accident la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Grigore Ureche: Detalii și măsuri luate # BreakingNews
Un accident rutier grav s-a produs ieri, 9 octombrie 2025, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Grigore Ureche din sectorul Râșcani al Capitalei. Două autoturisme au fost grav avariate în urma coliziunii, iar una dintre mașini a fost proiectată într-un stâlp de pe acostament. La fața locului au intervenit două echipaje medicale, care au …
15:10
Autoritățile belgiene au dejucat o tentativă de atac terorist asupra premierului Bart De Wever, după ce trei tineri au fost arestați în orașul Anvers. Aceștia sunt acuzați de planificarea unui atac jihadist folosind o dronă încărcată cu explozibili. În urma perchezițiilor efectuate în cartierul Deurne, situat la câțiva sute de metri de reședința …
14:40
Un cetățean israelian a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Palanca, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova cu produse injectabile nedeclarate. În valiza acestuia, autoritățile au depistat mai multe fiole și seringi destinate procedurilor cosmetice, care nu erau însoțite de documentația necesară pentru a fi importate legal. Pe numele străinului …
14:10
Accident de lux în Chișinău: Lamborghini Urus distrus într-o coliziune cu un Volkswagen # BreakingNews
Noaptea trecută, în jurul orei 23:51, un accident rutier a avut loc în centrul Chișinăului, la intersecția bulevardelor Traian și Dacia. Un Lamborghini Urus, evaluat la peste 250.000 de euro, s-a ciocnit cu un automobil de marcă Volkswagen. Ambele vehicule au suferit avarii semnificative. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Ofițerul de …
13:40
Un cutremur de magnitudinea 7,5 a lovit coastele sudice ale Filipinelor, provocând panică și determinând autoritățile să emită avertizări de tsunami. Seismul s-a produs în largul regiunii Davao Oriental, în jurul dimineții, la o adâncere estimată de aproximativ 20 km. Populația din zonele costiere a primit instrucțiuni de evacuare către zone mai înalte, iar pescarii …
13:10
O femeie în vârstă de 59 de ani a decedat după ce a fost lovită de un automobil BMW X4, într-un accident petrecut ieri-seară în Orhei, pe strada 31 August, în jurul orei 19:41. Victima ar fi traversat strada neregulamentar, în afara trecerii de pietoni, moment în care a fost acroșată de mașină. În urma …
12:30
Infrastructura școlară din Capitală, îmbunătățită: Lucrări ample la Complexul Educațional „Antonin Ursu” # BreakingNews
Primăria Chișinău continuă implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii educaționale din Capitală. Unul dintre obiectivele aflate în proces de renovare este Complexul Educațional „Antonin Ursu", unde se desfășoară lucrări ample de reabilitare. În prezent, este în curs restaurarea capitală a cantinei (sălii de mese), pentru a crea un spațiu modern, sigur și igienic, destinat servirii …
12:30
O femeie din Vulcănești a fost găsită fără suflare la domiciliul său, iar primele investigații indică o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon. Autoritățile au intervenit rapid la fața locului, pentru a desfășura cercetări și a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Momentan, casa femeii este verificată pentru sursele potențiale de monoxid de carbon — …
12:10
În ultimele 24 de ore, la punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova s-au înregistrat 58.863 de traversări, sensul de ieșire din țară depășind intrările. Majoritatea celor care au trecut frontiera au fost cetățeni străini (35.409), în timp ce moldovenii au reprezentat 23.454 dintre traversări. Frontieră cu România a înregistrat cele mai multe …
11:40
Mănușă cu droguri găsită lângă un cimitir din Ialoveni: Trei suspecți reținuți pentru trafic # BreakingNews
Trei bărbați, cu vârste de 19, 21 și 43 de ani, au fost reținuți de poliție sub acuzația de trafic ilicit de droguri. Investigațiile au început după ce, la sfârșitul lunii septembrie, doi tineri din Chișinău au fost reținuți, iar de la domiciliul acestora au fost ridicate cantități de canabis, un cântar electronic de înaltă …
11:10
Incident la Criuleni: Proprietar își face praf automobilul în fața executorului judecătoresc # BreakingNews
Un bărbat din raionul Criuleni a fost surprins distrugându-și propria mașină în momentul în care un executor judecătoresc a venit să o confişte. Incidentul a avut loc pe 9 octombrie 2025 și a fost confirmat de autoritățile locale. Potrivit informațiilor disponibile, proprietarul automobilului avea o datorie de peste 100.000 de lei pentru neplata pensiei alimentare …
10:40
Coliziune frontală la Glodeni — zeci de minute de operare pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni” # BreakingNews
Un accident rutier grav s-a înregistrat astăzi, în jurul orei 16:15, pe traseul R-15 „Bălți–Glodeni", în apropierea satului Iabloana din raionul Glodeni. La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, pompierilor și ambulanţei. Potrivit poliției, o tânără de 21 de ani, la volanul unui Mercedes, a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă. Autovehiculul a intrat …
10:10
ANI impune amendă unei directoare care a omis rapoartele de avere în perioada 2017-2024 # BreakingNews
O directoare de grădiniță din Rezina nu și-a îndeplinit obligația legală de a depune declarațiile de avere și interese personale timp de opt ani. Este vorba de Nina Botnarencu, directoarea Grădiniței-creșă nr. 1 „Leagănul Copilăriei". Din 2015 până în 2021 a asigurat interimatul, iar din 2023 până în prezent deține oficial funcția. Ultima declarație depusă …
09:40
O femeie în vârstă de 60 de ani a decedat luni, după ce a vizitat atracţia „Haunted Mansion" de la Disneyland, care în prezent are tema „The Nightmare Before Christmas". După ce a ieșit din atracţie, femeia nu a mai reacţionat. Personalul de securitate i-a acordat primul ajutor, iar paramedicii au transportat-o la un spital …
09:10
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează publicul asupra unei proliferări de scheme frauduloase de investiții online, operate de platforme dubioase. „Experți" falși contactează persoane prin aplicații de mesagerie precum WhatsApp, Telegram sau Viber, creând grupuri de „investiții" conduse de pretinși „mentori" sau „experți crypto". Metoda folosită include promisiuni de câștiguri rapide și substanțiale, …
9 octombrie 2025
18:10
La Căușeni, un tânăr motociclist de 17 ani a fost rănit într-un accident rutier, după ce vehiculul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un alt autovehicul. Evenimentul s-a petrecut în cursul zilei. La fața locului au intervenit brigăzile medicale și poliția pentru a acorda asistență victimei și a documenta circumstanțele producerii accidentului. …
17:40
Un fenomen ecologic alarmant a fost semnalat recent în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi": râul Răut a fost contaminat cu deșeuri de origine necunoscută, iar fauna acvatică — pești, raci și amfibieni — a început să fie afectată și găsită moartă pe suprafața apei. Instituțiile de mediu, împreună cu Direcția Biodiversitate și Patrimoniu Natural, …
17:10
Un control vamal efectuat la punctul de trecere a frontierei Costești a scos la iveală un lot de preparate injectabile și medicamente transportate într-un autocar, fără a fi declarate autorităților. Autocarul efectua o rută neregulată și transporta pasageri, dar și transmisiuni neînsoțite. Autoritățile au identificat bunurile în compartimentul bagajelor și le-au ridicat pentru expertiză. …
16:40
Municipiul Chișinău se află de zece luni fără un buget aprobat pentru anul 2025, iar consilierii fracțiunii PAS din Consiliul Municipal solicită convocarea urgentă a unei ședințe extraordinare a CMC. Aceștia argumentează că funcționarea pe bază de alocări provizorii nu oferă predictibilitate și blochează proiectele de infrastructură, investițiile și transparența în cheltuirea banului public. …
16:10
Chișinăul îmbracă haine de sărbătoare pe 14 octombrie, de Hramul Orașului. Ziua va începe cu o liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului" și va continua cu târguri a meșterilor populari și a producătorilor autohtoni, bucătărie tradițională, expoziții și activități pentru toată familia. Seara va culmina cu un spectacol muzical în Piața Marii Adunări Naționale. În …
16:10
Inspectoratul de Poliție Nisporeni solicită sprijinul populației pentru găsirea lui Damian Nicolae, cunoscut în localitate sub numele de „Colea", în vârstă de 45 de ani, domiciliat în satul Boldurești, raionul Nisporeni. La data de 4 octombrie 2025, în jurul orei 10:30, acesta a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută și nu a mai …
16:10
Un accident rutier a avut loc miercuri, 8 octombrie 2025, în localitatea Dumbrava, Chișinău, când un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un magazin de flori. Impactul a fost suficient de puternic pentru a sparge geamurile vitrinei din sticlă. Imaginile video surprinse de trecători s-au răspândit rapid pe rețelele sociale. Deocamdată, …
16:10
În urma unor controale efectuate de echipele mobile ale Serviciului Vamal în regiunea
16:10
Mihail Sufutinski, celebrul cântăreț rus, a fost diagnosticat cu o tumoră și a fost operat de urgență. În prezent, starea sa de sănătate este stabilă, iar familia și echipa sa medicală solicită respectarea intimității în această perioadă delicată. Mihail Sufutinski este un artist de renume, cunoscut pentru melodiile sale din genul chanson rus. De-a … Articolul Starea lui Mihail Sufutinski este stabilă după intervenția chirurgicală de urgență apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Un bărbat din Soroca a fost condamnat pentru escrocherie după ce a încheiat contracte fictive pentru furnizarea energiei electrice, însușindu-și ilegal bani de la consumatori. În perioada în care ocupa funcția de energetician-șef la o companie locală, acesta a colectat sume în numerar pentru consumul de energie electrică, fără a le reflecta în contabilitatea oficială. … Articolul Fost energetician-șef din Soroca, condamnat pentru înșelăciune cu contracte false apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat public că va candida la alegerile parlamentare cu o „echipă de oameni pregătiți”, dar a subliniat că nu intenționează să părăsească funcția de edil. El a mulțumit cetățenilor pentru votul acordat în ambele mandate și a criticat dur campania politică actuală, pe care o consideră menită să-i … Articolul Primarul Capitalei candidează la alegerile parlamentare cu o nouă echipă apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Un șofer din raionul Soroca a fost condamnat după ce a încercat să mituiască agenții de patrulare pentru a evita sancțiunea contravențională. Incidentul a avut loc pe 11 aprilie 2025, pe traseul R-14. Conducătorul auto a fost oprit pentru încălcarea regulilor de circulație și a recunoscut că acumulase deja 14 puncte de penalizare, riscând o … Articolul Șofer din Soroca amendat după ce a încercat să mituiască polițiștii apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Veste importantă pentru comuna Călugăr: Primăria a semnat finanțarea pentru apeducte în satele Călugăr și Frumușica # BreakingNews
Primarul comunei Călugăr, Ina Harea, a anunțat semnarea contractului de finanțare cu Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de apeduct din satul Călugăr. În același timp, proiectul de alimentare cu apă al satului Frumușica a fost inclus oficial la finanțare. „Odată cu semnarea contractului de finanțare pentru a … Articolul Veste importantă pentru comuna Călugăr: Primăria a semnat finanțarea pentru apeducte în satele Călugăr și Frumușica apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Un bărbat a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău după ce a încercat să fure din bagajele unui pasager. Incidentul a fost semnalat de personalul aeroportului, iar suspectul a fost prins în flagrant în timp ce încerca să sustragă bunurile. Forțele de ordine au intervenit imediat, ridicând bărbatul pentru audieri. Acesta urmează să … Articolul Incident la Aeroportul Chișinău: Hoț prins în flagrant încercând să fure din bagaje apare prima dată în BreakingNews.
8 octombrie 2025
18:10
Contrabandă dejucată: peste 300 de pachete de țigări descoperite în bagajele a doi călători # BreakingNews
La Aeroportul Internațional Chișinău, autoritățile au dejucat două tentative de transport ilegal de produse din tutun. Cazurile au fost descoperite în bagajele de cală ale a doi pasageri care au ales coridorul verde („nimic de declarat”) Primul pasager, o femeie de 57 de ani, de cetățenie română, a fost depistat cu 170 de pachete de … Articolul Contrabandă dejucată: peste 300 de pachete de țigări descoperite în bagajele a doi călători apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Doi soți din Rusia, Anton și Svetlana Petrenko, au fost condamnați de Tribunalul districtual Slavianski din regiunea Krasnodar la amenzi de câte 30.000 de ruble fiecare, totalizând 60.000 de ruble, pentru că au cântat cântece în limba ucraineană la o petrecere privată din 8 august 2025. Aceștia au fost acuzați de „discreditarea” armatei ruse, conform … Articolul Soți din Rusia condamnați pentru cântarea unui cântec în limba ucraineană apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Patru muncitori au murit după prăbușirea unei clădiri în renovare în centrul Madridului. Incidentul a avut loc pe 7 octombrie 2025, când etajul superior al unei clădiri de șase etaje s-a prăbușit, provocând un efect de „pancaking” care a dus la colapsul etajelor inferioare. Fațada clădirii a rămas intactă, împiedicând majoritatea dărâmăturilor să ajungă pe … Articolul Tragedie în Madrid: Clădire în renovare se prăbușește, patru victime confirmate apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Un accident rutier în lanț a avut loc astăzi pe strada Nicolae Milescu Spătaru, în sectorul Ciocana al capitalei, implicând patru automobile grav avariate. Conform investigațiilor preliminare, un șofer de 28 de ani, care conducea un Volkswagen, ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de un Toyota parcat pe marginea drumului. Impactul a … Articolul Șofer derapează și provoacă coliziune multiplă pe strada Milescu Spătaru apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Gimnaziul Singureni: Elevi învață în condiții dificile din cauza infiltrațiilor de apă # BreakingNews
La Gimnaziul din satul Singureni, raionul Râșcani, ploile abundente din ultimele zile au transformat procesul de învățământ într-o provocare. Deși lucrările de reparație a acoperișului sunt în desfășurare, apa s-a infiltrat în podul instituției, iar pereții și tavanele mai multor clase s-au umezit. Elevii continuă să vină la ore, însă cadrele didactice se plâng că … Articolul Gimnaziul Singureni: Elevi învață în condiții dificile din cauza infiltrațiilor de apă apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Florești: Coliziune între trei vehicule, inclusiv o mașină de Poliție; două persoane rănite # BreakingNews
În după-amiaza zilei de ieri, în jurul orei 14:00, a avut loc un accident rutier în lanț în localitatea Ghindești, raionul Florești. Incidentul a implicat trei vehicule: un KIA, o Dacia Logan aparținând Inspectoratului de Poliție și un Toyota. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul automobilului KIA, un bărbat de 38 de ani, ar fi pierdut controlul … Articolul Florești: Coliziune între trei vehicule, inclusiv o mașină de Poliție; două persoane rănite apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Chișinăul devine capitala comediei: începe Festivalul Internațional de Teatru „FESTIS” 2025 # BreakingNews
Primăria Municipiului Chișinău susține și în acest an tradiția teatrului, participând la deschiderea Festivalului Internațional de Teatru de Comedie „FESTIS” 2025, organizat de Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”. În perioada 7–19 octombrie 2025, scena Teatrului „Satiricus” va reuni artiști, regizori și iubitori de teatru din Republica Moldova, România, Georgia, Italia, Polonia și Ungaria. În … Articolul Chișinăul devine capitala comediei: începe Festivalul Internațional de Teatru „FESTIS” 2025 apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Tragedie evitată în Argeș: un bărbat și o fetiță salvați de pe plafonul unei mașini scufundate într-un canal # BreakingNews
Un incident dramatic a avut loc în comuna Băiculești, județul Argeș, unde un bărbat în vârstă de 76 de ani și o fetiță de 10 ani au fost salvați de pe plafonul unei mașini care a căzut într-un canal de fugă. Șoferul a pierdut controlul vehiculului în timp ce încerca să facă o manevră de … Articolul Tragedie evitată în Argeș: un bărbat și o fetiță salvați de pe plafonul unei mașini scufundate într-un canal apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Chișinăul sărbătorește Hramul orașului pe 14 octombrie: expoziții, târguri și concert în PMAN # BreakingNews
Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei și oaspeții sunt invitați să celebreze Hramul Chișinăului – o zi dedicată istoriei, culturii și tradițiilor locale. Primarul general Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău a pregătit și în acest an un program amplu de evenimente: expoziții, târguri ale meșterilor populari și producătorilor autohtoni, degustări de bucate tradiționale și … Articolul Chișinăul sărbătorește Hramul orașului pe 14 octombrie: expoziții, târguri și concert în PMAN apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Municipalitatea modernizează infrastructura educațională: Lucrări la Gimnaziul Nr. 53 # BreakingNews
Continuăm investițiile în infrastructura educațională a Capitalei. În prezent, în incinta Gimnaziului Nr. 53 din sectorul Centru se desfășoară lucrări de renovare a holului de la etajul I. Lucrările vizează reabilitarea completă a spațiului de acces în instituție, pentru a oferi elevilor, cadrelor didactice și vizitatorilor un mediu modern, primitor și sigur. Proiectul este realizat … Articolul Municipalitatea modernizează infrastructura educațională: Lucrări la Gimnaziul Nr. 53 apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Mii de gospodării vor beneficia de infrastructură modernă de apă și canalizare în suburbii # BreakingNews
Un proiect intercomunitar cu impact major pentru bunăstarea locuitorilor din suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești se află în ultima etapă de implementare. Stația regională de pompare cu rețele de canalizare este un proiect amplu, inițiat în anul 2020, construit cu contribuția locală și a mai multor parteneri de dezvoltare.Primăria municipiului Chișinău susține, de la început, … Articolul Mii de gospodării vor beneficia de infrastructură modernă de apă și canalizare în suburbii apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Conflict violent în urma consumului de alcool – victima moare după ce a fost bătută de prietenul de pahar # BreakingNews
Un bărbat a decedat după ce a fost agresat fizic de către un coleg cu care consumase alcool. Incidentul s-a petrecut într-o locuință, unde întâlnirea dintre cei doi a degenerat într-o ceartă, urmată de un atac cu violență. Victima a suferit mai multe lovituri, în special în zona capului, care i-au fost fatale. La sesizarea … Articolul Conflict violent în urma consumului de alcool – victima moare după ce a fost bătută de prietenul de pahar apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Un accident rutier s-a produs noaptea trecută la intersecția străzilor Paris și Alba Iulia din sectorul Buiucani al capitalei. În urma coliziunii dintre două automobile, tensiunile au escaladat rapid, iar șoferii implicați s-au luat la bătaie chiar în mijlocul străzii. Scandalul a fost observat de trecători, care au alertat poliția. Echipajul ajuns la fața locului … Articolul Coliziune în sectorul Buiucani urmată de scandal între șoferi în stradă apare prima dată în BreakingNews.
13:10
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 52.981 de traversări ale frontierei de stat în punctele de trecere din Republica Moldova. Au fost refuzați la intrare 21 de cetățeni străini. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 18.075 traversări PTF Leușeni – 5.972 traversări PTF Sculeni – 4.949 traversări … Articolul Trafic intens la frontieră: peste 52.900 de traversări într-o singură zi apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Chișinău – Un șofer a fost sancționat de Poliția Națională după ce a efectuat o depășire periculoasă în proximitatea unei treceri de pietoni și nu a acordat prioritate unui pieton care traversa regulamentar. Incidentul a fost surprins într-un film video distribuit în spațiul public. Autorităţile au identificat conducătorul auto în urma investigațiilor și au aplicat … Articolul Depășire riscantă pe trecerea de pietoni: conducător auto amendat apare prima dată în BreakingNews.
