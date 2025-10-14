Explozie într-o casă din Italia. Trei polițiști au decedat, alte 13 persoane au fost rănite

12:00

De la un mic târg așezat pe malurile râului Bâc până la metropola de astăzi, Chișinăul poartă urmele tuturor epocilor, de la urmele comunităților preistorice și perioada medievală, până la amprentele țariste, interbelice, sovietice și independente. Invitat în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1, istoricul Sergiu Musteață a vorbit despre originile și evoluția capitalei, precizând că „dacă e să vorbim de istoria Chișinăului, bineînțeles că este una foarte bogată și diversă. Din păcate, nu atât de bine cunoscută, atât de locuitorii capitalei, cât și de ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova”.