Economistul Jeffrey Sachs, susținător al inițiativei „O centură, un drum”

Noi.md, 13 octombrie 2025 23:00
Profesorul Jeffrey Sachs, economist la Universitatea Columbia din Statele Unite, a declarat recent, într-un interviu în exclusivitate acordat programului High-Level Interview al China Media Group, că este un admirator al inițiativei „O centură, un drum”.Motivul său este sincer și rațional: în calitate de economist, Sachs consideră că schimburile comerciale reprezintă „adevăratul mecanism al cî
Acum 30 minute
23:00
Un bărbat care căuta rîme la casa sa de vacanță din apropierea orașului Stockholm a descoperit o comoară colosală, care conținea 20.000 de monede de argint din Evul Mediu timpuriu.Bărbatul a anunțat despre descoperire autoritățile locale, iar acum arheologii studiază comoara. „Este una dintre cele mai mari comori de argint din Evul Mediu timpuriu descoperite în Suedia”, a comentat Sofia Anders
23:00
Acum o oră
22:30
O familie din New Orleans își curăța grădina acoperită de buruieni și a descoperit o placă misterioasă de marmură cu inscripții în limba latină. Aceasta s-a dovedit a fi o piatră funerară din perioada Imperiului Roman.„Faptul că pe placă era o inscripție în latină ne-a făcut să ne gîndim”, spune antropologul de la Universitatea Tulane, Daniella Santoro, scrie Independent.Experta a luat l
22:30
Wang Yi a prezentat poziția Chinei cu privire la acordul de încetare a focului între Israel și Hamas # Noi.md
Wang Yi, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și ministru al Afacerilor Externe din China, a susținut o conferință de presă comună, în10 octombrie, cu Ignazio Cassis, consilier federal și ministru al Afacerilor Externe al Elveției, la Bellinzona. În cadrul întâlnirii, Wang Yi a prezentat poziția Chinei privind acordul de încetare a focului și schimbul
Acum 2 ore
22:00
Организаторы конкурса «Евровидение» больше не будут проводить онлайн-заседание в ноябре, на котором планировалось обсудить участие Израиля в конкурсе.Об этом в понедельник сообщила Европейская вещательная корпорация (EBU), ссылаясь на «развитие событий на Ближнем Востоке», передаёт Reuters. Предположительно, речь идёт о прекращении огня в Газе.Австрия призвала страны-участницы не бойкотиро
22:00
S-a stins din viață Vladimir Cantor – Artist al Poporului, pictor scenograf-șef al Teatrului Republican de Păpuși „Licurici” # Noi.md
Ministerul Culturii anunță cu profundă tristețe trecerea în eternitate a Maestrului Vladimir CANTOR, pictor scenograf-șef al Teatrului Republican de Păpuși „Licurici”, personalitate marcantă a artei scenografice din Republica Moldova.Artist cu o carieră impresionantă, Vladimir Cantor a modernizat arta scenografiei păpușărești și a inspirat generații întregi de creatori.Din 1972 și pînă î
22:00
Organizatorii Eurovision nu se vor mai întîlni online în noiembrie pentru a vota participarea Israelului la concurs, în urma „evoluțiilor” din Orientul Mijlociu, a anunțat luni Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), făcînd aparent referire la încetarea focului din Gaza, potrivit Reuters.Austria a făcut apel la țările participante să nu boicoteze concursul de anul viitor – care urme
22:00
Un nou studiu a arătat că pădurile tropicale din întreaga lume întineresc treptat, ceea ce reprezintă o amenințare serioasă pentru climă.Structura de vîrstă a pădurilor se modifică din cauza pierderii copacilor bătrîni, care sunt înlocuiți cu copaci tineri, mai puțin eficienți în acumularea de carbon.{{841557}}Potrivit estimărilor oamenilor de știință, pădurile tropicale pierd anual aproxi
22:00
Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie. Primul fost președinte al unei țări din UE care ajunge la închisoare # Noi.md
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost informat luni de procurorii francezi că trebuie să se prezinte la închisoarea La Santé din Paris pe 21 octombrie, pentru a începe executarea pedepsei de cinci ani de detenție, dintre care doi cu executare, transmite France24.Sarkozy, în vîrstă de 70 de ani, a fost condamnat la sfîrșitul lunii septembrie pentru acceptare ilegală de fonduri din pa
21:30
Fotbalul, o geografie a emoțiilor. Ce echipe s-au calificat deja în faza finală a Cupei Mondiale din 2026 # Noi.md
Fotbalul nu este doar un joc, ci și o hartă a speranțelor umane.{{841789}} Fiecare meci de calificare este ca un mic stat: cu propria dramă, propria credință, propriii eroi.Și în timp ce lumea încă se ceartă unde sînt limitele posibilului, douăzeci și una de echipe au dovedit deja că viitorul a sosit. Pe scurt, în doar cîteva cuvinte, despre fiecare dintre echipe și liderii lor – în anal
21:30
Premierul Li Qiang: China este pregătită să exploreze potențialul de cooperare practică cu RPDC # Noi.md
Premierul chinez Li Qiang a declarat sâmbătă că China este dispusă să colaboreze cu Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) pentru a explora potențialul de cooperare practică și pentru a oferi un impuls suplimentar dezvoltării și construcției celor două țări.Declarațiile au fost făcute în cadrul întâlnirii sale cu Pak Thae Song, premierul cabinetului RPDC și membru al prezidiului Biroului
Acum 4 ore
21:00
Mesageria WhatsApp a început să lanseze printre beta-testerii iOS o nouă funcție care le va oferi utilizatorilor un control mai mare asupra descărcării automate a fișierelor media. Actualizarea este disponibilă în versiunea beta cu numărul de compilare 25.29.10.71.Inovația permite utilizatorilor să aleagă calitatea dorită pentru fotografiile și videoclipurile descărcate automat. Această opțiun
21:00
Elevii care urmează programul de învățămînt dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică vor beneficia de un nou spațiu modern, amenajat special pentru a-i sprijini în procesul educațional și a îmbunătăți condițiile de trai ale elevilor. Etajul 4 al căminului nr. 1 a fost complet renovat și dotat cu mobilier nou și echipamente necesare, oferind un mediu confortabil și sigur pentru
20:30
Echipa Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 a desfășurat recent vizite informative în instituțiile de învățămînt din comunele Condrătești, Hîrcești și Sinești, raionul Ungheni.Scopul acestor vizite a fost informarea și educarea elevilor cu privire la apelarea corectă a numărului de urgență 112, precum și creșterea nivelului de conștientizare privind folosirea responsabilă
20:30
Chișinăul modernizează sistemul de iluminat public: lucrări ample în toate sectoarele și suburbii # Noi.md
În perioada 3–9 octombrie, echipele Întreprinderii Municipale REI „Lumteh” au efectuat lucrări planificate de întreținere și modernizare a sistemului de iluminat public în toate sectoarele Capitalei și în localitățile din suburbii. Scopul intervențiilor a fost asigurarea unei funcționări stabile, eficiente energetic și sigure a rețelelor, transmite Noi.md.Potrivit Primăriei municipiului Chișin
20:00
Norvegia se confruntă cu o lipsă de locuri în închisori din cauza închiderii acestora și a problemelor cu personalul. În prezent, nu ajung 560 de locuri.În Oslo, Sarpsborg și Drammen au fost închise trei închisori din cauza problemelor legate de siguranța împotriva incendiilor.{{837742}}În același timp, angajații instituțiilor penitenciare au fost transferați în alte instituții ale țării,
20:00
Miercuri, cabinetul de miniștri urmează să adopte o hotărâre privind aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic raional și interraional, care va intra în vigoare la 1 martie 2026. Documentul stabilește reguli unice pentru modul în care vor fi calculate, aprobate și aplicate tarifele, având scopul de a crea un sistem transp
19:30
Conflict major între Regia "Apă-Canal Soroca" și Consiliul Municipal: Se cer despăgubiri de milioane de lei # Noi.md
Un litigiu de proporții dintre Regia Apă-Canal Soroca și Consiliul Municipal Soroca s-a încheiat cu respingerea cererii de chemare în judecată.Instanța a decis că societatea nu a adus suficiente probe care să justifice pretențiile financiare de peste 31 de milioane de lei.Anterior, Judecătoria Soroca, sediul central, a pronunțat hotărîrea în dosarul intentat de Regia Apă-Canal Soroca împot
19:30
La data de 10 octombrie, în instituțiile educaționale din Chișinău sînt integrați 2.257 de copii refugiați din Ucraina, dintre care 1.774 de elevi în învățămîntul general și 483 în învățămîntul preșcolar. {{841088}}În 56 de școli și licee învață: • clasele I–IV – 852 elevi (406 fete, 446 băieți)• clasele V–IX – 797 elevi (378 fete, 419 băieți)• clasele X–XII – 125 elevi (61
Acum 6 ore
19:00
Messi a aprins lumina. Cum Leo a organizat un spectacol în Miami și a reamintit cine este șeful în fotbal # Noi.md
Messi dirijează din nou timpul. Două goluri și o pasă decisivă – și tot Miami-ul aplaudă în picioare.El a ales nu echipa națională, dar jocul.{{841676}}Și în aceeași seară – a dovedit din nou că teatrul său nu are limite. Lionel Messi a ratat meciul amical pentru Argentina, dar a ieșit pe teren pentru Inter Miami a doua zi – și a transformat o seară obișnuită din MLS în premiera sezo
18:30
O tentativă de scoatere ilicită din țară a unui lot de țigarete a fost contracarată de polițiștii de frontieră în comun cu funcționării vamali, notează Noi.md.În seara zilei de 9 octombrie curent, în punctul de trecere a frontierei Ungheni (feroviar), pentru efectuarea formalităților de ieșire din Republica Moldova s-a prezentat trenul internațional „Chișinău–București”.{{841117}}În urma c
18:30
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că decizia de a relua negocierile cu Washingtonul ar fi cea mai bună opțiune pentru Iran.Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, în timpul discursului său în Knesset (parlamentul Israelului), Trump și-a exprimat convingerea că Teheranul „dorește să încheie un acord” privind programul său nuclear.{{842014}}„Vom vedea dacă se poate face ceva în această
18:30
Prima ediție a Cupei Sindlex la volei: competiția care a unit structurile MAI pe terenul de joc # Noi.md
La 11 octombrie 2025, s-a desfășurat prima ediție a Cupei Federației Sindlex la volei, un eveniment sportiv dedicat angajaților din structurile Ministerului Afacerilor Interne, care a adunat 11 echipe reprezentînd șase sindicate afiliate – „Demnitate”, „Sindmai”, „Viitorul”, „Frontiera”, „Gardianul” și „Salvatorul”, transmite Noi.md.Rezultatele competiției au confirmat nivelul înalt de pregăti
18:00
Vineri, 17 octombrie, Biroul Național de Statistică (BNS) organizează Ziua Ușilor Deschise, în contextul Zilei Mondiale a Statisticii și a Zilei Statisticianului. Sloganul din acest an este „Statistici și date de calitate pentru fiecare”, transmite Noi.md.Vizitatorii vor putea afla mai multe despre activitatea BNS, vor fi ghidați de experți și managementul instituției și vor primi răspunsuri l
18:00
Mărimea unității convenționale în baza căreia se stabilesc taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și spezele procedurii de executare va fi ajustată etapizat, urmînd să ajungă la 50 de lei începînd cu anul 2028.Totodată, începînd cu această dată, valoarea unității convenționale va putea fi modificată o dată la trei ani, în funcție de rata inflației și de impactul acesteia as
18:00
Ce sumă a colectat Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național într-o singură săptămînă # Noi.md
În perioada 6–10 octombrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat încasări de circa 1 miliard de lei la Bugetul public național, potrivit datelor operative publicate de instituție.Autoritatea fiscală menționează că pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, una dintre metodele utilizate fiind vizita fiscală. În această perioadă, inspectorii SFS au
17:30
Analistul politic Victor Nichituș a comentat anunțul privind plecarea lui Dorin Recean din postul de Prim-ministru al Moldovei, menționînd că acest lucru ar sugera o perioadă dificilă pentru Republica Moldova, în special pe plan economic, transmite Noi.md.„Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, alături de actualul premier Dorin Recean, a anunțat că, în urma unor consultăr
17:30
Sportivii moldoveni au fost desemnați laureați ai uneia dintre cele mai prestigioase distincții ale țării – Premiul Național 2025.Printre laureați se numără judocanul Denis Vieru, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, și antrenorul echipei naționale de judo, Valeriu Dumitrică, relatează Media Sport.„Este dovada a două decenii de muncă. Mulțumesc echipei mele și tuturor celo
Acum 8 ore
17:00
Chișinăul prin artă și emoție: Muzeul de Istorie invită locuitorii să sărbătorească Hramul orașului # Noi.md
De Hramul orașului nostru, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău vă invită să descoperiți Chișinăul prin ochii artiștilor, în ritmul amintirilor și în culorile unor colecții vii de povești.Evenimentul va avea loc pe 14 octombrie 2025, la ora 16:00, în incinta Turnului de Apă, pe strada Alexei Mateevici 60A.Intrarea este liberă.Expoziția personală „EUL DIN NOI” – Ala Lupu-LeancăO co
17:00
În contextul sărbătorii Hramului Chișinăului, marcat la 14 octombrie, Poliția Națională anunță instituirea unor restricții temporare de circulație în centrul capitalei, transmite Noi.md.Astfel, traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, pe segmentul cuprins între străzile Vasile Alecsandri și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, va fi suspendat începînd de luni, 13 octombrie, ora
17:00
Aleea pietonală de pe strada Grigore Vieru, din centrul capitalei, a fost renovată în cadrul unui proiect demarat în anul 2022.După cum trasmite Noi.md cu referire la Realitatea, aici au fost executate mai multe lucrări importante: lărgirea și pavarea aleii, a fost reabilitat spațiul verde, fiind plantate mai multe specii de arbuști și flori, și au fost instalate bănci moderne. A fost montat ș
17:00
Vorbind în Knesset, înaintea discursului președintelui american Donald Trump, premierul Benjamin Netanyahu i-a spus acestuia, în ebraică, faptul că va rămîne în în istoria poporului israelian.Netanyahu afirmă că Trump este cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată și spune că numele lui Trump va fi gravat în istoria omenirii.Benjamin Netanyahu s-a adresat parlamentului israeli
16:30
În perioada 6 -12 octombrie 2025, Regia „Exdrupo” a Primăriei Chișinău a realizat mai multe lucrări de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere municipale, notează Noi.md.Din cauza ploilor care au căzut în continuu pe parcursul săptămîni trecute, operatorul municipal și-a concentrat eforturile pe lucrările de salubrizare și prevenire a acumulării apelor meteorice în zona drumului,
16:30
50 kg de tutun de narghilea, tăinuite într-un mijloc de transport, au fost găsite la vama Leușeni, notează Noi.md.Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Leușeni, după ce au supus verificărilor un microbuz ce se deplasa din Estonia.{{840655}}Șoferul, un cetățean moldovean în vîrstă de 22 de ani, a comunicat că transportă doar bunuri de uz personal.În baza analizei de ris
16:30
Două vieți au fost salvate în mod remarcabil de către echipa de asistență medicală urgentă specializată Terapie Intensivă Mobilă (TIM) a Substației de Asistență Medicală Urgentă Bălți, în urma unor intervenții de resuscitare cardio-respiratorie reușite, efectuate în aceeași zi, notează Noi.md.Primul caz a avut loc în dimineața zilei de 11 octombrie, la ora 10:51, cînd a fost recepționat un ape
16:00
Captură record de țigări la Leușeni-Albița. Printre cei vizați – un cunoscut antreprenor din Chișinău # Noi.md
Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au descoperit o cantitate impresionantă de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion, în punctul de trecere Leușeni-Albița. În urma verificărilor, autoritățile au confiscat 991 300 de țigări fără acte de proveniență, iar doi bărbați, cu vîrste de 39 și 43 d
16:00
Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel 2025 economiștilor Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, „pentru contribuțiile lor la explicarea creșterii economice bazate pe inovare”.Jumătate din premiu îi revine lui Joel Mokyr (Northwestern University, SUA), pentru identificarea condițiilor care fac po
16:00
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a aprobat unele particularități de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, notează Noi.md.Astfel, alegătorii, care au atins vîrsta de 18 ani după data de 16 august 2025 și au obținut pentru prima dată cartea de identitate, dar nu se regăsesc în lista electorală de bază a secției de votare conform
16:00
128 din 130 de instituții educaționale din municipiul Chișinău sînt deja conectate la agentul termoelectric.Despre acest lucru a comunicat Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de astăzi.{{841721}}În suburbii, 23 din 27 de instituții preșcolare sînt conectate.În context, Primăria Chișinău pr
15:30
Agenția de Mediu a venit cu un comentariu privind cariera de nisip și nisip - prundiș din satul Coșnița, r-nul Dubăsari, notează Noi.md.Astfel, agentul economic a obținut toate autorizatiile necesare pentru a putea începe activitatea planificată „Exploatarea zăcămîntului de nisip și nisip - prundiș „Coșnița II” și recultivarea sectorului de exploatare din extravilanul s. Coșnița, r-nul Dubăsar
15:30
Miercuri, 15 octombrie, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) va dezbate pentru a opta oară proiectul bugetului pentru anul 2025. Primarul general, Ion Ceban, a subliniat că, în ciuda încercărilor de a bloca activitatea Primăriei, activitatea instituției se desfășoară normal, iar proiectele și programele municipale sînt implementate conform planului, transmite Noi.md.„În pofida tuturor intențiilo
Acum 12 ore
15:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că va continua să își îndeplinească atribuțiile pentru a asigura stabilitatea în țară.Potrivit „Европейская правда”, Macron a făcut această declarație la sosirea în Egipt, fiind citat de Reuters.{{841728}}Astfel, Macron a ignorat îndemnurile opoziției la demisie pe fondul crizei politice cu care se confruntă Franța în ultima perioadă.
15:00
O investigație privind gazul pentru Transnistria: ce ascund firmele europene și cine plătește tarifele majorate # Noi.md
O investigație a portalului românesc Știri pe Surse dezvăluie o schemă privind aprovizionarea cu gaz a Transnistriei, chiar în pragul pregătirilor Moldovei pentru sezonul rece.. În timp ce autoritățile vorbesc despre independență energetică față de Moscova, realitatea arată altfel: gazul livrat regiunii transnitrene prin Moldovagaz este „european” doar pe hîrtie, iar compania selectată de autorită
15:00
Două trenuri s-au ciocnit luni în estul Slovaciei, în apropierea satului Jablonov nad Turnou, provocînd deraieri și rănirea a cel puțin 20 de persoane.Potrivit poliției, în cele două trenuri se aflau 80 de pasageri.{{839568}}Din imaginile publicate de autorități pe rețelele de socializare, se pot observa vagoane avariate, dar și o locomotivă deraiată.Serviciile de intervenție au transm
15:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că planul de pace propus de el pentru Gaza ar putea deveni „cea mai mare realizare” a carierei sale politice.Președintele american a făcut această declarație într-un comentariu telefonic pentru Axios, relatează „Европейская правда”.{{841876}}În special, Trump a spus că planul de pace pentru Gaza „poate deveni cea mai mare realizare la care am part
14:30
Ambasada Republicii Moldova la Atena informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanșarea unei greve naționale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar și maritim, notează Noi.md."Recomandăm cetăţenilor Repun
14:30
Captură record de țigări la Leușeni-Albița: aproape un milion de pachete confiscate, doi bănuiți reținuți # Noi.md
Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au reușit să descopere o cantitate impresionantă de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la punctul de trecere Leușeni-Albița. În urma verificărilor, au fost confiscate 991 300 de țigări fără documente de însoțire, iar doi bărbați, cu vîrste de 39 și 43 de
14:00
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu o reacție privind taxa de salubrizare, menționînd că locuitorii capitalei au achitat deja această taxă, iar modificările introduse de guvern creează confuzie și nedreptate.{{839550}}Taxa de salubrizare a fost plătită, iar modificările făcute de guvernare creează doar confuzie și nedreptate. Miercuri voi insista ca toți consilieri
14:00
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Republica Moldova, notează Noi.md.Vicotira Rotaru a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vîrstă juniori.Sportiva a intrat în posesia medaliei de bronz la proba împins culcat. Un alt reprezentant al țării noastre, Mihail Blănaru, s-a situat pe locul V, la categoria ma
14:00
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat cincisprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost înregistrate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 5 cazuri; PTF „Sculeni” – 2 cazuri;
