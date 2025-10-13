11:00

Aproximativ 12% dintre cele peste 10.000 de specii de păsări de pe glob sînt în pericol de dispariție în acest secol, notează Noi.md.Păsările migratoare nu cunosc granițe – ele unesc continente și ecosisteme, dar, din păcate, sînt din ce în ce mai amenințate de pierderea habitatelor, poluare și schimbările climatice.Conservarea biodiversității este o responsabilitate comună. Fiecare dintre