Trump: Pentru Iran, cea mai bună opțiune ar fi continuarea dialogului cu SUA
Noi.md, 13 octombrie 2025 18:30
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că decizia de a relua negocierile cu Washingtonul ar fi cea mai bună opțiune pentru Iran.Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, în timpul discursului său în Knesset (parlamentul Israelului), Trump și-a exprimat convingerea că Teheranul „dorește să încheie un acord” privind programul său nuclear.{{842014}}„Vom vedea dacă se poate face ceva în această
O tentativă de scoatere ilicită din țară a unui lot de țigarete a fost contracarată de polițiștii de frontieră în comun cu funcționării vamali, notează Noi.md.În seara zilei de 9 octombrie curent, în punctul de trecere a frontierei Ungheni (feroviar), pentru efectuarea formalităților de ieșire din Republica Moldova s-a prezentat trenul internațional „Chișinău–București”.{{841117}}În urma c
Prima ediție a Cupei Sindlex la volei: competiția care a unit structurile MAI pe terenul de joc # Noi.md
La 11 octombrie 2025, s-a desfășurat prima ediție a Cupei Federației Sindlex la volei, un eveniment sportiv dedicat angajaților din structurile Ministerului Afacerilor Interne, care a adunat 11 echipe reprezentînd șase sindicate afiliate – „Demnitate”, „Sindmai”, „Viitorul”, „Frontiera”, „Gardianul” și „Salvatorul”, transmite Noi.md.Rezultatele competiției au confirmat nivelul înalt de pregăti
Vineri, 17 octombrie, Biroul Național de Statistică (BNS) organizează Ziua Ușilor Deschise, în contextul Zilei Mondiale a Statisticii și a Zilei Statisticianului. Sloganul din acest an este „Statistici și date de calitate pentru fiecare”, transmite Noi.md.Vizitatorii vor putea afla mai multe despre activitatea BNS, vor fi ghidați de experți și managementul instituției și vor primi răspunsuri l
Mărimea unității convenționale în baza căreia se stabilesc taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și spezele procedurii de executare va fi ajustată etapizat, urmînd să ajungă la 50 de lei începînd cu anul 2028.Totodată, începînd cu această dată, valoarea unității convenționale va putea fi modificată o dată la trei ani, în funcție de rata inflației și de impactul acesteia as
Ce sumă a colectat Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național într-o singură săptămînă # Noi.md
În perioada 6–10 octombrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat încasări de circa 1 miliard de lei la Bugetul public național, potrivit datelor operative publicate de instituție.Autoritatea fiscală menționează că pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, una dintre metodele utilizate fiind vizita fiscală. În această perioadă, inspectorii SFS au
Analistul politic Victor Nichituș a comentat anunțul privind plecarea lui Dorin Recean din postul de Prim-ministru al Moldovei, menționînd că acest lucru ar sugera o perioadă dificilă pentru Republica Moldova, în special pe plan economic, transmite Noi.md.„Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, alături de actualul premier Dorin Recean, a anunțat că, în urma unor consultăr
Sportivii moldoveni au fost desemnați laureați ai uneia dintre cele mai prestigioase distincții ale țării – Premiul Național 2025.Printre laureați se numără judocanul Denis Vieru, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, și antrenorul echipei naționale de judo, Valeriu Dumitrică, relatează Media Sport.„Este dovada a două decenii de muncă. Mulțumesc echipei mele și tuturor celo
Chișinăul prin artă și emoție: Muzeul de Istorie invită locuitorii să sărbătorească Hramul orașului # Noi.md
De Hramul orașului nostru, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău vă invită să descoperiți Chișinăul prin ochii artiștilor, în ritmul amintirilor și în culorile unor colecții vii de povești.Evenimentul va avea loc pe 14 octombrie 2025, la ora 16:00, în incinta Turnului de Apă, pe strada Alexei Mateevici 60A.Intrarea este liberă.Expoziția personală „EUL DIN NOI” – Ala Lupu-LeancăO co
În contextul sărbătorii Hramului Chișinăului, marcat la 14 octombrie, Poliția Națională anunță instituirea unor restricții temporare de circulație în centrul capitalei, transmite Noi.md.Astfel, traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, pe segmentul cuprins între străzile Vasile Alecsandri și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, va fi suspendat începînd de luni, 13 octombrie, ora
Aleea pietonală de pe strada Grigore Vieru, din centrul capitalei, a fost renovată în cadrul unui proiect demarat în anul 2022.După cum trasmite Noi.md cu referire la Realitatea, aici au fost executate mai multe lucrări importante: lărgirea și pavarea aleii, a fost reabilitat spațiul verde, fiind plantate mai multe specii de arbuști și flori, și au fost instalate bănci moderne. A fost montat ș
Vorbind în Knesset, înaintea discursului președintelui american Donald Trump, premierul Benjamin Netanyahu i-a spus acestuia, în ebraică, faptul că va rămîne în în istoria poporului israelian.Netanyahu afirmă că Trump este cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată și spune că numele lui Trump va fi gravat în istoria omenirii.Benjamin Netanyahu s-a adresat parlamentului israeli
În perioada 6 -12 octombrie 2025, Regia „Exdrupo” a Primăriei Chișinău a realizat mai multe lucrări de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere municipale, notează Noi.md.Din cauza ploilor care au căzut în continuu pe parcursul săptămîni trecute, operatorul municipal și-a concentrat eforturile pe lucrările de salubrizare și prevenire a acumulării apelor meteorice în zona drumului,
50 kg de tutun de narghilea, tăinuite într-un mijloc de transport, au fost găsite la vama Leușeni, notează Noi.md.Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Leușeni, după ce au supus verificărilor un microbuz ce se deplasa din Estonia.{{840655}}Șoferul, un cetățean moldovean în vîrstă de 22 de ani, a comunicat că transportă doar bunuri de uz personal.În baza analizei de ris
Două vieți au fost salvate în mod remarcabil de către echipa de asistență medicală urgentă specializată Terapie Intensivă Mobilă (TIM) a Substației de Asistență Medicală Urgentă Bălți, în urma unor intervenții de resuscitare cardio-respiratorie reușite, efectuate în aceeași zi, notează Noi.md.Primul caz a avut loc în dimineața zilei de 11 octombrie, la ora 10:51, cînd a fost recepționat un ape
Captură record de țigări la Leușeni-Albița. Printre cei vizați – un cunoscut antreprenor din Chișinău # Noi.md
Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au descoperit o cantitate impresionantă de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion, în punctul de trecere Leușeni-Albița. În urma verificărilor, autoritățile au confiscat 991 300 de țigări fără acte de proveniență, iar doi bărbați, cu vîrste de 39 și 43 d
Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel 2025 economiștilor Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt, „pentru contribuțiile lor la explicarea creșterii economice bazate pe inovare”.Jumătate din premiu îi revine lui Joel Mokyr (Northwestern University, SUA), pentru identificarea condițiilor care fac po
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a aprobat unele particularități de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, notează Noi.md.Astfel, alegătorii, care au atins vîrsta de 18 ani după data de 16 august 2025 și au obținut pentru prima dată cartea de identitate, dar nu se regăsesc în lista electorală de bază a secției de votare conform
128 din 130 de instituții educaționale din municipiul Chișinău sînt deja conectate la agentul termoelectric.Despre acest lucru a comunicat Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de astăzi.{{841721}}În suburbii, 23 din 27 de instituții preșcolare sînt conectate.În context, Primăria Chișinău pr
Agenția de Mediu a venit cu un comentariu privind cariera de nisip și nisip - prundiș din satul Coșnița, r-nul Dubăsari, notează Noi.md.Astfel, agentul economic a obținut toate autorizatiile necesare pentru a putea începe activitatea planificată „Exploatarea zăcămîntului de nisip și nisip - prundiș „Coșnița II” și recultivarea sectorului de exploatare din extravilanul s. Coșnița, r-nul Dubăsar
Miercuri, 15 octombrie, Consiliul Municipal Chișinău (CMC) va dezbate pentru a opta oară proiectul bugetului pentru anul 2025. Primarul general, Ion Ceban, a subliniat că, în ciuda încercărilor de a bloca activitatea Primăriei, activitatea instituției se desfășoară normal, iar proiectele și programele municipale sînt implementate conform planului, transmite Noi.md.„În pofida tuturor intențiilo
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că va continua să își îndeplinească atribuțiile pentru a asigura stabilitatea în țară.Potrivit „Европейская правда”, Macron a făcut această declarație la sosirea în Egipt, fiind citat de Reuters.{{841728}}Astfel, Macron a ignorat îndemnurile opoziției la demisie pe fondul crizei politice cu care se confruntă Franța în ultima perioadă.
O investigație privind gazul pentru Transnistria: ce ascund firmele europene și cine plătește tarifele majorate # Noi.md
O investigație a portalului românesc Știri pe Surse dezvăluie o schemă privind aprovizionarea cu gaz a Transnistriei, chiar în pragul pregătirilor Moldovei pentru sezonul rece.. În timp ce autoritățile vorbesc despre independență energetică față de Moscova, realitatea arată altfel: gazul livrat regiunii transnitrene prin Moldovagaz este „european” doar pe hîrtie, iar compania selectată de autorită
Două trenuri s-au ciocnit luni în estul Slovaciei, în apropierea satului Jablonov nad Turnou, provocînd deraieri și rănirea a cel puțin 20 de persoane.Potrivit poliției, în cele două trenuri se aflau 80 de pasageri.{{839568}}Din imaginile publicate de autorități pe rețelele de socializare, se pot observa vagoane avariate, dar și o locomotivă deraiată.Serviciile de intervenție au transm
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că planul de pace propus de el pentru Gaza ar putea deveni „cea mai mare realizare” a carierei sale politice.Președintele american a făcut această declarație într-un comentariu telefonic pentru Axios, relatează „Европейская правда”.{{841876}}În special, Trump a spus că planul de pace pentru Gaza „poate deveni cea mai mare realizare la care am part
Ambasada Republicii Moldova la Atena informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanșarea unei greve naționale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar și maritim, notează Noi.md."Recomandăm cetăţenilor Repun
Captură record de țigări la Leușeni-Albița: aproape un milion de pachete confiscate, doi bănuiți reținuți # Noi.md
Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au reușit să descopere o cantitate impresionantă de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la punctul de trecere Leușeni-Albița. În urma verificărilor, au fost confiscate 991 300 de țigări fără documente de însoțire, iar doi bărbați, cu vîrste de 39 și 43 de
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu o reacție privind taxa de salubrizare, menționînd că locuitorii capitalei au achitat deja această taxă, iar modificările introduse de guvern creează confuzie și nedreptate.{{839550}}Taxa de salubrizare a fost plătită, iar modificările făcute de guvernare creează doar confuzie și nedreptate. Miercuri voi insista ca toți consilieri
Victoria Rotaru a scris istorie pentru proba de para powerlifting din Republica Moldova, notează Noi.md.Vicotira Rotaru a cucerit în premieră, o medalie pentru țara noastră, la Campionatul Mondial, la categoria de vîrstă juniori.Sportiva a intrat în posesia medaliei de bronz la proba împins culcat. Un alt reprezentant al țării noastre, Mihail Blănaru, s-a situat pe locul V, la categoria ma
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat cincisprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost înregistrate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 5 cazuri; PTF „Sculeni” – 2 cazuri;
Astăzi, marcăm Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre, notează Noi.md.În acest an, potrivit Ministerului Mediului, această zi are pentru țara noastră o semnificație deosebită. Pentru prima dată, Moldova are o Strategie Națională de Reducere a Riscurilor de Dezastre – un document istoric, care marchează începutul unei noi etape: etapa prevenției, nu doar a reacției.{{83
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4700 de abateri ale regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Printre încălcările înregistrate, se numără următoarele abateri:-58 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul mijlocului de transport, fiind depistați sub influența alcoolului sau a drogurilor;-2126 au depășit regimul de viteză stabilit pe sectorul de drum;{
Pe parcursul weekendului, echipajele mixte formate din carabinieri ai Direcției Regionale „Nord” și polițiști ai Inspectoratelor de Poliție Bălți și Edineț au intervenit în două situații care amenințau siguranța rutieră.Primul caz a avut loc în municipiul Bălți, unde un șofer a provocat un accident ușor după ce a efectuat o manevră de întoarcere și a lovit un vehicul parcat. Testarea cu aparat
Ion Ceban: „Locuitorii au achitat deja taxa de salubrizare – nu trebuie să plătească din nou” # Noi.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu o reacție privind taxa de salubrizare, menționînd că locuitorii capitalei au achitat deja această taxă, iar modificările introduse de guvern creează confuzie și nedreptate.{{839550}}Taxa de salubrizare a fost plătită, iar modificările făcute de guvernare creează doar confuzie și nedreptate. Miercuri voi insista ca toți consilieri
Judecătoria Chișinău a anunțat că, în legătură cu marcarea Hramului orașului, la data de 14 octombrie 2025, instanța nu va activa. Ziua respectivă este declarată zi de sărbătoare nelucrătoare, conform prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova.Activitatea instanței va fi reluată în regim obișnuit începînd cu data de 15 octombrie 2025.Pentru informații suplimentare, cetățenii pot acc
Primele două cazuri de gripă A(H1N1) au fost confirmate săptămîna trecută în Republica Moldova, în timp ce alte 1.902 infecții respiratorii, inclusiv cazuri de Covid-19, au fost raportate în perioada 29 septembrie – 6 octombrie, anunță Direcția generală asistență medicală și socială din Chișinău.Potrivit șefei-adjuncte Marina Buga, 57,8% dintre cazurile de infecții au fost înregistrate la copi
Sandu îi mulțumește lui Recean: „A fost omul potrivit pentru a conduce Guvernul într-o perioadă complicată” # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a adus mulțumiri premierului Dorin Recean pentru activitatea sa în fruntea Guvernului, menționând că acesta a fost „omul cel mai potrivit pentru a conduce țara prin multiple crize”, notează Noi.md.„Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați! Prim-ministrul Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare
Moldova, sancționată de CEDO pentru neexecutarea unei hotărîri în favoarea unui fost polițist # Noi.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a obligat Republica Moldova să plătească 9 300 de euro unui fost polițist pentru neexecutarea unei hotărîri judecătorești. Cazul vizează o decizie judecătoreaacă definitivă din 2006, prin care Consiliul municipal Chișinău fusese obligat să ofere în folosință reclamantului, un fost ofițer de poliție pensionat din motive medicale, un spațiu locativ, trans
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămînal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, cooperare internațională, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.În perioada de referință, CNA și procurorii au reținut un bărbat în flagrant într-un dosar de trafic de influență.{{840941}}Acesta ar fi pretins și primit 2500
Grosu: "PAS are un candidat pentru funcția de premier". Recean: "Voi depune mandatul de deputat" # Noi.md
Președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministrul Dorin Recean au organizat astăzi o conferința de presă comună, notează Noi.md.Peședintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu prim-ministrul Dorin Recean, au ieșit astăzi cu mai multe declarații în fața presei.{{840049}}"În cîteva zile, așa cum așteptăm, joi, Curtea Constituțională se va pronunța cu privire la rezultatele alegerilo
Primăria Municipiului Chișinău informează că de sărbătoarea Hramul orașului, marcată pe 14 octombrie 2025, transportul public din oraș va activa în regim special.Astfel, se stopează circulația transportului pe bd. Ștefan cel mare și Sfînt, pe tronsonul cuprins între străzile V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13.10.2025, ora 22:00 – 15.10.2025, ora 05:00, cu redire
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a informat cum va activa în ziua de 14 octombrie, cînd va fi sărbătorit Hramul Orașului, notează Noi.md.Astfel, în conformitate cu prevederile Codului Muncii, marți, 14 octombrie, subdiviziunile IGM situate în municipiul Chișinău (Aparatul Central și Direcția regională Centru) nu vor activa.Totodată, subdiviziunile teritoriale ale IGM (Direcția r
Îngrijirea părului gras poate fi o adevărată provocare, mai ales atunci când simți că produsele obișnuite nu fac față problemei, iar șuvițele tale capătă rapid un aspect neplăcut. Dacă te confrunți cu părul gras, nu ești singura – această problemă afectează multe persoane din diverse motive, fie că este vorba de genetică, stil de viață sau factori externi. Vestea bună este că poți gestiona
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), care face parte din Blocul Alternativa, a decis în cadrul Consiliului Politic Național că, în cazul validării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională, reprezentanții săi vor activa în Legislativ împreună cu ceilalți membri ai Blocului Alternativa, în cadrul fracțiunii comune, transmite Noi.md.
Echipele mobile de medici specialiști își continuă activitatea în teritoriu, oferind consultații profilactice gratuite populației, acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), transmite Noi.md.Săptămîna curentă, serviciile medicale vor fi concentrate pe asistența stomatologică pentru copii din mai multe localități ale raioanelor Cantemir
Viceprimarii capitalei, Olga Ursu și Angela Cutasevici, urmează să preia mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut luni de către primarul general Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a Primăriei Chișinău, transmite Noi.md.Potrivit lui Ceban, funcțiile de viceprimar vor fi redistribuite ulterior, după preluarea oficială a mandatelor de deputat. Atît Olga Ur
La Călărași, roada adunată s-a transformat într-o adevărată sărbătoare. În oraș, a avut loc tradiționalul festival „Toamna de Aur”.Primăriile din raion, meșterii populari și producătorii locali și-au expus cele mai bune produse ale anului. Evenimentul a adunat localnici și oaspeți din mai multe țări.{{840730}}„Prin această sărbătoare noi implicăm comunitatea să participe fiecare după dorin
Aproximativ 12% dintre cele peste 10.000 de specii de păsări de pe glob sînt în pericol de dispariție în acest secol, notează Noi.md.Păsările migratoare nu cunosc granițe – ele unesc continente și ecosisteme, dar, din păcate, sînt din ce în ce mai amenințate de pierderea habitatelor, poluare și schimbările climatice.Conservarea biodiversității este o responsabilitate comună. Fiecare dintre
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrări de reparație capitală a podului de șosea poziționat pe drumul public național R37 Ceadîr-Lunga-Taraclia -R32, notează Noi.md.Podul peste rîul Lunguța, situat în apropierea localității Corten, raionul Taraclia, este realizat din beton armat și are o lungime totală de 34,13 m și o lățime to
90 de ani de la nașterea legendei: Fiodor Scripcenco, omul care a învățat Moldova să gîndească în mișcări # Noi.md
Pe 13 octombrie 2025 se împlinesc 90 de ani de la nașterea lui Fiodor Fiodorovici Scripcenco — omul care a transformat șahul într-o parte a Codului cultural al Moldovei.Datorită energiei sale, șahul a fost introdus în programa școlară, țara a găzduit campionate europene și mondiale și a văzut lumina zilei o variantă moldovenească unică de șah cu 100 de pătrate. El a fost nu numai antrenor și p
