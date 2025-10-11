(foto) Cerb nobil lovit de mașină lângă Bahmut. Amenda pe care o riscă șoferul

19:00

Dacă vrei ca o treabă să fie făcută cum trebuie, apelezi la cineva care conduce o dubă Ford Transit. Aceasta este deviza care a inspirat o paradă istorică, unde 201 vehicule Transit au format un convoi impresionant, stabilind un nou titlu Guinness World Records pentru cea mai mare paradă de van-uri. Evenimentul, organizat pentru a […] Articolul (video) Record Guinness cu Ford Transit: Cea mai mare paradă la 60 de ani de producție continuă apare prima dată în Autoblog.md.