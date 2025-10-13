Fără permis, fără acte și în stare de ebrietate. Un șofer, oprit de poliție la Căușeni
Agora.md, 13 octombrie 2025 19:40
Fără permis, fără acte și în stare de ebrietate. Un șofer, oprit de poliție la Căușeni
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum o oră
19:40
19:20
Acum 2 ore
18:50
Acum 4 ore
18:00
17:50
17:20
17:00
17:00
16:30
Acum 6 ore
15:20
15:10
15:00
Acum 8 ore
14:00
13:40
13:40
13:30
13:30
12:50
12:20
Acum 12 ore
12:10
12:00
PeScurt // Maia Sandu, după anunțul lui Dorin Recean privind retragerea din politică: „Mulțumesc, Dorin, pentru că ai acceptat să ne fii alături în acești ani complicați!”Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de mulțumire pentru premierul Dorin Recean, după ce acesta a anunțat că își va încheia mandatul odată cu dizolvarea actualului Guvern. # Agora.md
11:50
11:50
11:30
11:10
11:00
10:40
10:30
10:20
09:50
08:50
08:30
Ieri
19:20
18:10
17:00
15:30
15:10
14:10
13:00
11:40
11:30
10:40
10:00
09:50
11 octombrie 2025
21:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.