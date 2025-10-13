Analist: Ritmul reformelor și voința politică pot face din acest obiectiv unul realizabil

14:30

Un proiect intercomunitar cu impact major pentru bunăstarea locuitorilor din suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești se află în ultima etapă de implementare. Stația regională de pompare cu rețele de canalizare este un proiect amplu, inițiat în anul 2020, construit cu contribuția locală și a mai multor parteneri de dezvoltare.Primăria municipiului Chișinău susține, de la început, […] Articolul Investiție de peste 43 de milioane de lei: Stația regională de pompare și rețelele de canalizare aproape gata apare prima dată în DemocracyMD.