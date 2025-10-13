Apel pentru rachete și sprijin sporit în fața intensificării atacurilor rusești
Democracy.md, 13 octombrie 2025 09:10
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a discutat recent cu omologul său Emmanuel Macron și a ridicat nevoia urgentă de mai multe sisteme de apărare aeriană și rachete. El a subliniat că Rusia profită de faptul că atenția comunității internaționale este distrasă de tensiunea din Orientul Mijlociu și de problemele interne ale multor state.
Consiliul Municipal Chișinău urmează să se reunească în sesiune ordinară după o întrerupere de mai bine de trei luni. Această reluare vine într-un moment în care capitala se confruntă cu numeroase provocări în domenii precum transportul public, infrastructura stradală și salubritatea urbană. Printre subiectele incluse pe agenda de lucru se numără aprobarea bugetului pe anul
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) poartă negocieri interne privind componența viitorului Guvern și candidatul la funcția de prim-ministru, iar numele lui Igor Grosu este vehiculat ca posibilă opțiune. Până în prezent, însă, nicio decizie nu a fost oficial confirmată. Virgil Pîslariuc, membru PAS, a declarat că formațiunea va lua hotărârile „într-un timp rezonabil" și că sunt discutate
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a relatat recent că în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009 a fost la un pas de a fi reținut, însă a evitat arestarea datorită intervenției reprezentanților Statelor Unite ale Americii. Potrivit lui Filat, ambasadorul american de atunci a venit personal la biroul său în seara zilei de
Premiera la frontiera moldo-română: Control european unic, aplicat în punctul Costești–Stânca
Din 12 octombrie, la punctul de trecere a frontierei moldo-române de la Costești–Stânca se va aplica sistemul european unic de control (EES), potrivit deciziilor recente. Acesta presupune înregistrarea automată a datei și locului de intrare și de ieșire, colectarea datelor biometrice (fotografie și amprente digitale) și monitorizarea duratei de ședere în spațiul Schengen pentru cetățenii
Republica Moldova oferă seriozitate și predictibilitate în cooperarea cu UE pentru infrastructură
Vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, afirmă că Moldova nu se mulțumește doar să ceară sprijin din partea Uniunii Europene, ci oferă un parteneriat solid. Țara este percepută tot mai mult ca un actor de încredere în proiectele UE de infrastructură, datorită seriozității, predictibilității și angajamentului său. Bolea subliniază potențialul strategic al
Slusari: Dialogul constant între stat și agricultori este esențial în procesul de aderare la Uniunea Europeană
Alexandru Slusari, membru al Consiliului de supraveghere al companiei Energocom, subliniază necesitatea implicării active a asociațiilor de agricultori în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. El evidențiază rolul major pe care organizațiile de fermieri îl au în Uniunea Europeană, exercitând presiuni asupra miniștrilor agriculturii, comisarilor europeni și deputaților din Parlamentul European. Slusari
Suedia investește 370 de milioane de dolari în sisteme anti-dronă pentru a contracara amenințările aeriene
Suedia a anunțat o investiție de aproximativ 367 de milioane de dolari pentru dezvoltarea și achiziționarea de sisteme anti-dronă, ca răspuns la creșterea amenințărilor aeriene în Europa. Printre tehnologiile vizate se numără sisteme de bruiaj pentru perturbarea semnalelor dronelor, drone de vânătoare pentru protecția bazelor aeriene și sisteme radar avansate pentru detectarea și urmărirea dronelor.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) intenționează să formeze o fracțiune proprie în Parlament, separată de celelalte formațiuni din Blocul Patriotic. Declarația a fost făcută de liderul PCRM, Vladimir Voronin, pentru presa rusă. Potrivit acestuia, PCRM va continua colaborarea cu celelalte partide din bloc, dar nu sub forma unei alianțe formale. Voronin a subliniat că
Președinta din Peru, Dina Boluarte, a fost demisă de Congresul peruan pe fondul unei creșteri alarmante a criminalității în țară. Decizia vine în urma unor proteste masive și a unei presiuni publice crescute, care au evidențiat eșecurile administrației sale în combaterea infracționalității. Boluarte, care a preluat funcția de președinte în decembrie 2022, după destituirea predecesorului
UE îndeamnă Moldova să se pregătească: atacurile hibride și manipularea informației sunt în continuare o amenințare
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorka, a subliniat că Republica Moldova trebuie să acorde o importanță deosebită combaterii atacurilor hibride și a dezinformării, în urma alegerilor recente, care au servit drept test de reziliență pentru democrație. Autoritățile de la Chișinău au reușit să facă față provocărilor – presiuni externe, atacuri cibernetice și interferență în
Regiunea transnistreană primește zilnic aproximativ 1,5 milioane de metri cubi de gaze naturale prin punctul de livrare „Junghetu". Această cantitate semnificativă asigură alimentarea consumatorilor și infrastructurii din regiunea separatistă, în ciuda tensiunilor politice și disputelor privind controlul asupra conductelor. Livrările constante de gaze reflectă importanța strategică a regiunii în schema energetică regională și relevă dependența acesteia de
Elevii vor beneficia de spații moderne și igienice: Reabilitare în curs la „Antonin Ursu"
Primăria Chișinău continuă implementarea proiectelor de modernizare a infrastructurii educaționale din Capitală. Unul dintre obiectivele aflate în proces de renovare este Complexul Educațional „Antonin Ursu", unde se desfășoară lucrări ample de reabilitare. În prezent, este în curs restaurarea capitală a cantinei (sălii de mese), pentru a crea un spațiu modern, sigur și igienic, destinat servirii
Dosarul „Kuliok-Plahotniuc" ar putea fi redeschis la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), după ce procedurile judiciare s-au blocat timp îndelungat. Inițial, procesul a întâmpinat obstacole legate de competențele instanțelor și norme procedurale, fapt care a dus la stagnare în examinarea cauzei.Reprezentanții părților implicate au semnalat că redeschiderea la CSJ ar putea oferi o soluție pentru
Oleg Ozerov avertizează: strategia militară a Moldovei riscă escaladarea relațiilor cu Rusia
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a declarat că adoptarea noii Strategii militare a Republicii Moldova pentru perioada 2025-2035 demonstrează încercări de a o implica într-o confruntare cu Rusia. Potrivit diplomatului, Rusia este prezentată în document drept principala amenințare, ceea ce justifică îngrijorarea ca Moldova să nu facă pași pripiți care ar putea duce
Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru implicarea în finanțarea ilegală a fostului partid „Șor". Avocatul său, Sergiu Moraru, a declarat că sentința a fost „dictată dinafară" de „factorii politici". El a subliniat că, în opinia sa, procesul a fost unul politic, iar Moldova riscă o condamnare inevitabilă la
Republica Moldova a devenit oficial cel de-al 37-lea stat participant la Inițiativa Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC), marcând un pas semnificativ în integrarea țării în rețeaua europeană de supercomputing și tehnologii digitale avansate. Această aderare oferă cercetătorilor moldoveni acces extins la proiectele finanțate prin programul Horizon Europe, permițându-le să dezvolte tehnologii, aplicații
Speakerul Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, însoțit de alți deputați, a avut astăzi o întrevedere la București cu liderii Uniunii Salvați România (USR). Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor dintre parlamentele celor două țări și pe importanța menținerii unei legături strânse în contextul constituirii noului Parlament de la Chișinău. Grosu a mulțumit României pentru sprijinul
Fiul cel mic al președintelui american Donald Trump, Barron Trump, în vârstă de 19 ani, a fost propus pentru un post de conducere în cadrul platformei TikTok, în contextul transferului acesteia către investitori americani. Jack Advent, fostul producător de social media al campaniei prezidențiale a lui Trump din 2024, cunoscut sub porecla „TikTok Jack", a
Președintele Ucrainei avertizează: risc major de conflict global dacă Putin mobilizează trupele
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că există un risc semnificativ ca o nouă mobilizare militară a Rusiei să ducă la un război mondial. Liderul ucrainean a subliniat că această decizie ar reprezenta o escaladare periculoasă a conflictului și ar amenința securitatea europeană. Zelenski a explicat că mobilizarea ar putea fi o reacție a Rusiei
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat că sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă" (PPDA) nu influențează desfășurarea și validitatea alegerilor parlamentare. Potrivit lui, Curtea Constituțională nu are competența de a exclude un concurent electoral, această atribuție revenind Comisiei Electorale Centrale și instanțelor de judecată. Tănase a menționat că, deși au fost constatate unele
În urma alegerilor parlamentare din Cehia, cele șase partide care au intrat în noul Parlament de la Praga poartă negocieri pentru formarea unei coaliții de guvernare, întrucât niciuna nu a obținut majoritatea necesară de 101 mandate. Cel mai mare scor electoral, peste 34%, a fost obținut de Partidul ANO, condus de fostul premier Andrej Babiš,
Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a avut o întrevedere cu ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov, în cadrul căreia a exprimat îngrijorări cu privire la procesul electoral din 28 septembrie. Voronin a caracterizat campania electorală drept „una dintre cele mai murdare" din istoria țării, acuzând autoritățile de crearea unei atmosfere de frică
Președintele Franței, Emmanuel Macron, urmează să desemneze noul premier al țării în următoarele 48 de ore. Această decizie intervine în contextul schimbărilor politice recente de la Paris, după rezultatele alegerilor legislative care au generat incertitudini privind
Curtea de Apel „Centru” a dispus o măsură asiguratorie prin care Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) își va avea activitatea limitată pentru o perioadă provizorie, până la pronunțarea unei decizii definitive în dosarul intentat de Ministerul Justiției. Solicitarea din partea Ministerului Justiției vizează o perioadă de limitare de un an, timp în care PDMM […] Articolul Instanţa limitează activitatea Partidului Democrat Modern pentru un an apare prima dată în DemocracyMD.
Chișinăul, în haine de sărbătoare: Spectacol grandios și activități pentru întreaga familie # Democracy.md
Chișinăul îmbracă haine de sărbătoare pe 14 octombrie, de Hramul Orașului. Ziua va începe cu o liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” și va continua cu târguri a meșterilor populari și a producătorilor autohtoni, bucătărie tradițională, expoziții și activități pentru toată familia. Seara va culmina cu un spectacol muzical în Piața Marii Adunări Naționale. În […] Articolul Chișinăul, în haine de sărbătoare: Spectacol grandios și activități pentru întreaga familie apare prima dată în DemocracyMD.
Igor Smirnov, fostul lider al regiunii transnistrene, a declarat că autoritățile de la Tiraspol intenționează să solicite o întâlnire cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru a discuta despre problemele acumulate între cele două părți. El a subliniat că, în contextul războiului din Ucraina și al crizei energetice, este esențial să se stabilească un dialog […] Articolul Krasnoselski propune o întâlnire cu Maia Sandu pentru a aborda problemele acumulate apare prima dată în DemocracyMD.
Sociologul Vasile Cantarji afirmă că recentele alegeri parlamentare au arătat că societatea moldovenească a devenit mai conștientă politic și analizează mai profund realitățile sociale și economice. Rezultatele scrutinului reflectă o majoritate pro-europeană, dar și o populație afectată de temeri colective – sărăcie, corupție, prețuri mari și frica de război. Cantarji explică că sondajele nu măsoară […] Articolul Expert: Alegerile arată o societate mai conștientă politic, dar fricoasă apare prima dată în DemocracyMD.
Alexei Arestovici, fost consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a criticat recent conducerea Ucrainei, afirmând că țara are o „fațadă democratică” care maschează realitatea autoritară a regimului. Arestovici a subliniat că, în ciuda aparențelor de democrație, în Ucraina se află la putere o „oligarhie militară” ce controlează statul printr-o combinație de autoritarism și militarism. Într-un […] Articolul Arestovici îl critică pe Zelenski: Ucraina are doar o fațadă democratică apare prima dată în DemocracyMD.
Prima întâlnire oficială între șefa diplomației române și secretarul de stat american # Democracy.md
Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut prima întrevedere oficială cu secretarul de stat american, Marco Rubio, la Washington. Această întâlnire marchează debutul dialogului bilateral la nivel înalt între România și administrația Trump. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat consolidarea Parteneriatului Strategic România–SUA, punând accent pe securitatea Flancului Estic al NATO […] Articolul Prima întâlnire oficială între șefa diplomației române și secretarul de stat american apare prima dată în DemocracyMD.
Junghietu: Digitalizarea sectorului energetic trebuie să fie sigură – fără securitate, există vulnerabilitate # Democracy.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat importanța integrării securității cibernetice în procesul de digitalizare a sectorului energetic. El a declarat că „digitalizarea fără securitate înseamnă vulnerabilitate”, evidențiind necesitatea protejării infrastructurilor critice ale țării. Ministerul Energiei colaborează cu autoritățile pentru a dezvolta un cadru legislativ și instituțional robust, care include audituri cibernetice și crearea unui centru […] Articolul Junghietu: Digitalizarea sectorului energetic trebuie să fie sigură – fără securitate, există vulnerabilitate apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat public că va candida la alegerile parlamentare cu o „echipă de oameni pregătiți”, dar a subliniat că nu intenționează să părăsească funcția de edil. El a mulțumit cetățenilor pentru votul acordat în ambele mandate și a criticat dur campania politică actuală, pe care o consideră menită să-i […] Articolul Ceban acuză o campanie „murdară și manipulatoare” împotriva Primăriei Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își păstrează funcția după ce ambele moțiuni de cenzură înaintate împotriva sa în Parlamentul European au fost respinse. Votul a confirmat sprijinul majorității eurodeputaților pentru actuala conducere a Comisiei, în ciuda criticilor venite din partea unor grupuri politice care au acuzat lipsa de transparență și decizii controversate în […] Articolul Ursula von der Leyen își păstrează funcția: ambele moțiuni de cenzură au eșuat apare prima dată în DemocracyMD.
Peste 7 milioane de lei alocate: Satele Călugăr și Frumușica își extind rețeaua de apeduct # Democracy.md
Primarul comunei Călugăr, Ina Harea, a anunțat semnarea contractului de finanțare cu Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de apeduct din satul Călugăr. În același timp, proiectul de alimentare cu apă al satului Frumușica a fost inclus oficial la finanțare. „Odată cu semnarea contractului de finanțare pentru a continua […] Articolul Peste 7 milioane de lei alocate: Satele Călugăr și Frumușica își extind rețeaua de apeduct apare prima dată în DemocracyMD.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, va reprezenta Republica Moldova la Forumul Global Gateway 2025, care se va desfășura la Bruxelles pe 9-10 octombrie. Evenimentul reunește oficiali de rang înalt, instituții financiare, mediul privat și societatea civilă, cu scopul de a promova investiții externe în infrastructură, transport, energie, digital și conectivitate globală, în context […] Articolul Vladimir Bolea va reprezenta Moldova la Forumul Global Gateway 2025 de la Bruxelles apare prima dată în DemocracyMD.
Parlamentul rus a aprobat decizia de a se retrage din Acordul privind Gestionarea și Dispoziția Plutoniului (PMDA) încheiat cu Statele Unite. Acordul viza eliminarea unor cantități semnificative de plutoniu de grad militar, pentru a reduce riscurile de proliferare. Potrivit deciziei adoptate, Rusia încetează să își mai asume obligațiile prevăzute în acord, invocând schimbări „fundamentale” în […] Articolul Rusia aprobă retragerea din acordul privind plutoniul cu Statele Unite apare prima dată în DemocracyMD.
Victor Chirilă: România a devenit cel mai mare investitor străin în Moldova cu peste 400 milioane de euro # Democracy.md
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a afirmat că România a devenit cel mai important partener comercial al Moldovei, depășind mult Federația Rusă. El a spus că investitorii privați din România au plasat peste 400 de milioane de euro în economia Moldovei. De cealaltă parte, investițiile moldovenești în România au depășit 80 de milioane de euro, […] Articolul Victor Chirilă: România a devenit cel mai mare investitor străin în Moldova cu peste 400 milioane de euro apare prima dată în DemocracyMD.
Guvernul Republicii Moldova a reacționat la adoptarea de către Parlamentul European a unei legi care permite suspendarea temporară sau permanentă a regimului liberalizat de vize pentru 61 de țări, inclusiv Moldova, în caz de riscuri la adresa securității sau încălcări ale drepturilor omului. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că nu există […] Articolul Guvernul îndeamnă cetățenii să respecte condițiile de aflare în UE apare prima dată în DemocracyMD.
Exporturile de mere către Rusia: Ministerul Agriculturii discută cu fermierii și așteaptă informații oficiale # Democracy.md
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că nici ministerul, nici ANSA nu au primit o notificare oficială referitoare la blocarea unui lot de mere la granița ruso-letonă. „Conform codului de colaborare cu ministerul de resort, urmează să avem o notificare oficială, după care să putem veni cu o poziție clară. Am încercat […] Articolul Exporturile de mere către Rusia: Ministerul Agriculturii discută cu fermierii și așteaptă informații oficiale apare prima dată în DemocracyMD.
Guvernul Republicii Moldova monitorizează cu atenție evoluțiile din regiunea transnistreană și va reacționa doar pe baza faptelor verificate. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, autoritățile de la Chișinău își mențin poziția clară privind mecanismul de livrare a gazelor pe malul stâng al Nistrului, subliniind că acesta nu a fost propus și nici susținut […] Articolul Daniel Vodă: Criza energetică din Transnistria este alimentată de Federația Rusă apare prima dată în DemocracyMD.
Primăria Municipiului Chișinău susține și în acest an tradiția teatrului, participând la deschiderea Festivalului Internațional de Teatru de Comedie „FESTIS” 2025, organizat de Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale”. În perioada 7–19 octombrie 2025, scena Teatrului „Satiricus” va reuni artiști, regizori și iubitori de teatru din Republica Moldova, România, Georgia, Italia, Polonia și Ungaria. În […] Articolul Teatrul „Satiricus” împlinește 35 de ani – Chișinăul celebrează prin comedie! apare prima dată în DemocracyMD.
Primarul Comratului: Alegerile din Găgăuzia trebuie organizate rapid pentru depășirea crizei politice # Democracy.md
Primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, a subliniat necesitatea organizării rapide a alegerilor pentru constituirea unei noi Adunări Populare a Găgăuziei, considerând că aceasta este singura soluție pentru depășirea crizei politice din autonomie. Anastasov a accentuat importanța formării unui legislativ local compus din persoane integre, cu o reputație ireproșabilă și fără legături cu oligarhul fugar Ilan […] Articolul Primarul Comratului: Alegerile din Găgăuzia trebuie organizate rapid pentru depășirea crizei politice apare prima dată în DemocracyMD.
Moldova are suficiente gaze pentru sezonul rece 2025–2026, asigură ministrul Junghietu # Democracy.md
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul rece 2025–2026, având stocurile necesare de gaze naturale asigurate, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Pentru malul drept al Nistrului, Energocom a achiziționat 90% din necesarul de gaze, echivalentul a aproximativ 700 de milioane de metri cubi, iar stocurile de siguranță de 50 de milioane de metri cubi sunt […] Articolul Moldova are suficiente gaze pentru sezonul rece 2025–2026, asigură ministrul Junghietu apare prima dată în DemocracyMD.
Ion Ceban invită chișinăuienii să celebreze Hramul orașului: „Chișinăul trăiește prin oamenii săi” # Democracy.md
Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei și oaspeții sunt invitați să celebreze Hramul Chișinăului – o zi dedicată istoriei, culturii și tradițiilor locale. Primarul general Ion Ceban a anunțat că Primăria Chișinău a pregătit și în acest an un program amplu de evenimente: expoziții, târguri ale meșterilor populari și producătorilor autohtoni, degustări de bucate tradiționale și […] Articolul Ion Ceban invită chișinăuienii să celebreze Hramul orașului: „Chișinăul trăiește prin oamenii săi” apare prima dată în DemocracyMD.
Guvernul Republicii Moldova a reacționat după ce autoritățile ruse au blocat un lot de 20,5 tone de mere moldovenești la frontieră, invocând nereguli administrative. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că nu a existat nicio notificare oficială și a acuzat Federația Rusă de utilizarea producției agricole ca instrument de presiune politică. El […] Articolul Guvernul apără mărul moldovenesc: „Un produs de calitate, gustos și demn” apare prima dată în DemocracyMD.
Investiție de peste 43 de milioane de lei: Stația regională de pompare și rețelele de canalizare aproape gata # Democracy.md
Un proiect intercomunitar cu impact major pentru bunăstarea locuitorilor din suburbiile Tohatin, Cruzești și Budești se află în ultima etapă de implementare. Stația regională de pompare cu rețele de canalizare este un proiect amplu, inițiat în anul 2020, construit cu contribuția locală și a mai multor parteneri de dezvoltare.Primăria municipiului Chișinău susține, de la început, […] Articolul Investiție de peste 43 de milioane de lei: Stația regională de pompare și rețelele de canalizare aproape gata apare prima dată în DemocracyMD.
Chișinăul face pași spre o rețea educațională europeană: Investiții la Gimnaziul Nr. 53 # Democracy.md
Continuăm investițiile în infrastructura educațională a Capitalei. În prezent, în incinta Gimnaziului Nr. 53 din sectorul Centru se desfășoară lucrări de renovare a holului de la etajul I. Lucrările vizează reabilitarea completă a spațiului de acces în instituție, pentru a oferi elevilor, cadrelor didactice și vizitatorilor un mediu modern, primitor și sigur. Proiectul este realizat […] Articolul Chișinăul face pași spre o rețea educațională europeană: Investiții la Gimnaziul Nr. 53 apare prima dată în DemocracyMD.
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, aflat în cursa pentru un mandat de deputat, și-a exprimat dorința de a păstra funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, dacă va fi parte din noul guvern. El spune că este în curs de formare componența Executivului și că ar fi acceptată candidatura sa pentru acest minister. Bolea a subliniat […] Articolul Vladimir Bolea: „Mi-aș dori să continui la Ministerul Infrastructurii” apare prima dată în DemocracyMD.
Chişinău – Serghei Diaconu a fost numit în funcția de director general al nou înființatului Centrul Național de Management al Crizelor. Instituția va fi autoritate administrativă centrală subordonată Guvernului, cu atribuții în prevenirea, pregătirea, răspunsul și recuperarea în situații de criză, precum inundaţii, cutremure, pandemii sau atacuri cibernetice. Centrul va acţiona printr-un mecanism 24/7, cu […] Articolul Serghei Diaconu numit director la Centrul Național de Management al Crizelor apare prima dată în DemocracyMD.
Un fost deputat al Partidului Șor, Vladimir Vitiuc, a colaborat cu organele de urmărire penală în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a partidului, în care Marina Tauber este acuzată. În instanță s-a stabilit că Vitiuc a acționat sub acoperire, sub numele de cod „Palermo”, documentând operațiuni financiare și transmiterea de sume în numerar de către […] Articolul Fost deputat Șor a acționat sub acoperire în ancheta împotriva Marinei Tauber apare prima dată în DemocracyMD.
