Contraofensiva ucraineană avansează în Zaporojie și Donețk: succese confirmate de Zelenski. Ce spun rușii
Unica.md, 13 octombrie 2025 00:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică progrese semnificative ale forțelor Kievului atât în regiunea sudică Zaporojie, cât și în zona Donețk, punctul central al conflictului cu Rusia, relatează News.ro
Acum 2 ore
00:00
Contraofensiva ucraineană avansează în Zaporojie și Donețk: succese confirmate de Zelenski. Ce spun rușii
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică progrese semnificative ale forțelor Kievului atât în regiunea sudică Zaporojie, cât și în zona Donețk, punctul central al conflictului cu Rusia, relatează News.ro
Acum 4 ore
22:20
Descoperire macabră în Spania: un bărbat a fost găsit mort în apartamentul său după 15 ani # Unica.md
O descoperire macabră a avut loc într-un apartament din Valencia, Spania, unde pompierii au găsit rămășițele unui bărbat decedat de aproximativ 15 ani. Trupul neînsuflețit a fost descoperit întâmplător, în
22:00
Uzbekistanul face un pas major pe scena spațială internațională: orașul Samarkand, faimos pentru moștenirea sa științifică și culturală, va găzdui în 2028 Congresul Internațional de Astronautică (IAC) – cel mai
21:50
Migdalele – superalimentul cu beneficii uimitoare, contraindicații și secrete pentru consum optim # Unica.md
Migdalele sunt considerate un adevărat superaliment datorită conținutului lor bogat în nutrienți esențiali și beneficiilor multiple pentru sănătate. Iată câteva dintre cele mai importante avantaje pe care le aduc în
21:40
Descoperă codul cosmic al sănătății tale! Ce spun cifrele despre predispozițiile tale medicale # Unica.md
De-a lungul istoriei, oamenii au căutat mereu să-și mențină sănătatea, folosind diverse sisteme și formule transmise din generație în generație. Astăzi, astrologia și numerologia revin în atenție, iar cercetătorii încep
Acum 6 ore
21:10
Olanda a transferat Ucrainei o navă vânător de mine din clasa Alkmaar – rol esențial pentru securitatea Mării Negre # Unica.md
Olanda a transferat recent o navă vânător de mine din clasa Alkmaar către Ucraina, a anunțat duminică Oleksii Neizhpapa, comandantul marinei ucrainene. Potrivit acestuia, o a doua navă de același
21:00
Rusia a deconectat deliberat Centrala Nucleară Zaporijjea de la rețeaua Ucrainei: risc major de incident nuclear # Unica.md
Într-o acțiune fără precedent, Rusia a întrerupt deliberat conexiunea dintre Centrala Nucleară Zaporijjea (ZNPP), aflată sub ocupație, și rețeaua electrică a Ucrainei, pentru a testa integrarea acesteia în rețeaua rusă,
Acum 8 ore
19:20
Nota de plată uriașă pentru parcarea mașinilor abandonate la Aeroportul Chișinău depășește valoarea acestora # Unica.md
Patru automobile cu numere ucrainene, abandonate în parcarea Aeroportului Internațional Chișinău încă din primele zile ale războiului, au generat o situație fără precedent: costul parcării a ajuns să depășească valoarea
18:40
Alexandru Cozer, reacție dură după sondajul Avangarde: „România riscă să fie cucerită psihologic înainte de orice invazie militară” # Unica.md
Jurnalistul Alexandru Cozer a reacționat ferm pe Facebook după publicarea unui sondaj Avangarde, potrivit căruia jumătate dintre români (49%) cred că România nu ar putea rezista nici măcar 48 de
Acum 12 ore
16:50
Incident la granița Estoniei: Un grup de ruși înarmați a fost observat în „Cizma de la Saatse”, iar o șosea a fost închisă până marți # Unica.md
Un grup de ruși înarmați, îmbrăcați în uniforme militare, a fost văzut vineri seara în apropierea graniței cu Estonia, în zona cunoscută sub numele de „Cizma de la Saatse" –
16:40
Peste 700.000 de vizite au fost înregistrate pe parcursul anului 2024 în muzeele din țară, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate de milion de persoane au admirat vernisajele
16:10
Angelina Jolie, noi dezvăluiri din divorțul cu Brad Pitt: „Am renunțat la tot, sperând că va fi mai calm” # Unica.md
Actrița Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, a depus o declarație personală în cadrul procesului cu fostul soț, Brad Pitt, legat de vânzarea participațiilor sale la crama Château
16:00
Guvernul Ucrainei propune excluderea limbilor rusă și moldovenească de pe lista limbilor protejate. Ce statut are limba română? # Unica.md
Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme un proiect de lege care vizează modificarea listei limbilor protejate în temeiul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare. Potrivit lui Taras Melnîciuk, reprezentantul
15:50
Robert De Niro cheamă americanii la protestul „No Kings” împotriva președintelui Donald Trump # Unica.md
Actorul american Robert De Niro îi îndeamnă pe cetățenii Statelor Unite să participe pe 18 octombrie la o amplă mișcare de protest intitulată „No Kings" (Fără regi), organizată împotriva președintelui
15:40
Kremlinul avertizează: Rusia, profund îngrijorată de posibila livrare a rachetelor Tomahawk către Ucraina # Unica.md
Kremlinul a transmis duminică, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, scrie News. Foto: kremlin.ru Peskov a
Acum 24 ore
09:40
Incident șocant la Vatican: un bărbat a fost reținut după ce a urinat pe altarul principal din Bazilica Sfântul Petru # Unica.md
Un bărbat a fost reținut vineri după ce a sărit peste barierele de securitate și a urinat pe altarul principal din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, sub privirile îngrozite
09:20
Duminica aceasta, astrele ne invită să ne acordăm timp pentru reflecție, liniște și echilibru interior. Energia zilei favorizează introspecția, dar și dialogul sincer cu cei apropiați. Fiecare zodie primește mesaje
09:20
Zelenski a discutat cu Trump despre consolidarea apărării aeriene ucrainene după atacurile rusești asupra rețelei electrice # Unica.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a purtat o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în care au discutat despre modalitățile de întărire a apărării aeriene ucrainene, în
Ieri
20:00
Un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost găsit fără suflare în domiciliul său din localitatea Bălceana, raionul Hîncești, după ce și-ar fi provocat o rană fatală prin
19:40
Poliția este în alertă după ce un bărbat de 43 de ani a evadat din Penitenciarul nr. 9 „Pruncul" din Chișinău. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, acesta a fugit din
13:10
Cancerul mamar este o afecțiune care afectează tot mai multe femei, atât la nivel mondial, cât și în Republica Moldova. Doar în anul 2024, în țara noastră au fost înregistrate
12:50
Chișinăul, în topul orașelor cu cel mai poluat aer din Republica Moldova, mai ales în sezonul rece # Unica.md
Chișinăul se află în fruntea orașelor cu cel mai poluat aer din Republica Moldova, situație accentuată în special în perioada rece a anului. Cauzele principale sunt traficul intens, centralele termice
12:50
Un accident, cu implicarea unui cerb, a avut loc în apropiere de satul Bahmut din raionul Călărași. Imaginile au fost publicate de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga. Sursa
12:30
Usturoiul și ceapa sunt adevărate comori ale naturii când vine vorba de întărirea sistemului imunitar. Gândesc că e important să explic mai întâi de ce aceste ingrediente sunt atât de
12:20
Letonia a cerut unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie 2025, după ce aceștia nu au reușit să demonstreze că stăpânesc limba letonă
12:10
Opt părinți și două educatoare, amendați pentru colectarea ilegală de bani la o grădiniță din Chișinău # Unica.md
Opt părinți și două educatoare de la o grădiniță din capitală au fost sancționați în 2024 pentru colectarea ilegală de bani, potrivit Asociației Obștești „Părinți Solidari". Valoarea totală a amenzilor
11:40
Melania Trump a intermediat eliberarea a opt copii ucraineni răpiți de Rusia, după un contact direct cu Vladimir Putin # Unica.md
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat că a stabilit un contact direct cu președintele rus Vladimir Putin pentru a facilita eliberarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Potrivit
10:30
Igor Grosu, despre Transnistria, viitoarea guvernare și perspectivele după alegerile din 2025 # Unica.md
Revenirea Transnistriei sub controlul autorităților de la Chișinău este 'o chestiune de timp', a declarat Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Republica Moldova, care a câștigat alegerile
10:00
Kim Jong Un a asistat la o paradă militară grandioasă în Coreea de Nord, prezentând racheta balistică intercontinentală Hwasong-20 # Unica.md
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat vineri seara la o mare paradă militară organizată cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, informează
09:50
Decret: Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi, decorați de Maia Sandu cu „Ordinul Republicii” # Unica.md
Pe 10 octombrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care a acordat cele mai înalte distincții ale țării unor personalități marcante din diverse domenii, printre care
09:40
Termoelectrica a început conectarea consumatorilor casnici la rețeaua centralizată de energie termică în Chișinău # Unica.md
Termoelectrica a demarat racordarea consumatorilor casnici la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice. Până în prezent, peste 100 de blocuri de locuințe au fost conectate, dintr-un total de peste
09:30
Poliția română, ironizată după „captura record” de un miliard de euro în Portul Constanța. Banii erau recuzită de film # Unica.md
O captură-record de bancnote falsificate, în valoare de aproape un miliard de euro, găsite în Portul Constanța Sud, a stârnit un val de ironii și glume pe rețelele sociale, după
09:20
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că a primit un telefon de la Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025, potrivit agenției dpa.
09:10
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025 – Ziua schimbărilor, inspirației și echilibrului emoțional # Unica.md
Ziua de 11 octombrie 2025 aduce o energie astrală plină de potențial pentru schimbare, claritate mentală și inspirație. Astrele favorizează inițiativa, comunicarea sinceră și capacitatea de a lua decizii importante,
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Ceapa este unul dintre cele mai comune și versatile ingrediente din bucătăriile lumii, dar pe lângă aroma sa distinctă și rolul culinar, acest aliment simplu ascunde numeroase beneficii pentru sănătate,
20:10
Donald Trump amenință China cu o creștere „masivă” a taxelor vamale după noile controale asupra exporturilor de tehnologii legate de mineralele rare # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că China „devine foarte ostilă" și a amenințat Beijingul cu o creștere substanțială a taxelor vamale, ca răspuns la decizia Chinei de a
20:10
Copii ucraineni aduși din teritoriile ocupate și reuniți cu familiile, după demersuri la nivel înalt între SUA, Rusia și Ucraina. Melania Trump s-a implicat # Unica.md
Douăzeci și trei de copii și adolescenți ucraineni au fost aduși în siguranță din zonele ocupate de ruși în teritoriu controlat de Kiev, a anunțat șeful de cabinet al președintelui
20:00
Laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado: Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre! # Unica.md
"Această recunoaştere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne duce sarcina la bun sfârşit: cucerirea Libertăţii. Ne aflăm pe pragul victoriei şi astăzi, mai mult ca oricând, contăm
20:00
O femeie și doi copii minori, dați dispăruți într-o pădure din Rezina, au fost găsiți în siguranță de polițiști # Unica.md
Pe 9 octombrie, polițiștii din Rezina au intervenit prompt în urma unui apel la Serviciul 112, care anunța dispariția unei femei și a doi copii minori în zona unei păduri
18:00
Captură uriașă: O ucraineancă prinsă la vama Porubne cu aproape un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes # Unica.md
O femeie de 35 de ani, cu cetățenie ucraineană, a fost depistată la punctul internațional de trecere a frontierei Porubne, înainte de a intra în România, având ascunse aproape un
18:00
Vladimir Putin laudă eforturile lui Donald Trump pentru pace și critică Comitetul Nobel pentru decizia privind Premiul pentru Pace # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a elogiat vineri implicarea fostului președinte american Donald Trump în medierea unui armistițiu în Orientul Mijlociu și a criticat dur Comitetul Nobel pentru decizia de a
17:50
Comunitatea mondială marchează astăzi Ziua Mondială a Sănătății Mintale, dedicată în 2025 temei „Sănătatea mintală în situații de urgență umanitară". Campania subliniază nevoia urgentă de a sprijini sănătatea mintală și
17:50
VIDEO Ce s-a întâmplat la Institutul Nobel cu 5 minute înainte de anunțarea Premiului pentru Pace. „Alo, vorbesc cu Maria Corina Machado?” # Unica.md
Institutul Nobel norvegian a publicat o înregistrare video care arată momentul în care Maria Corina Machado, laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, a fost informată de decizie
17:40
Platforma TUX Moldova, suspectată de schemă piramidală, a devenit inaccesibilă. Pierderi estimate la 48 de milioane de euro # Unica.md
Pagina web a platformei de tranzacționare TUX Moldova, bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară, nu mai poate fi accesată. Potrivit datelor apărute în spațiul public, TUX ar fi
17:00
Rediscover Egypt cu Join UP! Moldova – o nouă perspectivă asupra clasicului și trasee noi # Unica.md
Ce face Egiptul atât de atractiv pentru turiștii moldoveni? Nisipul cald și fin sub picioare, recifurile de corali vii, aromele condimentelor din piețele locale și întinderile nesfârșite de deșert. Join
16:30
Anișoara Loghin și Radu Gînsari sărbătoresc nunta de lemn: Prima fotografie comună a prezentatoarei Pro TV alături de soțul ei # Unica.md
Prezentatoarea Anișoara Loghin și soțul ei, fotbalistul Radu Gînsari, au sărbătorit nunta de lemn, marcând trei ani de căsnicie. Cu această ocazie, Anișoara a postat prima fotografie comună cu soțul
16:10
Directorul Termoelectrica: Nu există motive pentru majorarea tarifelor la energia termică. Sunt premise ca tariful să scadă # Unica.md
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, a declarat astăzi că, în prezent, nu există motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor. Mai mult, acesta a menționat că „teoretic,
16:00
Fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Nikolai Peskov, în centrul unui nou scandal: Vacanțe în Maldive în timp ce susținea că luptă în compania Wagner # Unica.md
Nikolai Peskov, fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, cunoscut și sub numele de Nikolai Choulz, a fost surprins într-o controversă după ce s-a aflat că, în perioada
15:50
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, se ascunde de peste un an într-un loc secret # Unica.md
Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, se află într-o locație necunoscută din august 2024. Aceasta a fost nevoită să se ascundă ... Post-ul Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, se ascunde de peste un an într-un loc secret apare prima dată în Unica.md.
15:50
Ina Sîrbu, fosta soție a ex-deputatului Sergiu Sîrbu, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer mamar la doar 19 ani # Unica.md
Ina Sîrbu, cunoscută în spațiul public mai ales pentru gestul său de a adopta un cățel victimă a unui act de cruzime, a oferit un interviu amplu biografic, la Interogatoriu, în ... Post-ul Ina Sîrbu, fosta soție a ex-deputatului Sergiu Sîrbu, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer mamar la doar 19 ani apare prima dată în Unica.md.
