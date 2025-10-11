Alertă la Penitenciarul nr. 9. Un deținut a evadat, poliția îl caută
Unica.md, 11 octombrie 2025 19:40
Poliția este în alertă după ce un bărbat de 43 de ani a evadat din Penitenciarul nr. 9 „Pruncul” din Chișinău. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, acesta a fugit din ... Post-ul Alertă la Penitenciarul nr. 9. Un deținut a evadat, poliția îl caută apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum o oră
20:00
Un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost găsit fără suflare în domiciliul său din localitatea Bălceana, raionul Hîncești, după ce și-ar fi provocat o rană fatală prin ... Post-ul Tragedie în Bălceana, raionul Hîncești: bărbat găsit împușcat mortal apare prima dată în Unica.md.
19:40
Poliția este în alertă după ce un bărbat de 43 de ani a evadat din Penitenciarul nr. 9 „Pruncul” din Chișinău. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, acesta a fugit din ... Post-ul Alertă la Penitenciarul nr. 9. Un deținut a evadat, poliția îl caută apare prima dată în Unica.md.
Acum 8 ore
13:10
Cancerul mamar este o afecțiune care afectează tot mai multe femei, atât la nivel mondial, cât și în Republica Moldova. Doar în anul 2024, în țara noastră au fost înregistrate ... Post-ul Cancerul mamar – o realitate tot mai dureroasă pentru femeile din Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
12:50
Chișinăul, în topul orașelor cu cel mai poluat aer din Republica Moldova, mai ales în sezonul rece # Unica.md
Chișinăul se află în fruntea orașelor cu cel mai poluat aer din Republica Moldova, situație accentuată în special în perioada rece a anului. Cauzele principale sunt traficul intens, centralele termice ... Post-ul Chișinăul, în topul orașelor cu cel mai poluat aer din Republica Moldova, mai ales în sezonul rece apare prima dată în Unica.md.
12:50
Un accident, cu implicarea unui cerb, a avut loc în apropiere de satul Bahmut din raionul Călărași. Imaginile au fost publicate de șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga. Sursa ... Post-ul Accident la Călărași, cu implicarea unui cerb: O Dacia, grav avariată apare prima dată în Unica.md.
Acum 12 ore
12:30
Usturoiul și ceapa sunt adevărate comori ale naturii când vine vorba de întărirea sistemului imunitar. Gândesc că e important să explic mai întâi de ce aceste ingrediente sunt atât de ... Post-ul Ghid complet cu remedii naturale din usturoi și ceapă pentru întărirea imunității apare prima dată în Unica.md.
12:20
Letonia a cerut unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie 2025, după ce aceștia nu au reușit să demonstreze că stăpânesc limba letonă ... Post-ul Letonia ordonă ca peste 800 de ruși să părăsească țara în următoarele zile apare prima dată în Unica.md.
12:10
Opt părinți și două educatoare, amendați pentru colectarea ilegală de bani la o grădiniță din Chișinău # Unica.md
Opt părinți și două educatoare de la o grădiniță din capitală au fost sancționați în 2024 pentru colectarea ilegală de bani, potrivit Asociației Obștești „Părinți Solidari”. Valoarea totală a amenzilor ... Post-ul Opt părinți și două educatoare, amendați pentru colectarea ilegală de bani la o grădiniță din Chișinău apare prima dată în Unica.md.
11:40
Melania Trump a intermediat eliberarea a opt copii ucraineni răpiți de Rusia, după un contact direct cu Vladimir Putin # Unica.md
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat că a stabilit un contact direct cu președintele rus Vladimir Putin pentru a facilita eliberarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Potrivit ... Post-ul Melania Trump a intermediat eliberarea a opt copii ucraineni răpiți de Rusia, după un contact direct cu Vladimir Putin apare prima dată în Unica.md.
10:30
Igor Grosu, despre Transnistria, viitoarea guvernare și perspectivele după alegerile din 2025 # Unica.md
Revenirea Transnistriei sub controlul autorităților de la Chișinău este ‘o chestiune de timp’, a declarat Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Republica Moldova, care a câștigat alegerile ... Post-ul Igor Grosu, despre Transnistria, viitoarea guvernare și perspectivele după alegerile din 2025 apare prima dată în Unica.md.
10:00
Kim Jong Un a asistat la o paradă militară grandioasă în Coreea de Nord, prezentând racheta balistică intercontinentală Hwasong-20 # Unica.md
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat vineri seara la o mare paradă militară organizată cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, informează ... Post-ul Kim Jong Un a asistat la o paradă militară grandioasă în Coreea de Nord, prezentând racheta balistică intercontinentală Hwasong-20 apare prima dată în Unica.md.
09:50
Decret: Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi, decorați de Maia Sandu cu „Ordinul Republicii” # Unica.md
Pe 10 octombrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care a acordat cele mai înalte distincții ale țării unor personalități marcante din diverse domenii, printre care ... Post-ul Decret: Nicolae Timofti, Ala Nemerenco și Oazu Nantoi, decorați de Maia Sandu cu „Ordinul Republicii” apare prima dată în Unica.md.
09:40
Termoelectrica a început conectarea consumatorilor casnici la rețeaua centralizată de energie termică în Chișinău # Unica.md
Termoelectrica a demarat racordarea consumatorilor casnici la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice. Până în prezent, peste 100 de blocuri de locuințe au fost conectate, dintr-un total de peste ... Post-ul Termoelectrica a început conectarea consumatorilor casnici la rețeaua centralizată de energie termică în Chișinău apare prima dată în Unica.md.
09:30
Poliția română, ironizată după „captura record” de un miliard de euro în Portul Constanța. Banii erau recuzită de film # Unica.md
O captură-record de bancnote falsificate, în valoare de aproape un miliard de euro, găsite în Portul Constanța Sud, a stârnit un val de ironii și glume pe rețelele sociale, după ... Post-ul Poliția română, ironizată după „captura record” de un miliard de euro în Portul Constanța. Banii erau recuzită de film apare prima dată în Unica.md.
09:20
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că a primit un telefon de la Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025, potrivit agenției dpa. ... Post-ul Trump anunță că laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, l-a sunat apare prima dată în Unica.md.
09:10
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025 – Ziua schimbărilor, inspirației și echilibrului emoțional # Unica.md
Ziua de 11 octombrie 2025 aduce o energie astrală plină de potențial pentru schimbare, claritate mentală și inspirație. Astrele favorizează inițiativa, comunicarea sinceră și capacitatea de a lua decizii importante, ... Post-ul Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025 – Ziua schimbărilor, inspirației și echilibrului emoțional apare prima dată în Unica.md.
Ieri
20:30
Ceapa este unul dintre cele mai comune și versatile ingrediente din bucătăriile lumii, dar pe lângă aroma sa distinctă și rolul culinar, acest aliment simplu ascunde numeroase beneficii pentru sănătate, ... Post-ul Ceapa și secretele mai puțin cunoscute pentru sănătate apare prima dată în Unica.md.
20:10
Donald Trump amenință China cu o creștere „masivă” a taxelor vamale după noile controale asupra exporturilor de tehnologii legate de mineralele rare # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că China „devine foarte ostilă” și a amenințat Beijingul cu o creștere substanțială a taxelor vamale, ca răspuns la decizia Chinei de a ... Post-ul Donald Trump amenință China cu o creștere „masivă” a taxelor vamale după noile controale asupra exporturilor de tehnologii legate de mineralele rare apare prima dată în Unica.md.
20:10
Copii ucraineni aduși din teritoriile ocupate și reuniți cu familiile, după demersuri la nivel înalt între SUA, Rusia și Ucraina. Melania Trump s-a implicat # Unica.md
Douăzeci și trei de copii și adolescenți ucraineni au fost aduși în siguranță din zonele ocupate de ruși în teritoriu controlat de Kiev, a anunțat șeful de cabinet al președintelui ... Post-ul Copii ucraineni aduși din teritoriile ocupate și reuniți cu familiile, după demersuri la nivel înalt între SUA, Rusia și Ucraina. Melania Trump s-a implicat apare prima dată în Unica.md.
20:00
Laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado: Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre! # Unica.md
”Această recunoaştere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne duce sarcina la bun sfârşit: cucerirea Libertăţii. Ne aflăm pe pragul victoriei şi astăzi, mai mult ca oricând, contăm ... Post-ul Laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado: Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre! apare prima dată în Unica.md.
20:00
O femeie și doi copii minori, dați dispăruți într-o pădure din Rezina, au fost găsiți în siguranță de polițiști # Unica.md
Pe 9 octombrie, polițiștii din Rezina au intervenit prompt în urma unui apel la Serviciul 112, care anunța dispariția unei femei și a doi copii minori în zona unei păduri ... Post-ul O femeie și doi copii minori, dați dispăruți într-o pădure din Rezina, au fost găsiți în siguranță de polițiști apare prima dată în Unica.md.
18:00
Captură uriașă: O ucraineancă prinsă la vama Porubne cu aproape un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes # Unica.md
O femeie de 35 de ani, cu cetățenie ucraineană, a fost depistată la punctul internațional de trecere a frontierei Porubne, înainte de a intra în România, având ascunse aproape un ... Post-ul Captură uriașă: O ucraineancă prinsă la vama Porubne cu aproape un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes apare prima dată în Unica.md.
18:00
Vladimir Putin laudă eforturile lui Donald Trump pentru pace și critică Comitetul Nobel pentru decizia privind Premiul pentru Pace # Unica.md
Președintele rus Vladimir Putin a elogiat vineri implicarea fostului președinte american Donald Trump în medierea unui armistițiu în Orientul Mijlociu și a criticat dur Comitetul Nobel pentru decizia de a ... Post-ul Vladimir Putin laudă eforturile lui Donald Trump pentru pace și critică Comitetul Nobel pentru decizia privind Premiul pentru Pace apare prima dată în Unica.md.
17:50
Comunitatea mondială marchează astăzi Ziua Mondială a Sănătății Mintale, dedicată în 2025 temei „Sănătatea mintală în situații de urgență umanitară”. Campania subliniază nevoia urgentă de a sprijini sănătatea mintală și ... Post-ul În anul 2025, statul a alocat 63 de milioane de lei, pentru tratamentul bolilor psihice apare prima dată în Unica.md.
17:50
VIDEO Ce s-a întâmplat la Institutul Nobel cu 5 minute înainte de anunțarea Premiului pentru Pace. „Alo, vorbesc cu Maria Corina Machado?” # Unica.md
Institutul Nobel norvegian a publicat o înregistrare video care arată momentul în care Maria Corina Machado, laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, a fost informată de decizie ... Post-ul VIDEO Ce s-a întâmplat la Institutul Nobel cu 5 minute înainte de anunțarea Premiului pentru Pace. „Alo, vorbesc cu Maria Corina Machado?” apare prima dată în Unica.md.
17:40
Platforma TUX Moldova, suspectată de schemă piramidală, a devenit inaccesibilă. Pierderi estimate la 48 de milioane de euro # Unica.md
Pagina web a platformei de tranzacționare TUX Moldova, bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară, nu mai poate fi accesată. Potrivit datelor apărute în spațiul public, TUX ar fi ... Post-ul Platforma TUX Moldova, suspectată de schemă piramidală, a devenit inaccesibilă. Pierderi estimate la 48 de milioane de euro apare prima dată în Unica.md.
17:00
Rediscover Egypt cu Join UP! Moldova – o nouă perspectivă asupra clasicului și trasee noi # Unica.md
Ce face Egiptul atât de atractiv pentru turiștii moldoveni? Nisipul cald și fin sub picioare, recifurile de corali vii, aromele condimentelor din piețele locale și întinderile nesfârșite de deșert. Join ... Post-ul Rediscover Egypt cu Join UP! Moldova – o nouă perspectivă asupra clasicului și trasee noi apare prima dată în Unica.md.
16:30
Anișoara Loghin și Radu Gînsari sărbătoresc nunta de lemn: Prima fotografie comună a prezentatoarei Pro TV alături de soțul ei # Unica.md
Prezentatoarea Anișoara Loghin și soțul ei, fotbalistul Radu Gînsari, au sărbătorit nunta de lemn, marcând trei ani de căsnicie. Cu această ocazie, Anișoara a postat prima fotografie comună cu soțul ... Post-ul Anișoara Loghin și Radu Gînsari sărbătoresc nunta de lemn: Prima fotografie comună a prezentatoarei Pro TV alături de soțul ei apare prima dată în Unica.md.
16:10
Directorul Termoelectrica: Nu există motive pentru majorarea tarifelor la energia termică. Sunt premise ca tariful să scadă # Unica.md
Directorul general al Termoelectrica, Iurie Razlovan, a declarat astăzi că, în prezent, nu există motive pentru majorarea tarifelor la energia termică livrată consumatorilor. Mai mult, acesta a menționat că „teoretic, ... Post-ul Directorul Termoelectrica: Nu există motive pentru majorarea tarifelor la energia termică. Sunt premise ca tariful să scadă apare prima dată în Unica.md.
16:00
Fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Nikolai Peskov, în centrul unui nou scandal: Vacanțe în Maldive în timp ce susținea că luptă în compania Wagner # Unica.md
Nikolai Peskov, fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, cunoscut și sub numele de Nikolai Choulz, a fost surprins într-o controversă după ce s-a aflat că, în perioada ... Post-ul Fiul purtătorului de cuvânt al președintelui Rusiei, Nikolai Peskov, în centrul unui nou scandal: Vacanțe în Maldive în timp ce susținea că luptă în compania Wagner apare prima dată în Unica.md.
15:50
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, se ascunde de peste un an într-un loc secret # Unica.md
Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, se află într-o locație necunoscută din august 2024. Aceasta a fost nevoită să se ascundă ... Post-ul Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, se ascunde de peste un an într-un loc secret apare prima dată în Unica.md.
15:50
Ina Sîrbu, fosta soție a ex-deputatului Sergiu Sîrbu, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer mamar la doar 19 ani # Unica.md
Ina Sîrbu, cunoscută în spațiul public mai ales pentru gestul său de a adopta un cățel victimă a unui act de cruzime, a oferit un interviu amplu biografic, la Interogatoriu, în ... Post-ul Ina Sîrbu, fosta soție a ex-deputatului Sergiu Sîrbu, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer mamar la doar 19 ani apare prima dată în Unica.md.
15:40
Moldovean depistat la frontiera Albița conducând un autoturism cu număr fals de înmatriculare # Unica.md
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Albița efectuează cercetări după ce un bărbat în vârstă de 44 de ani, cu cetățenie româno-moldoveană, a fost depistat conducând un autoturism cu ... Post-ul Moldovean depistat la frontiera Albița conducând un autoturism cu număr fals de înmatriculare apare prima dată în Unica.md.
15:40
Prețurile medii de consum au crescut ușor în septembrie, iar inflația anuală a ajuns aproape de 7% # Unica.md
În luna septembrie 2025, prețurile medii de consum în Republica Moldova au înregistrat o creștere ușoară, iar rata inflației anuale a ajuns aproape de 7%, potrivit datelor oficiale. Imaginea are ... Post-ul Prețurile medii de consum au crescut ușor în septembrie, iar inflația anuală a ajuns aproape de 7% apare prima dată în Unica.md.
15:40
Încetarea focului în Gaza: prima fază a acordului de pace intră în vigoare după doi ani de război # Unica.md
Vineri, 10 octombrie 2025, Israelul a încetat focul în Gaza, marcând intrarea în vigoare a primei faze a acordului de pace, după doi ani de conflict devastator. Anunțul a fost ... Post-ul Încetarea focului în Gaza: prima fază a acordului de pace intră în vigoare după doi ani de război apare prima dată în Unica.md.
15:30
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea participă la Forumul Global Gateway 2025, subliniind importanța conectivității regionale pentru Republica Moldova # Unica.md
Viceprim-ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a reprezentat Republica Moldova la Forumul Global Gateway 2025, un eveniment internațional de nivel înalt organizat de Comisia Europeană, ce a reunit lideri ... Post-ul Viceprim-ministrul Vladimir Bolea participă la Forumul Global Gateway 2025, subliniind importanța conectivității regionale pentru Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
15:30
Captură record în Portul Constanţa: 4,8 milioane de bancnote contrafăcute descoperite de Poliţia Română # Unica.md
În urma unei operațiuni comune desfășurate pe 10 octombrie 2025, Poliția Română și Autoritatea Vamală Română au descoperit în Portul Constanța Sud 160 de colete ce conțineau bancnote contrafăcute, în ... Post-ul Captură record în Portul Constanţa: 4,8 milioane de bancnote contrafăcute descoperite de Poliţia Română apare prima dată în Unica.md.
15:20
Casa Albă critică decizia Comitetului Nobel de a acorda Premiul pentru Pace Mariei Corina Machado și nu președintelui Donald Trump # Unica.md
Decizia Comitetului Nobel de a acorda Premiul pentru Pace în 2025 liderului opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a stârnit reacții puternice la Washington. Casa Albă a criticat public alegerea, ... Post-ul Casa Albă critică decizia Comitetului Nobel de a acorda Premiul pentru Pace Mariei Corina Machado și nu președintelui Donald Trump apare prima dată în Unica.md.
15:20
Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a crescut la 33,6% în 2024, egală cu cea a întregii populații # Unica.md
Un studiu recent al Biroului Național de Statistică arată că rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a continuat să crească în perioada 2022–2024, ajungând în 2024 la ... Post-ul Rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a crescut la 33,6% în 2024, egală cu cea a întregii populații apare prima dată în Unica.md.
15:10
Șeful Armatei Române: România ar putea ajuta Republica Moldova în caz de atac, în baza legii care protejează cetățenii români # Unica.md
România ar putea interveni pentru a sprijini Republica Moldova în cazul unui atac din partea Rusiei, în baza legii care prevede protejarea cetățenilor români aflați în afara granițelor, a declarat ... Post-ul Șeful Armatei Române: România ar putea ajuta Republica Moldova în caz de atac, în baza legii care protejează cetățenii români apare prima dată în Unica.md.
15:10
Primele rezultate ale Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”: 83 de tineri urmează să primească indemnizația, peste 1.000 finalizează validarea cererilor # Unica.md
La două luni de la lansarea Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, 83 de tineri sunt pe cale să primească indemnizația lunară neimpozabilă de 3.000 lei, iar alți peste ... Post-ul Primele rezultate ale Programului Național „+3.000 lei pentru cariera ta”: 83 de tineri urmează să primească indemnizația, peste 1.000 finalizează validarea cererilor apare prima dată în Unica.md.
15:10
MAE de la Chișinău condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului: „Suntem deplin solidari cu locuitorii din Ucraina” # Unica.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a condamnat ferm atacurile masive lansate de Rusia asupra capitalei Ucrainei, Kiev, care au provocat victime și distrugeri semnificative, informează MOLDPRES. Imagine cu ... Post-ul MAE de la Chișinău condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului: „Suntem deplin solidari cu locuitorii din Ucraina” apare prima dată în Unica.md.
15:00
Dumitru Alaiba avertizează cetățenii să nu cadă în capcana escrocheriilor financiare după prăbușirea platformei TUX # Unica.md
Fostul viceprim-ministru Dumitru Alaiba a lansat un apel public către cetățenii moldoveni, îndemnându-i să fie precauți și să nu aibă încredere în promisiunile false ale escrocilor care promit câștiguri rapide ... Post-ul Dumitru Alaiba avertizează cetățenii să nu cadă în capcana escrocheriilor financiare după prăbușirea platformei TUX apare prima dată în Unica.md.
15:00
Șase cazuri documentate de implicare a bisericii în campania electorală, înregistrate înainte de alegerile parlamentare din 2025 # Unica.md
Inspectoratul General al Poliției a anunțat, la solicitarea TVR Moldova, că în perioada 14 iulie – 28 septembrie 2025, în ajunul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, au fost înregistrate șase ... Post-ul Șase cazuri documentate de implicare a bisericii în campania electorală, înregistrate înainte de alegerile parlamentare din 2025 apare prima dată în Unica.md.
14:50
Un irakian dat în urmărire internațională, reținut în România și extrădat în Republica Moldova # Unica.md
Un bărbat de 42 de ani, cetățean irakian, a fost reținut în România și extrădat în Republica Moldova, unde a fost plasat în arest în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. ... Post-ul Un irakian dat în urmărire internațională, reținut în România și extrădat în Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
14:50
Noul sistem digital de control la frontierele UE – Intrare/Ieșire (EES) – o investiție în siguranța frontierelor, nu o restricție pentru cetățeni # Unica.md
Începând cu 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va implementa sistemul digital de control la frontierele externe – Intrare/Ieșire (EES), care nu reprezintă o restricție sau o viză ascunsă, ci o ... Post-ul Noul sistem digital de control la frontierele UE – Intrare/Ieșire (EES) – o investiție în siguranța frontierelor, nu o restricție pentru cetățeni apare prima dată în Unica.md.
14:50
Doi cetățeni turci, documentați la Aeroportul Chișinău după ce au încercat să introducă 200 de pachete de țigări nedeclarate # Unica.md
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au depistat, în urma controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor sosiți din Istanbul, 200 de pachete de țigări nedeclarate. Sursa foto: Serviciul Vamal Mai ... Post-ul Doi cetățeni turci, documentați la Aeroportul Chișinău după ce au încercat să introducă 200 de pachete de țigări nedeclarate apare prima dată în Unica.md.
14:40
Negociatorul-șef al Tiraspolului, Vitalie Ignatiev: Transnistria „ține ușa deschisă” pentru reluarea dialogului cu Chișinăul # Unica.md
Vitalie Ignatiev, negociatorul-șef al regiunii separatiste transnistrene, a declarat că Transnistria este deschisă pentru implicarea cu partea moldovenească în vederea relansării procesului de negocieri. Declarația a fost făcută în cadrul ... Post-ul Negociatorul-șef al Tiraspolului, Vitalie Ignatiev: Transnistria „ține ușa deschisă” pentru reluarea dialogului cu Chișinăul apare prima dată în Unica.md.
14:40
După o săptămână caracterizată de ploi abundente și vânt intens, meteorologii anunță o stabilizare treptată a vremii în weekend, cu temperaturi mai blânde și precipitații tot mai rare. Imagine cu ... Post-ul Vremea se va stabiliza în weekend după o săptămână cu ploi și vânt puternic apare prima dată în Unica.md.
14:40
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a avut întrevederi diplomatice importante la Chișinău privind situația din regiunea transnistreană # Unica.md
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a purtat mai multe discuții diplomatice la Chișinău, axate pe evoluțiile din regiunea transnistreană și pe promovarea unei politici coerente de reintegrare a Republicii Moldova. ... Post-ul Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Roman Roșca, a avut întrevederi diplomatice importante la Chișinău privind situația din regiunea transnistreană apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.