Nu este niciodată târziu să înveți. Exemplul de curaj al unei bunici de 49 de ani

Selecționata Austriei a dat recital în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor după ce a surclasat reprezentativa statului San Marino cu un neverosimil 10:0. Atacantul Marko Arnautovic a marcat 4 goluri și a devenit cu această ocazie golgheterul all-time al primei reprezentative. Cu 45 de goluri la activ, Arnautovic l-a devansat pe Anton Polster, care are cu un gol mai puțin. Austria nu a mai jucat la Cupa Mondială de aproape 30 de ani, iar acum se află pe primul loc în clasamentul grupei H, cu 2 puncte mai mult decât Bosnia-Herțegovina și 8 decât România.