O femeie a murit accidentată de o mașină la Orhei. Traversa strada neregulamentar

Republica Moldova a încălcat drepturile lui Veaceslav Platon în perioada detenției sale din 2016 – 2020, la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, și trebuie să-i plătească acestuia 15.600 de euro cu titlu de daune morale și 2.000 de euro pentru cheltuieli de judecată. Decizia a fost pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), care a stabilit că suma totală de 17.600 de euro trebuie achitată în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii.