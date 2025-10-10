O femeie a murit accidentată de o mașină la Orhei. Traversa strada neregulamentar
Moldova1, 10 octombrie 2025 11:50
O femeie de 59 de ani și-a pierdut viața accidentată de o mașină la Orhei, în seara de 9 octombrie. Premilitar s-a stabilit că aceasta traversa strada în afara trecerii pentru pietoni.
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
12:00
Rusia a atacat din nou sistemul energetic ucrainean: mii de consumatori au rămas fără curent electric # Moldova1
Autoritățile ucrainene au recurs la deconectări urgente ale energiei electrice după atacul masiv lansat noaptea trecută de Rusia asupra infrastructurii energetice. Mai multe regiuni au rămas fără curent, fiind afectate mii de gospodării, precum și agenți economici. Loviturile au provocat distrugeri la obiective energetice, clădiri rezidențiale și rețele de gaze, fiind raportate și victime civile, scrie Unian.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Un nou pod va fi construit în satul Răuțel din Fălești. Ofertele pot fi depuse până pe 30 octombrie # Moldova1
Un nou pod urmează să fie construit în satul Răuțel, raionul Fălești, până la sfârșitul verii anului viitor. Administrația Națională a Drumurilor a anunțat lansarea licitației pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările, valoarea contractului fiind estimată la aproximativ 19 milioane de lei.
11:20
„Republica Offshore”: R. Moldova nu a înlăturat toate lacunele pentru a preveni o altă fraudă bancară # Moldova1
După producerea „furtului miliardului” acum mai bine de zece ani, R. Moldova nu a eliminat, pe deplin, toate pericolele care pot duce la repetarea unor noi fraude bancare. Lipsa unor reforme anticorupție ferme amenință parcursul european al R. Moldova, atenționează Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA).
Acum 2 ore
11:10
O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața la Vulcănești. De vină ar fi o centrală termică exploatată greșit # Moldova1
O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața în orașul Vulcănești, din sudul țării, preliminar în urma intoxicării cu gaze toxice emise de o centrală termică exploatată greșit. Cazul a fost semnalat la Serviciul de urgență 112 pe 9 octombrie.
10:40
Grav accident la Glodeni: un bărbat a murit, iar cinci persoane, printre care trei copii, au fost transportate la spital # Moldova1
Un bărbat de 65 de ani a murit la spital în urma unui accident grav produs pe traseul Bălți – Glodeni, în apropierea satului Iabloana, raionul Glodeni. Tragedia a avut loc pe 9 octombrie.
10:40
MAE condamnă noile atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei. Zelenski: Zeci de răniți și un copil ucis la Zaporojie # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat cu fermitate atacurile masive lansate de Rusia asupra capitalei Ucrainei, Kiev, și altor localități, în noaptea de joi spre vineri, soldate cu victime și distrugeri grave. Autoritățile de la Chișinău își reafirmă sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării vecine.
10:30
Deputați români și moldoveni: „Instituțiile comune trebuie să rămână spații de acțiune europeană, nu tribune pentru propagandă” # Moldova1
„Instituțiile comune ale parlamentelor din Republica Moldova și România trebuie să rămână spații de încredere și de cooperare în spirit european, nu tribune pentru propagandă”. Subiectul a fost abordat în cadrul unei întrevederi între parlamentari din cele două țări, delegația de la Chișinău fiind condusă de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Deputatul român Bogdan-Ionel Rodeanu, liderul grupului USR din Camera Deputaților, a subliniat necesitatea schimbării conducerii Comisiei Comune pentru Integrarea Europeană.
Acum 4 ore
09:50
UTIL // Ce materiale trebuie folosite pentru o izolare termică eficientă a caselor și apartamentelor # Moldova1
Apariția mucegaiului, a zonelor umede sau a spațiilor care rămân constant reci sunt semne clare că o locuință are nevoie de lucrări de izolare termică. Potrivit expertului în energetică Sergiu Ungureanu, astfel de probleme sunt frecvente în casele sau apartamentele cu o vechime de 10–15 ani, iar metodele de întreținere diferă în funcție de perioada în care a fost construit imobilul.
09:40
Cutremur de 7,4 grade în sudul Filipinelor: victime, pagube semnificative și alertă de tsunami în mai multe țări # Moldova1
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter, a lovit vineri dimineață sudul Filipinelor, potrivit Institutului de Seismologie (Phivolcs). Seismul s-a produs în largul coastei în apropierea localității Manay, provincia Davao Oriental, în regiunea Mindanao, la o adâncime de aproximativ 23 de kilometri, anunță Reuters.
09:40
Noi apeluri de finanțare pentru agricultori: post-investiții, plăți în avans și ajutoare pentru pierderi # Moldova1
Fermierii pot depune, începând de luni, 13 octombrie 2025, dosarele pentru subvențiile post-investiție, în cadrul apelului lansat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Potrivit instituției, termenul-limită pentru depunerea cererilor este 11 decembrie 2025.
09:40
Consumul de zahăr în rândul moldovenilor s-a redus în ultimii ani, dar rămâne în continuare o problemă de sănătate publică, în condițiile în care un sfert din populație suferă de obezitate. Specialiștii spun că un consum sporit de zahăr, precum și lipsa activităților fizice generează creșterea greutății corporale și influențează apariția altor boli netransmisibile, precum diabetul zaharat de tip 2, bolile cardiovasculare și hipertensiunea arterială.
08:40
Industria metalurgică rusă, în cea mai gravă criză de la anii ’90: uzinele încep concedierile # Moldova1
Un val de concedieri forțate și de trecere a angajaților la program redus a ajuns și în industria metalurgică a Rusiei - una dintre principalele ramuri non-energetice, care asigură aproape 20% din producția industrială a țării. Din cauza scăderii cererii, a creditelor scumpe și a deteriorării indicatorilor financiari, aproape toate uzinele metalurgice rusești au început să reducă personalul, relatează Reuters, citând surse din industrie, potrivit publicației The Moscow Times.
08:30
Cutremur puternic de 7,4 grade în sudul Filipinelor: Victime, pagube semnificative și alertă de tsunami în mai multe țări # Moldova1
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter, a lovit vineri dimineață sudul Filipinelor, potrivit Institutului de Seismologie (Phivolcs). Seismul s-a produs în largul localității Manay, provincia Davao Oriental, în regiunea Mindanao, la o adâncime de aproximativ 23 de kilometri, anunță Reuters.
08:30
Trei tineri reținuți în Belgia pentru planificarea unui atac terorist. Tinta ar fi fost premierul Bart De Wever # Moldova1
Poliția belgiană a arestat trei tineri în Anvers, suspectați că pregăteau un atac terorist inspirat de jihadism, a anunțat procurorul federal Ann Fransen în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit autorităților, suspecții ,cu vârste de 18, 23 și 24 de ani, intenționau să atașeze un dispozitiv exploziv pentru a comite atacul. Unul dintre ei a fost eliberat, iar ceilalți doi vor fi prezentați judecătorului de instrucție pe 10 octombrie.
Acum 6 ore
08:10
Douăzeci și trei de copii și adolescenți ucraineni au fost aduși din zonele aflate sub ocupație rusă în teritoriul controlat de Kiev, a anunțat Andrii Iermak, șeful administrației prezidențiale a Ucrainei. Operațiunea a fost desfășurată în cadrul programului „Bring Kids Back UA”, lansat de președintele Volodimir Zelenski pentru readucerea în siguranță a copiilor deportați sau reținuți în regiunile ocupate, scrie Reuters.
07:40
Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei: nouă răniți la Kiev și un copil ucis la Zaporojie # Moldova1
Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, 10 octombrie, un atac masiv cu drone și rachete balistice asupra mai multor regiuni ale Ucrainei. Potrivit autorităților de la Kiev, cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma loviturilor, iar în Zaporojie un copil de șapte ani a murit din cauza rănilor suferite.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Belgia își anunță condițiile pentru utilizarea activelor rusești înghețate # Moldova1
Comisia Europeană dorește de mai multă vreme ca activele rusești depozitate în Belgia și la Banca Centrală Europeană să fie folosite pentru a finanța un uriaș împrumut destinat Ucrainei. Activele rusești (numerar, acțiuni, obligațiuni etc.) blocate în Europa sunt estimate la 210 miliarde de euro. Până acum, europenii au folosit doar dobânda la toate aceste miliarde rusești. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune însă acum utilizarea directă a acestor active, sau cel puțin o parte: 140 de miliarde de euro. Însă Belgia își stabilește propriile sale condiții.
07:00
Meci de zile de mari pentru echipa națională de tineret a Republicii Moldova! Ai noștri vor juca azi pe teren propriu cu reprezentativa similară a Angliei # Moldova1
Partida se va juca pe stadionul Zimbru de la ora 19.00 și va conta pentru preliminariile Campionatului European din 2027. Echipa națională de tineret a Republicii Moldova va întâlni o selecționată care valorează sute de milioane.
Acum 12 ore
23:50
Europa începe în sate și orașe: Platforma civică „Primarii pentru Europa” reunește peste 200 de primari din toate colțurile țării # Moldova1
Tot mai mulți primari din Republica Moldova se mobilizează pentru susținerea integrării europene, prin platforma civică „Primarii pentru Europa”, care reunește deja peste 200 de primari din toate colțurile țării. Aceștia afirmă că autoritățile locale au un rol decisiv în apropierea țării de Uniunea Europeană și în îmbunătățirea vieții oamenilor prin proiecte concrete de dezvoltare.
23:20
Chișinău: Trotuare deteriorate și pline de noroi după ploi. Primăria promite să intervină # Moldova1
Ploile puternice din ultimele zile au făcut pagube în Chișinău. În zona Centrului de Excelență în Transporturi, trotuarul a fost deteriorat. Pietonii nu au altă soluție decât să meargă prin mizerie. Autoritățile municipale anunță că vor interveni după ce ploile se vor opri.
Acum 24 ore
23:10
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut meciul amical cu România, jucat pe Arena Națională din București, scor 1-2. A fost debutul lui Lilian Popescu în postură de selecționer al Republicii Moldova.
23:00
The Isaccea – Vulcănești – Chișinău high-voltage line is now 90% complete, according to Energy Minister Dorin Junghietu. He also mentioned that the Vulcănești and Chișinău power stations are in an advanced stage of preparation.
23:00
Echipele naționale de fotbal ale României și Republicii Moldova joacă un meci amical pe Arena Națională din București. Partida a început la ora 21 și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
22:50
Echipele naționale de fotbal ale României și Republicii Moldova joacă un meci amical pe Arena Națională din București. Partida a început la ora 21 și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
22:40
Echipele naționale de fotbal ale României și Republicii Moldova joacă un meci amical pe Arena Națională din București. Partida a început la ora 21 și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
22:00
Jurnalistă DW: Armistițiul din Fâșia Gaza este un pas important, dar pacea rămâne incertă # Moldova1
Acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas reprezintă prima etapă semnificativă într-un conflict sângeros de peste doi ani, însă nu există garanții privind încheierea definitivă a războiului din Fâșia Gaza. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, a declarat că planul de pace prevede mecanisme menite să accelereze eliberarea ostaticilor și livrarea de ajutor umanitar, însă dificultățile logistice și climatul tensionat ar putea tergiversa implementarea.
21:50
Lider local al fostului Partid „Șor”, trimis în judecată: Opt milioane de lei și până la șapte ani de închisoare # Moldova1
Președintele oficiului teritorial Florești al fostului Partid „Șor” riscă până la șapte ani de închisoare, după ce ar fi acceptat și cheltuit, inclusiv pentru remunerarea unor protestatari, opt milioane de lei, bani proveniți de la o grupare criminală.
21:50
Echipele naționale de fotbal ale României și Republicii Moldova joacă un meci amical pe Arena Națională din București. Partida a început la ora 21 și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
21:40
21:30
Echipele naționale de fotbal ale României și Republicii Moldova joacă un meci amical pe Arena Națională din București. Partida a început la ora 21 și este transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
21:30
Noi audieri în dosarul Babuțchi: procurorii cer până la cinci ani de închisoare pentru anestezistă și asistentă # Moldova1
O nouă ședință de judecată în dosarul Babuțchi, femeia de afaceri care a murit la începutul anului, în timpul unei intervenții chirurgicare făcute ilegal într-un salon de înfrumusețare din Chișinău. Instanța examinează probele procurorilor, care cer până la cinci ani de închisoare pentru anestezista și asistenta medicală implicate. Soțul victimei spune că nu va renunța până nu se va face dreptate.
21:10
21:00
Lucrările la linia de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău aproape finalizate: rămân mai puțin de 40 de piloni # Moldova1
Linia de înaltă tensiune Isaccea – Vulcănești – Chișinău este finalizată în proporție de 90%, spune ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit ministrului, stațiile electrice Vulcănești și Chișinău se află, de asemenea, într-o etapă avansată de pregătire.
20:40
Expert imobiliar: Prețurile la apartamente continuă să crească - peste 1.700 de euro pe metru pătrat. Multe dintre oferte sunt supraevaluate # Moldova1
Piața imobiliară din Chișinău trece printr-o perioadă de stagnare accentuată. Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuând tendințele din ultimele două trimestre anterioare. În același timp, prețurile apartamentelor continuă să crească și au ajuns la o medie de peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat.
20:40
Ce alternative are regimul de la Tiraspol pentru a evita o nouă criză a gazelor? Răspunsul lui Dorin Junghietu # Moldova1
Livrările de gaze naturale din Federația Rusă către regiunea transnistreană riscă să fie suspendate, după ce băncile europene au refuzat să autorizeze tranzacțiile Gazprom prin intermediari din state terțe, precum Dubai. Situația riscă să afecteze aprovizionarea energetică a malului stâng al Nistrului, iar Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că MoldovaGaz ar putea fi nevoită să identifice soluții alternative.
20:10
20:00
LIVE TEXT. Fotbal. Meciul amical România - Republica Moldova pe Arena Națională din București # Moldova1
Echipele naționale de fotbal ale României și Republicii Moldova joacă un meci amical pe Arena Națională din București. Partida va începe la ora 21 și va fi transmisă în direct și doar la Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestui meci.
19:10
Europa se apără în fața amenințărilor Rusiei: plan pentru un zid anti-drone și o Gardă a Flancului Estic # Moldova1
Plenul Parlamentului European (PE) a cerut joi ca Uniunea Europeană (UE) să răspundă într-un mod coordonat pentru a-și consolida apărarea și să aplice sancțiuni în fața amenințărilor Rusiei la adresa securității și infrastructurilor sale, informează Agerpres, cu referire la EFE.
18:30
18:20
Reducerea pierderilor de energie în blocurile vechi: Soluții discutate la Forumul Asociațiilor de Locatari # Moldova1
Soluțiile menite să reducă pierderile de energie și să îmbunătățească condițiile de trai în blocurile vechi de locuit au fost dezbătute joi, 9 octombrie, la Forumul Asociațiilor de Locatari, care a reunit peste 170 de participanți – reprezentanți ai autorităților publice, lideri ai asociațiilor de proprietari, experții, organizații internaționale.
17:50
Număr-record de studenți străini la universitățile din R. Moldova: Cei mai mulți învață Medicina și Științe ale educației # Moldova1
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au admis, în anul universitar 2025 – 2026, un număr-record de studenți străini. În total, 1.113 studenți proveniți din 24 de țări ale lumii au fost înscriși la programele de studii superioare din Republica Moldova, cu 376 mai mult față de anul academic 2024 - 2025, informează Ministerul Educației și Cercetării.
17:40
Poluare alarmantă a râului Răut: Prejudiciul este estimat la câteva sute de mii de lei. Dosarul va fi trimis Procuraturii # Moldova1
Râul Răut a fost grav poluat, în special pe sectorul din apropierea Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”. Analizele de laborator au arătat depășiri semnificative ale indicatorilor chimici și bacteriologici, inclusiv concentrații de amoniu de aproape 40 de ori peste limitele admise. Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) a estimat prejudiciul cauzat ecosistemului la câteva sute de mii de lei, iar dosarul urmează să fie transmis organelor procuraturii pentru inițierea unei cauze penale.
17:30
Două mii de fermieri din R. Moldova vor primi echipamente agricole necesare pentru protejarea culturilor de fenomene ca seceta, grindina sau canicula # Moldova1
Două mii de 2.000 de fermieri din zone rurale vulnerabile vor primi echipamente agricole, inclusiv sere, folii pentru mulcire sau cultivatoare electrice, pentru a-și proteja culturile și a-și crește veniturile. Echipamentele vor fi acordate prin intermediul Programului de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice, lansat joi, 9 octombrie.
17:10
Peste 70 de experți internaționali discută, la Chișinău, noile metode de tratament pentru cancer # Moldova1
Peste 70 de specialiști internaționali în domeniul oncologiei s-au reunit la Chișinău, în cadrul Congresului Național de Oncologie, organizat în perioada 9–10 octombrie. Evenimentul, dedicat celor 65 de ani de la fondarea Institutului Oncologic, dezbate cele mai noi metode de diagnostic și tratament al cancerului, precum și colaborările internaționale care contribuie la dezvoltarea medicinei de performanță în Republica Moldova.
17:10
Un număr de 2.000 de fermieri din R. Moldova vor primi echipamente agricole pentru adaptarea la schimbările climatice # Moldova1
UCIP IFAD, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Rețeaua Națională de Dezvoltare LEADER, a lansat joi Programul de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice, prin care 2.000 de fermieri din zone rurale vulnerabile vor primi echipamente agricole, inclusiv sere, folii pentru mulcire sau cultivatoare electrice, pentru a-și proteja culturile și a crește veniturile.
16:50
R. Moldova, obligată să-i plătească lui Platon peste 17.000 de euro pentru detenție abuzivă. MJ: Decizia CtEDO se referă la episoade din 2017 # Moldova1
Republica Moldova a încălcat drepturile lui Veaceslav Platon în perioada detenției sale din 2016 – 2020, la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, și trebuie să-i plătească acestuia 15.600 de euro cu titlu de daune morale și 2.000 de euro pentru cheltuieli de judecată. Decizia a fost pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), care a stabilit că suma totală de 17.600 de euro trebuie achitată în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii.
16:40
Europa începe în sate și orașe: Platforma civică „Primarii pentru Europa” reunește peste 200 de edili din toate colțurile țării # Moldova1
Tot mai mulți primari din Republica Moldova se mobilizează pentru susținerea integrării europene, prin platforma civică „Primarii pentru Europa”, care reunește deja peste 200 de edili din toate colțurile țării. Aceștia afirmă că autoritățile locale au un rol decisiv în apropierea țării de Uniunea Europeană și în îmbunătățirea vieții oamenilor prin proiecte concrete de dezvoltare.
16:20
Expert imobiliar: Prețurile la apartamente continuă să crească - peste 1.700 de euro per metru pătrat. Multe dintre oferte sunt supraevaluate # Moldova1
Piața imobiliară din Chișinău trece printr-o perioadă de stagnare accentuată. Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a scăzut cu aproximativ 65% în al doilea trimestru al anului curent, continuând tendințele din ultimele două trimestre anterioare. În același timp, prețurile apartamentelor continuă să crească și au ajuns la o medie de peste 1.700 de euro pentru un metru pătrat.
16:11
În satul Mileștii Mici, cunoscut pentru galeriile sale subterane, o familie de gospodari păstrează vie istoria locului. Mihai și Ecaterina Gavrilan au transformat casa părintească într-un mic muzeu etnografic, unde fiecare obiect are o poveste, iar trecutul se împletește firesc cu prezentul. În curte se află și un beci vechi din 1877 - cel mai vechi din sat - păstrat cu grijă și reamenajat pentru vizitatori.
