O mașină a fost avariată grav într-un accident la Ialoveni. Imagini VIDEO de la fața locului
Realitatea.md, 10 octombrie 2025 01:50
Un accident violent a avut loc marți, 7 octombrie, în apropierea localității Bardar, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, ieșind de pe carosabil și derapând de pe traseu. În urma impactului, automobilul de model Fiat a fost avariat, însă din fericire nimeni nu a fost rănit. Oamenii legii urmează să stabilească […] Articolul O mașină a fost avariată grav într-un accident la Ialoveni. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 2 ore
01:50
O mașină a fost avariată grav într-un accident la Ialoveni. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Un accident violent a avut loc marți, 7 octombrie, în apropierea localității Bardar, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, ieșind de pe carosabil și derapând de pe traseu. În urma impactului, automobilul de model Fiat a fost avariat, însă din fericire nimeni nu a fost rănit. Oamenii legii urmează să stabilească […] Articolul O mașină a fost avariată grav într-un accident la Ialoveni. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
23:10
Un nou incident grav de securitate a avut loc, miercuri seara, 8 octombrie curent, la baza NATO din Geilenkirchen, Germania. O dronă neidentificată a intrat aparent în zona de interdicție aeriană de la baza aeriană. Conform publicației „Der Spiegel”, aeronava ar fi survolat pista la joasă altitudine timp de aproximativ un minut, transmite antena3.ro. La […] Articolul Alertă de dronă spion la baza NATO unde sunt avioanele care apără Flancul Estic apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
22:50
Ministrul Energiei: „Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane m³ de gaze, monitorizate de ANRE” # Realitatea.md
Ministerul Energiei, Dorin Junghietu, susține că în prezent sunt livrate malului stâng al Nistrului 1,2-1,5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce constituie echivalentul volumului primit în timpul verii. Potrivit lui, acest volum îi permite regiunii să își asigure o producție limitată de curent, volum de electricitate completat cu funcționarea sporită a […] Articolul Ministrul Energiei: „Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane m³ de gaze, monitorizate de ANRE” apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Președintele CNPF, despre schema TUX: „Nicio platformă de tranzacționare nu este legală în Moldova” # Realitatea.md
Promisiunile de câștiguri rapide și substanțiale, reclamele agresive de pe rețelele sociale și lipsa datelor despre fondatori sau sediul companiei sunt semne evidente ale unei platforme de investiții false. Experții economici avertizează că, în Republica Moldova, astfel de platforme nu sunt înregistrate oficial, iar tranzacțiile cu criptomonede pot fi efectuate doar prin platforme internaționale reglementate. […] Articolul Președintele CNPF, despre schema TUX: „Nicio platformă de tranzacționare nu este legală în Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Aleco Russo” din Bălți trece printr-un amplu proces de modernizare și digitalizare, în cadrul a două proiecte finanțate de DRRM, transmite tvn.md. „În esență proiectul este o punte între trecut și prezent, aducând Patrimoniul scris românesc în spațiul digital, pentru a fi cunoscut și cercetat de publicul larg. La […] Articolul Inovație la Bălți: Biblioteca Științifică a USARB își digitalizează patrimoniul apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Funcționarii vamali din punctul de trecere Costești au descoperit un nou caz de tentativă de transport ilicit de medicamente și fiole peste frontieră. Potrivit Serviciului Vamal al Republicii Moldova, la pista de control ieșire din țară, pentru verificările de specialitate, s-a prezentat un autocar de rută regulată, cu destinația Cehia, condus de un conațional în […] Articolul Fiole și medicamente camuflate în dulciuri, depistate la punctul vamal Costești apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
20:30
FOTO Patru mașini au fost implicate într-un accident în Capitală. Poliția îndeamnă șoferii la prudență # Realitatea.md
Un accident rutier cu implicarea patru mașini a avut loc în seara zilei de joi, 9 octombrie curent, la intersecția bulevardului Renașterii Naționale cu strada Calea Orheiului din Chișinău. Potrivit poliției, în urma impactului, nicio persoană nu a fost rănită. Primele informații arată că în coliziune au fost implicate trei automobile de marca Mercedes și una […] Articolul FOTO Patru mașini au fost implicate într-un accident în Capitală. Poliția îndeamnă șoferii la prudență apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Accidentul de la Glodeni: Șase persoane au fost rănite, printre care 2 copii și un bebeluș # Realitatea.md
Șase persoane, inclusiv copii, au avut de suferit într-un accident rutier produs joi seara, 9 octombrie, în apropierea satului Iabloana, raionul Glodeni. Cinci dintre acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit poliției, o tânără de 21 de ani, aflată la volanul unui Mercedes în care se mai aflau patru pasageri, un bărbat […] Articolul Accidentul de la Glodeni: Șase persoane au fost rănite, printre care 2 copii și un bebeluș apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
O mașină a fost avariată grav într-un accident la Ialoveni. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Un accident violent a avut loc marți, 7 octombrie, în apropierea localității Bardar, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, ieșind de pe carosabil și derapând de pe traseu. În urma impactului, automobilul de model Fiat a fost avariat, însă din fericire nimeni nu a fost rănit. Oamenii legii urmează să stabilească […] Articolul O mașină a fost avariată grav într-un accident la Ialoveni. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
VIDEO Situație dificilă în grădinițele din Bălți: Părinții le aduc copiilor pături și haine groase # Realitatea.md
În mai multe grădinițe din municipiul Bălți, copiii învață în frig, iar părinții caută soluții pentru a-i proteja de răceală. Unii au adus plăpumi și pături de acasă, iar alții își îmbracă micuții în mai multe straturi, după ce S.A. CET-Nord nu s-ar fi pregătit corespunzător pentru sezonul rece. Potrivit unui reportaj realizat de jurnaliștii […] Articolul VIDEO Situație dificilă în grădinițele din Bălți: Părinții le aduc copiilor pături și haine groase apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Un automobil a lovit astăzi, 9 octombrie, un pilon de electricitate în satul Peresecina, raionul Orhei, după ce șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum. În urma impactului, stâlpul s-a prăbușit. Potrivit poliției, conducătorul auto nu se afla sub influența alcoolului, iar din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Toate circumstanțele urmează […] Articolul VIDEO Un șofer a doborât un pilon de electricitate la Orhei. Cum s-a întâmplat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
18:40
Încetarea focului în Fâșia Gaza va intra în vigoare „în următoarele 24 de ore” de la reuniunea Cabinetului Netanyahu, care s-a întrunit joi, 9 octombrie, de la ora locală 17:00, a anunțat o purtătoare de cuvânt a premierului israelian, potrivit Libertatea.ro. Această perioadă de 24 de ore va fi urmată de o altă perioadă de […] Articolul Încetarea focului în Gaza va fi anunțată după reuniunea Cabinetului Netanyahu apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO Două mașini s-au lovit violent la Glodeni. Polițiștii, pompierii și medicii, prezenți la fața locului # Realitatea.md
Două mașini s-au lovit violent astăzi, 9 octombrie, în raionul Glodeni. La fața locului au intervenit polițiștii, pompierii și echipajele medicale de pe ambulanță. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare, în urma impactului, ambele vehicule au fost grav avariate și au ieșit de pe carosabil. Redacția Realitatea.md a solicitat informații de la poliție privind […] Articolul VIDEO Două mașini s-au lovit violent la Glodeni. Polițiștii, pompierii și medicii, prezenți la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Patru moldoveni, judecați la Paris pentru graffiti considerate acte împotriva armatei franceze # Realitatea.md
Patru moldoveni vor fi judecați pe 23 februarie 2025, la Paris, pentru că au desenat sicrie și au scris mesaje cu tentă antimilitară pe mai multe clădiri din capitala Franței, în luna iunie 2024, scrie Agerpres.ro. Doi dintre ei sunt în arest preventiv. Cei patru sunt acuzați de distrugere de bunuri publice în grup și […] Articolul Patru moldoveni, judecați la Paris pentru graffiti considerate acte împotriva armatei franceze apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
În cartierul Telecentru din Chișinău, pe strada Miorița, se află un scuar cu aceeași denumire. Proiectul a fost creat de la zero pe un spaţiu public de aproximativ trei hectare, lăsat în paragină. Scuarul a fost inaugurat în luna mai, anul 2022. Proiectul a prevăzut amenajarea aleilor pietonale, modernizarea iluminatului public stradal, amenajarea zonei verzi, […] Articolul Scuarul Miorița – din paragină într-un proiect modern și verde apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Academicianul american James Edward Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină (2013), a primit titlul de doctor honoris causa al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Ceremonia a avut loc la Chișinău, în semn de recunoaștere a meritelor sale în domeniul biologiei moleculare și al medicinei moderne. Rectorul USMF, Emil Ceban, a […] Articolul Distincție academică din partea USMF pentru un laureat Nobel în medicină apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Sprijin pentru mii de agricultori cu venituri reduse: Vor primi echipamente agricole moderne # Realitatea.md
Două mii de agricultori cu venituri reduse, din familii monoparentale sau familii cu mulți copii, vor primi echipament agricol la alegere: seră, folie pentru mulcire sau cultivator electric. În acest scop, joi, 9 octombrie, a fost lansat Programul de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice, de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor, în parteneriat cu […] Articolul Sprijin pentru mii de agricultori cu venituri reduse: Vor primi echipamente agricole moderne apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
FOTO Echipele municipale intervin în Capitală după ploile puternice din ultimele zile # Realitatea.md
Echipele serviciilor municipale continuă să intervină în Capitală pentru a remedia consecințele ploilor puternice din ultimele zile. Acestea acționează pentru a menține funcțională rețeaua de scurgere a apelor pluviale. Intervențiile vizează pomparea apei acumulate, îndepărtarea nămolului și a deșeurilor de la borduri și de pe partea carosabilă, precum și salubrizarea străzilor. De asemenea, acestea intervin […] Articolul FOTO Echipele municipale intervin în Capitală după ploile puternice din ultimele zile apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Universitățile din Moldova atrag tot mai mulți studenți din țări precum India, Franța și Maroc # Realitatea.md
În anul de studii 2025–2026, 1113 studenți din 24 de țări au ales să studieze în Republica Moldova. Față de anul trecut, numărul a crescut cu 376. Cei mai mulți studenți străini s-au înscris la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (300), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (279), Universitatea Tehnică a […] Articolul Universitățile din Moldova atrag tot mai mulți studenți din țări precum India, Franța și Maroc apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Ploile care au început vinerea trecută în Republica Moldova vor mai continua câteva zile, urmând să se oprească treptat duminică, 12 octombrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, până atunci se vor mai înregistra ploi slabe, izolate, în special în nordul și centrul țării. Vineri, 10 octombrie, cerul va fi noros, cu ploi slabe și vânt […] Articolul Ploile nu se dau duse. Cât vor mai ține și când revine vremea bună? apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Mănușă cu droguri găsită lângă un cimitir din Ialoveni: Trei suspecți reținuți pentru trafic # Realitatea.md
Trei bărbați, cu vârste de 19, 21 și 43 de ani, au fost reținuți de poliție, fiind suspectați de implicare în trafic ilicit de droguri. Unul dintre ei, în vârstă de 43 de ani, a fost prins în Ialoveni, după ce a lăsat o mănușă cu o substanță suspectă – presupusă a fi cocaină – […] Articolul Mănușă cu droguri găsită lângă un cimitir din Ialoveni: Trei suspecți reținuți pentru trafic apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
VIDEO Cu cagulă pe cap, a pătruns într-o gospodărie și a furat mai multe bunuri. Făptașul, reținut # Realitatea.md
Un tânăr de 31 de ani, suspectat de comiterea unui furt în sectorul Centru al Capitalei, a fost reținut pentru 72 de ore de oamenii legii. Acesta ar fi pătruns în ograda unei gospodării din orașul Codru, unde, profitând de faptul că o mașină era descuiată, ar fi sustras bani și bunuri personale. Prejudiciul cauzat […] Articolul VIDEO Cu cagulă pe cap, a pătruns într-o gospodărie și a furat mai multe bunuri. Făptașul, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Curtea de Apel Chișinău continuă astăzi, 9 octombrie, examinarea dosarului în care figurează bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și fost secretar al partidului ȘOR, Svetlana Popan, ambele fiind prezente la ședință prin videoconferință. Înainte de începerea ședinței, în sala de judecată a venit și mama Evgheniei Guțul, Anna Buiuclî, care i-a transmis un mesaj emoționant fiicei […] Articolul Curtea de Apel continuă examinarea dosarului bașcanei Evghenia Guțul apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României și Franței, acuzând cele două state că nu au transpus corect în legislația națională regulile Uniunii Europene privind siguranța infrastructurii rutiere. Decizia a fost transmisă prin scrisori oficiale de punere în întârziere, care marchează începutul formal al procedurii. Atât România, cât și Franța au la dispoziție […] Articolul România și Franța riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Serviciul Român de Informații (SRI) a solicitat expulzarea de urgență din România a unui inginer palestinian stabilit de mai multe decenii în țară, suspectat că ar fi aderat la organizația teroristă Hamas și că ar reprezenta un risc iminent pentru securitatea națională, informează Mediafax. Potrivit surselor din serviciile secrete, bărbatul, născut la Ramallah, în Cisiordania, […] Articolul SRI cere expulzarea din România a unui palestinian suspectat de legături cu Hamas apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Șefa Fondului Monetar Internațional: „Puneţi-vă centurile. Incertitudinea a devenit noua normalitate” # Realitatea.md
Directoarea generală a Fondului Monetar Internațional (FMI) avertizează că economia globală traversează o perioadă în care stabilitatea devine o excepție, nu o regulă, scrie The Guardian. Cu doar câteva zile înainte de reuniunea anuală a FMI de la Washington, Kristalina Georgieva a tras un semnal de alarmă asupra tensiunilor tot mai vizibile din economia mondială. Într-un […] Articolul Șefa Fondului Monetar Internațional: „Puneţi-vă centurile. Incertitudinea a devenit noua normalitate” apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Autoritățile din regiunea transnistreană intenționează să direcționeze „profitul nerepartizat” al băncilor locale către bugetul de stat, pentru plata salariilor bugetarilor, pe fundalul reducerii livrărilor de gaze. Acest lucru este prevăzut în amendamentele la așa-zisa lege cu privire la „măsurile de minimizare a impactului negativ asupra economiei, cauzat de reducerea sau întreruperea livrărilor de gaze naturale”, […] Articolul Tiraspolul va direcționa profitul băncilor către plata salariilor bugetarilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Parlamentul European a respins joi și moțiunea de cenzură depusă de grupul Stângii împotriva Comisiei Europene, la doar câteva minute după ce a votat împotriva unei moțiuni similare înaintate de extrema dreaptă. Conform rezultatelor oficiale, moțiunea Stângii a fost respinsă cu 133 de voturi pentru, 383 împotrivă și 78 de abțineri. Aceasta a fost a […] Articolul Ursula von der Leyen a supraviețuit celor două moțiuni de cenzură apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
De două ori prins pentru aceeași infracțiune: Bărbat reținut după ce a furat bani dintr-un bagaj # Realitatea.md
Un bărbat de 48 de ani a fost reținut de polițiștii de frontieră după ce ar fi furat bani dintr-un bagaj al pasagerilor. Incidentul a avut loc joi, 9 octombrie, pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”. „Persoana a fost identificată și reținută în urma acțiunilor operative desfășurate de Poliția de Frontieră. Pe numele acestuia a […] Articolul De două ori prins pentru aceeași infracțiune: Bărbat reținut după ce a furat bani dintr-un bagaj apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Curtea de Apel: Partidul Democrația Acasă va beneficia de alocații de la bugetul de stat pentru rezultatul din scrutin # Realitatea.md
Curtea de Apel Chișinău a admis parțial în ziua de joi, 9 octombrie curent, cererea apărării Partidului Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, în urma deciziei anulându-se hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) în partea ce ține de privarea de alocații de la stat pentru 12 luni. Completul a anulat punctul 3 din dispozitiv care se […] Articolul Curtea de Apel: Partidul Democrația Acasă va beneficia de alocații de la bugetul de stat pentru rezultatul din scrutin apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Râul Răut, în apropiere de Orheiul Vechi, este grav poluat cu mase fecale animale. În urma analizelor efectuate de specialiști, în apă au fost depistate cantități extrem de mari de Escherichia coli și bacterii coliforme, de până la 4 800 de ori peste limita admisă. De asemenea, în apă au fost depistate urme de motorină, […] Articolul Concluziile probelor de apă: Răutul, poluat cu mase fecale apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
În 195 de școli din Moldova, lecțiile vor fi mai interactive cu ajutorul unei platforme digitale # Realitatea.md
În 195 de școli din Republica Moldova, lecțiile vor deveni mai interactive cu ajutorul platformei digitale MozaWeb. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aceasta a fost pilotată anterior și va permite profesorilor să folosească simulări 3D, jocuri educaționale și conținut digital animat, transformând lecțiile în experiențe mai atractive și mai ușor de înțeles pentru copii. Instituțiile […] Articolul În 195 de școli din Moldova, lecțiile vor fi mai interactive cu ajutorul unei platforme digitale apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură 2025 # Realitatea.md
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2025, a anunțat joi Academia Suedeză în cadrul unei conferințe de presă la Stockholm, transmisă în direct pe site-ul oficial nobelprize.org. Potrivit Academiei, Krasznahorkai a fost recompensat pentru „opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”. „László Krasznahorkai […] Articolul Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Tiraspolul mai are gaz până pe 16 octombrie. Ce spune președintele Moldovagaz, Vadim Ceban? # Realitatea.md
Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat pentru BANI.MD că volumele de gaze contractate și achitate de către Tiraspoltransgaz (TTG) sunt suficiente pentru consumul de pe malul stâng al Nistrului până la data de 16 octombrie 2025. Ceban a precizat că livrările continuă în baza contractului aflat în vigoare cu compania MET Gas and Energy Marketing […] Articolul Tiraspolul mai are gaz până pe 16 octombrie. Ce spune președintele Moldovagaz, Vadim Ceban? apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Criză termică la Bălți: zeci de școli, grădinițe și blocuri rămân neconectate la căldură # Realitatea.md
Mai multe instituții de învățământ și blocuri de locuit din municipiul Bălți nu au fost conectate la sistemul centralizat de încălzire, deși temperaturile au început să scadă semnificativ. Potrivit autorităților locale, responsabilitatea ar aparține S.A. CET-Nord, care nu s-ar fi pregătit corespunzător pentru sezonul rece. Conform datelor prezentate de primăria municipiului Bălți, 13 dintre cele […] Articolul Criză termică la Bălți: zeci de școli, grădinițe și blocuri rămân neconectate la căldură apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Transportul feroviar de pasageri va fi separat de cel de marfă și va deveni serviciu public # Realitatea.md
Serviciile de transport feroviar de pasageri vor fi separate de cele de marfă și vor deveni serviciu public, prestat de un operator specializat care va primi compensații din bugetul de stat, transmite IPN. Prevederea face parte dintr-un proiect de hotărâre aprobat de Guvern, care stabilește modelul contractului pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar de […] Articolul Transportul feroviar de pasageri va fi separat de cel de marfă și va deveni serviciu public apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Percheziții și arestări în Bulgaria: Moldova, implicată în stoparea unei rețele de trafic uman # Realitatea.md
Șapte persoane au fost arestate în Bulgaria, printre care și un cetățean sirian cu rol-cheie într-o rețea de trafic de migranți. Operațiunea a fost desfășurată în cooperare cu ofițerii moldoveni ai Direcției combaterea criminalității organizate a INI, alături de polițiile din România, Grecia și sub coordonarea Europol. Potrivit poliției, acțiunea a avut loc pe 7 […] Articolul Percheziții și arestări în Bulgaria: Moldova, implicată în stoparea unei rețele de trafic uman apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Nicio decizie în dosarul Evgheniei Guțul. Următoarea ședință va avea loc luni, 14 octombrie # Realitatea.md
Curtea de Apel Chișinău nu a pronunțat o hotărâre în dosarul bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și al fostului contabil al Partidului „ȘOR”, Svetlana Popan. Următoarea ședință de judecată a fost stabilită pentru luni, 14 octombrie, ora 14:30. În cadrul ședinței din 9 octombrie, instanța a anunțat o pauză pentru ca inculpatele să decidă dacă […] Articolul Nicio decizie în dosarul Evgheniei Guțul. Următoarea ședință va avea loc luni, 14 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Nici Procuratura Generală și nici Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale nu au în gestiune un dosar legat de presupusele escrocherii desfășurate prin intermediul platformei de tranzacționare „Tux”, transmite IPN. Conform informațiilor apărute online, mai mulți cetățeni și-au investit economiile prin intermediul acestei platforme, care ulterior s-a dovedit a fi o schemă piramidală […] Articolul Cunosc organele de drept din Moldova despre pretinsele escrocherii de pe „Tux”? apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
A dispărut pe 13 ianuarie și încă nu a fost găsit. Poliția cere ajutorul cetățenilor # Realitatea.md
Bărbatul de 51 de ani din Bălți este de negăsit. Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor pentru a stabili locul în care se află, după ce a plecat de la domiciliu pe 13 ianuarie 2025 și nu s-a mai întors. Semnalmente: Înălțimea: 1,70 m, corpolență medie, păr negru cu fire cărunte, frezat scurt, ochi cafenii. La momentul dispariției […] Articolul A dispărut pe 13 ianuarie și încă nu a fost găsit. Poliția cere ajutorul cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Un nou șef al oficiului teritorial al Partidului „Șor”, trimis în judecată: Este vorba de cel din Florești # Realitatea.md
Președintele oficiului teritorial Florești al Partidului Politic „Șor” (declarat neconstituțional) a fost trimis în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului. Cauza penală a fost disjunsă în 2024 de către Procuratura Anticorupție, din dosarul principal inițiat în 2022. „Învinuitul, în perioada iulie – octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale […] Articolul Un nou șef al oficiului teritorial al Partidului „Șor”, trimis în judecată: Este vorba de cel din Florești apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
CET-Nord explică de ce mai multe instituții și blocuri din Bălți nu au fost conectate la căldură # Realitatea.md
S.A. „CET-Nord” a venit cu precizări suplimentare privind situația furnizării energiei termice în municipiul Bălți, după criticile lansate de autoritățile locale. Compania afirmă că procesul de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025–2026 s-a desfășurat în conformitate cu noile reglementări tehnice și de securitate impuse la nivel național, iar lucrările de expertizare sunt în plină desfășurare. […] Articolul CET-Nord explică de ce mai multe instituții și blocuri din Bălți nu au fost conectate la căldură apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Zelenski spune că îl va nominaliza pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, dacă primește rachete Tomahawk # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că Kievul îl va nominaliza pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace dacă liderul american va decide să trimită rachete Tomahawk în Ucraina și va contribui la negocierea unui armistițiu cu Rusia, relatează POLITICO. „În timpul ultimei noastre întâlniri, nu am auzit un ‘nu’. Ceea ce am […] Articolul Zelenski spune că îl va nominaliza pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, dacă primește rachete Tomahawk apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Vettingul judecătorilor: Angela Bostan a promovat evaluarea, Vitalie Budeci a fost respins # Realitatea.md
Judecătoarea Angela Bostan, de la Curtea de Apel Centru, a promovat procedura de reevaluare desfășurată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Rezultatul a fost transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru examinare și adoptarea unei decizii finale. Reevaluarea a fost dispusă de CSM după ce, anterior, a respins raportul Comisiei care recomanda promovarea magistratei. […] Articolul Vettingul judecătorilor: Angela Bostan a promovat evaluarea, Vitalie Budeci a fost respins apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
VIDEO Putin recunoaște: avionul companiei azere AZAL a fost doborât de rachete rusești # Realitatea.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut, în cadrul unei întâlniri cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, că avionul de pasageri al companiei AZAL, prăbușit în decembrie 2024, a fost doborât de rachete lansate de sistemele antiaeriene rusești, relatează site-ul independent de știri Meduza. Potrivit liderului de la Kremlin, tragedia a avut loc deoarece în spațiul aerian […] Articolul VIDEO Putin recunoaște: avionul companiei azere AZAL a fost doborât de rachete rusești apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Pe 14 octombrie, locuitorii capitalei vor sărbători Hramul Chișinăului. Ziua va începe cu o liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, urmată de un program variat de activități dedicate întregii familii. Pe parcursul zilei, în centrul orașului vor fi organizate târguri ale meșterilor populari și producătorilor autohtoni, standuri cu bucătărie tradițională, precum și expoziții și activități […] Articolul Chișinăul se pregătește de sărbătoare. Programul complet din 14 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
16:11
Ministerul Justiției a venit cu explicații după hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în dosarul care îl vizează pe Veaceslav Platon. Instituția precizează că hotărârea CEDO se referă doar la fapte petrecute în anul 2017 și nu vizează perioada dintre 2018 și 2020, când Platon se afla încă în detenție. Potrivit CEDO, […] Articolul Precizările Ministerului Justiției despre hotărârea CEDO în cazul Veaceslav Platon apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
18:40
Samoil, prima reacție despre TUX: Nu sunt administrator! Nu fug din țară! Sunt gata să răspund # Realitatea.md
Antonina Samoil, fostă angajată a Ministerului Afacerilor Interne și una dintre persoanele vizate în discuțiile publice privind platforma TUX, a venit cu o reacție fermă în urma acuzațiilor care i se aduc. Într-un mesaj public, aceasta a respins informațiile potrivit cărora ar fi implicată în conducerea sau administrarea platformei. „Eu nu fac parte din conducerea […] Articolul Samoil, prima reacție despre TUX: Nu sunt administrator! Nu fug din țară! Sunt gata să răspund apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Țesuturi și celule umane, stocate legal în biobănci: Noi reglementări în domeniul sănătății # Realitatea.md
Biobăncile vor deveni parte integrantă a sistemului de sănătate din Republica Moldova, după ce, pe 8 octombrie, Guvernul a aprobat un cadru legal clar pentru organizarea și funcționarea acestora. Noile reglementări vizează colectarea, păstrarea și utilizarea țesuturilor și celulelor umane atât în scopuri terapeutice, cât și de cercetare. Potrivit autorităților, măsura va permite dezvoltarea medicinei […] Articolul Țesuturi și celule umane, stocate legal în biobănci: Noi reglementări în domeniul sănătății apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de 1,5% în anul 2025, potrivit noii tabele „Europe and Central Asia Economic Growth Summary, 2022–27” publicate de Banca Mondială. Pentru anii următori, instituția prognozează o accelerare graduală: 2,7% în 2026 și 3,8% în 2027, scrie bani.md. În comparație regională, Moldova rămâne sub media Europei și Asiei Centrale […] Articolul Banca Mondială estimează o creștere economică de 1,5% pentru Moldova în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.