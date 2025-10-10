Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, decorată cu „Ordinul Republicii” la 80 de ani de la fondare

19:00

Un automobil a lovit astăzi, 9 octombrie, un pilon de electricitate în satul Peresecina, raionul Orhei, după ce șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum. În urma impactului, stâlpul s-a prăbușit. Potrivit poliției, conducătorul auto nu se afla sub influența alcoolului, iar din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Toate circumstanțele urmează […]