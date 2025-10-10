Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, decorată cu „Ordinul Republicii” la 80 de ani de la fondare
Realitatea.md, 10 octombrie 2025 11:50
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți a primit „Ordinul Republicii", cea mai înaltă distincție a statului, cu prilejul marcării a 80 de ani de la fondarea instituției. Decretul privind conferirea titlului a fost semnat de președinta Maia Sandu și publicat în Monitorul Oficial. Distincția a fost oferită în semn de apreciere pentru meritele deosebite
Acum 5 minute
12:10
Persoanele rănite în accidentul de la Glodeni, duse la Spitalul Clinic Bălți. Cum se simt? # Realitatea.md
Cele cinci persoane, printre care doi copii și un bebeluș, implicate joi, 9 octombrie, în accidentul produs la Iablona, raionul Glodeni, au fost transportate la Spitalul Clinic Bălți. Reprezentanții instituției medicale au precizat pentru Realitatea.md că starea acestora este stabilă. „La Spitalul Clinic Bălți au fost transportate cu ambulanța cinci persoane, în urma accidentului rutier
12:10
Noi detalii în cazul Babuțchi: Martor-cheie rupe tăcerea despre ce se întâmpla în salon # Realitatea.md
Noi detalii ies la iveală în cazul morții femeii de afaceri Liuba Babuțchi, care a decedat în urma unei proceduri estetice efectuate într-un salon de frumusețe din Chișinău. Alina Gogua, administratoarea salonului „Doctor Serebrova", a făcut dezvăluiri despre activitatea ilegală care ar fi avut loc zilnic în incinta salonului prezentat drept clinică estetică, transmite Life
Acum 15 minute
12:00
VIDEO Rușii au ucis un copil de 7 ani într-un atac la Zaporojie. Tatăl abia revenise din prizonierat # Realitatea.md
O nouă tragedie a avut loc în regiunea Zaporojie, din Ucraina, unde un copil de 7 ani a fost ucis în urma unui atac rusesc, iar părinții săi au fost răniți. Potrivit autorităților ucrainene, familia locuia într-o zonă rezidențială care a fost lovită de rachete în timpul nopții. Povestea este cu atât mai dureroasă, cu
Acum 30 minute
11:50
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, decorată cu „Ordinul Republicii” la 80 de ani de la fondare # Realitatea.md
Acum o oră
11:30
VIDEO Două mașini s-au tamponat violent în Chișinău. Unul dintre șoferi a ajuns la spital # Realitatea.md
Un șofer a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier. Incidentul a avut loc joi seara, 9 octombrie, pe strada Vasile Alecsandri din Capitală. Potrivit poliției, victima, în vârstă de 64 de ani, aflată la volanul unei Dacia, s-a tamponat, în circumstanțe
11:30
Cantină modernă și blocuri sanitare noi la „Antonin Ursu”. Lucrări în plină desfășurare # Realitatea.md
Primăria Chișinău continuă modernizarea infrastructurii educaționale, iar unul dintre obiectivele aflate în renovare este Complexul Educațional „Antonin Ursu". Aici sunt în desfășurare lucrări ample de reabilitare a mai multor spații esențiale pentru elevi. Potrivit instituției, în prezent, se efectuează reparații capitale la cantina instituției, cu scopul de a amenaja un spațiu modern, sigur și igienic
11:20
Inflația anuală în Moldova a ajuns la 6,9 la sută, în septembrie: Fructele, mai scumpe cu 22%, iar uleiul cu 15% # Realitatea.md
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că, în luna septembrie 2025, inflația anuală în Republica Moldova a atins nivelul de 6,9%. Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată în special de majorarea tarifelor la serviciile prestate populației, cu 12,9% într-un an. Prețurile la produsele alimentare au crescut cu 6,7%, iar la mărfurile nealimentare – cu
11:20
Prețurile la carburanți continuă să scadă ușor, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Tendința este legată de reducerea prețului petrolului pe piețele internaționale. Pentru perioada 11–13 octombrie 2025, ANRE a stabilit următoarele tarife: Benzina – 22,79 lei/litru, mai ieftină cu 7 bani; Motorina – 19,65 lei/litru, tot cu 7 bani mai puțin. Autoritatea
Acum 2 ore
11:10
Un deținut din cadrul Centrului de detenție pentru minori și tineri, Penitenciarul nr. 10 Goian s-a căsătorit cu partenera sa aflată în libertate. Ceremonia civilă a fost oficiată în prezența unui reprezentant al Agenției Servicii Publice și a angajaților instituției. „Evenimentul a avut loc în prezența reprezentantului Agenției Servicii Publice și a personalului instituției, într-o
11:00
Tragedie la Vulcănești. O tânără a murit după ce a inhalat gaze toxice de la un cazan termic # Realitatea.md
O tânără de 37 de ani a murit după ce a inhalat gaze toxice provenite de la o centrală termică conectată la gaz. Tragedia s-a produs joi dimineața, 9 octombrie, într-o locuință din orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia. La fața locului au intervenit specialiștii IGSU, care, în urma cercetărilor, au stabilit că canalul de evacuare a
11:00
Accident tragic. O femeie, lovită mortal de un tânăr cu BMW. Traversase strada neregulamentar # Realitatea.md
O femeie de 59 de ani a murit aseară, în jurul orei 19:20, după ce a fost lovită de un automobil pe strada 31 August 1989 din municipiul Orhei. Potrivit ofițerului de presă, Băetrău Elena, victima traversa carosabilul în afara trecerii pentru pietoni, moment în care a fost tamponată de un BMW X4, condus de
11:00
VIDEO Numărul secțiilor de votare în diaspora va fi redus la următoarele alegeri naționale, anunță Postica # Realitatea.md
La următorul scrutin național, pentru cetățenii Republicii Moldova din străinătate, vor fi deschise mai puține secții de votare. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RliveTV. La alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost deschise 301 secții de votare pentru diaspora. Vicepreședintele CEC spune
10:50
Scandalul TUX: Poliția a deschis un proces penal, după ce mii de moldoveni au pierdut bani în schema piramidală # Realitatea.md
Platforma de „investiții" TUX, care a atras zeci de mii de persoane din Republica Moldova prin promisiuni de câștiguri rapide de până la 4% pe zi, este acum în vizorul oamenilor legii. Potrivit informațiilor confirmate de Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), a fost inițiat un
10:40
Un pod nou va fi construit în satul Răuțel, raionul Fălești. Acesta va asigura condiții de deplasare pentru peste 4.000 de locuitori. În acest context, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de reparație capitală a podului de șosea peste râul Răuțel, amplasat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glijeni–Catranic–R16,
10:40
Moment emoționant la meciul România – Moldova. Tania Turtureanu a intonat imnul de stat al țării noastre # Realitatea.md
Emoții și mândrie națională pe Arena Națională din București în seara zilei de joi, 9 octombrie. Înaintea meciului amical dintre România și Republica Moldova, imnul de stat al țării noastre a fost intonat de interpreta moldoveancă Tania Turtureanu. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Republica Moldova a fost învinsă cu scorul
10:30
Începând cu data de 13 octombrie 2025, un număr de 2.382 de consumatori finali și 21 de consumatori non-casnici vor rămâne temporar fără alimentare cu gaze naturale. Întreruperile sunt cauzate de lucrările planificate de SRL „Ialoveni-gaz" la rețeaua de distribuție. Potrivit instituției, întreruperile vor afecta mai multe localități din raioanele Strășeni, Anenii Noi și Criuleni,
10:30
Locuitorii din Răuțel vor avea un pod nou. Lucrările vor fi gata până la 31 august 2026 # Realitatea.md
Un pod nou va fi construit în satul Răuțel, raionul Fălești. Acesta va asigura condiții sigure și confortabile de deplasare pentru peste 4.000 de locuitori. În acest context, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat inițierea procedurii de achiziție publică pentru lucrările de reparație capitală a podului de șosea peste râul Răuțel, amplasat pe drumul public
10:30
ALERTĂ FINANCIARĂ în contextul piramidei TUX! CNPF avertizează cetățenii să nu se lase păcăliți # Realitatea.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) trage un nou semnal de alarmă privind intensificarea schemelor de fraudă de tip „investiții", promovate tot mai agresiv în mediul online, mai ales după apariția în presă a informațiilor despre platforma TUX și alte site-uri similare. Potrivit CNPF, escrocii acționează prin intermediul aplicațiilor de mesagerie precum WhatsApp, Telegram și
10:30
Combinatul de Vinuri „Cricova” – simbol al vinului moldovenesc, distins cu „Marele Premiu” la Ziua Națională a Vinului # Realitatea.md
Combinatul de Vinuri „Cricova" a fost distins cu „Marele Premiu" în domeniul vinificației în cadrul celei de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului, care a avut loc în Republica Moldova în perioada 4-5 octombrie 2025. La eveniment au participat peste 100 de companii vinicole și producători de vinuri. „Marele Premiu" obținut de „Cricova" este
10:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că va „apăra cu fermitate" Finlanda în cazul unui atac din partea Rusiei. Declarația a fost făcută pe 9 octombrie, în timpul unei întrevederi la Casa Albă cu președintele finlandez Alexander Stubb, în cadrul căreia cei doi lideri au discutat despre securitatea regională, NATO și perspectivele de pace
10:20
Republica Moldova a fost învinsă cu scorul de 2-1 de echipa națională a României, într-un meci amical disputat pe Arena Națională din București. Pentru România au marcat Louis Munteanu și Ianis Hagi, în timp ce unicul gol al Moldovei a venit în urma unui autogol al portarului Ionuț Radu. Meciul a fost primul pentru Lilian
Acum 4 ore
10:10
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace va fi anunțat astăzi, la prânz, la Oslo, Norvegia. Comitetul Nobel a selectat câștigătorul încă din vară, după analiza a 338 de nominalizări: 244 de persoane și 94 de organizații, scrie Digi24.ro. Nominalizările s-au încheiat pe 31 ianuarie, iar procesul de selecție s-a desfășurat în conformitate cu testamentul lui Alfred
09:50
Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, invitat la emisiunea „Realitatea te privește” # Realitatea.md
La o sută de ani de la organizarea primei Expoziții Generale a Basarabiei, Camera de Comerț și Industrie va marca acest moment istoric prin lansarea Expoziției „Republica Moldova Prezintă" la Iași, care va avea loc în luna noiembrie, fiind o nouă oportunitate de a promova produsele, serviciile și potențialul economic al țării peste hotare. Evenimentul
09:50
Odată cu răcirea vremii, medicii avertizează că gripa sezonieră revine. În acest context, Ministerul Sănătății, ne-a oferit mai multe măsuri de protecție. Astfel, specialiștii recomandă vaccinarea anuală. „Virusurile se schimbă în
09:50
Șoferul automobilului de model Duster, în vârstă de 65 de ani, implicat în accidentul grav produs la Glodeni, a decedat joi seara, 9 octombrie, la spital. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de către poliție. În urma impactului dintre automobilele Mercedes și Dacia Duster, șase persoane au fost rănite, printre care doi copii și un […] Articolul Una dintre victimele accidentului grav de la Glodeni a murit la spital apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
185 de persoane fizice din Republica Moldova au declarat în anul 2024 venituri totale de 24,7 milioane de lei, obținute din vânzarea de produse prin servicii poștale contra ramburs. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat, care continuă acțiunile de conformare fiscală. Serviciul contra ramburs permite cumpărătorului să achite bunul în momentul livrării, […] Articolul Câștiguri din colete. Fiscul a identificat 24,7 milioane lei din vânzări prin poștă apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
De Hramul orașului Chișinău, precum și al orașelor Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița), marcat pe data de 14 octombrie, centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice vor avea zi liberă. „Cu prilejul Hramului municipiului Chișinău și al orașelor Briceni, Florești, Rezina, Vulcănești și Bender (Varnița), marcat pe data de 14 octombrie, Agenția Servicii Publice […] Articolul Centrele ASP nu vor activa pe 14 octombrie, de Hramul Chișinăului și al altor orașe apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Trei tineri arestați în Belgia: plănuiau un atac terorist asupra premierului Bart De Wever # Realitatea.md
Autoritățile belgiene au arestat trei tineri suspectați că pregăteau un atac terorist împotriva unor politicieni din țară, printre care și premierul Bart De Wever, transmite POLITICO. Potrivit procurorului federal Ann Fransen, suspecții, născuți în 2001, 2002 și 2007, au fost reținuți joi dimineață la Anvers, fiind acuzați de tentativă de omor și de participare la […] Articolul Trei tineri arestați în Belgia: plănuiau un atac terorist asupra premierului Bart De Wever apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 10 octombrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 10:00 Tur de presă la Termoelectrica S.A. 10:00 Dezbaterea publică întitulată: „Tinerii fac integrarea” 14:00 Eveniment aniversar dedicat celebrării a 25 de ani de activitate a Serviciului de Asistență Parentală Profesionistă 16:00 Ședința Comisiei Electorale Centrale din 10 octombrie […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
VIDEO Kievul, lăsat în întuneric după un nou atac masiv al Rusiei. Un copil de șapte ani a murit # Realitatea.md
Opt persoane au fost rănite la Kiev, iar un copil de șapte ani a murit în sud-estul Ucrainei, în urma unui atac masiv lansat de Rusia vineri dimineață. Dronele și rachetele rusești au vizat infrastructura energetică și mai multe orașe, inclusiv Capitala și Zaporojie. La Kiev, mai multe cartiere au rămas fără electricitate, după ce […] Articolul VIDEO Kievul, lăsat în întuneric după un nou atac masiv al Rusiei. Un copil de șapte ani a murit apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
La data de 18 iunie 2025, la Universitatea de Stat din Moldova, o delegație a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) s-a întâlnit cu beneficiarii de finanțări nerambursabile destinate sprijinirii cetățenilor Republicii Moldova. Cu acest prilej, au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele aprobate în sesiunea de finanțare din acest an, transmite IPN. […] Articolul Noi proiecte pentru Republica Moldova, susținute prin finanțare de la DRRM apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Agenția de presă IPN desfășoară în prezent un proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, cu scopul de a consolida legăturile culturale, educaționale și civice între Republica Moldova și România, scrie IPN. Proiectul, aflat la jumătatea perioadei de implementare, generează deja rezultate vizibile, prin materiale jurnalistice, reportaje și […] Articolul IPN promovează cooperarea și dialogul printr-un proiect sprijinit de DRRM apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:40
După mai bine de un an de implementare, proiectul „Apă de calitate pentru trai și sănătate” și-a atins obiectivele, contribuind la modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, conectând instituțiile publice și gospodării social vulnerabile la rețea, precum și la sporirea nivelului de confort și siguranță sanitară pentru locuitori. Prin efortul comun al autorităților locale, al […] Articolul VIDEO Apă sigură și condiții mai bune de trai pentru locuitorii din Parcova apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Ziua de 10 octombrie 2025 îți deschide noi uși și îți oferă oportunități pe care poate nu le-ai observat până acum. Este momentul ideal să fii atentă la semne, să-ți urmezi intuiția și să iei decizii cu încredere. Fiecare zodie primește energii speciale, așa că descoperă ce ți-au pregătit astrele. Berbec (21 martie – 19 […] Articolul Horoscop 10 octombrie 2025. Oportunități pentru Raci și Berbeci apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 10 octombrie. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro – 19,7092 lei, în creștere cu 0,01 lei; Dolarul american – 16,9658 lei, în creștere cu 0,03 lei; Leul românesc – 3,8691 lei; Hrivna ucraineană […] Articolul Dolarul crește din nou: Cursul valutar oficial pentru 10 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
01:50
O mașină a fost avariată grav într-un accident la Ialoveni. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Un accident violent a avut loc marți, 7 octombrie, în apropierea localității Bardar, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, ieșind de pe carosabil și derapând de pe traseu. În urma impactului, automobilul de model Fiat a fost avariat, însă din fericire nimeni nu a fost rănit. Oamenii legii urmează să stabilească […] Articolul O mașină a fost avariată grav într-un accident la Ialoveni. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Un nou incident grav de securitate a avut loc, miercuri seara, 8 octombrie curent, la baza NATO din Geilenkirchen, Germania. O dronă neidentificată a intrat aparent în zona de interdicție aeriană de la baza aeriană. Conform publicației „Der Spiegel”, aeronava ar fi survolat pista la joasă altitudine timp de aproximativ un minut, transmite antena3.ro. La […] Articolul Alertă de dronă spion la baza NATO unde sunt avioanele care apără Flancul Estic apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Ministrul Energiei: „Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane m³ de gaze, monitorizate de ANRE” # Realitatea.md
Ministerul Energiei, Dorin Junghietu, susține că în prezent sunt livrate malului stâng al Nistrului 1,2-1,5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce constituie echivalentul volumului primit în timpul verii. Potrivit lui, acest volum îi permite regiunii să își asigure o producție limitată de curent, volum de electricitate completat cu funcționarea sporită a […] Articolul Ministrul Energiei: „Regiunea transnistreană primește zilnic până la 1,5 milioane m³ de gaze, monitorizate de ANRE” apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Președintele CNPF, despre schema TUX: „Nicio platformă de tranzacționare nu este legală în Moldova” # Realitatea.md
Promisiunile de câștiguri rapide și substanțiale, reclamele agresive de pe rețelele sociale și lipsa datelor despre fondatori sau sediul companiei sunt semne evidente ale unei platforme de investiții false. Experții economici avertizează că, în Republica Moldova, astfel de platforme nu sunt înregistrate oficial, iar tranzacțiile cu criptomonede pot fi efectuate doar prin platforme internaționale reglementate. […] Articolul Președintele CNPF, despre schema TUX: „Nicio platformă de tranzacționare nu este legală în Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Aleco Russo” din Bălți trece printr-un amplu proces de modernizare și digitalizare, în cadrul a două proiecte finanțate de DRRM, transmite tvn.md. „În esență proiectul este o punte între trecut și prezent, aducând Patrimoniul scris românesc în spațiul digital, pentru a fi cunoscut și cercetat de publicul larg. La […] Articolul Inovație la Bălți: Biblioteca Științifică a USARB își digitalizează patrimoniul apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Funcționarii vamali din punctul de trecere Costești au descoperit un nou caz de tentativă de transport ilicit de medicamente și fiole peste frontieră. Potrivit Serviciului Vamal al Republicii Moldova, la pista de control ieșire din țară, pentru verificările de specialitate, s-a prezentat un autocar de rută regulată, cu destinația Cehia, condus de un conațional în […] Articolul Fiole și medicamente camuflate în dulciuri, depistate la punctul vamal Costești apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
FOTO Patru mașini au fost implicate într-un accident în Capitală. Poliția îndeamnă șoferii la prudență # Realitatea.md
Un accident rutier cu implicarea patru mașini a avut loc în seara zilei de joi, 9 octombrie curent, la intersecția bulevardului Renașterii Naționale cu strada Calea Orheiului din Chișinău. Potrivit poliției, în urma impactului, nicio persoană nu a fost rănită. Primele informații arată că în coliziune au fost implicate trei automobile de marca Mercedes și una […] Articolul FOTO Patru mașini au fost implicate într-un accident în Capitală. Poliția îndeamnă șoferii la prudență apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Accidentul de la Glodeni: Șase persoane au fost rănite, printre care 2 copii și un bebeluș # Realitatea.md
Șase persoane, inclusiv copii, au avut de suferit într-un accident rutier produs joi seara, 9 octombrie, în apropierea satului Iabloana, raionul Glodeni. Cinci dintre acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit poliției, o tânără de 21 de ani, aflată la volanul unui Mercedes în care se mai aflau patru pasageri, un bărbat […] Articolul Accidentul de la Glodeni: Șase persoane au fost rănite, printre care 2 copii și un bebeluș apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
O mașină a fost avariată grav într-un accident la Ialoveni. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
19:20
VIDEO Situație dificilă în grădinițele din Bălți: Părinții le aduc copiilor pături și haine groase # Realitatea.md
În mai multe grădinițe din municipiul Bălți, copiii învață în frig, iar părinții caută soluții pentru a-i proteja de răceală. Unii au adus plăpumi și pături de acasă, iar alții își îmbracă micuții în mai multe straturi, după ce S.A. CET-Nord nu s-ar fi pregătit corespunzător pentru sezonul rece. Potrivit unui reportaj realizat de jurnaliștii […] Articolul VIDEO Situație dificilă în grădinițele din Bălți: Părinții le aduc copiilor pături și haine groase apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Un automobil a lovit astăzi, 9 octombrie, un pilon de electricitate în satul Peresecina, raionul Orhei, după ce șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum. În urma impactului, stâlpul s-a prăbușit. Potrivit poliției, conducătorul auto nu se afla sub influența alcoolului, iar din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Toate circumstanțele urmează […] Articolul VIDEO Un șofer a doborât un pilon de electricitate la Orhei. Cum s-a întâmplat apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Încetarea focului în Fâșia Gaza va intra în vigoare „în următoarele 24 de ore” de la reuniunea Cabinetului Netanyahu, care s-a întrunit joi, 9 octombrie, de la ora locală 17:00, a anunțat o purtătoare de cuvânt a premierului israelian, potrivit Libertatea.ro. Această perioadă de 24 de ore va fi urmată de o altă perioadă de […] Articolul Încetarea focului în Gaza va fi anunțată după reuniunea Cabinetului Netanyahu apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO Două mașini s-au lovit violent la Glodeni. Polițiștii, pompierii și medicii, prezenți la fața locului # Realitatea.md
Două mașini s-au lovit violent astăzi, 9 octombrie, în raionul Glodeni. La fața locului au intervenit polițiștii, pompierii și echipajele medicale de pe ambulanță. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare, în urma impactului, ambele vehicule au fost grav avariate și au ieșit de pe carosabil. Redacția Realitatea.md a solicitat informații de la poliție privind […] Articolul VIDEO Două mașini s-au lovit violent la Glodeni. Polițiștii, pompierii și medicii, prezenți la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Patru moldoveni, judecați la Paris pentru graffiti considerate acte împotriva armatei franceze # Realitatea.md
Patru moldoveni vor fi judecați pe 23 februarie 2025, la Paris, pentru că au desenat sicrie și au scris mesaje cu tentă antimilitară pe mai multe clădiri din capitala Franței, în luna iunie 2024, scrie Agerpres.ro. Doi dintre ei sunt în arest preventiv. Cei patru sunt acuzați de distrugere de bunuri publice în grup și […] Articolul Patru moldoveni, judecați la Paris pentru graffiti considerate acte împotriva armatei franceze apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
În cartierul Telecentru din Chișinău, pe strada Miorița, se află un scuar cu aceeași denumire. Proiectul a fost creat de la zero pe un spaţiu public de aproximativ trei hectare, lăsat în paragină. Scuarul a fost inaugurat în luna mai, anul 2022. Proiectul a prevăzut amenajarea aleilor pietonale, modernizarea iluminatului public stradal, amenajarea zonei verzi, […] Articolul Scuarul Miorița – din paragină într-un proiect modern și verde apare prima dată în Realitatea.md.
