Trump: „Spania ar merita să fie exclusă din NATO” din cauza cheltuielilor militare insuficiente
Unica.md, 10 octombrie 2025 00:50
Președintele american Donald Trump a declarat joi că Spania „ar merita să fie exclusă din NATO" din cauza nivelului considerat insuficient al cheltuielilor sale militare.
• • •
Acum 2 ore
01:00
Rusia a acuzat joi armata ucraineană că a distrus o țeavă a unei conducte de amoniac, provocând emisii ale acestui gaz toxic folosit în agricultură, cu scopul de a opri
Acum 4 ore
00:50
00:40
Viața Alexandrei Marco, o fetiță de doar 13 ani, este o luptă continuă cu durerea și frica. Un diagnostic crunt – sarcom Ewing, o formă rară și agresivă de cancer
Acum 6 ore
22:50
Comisia Națională a Pieții Financiare, despre piramide financiare ca TUX: „La ziua de astăzi, ceea ce noi cunoaștem aici este vorba despre o înșelătorie” # Unica.md
Comisia Națională a Pieții Financiare (CNPF) avertizează din nou asupra pericolelor la care se expun cei care investesc în platforme crypto, atrași de promisiuni de câștiguri rapide și ireale.
22:40
Moldovenii care dețin cartea de identitate românescă! De când nu vor putea călători în Uniunea Europeană cu actualele buletine # Unica.md
Românii vor fi nevoiți să își înlocuiască actualele cărți de identitate fără cip, deoarece acestea nu vor mai fi recunoscute pentru călătoriile în Uniunea Europeană începând cu 3 august 2031.
22:30
La data de 9 octombrie 2025, polițiștii de frontieră au reținut un bărbat în vârstă de 48 de ani, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, bănuit că ar fi
22:20
O femeie din Chișinău reclamă că mașina sa a fost grav avariată după ce un copac putred s-a prăbușit peste ea # Unica.md
O femeie din Chișinău a povestit pe Facebook că mașina sa a fost grav avariată după ce un copac putred s-a prăbușit peste ea pe strada Braniștii 15 din capitală,
22:20
Înotătoarele italiene Benedetta Pilato, campioana mondială italiană la înot din 2022, și Chiara Tarantino au fost suspendate pentru 90 de zile de către Federația Italiană de Natație (FIN), după ce au
22:00
Poetul georgian Zviad Ratiani, condamnat la doi ani de închisoare pentru „rezistență și violență” împotriva unui polițist # Unica.md
Poetul georgian Zviad Ratiani a fost condamnat la doi ani de închisoare de către Tribunalul orașului Tbilisi, care a reîncadrat în ultimul moment acuzația din „agresiune asupra unui polițist" într-o
21:50
Curtea Penală Internațională cere Tadjikistanului să-l rețină pe Vladimir Putin, aflat în vizită de stat, în baza mandatului de arestare pentru crime de război # Unica.md
Curtea Penală Internațională (CPI) a solicitat oficial autorităților din Tadjikistan să-și respecte obligațiile internaționale și să-l rețină pe președintele rus Vladimir Putin, aflat în prezent într-o vizită de stat în
21:30
Un bărbat din Republica Moldova a fost prins de polițiști, joi, în localitatea Răcăciuni, județul Bacău, în timp ce transporta cu autoturismul 15.000 de pachete de țigări fără timbru fiscal,
Acum 8 ore
20:40
Aterizare de urgență la București pentru o aeronavă British Airways: patru pasageri s-au intoxicat cu fum # Unica.md
O aeronavă British Airways care efectua joi o cursă pe ruta Istanbul – Londra a solicitat aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă din București, după ce patru pasageri au
20:10
Patru moldoveni judecați la Paris pentru inscripții pe ziduri cu mesaje denigratoare despre Ucraina # Unica.md
Patru bărbați vor fi judecați pe 23 februarie 2025, la Tribunalul Corecțional din Paris, fiind acuzați că au inscripționat, în iunie 2024, sicrie cu mesaje referitoare la războiul din Ucraina.
19:50
Kremlinul susține că negocierile de pace cu SUA privind Ucraina continuă, în ciuda declarațiilor contradictorii # Unica.md
Consilierul prezidențial rus pe politică externă, Yury Ushakov, a declarat joi că eforturile Rusiei și Statelor Unite de a ajunge la un acord de pace în Ucraina sunt încă în
19:50
Un primar din Ucraina cere evacuarea localității din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice # Unica.md
Primarul orașului Sloviansk, situat în apropierea frontului din estul Ucrainei, Vadîm Lîah, a făcut un apel joi către locuitori să evacueze localitatea din cauza atacurilor rusești vizând infrastructura energetică, în
19:20
Accident cu patru automobile la intersecția bulevardului Renașterii Naționale cu Calea Orheiului # Unica.md
Patru automobile au fost grav avariate în urma unui accident rutier produs cu puțin timp în urmă la intersecția bulevardului Renașterii Naționale cu strada Calea Orheiului din Chișinău.
Acum 12 ore
18:10
1.400.000 lei aduși în bugetul de stat, după urmărirea penală a trei administratori de restaurante, care au încercat să ascundă veniturile # Unica.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat recuperarea în bugetul de stat a circa 1.400.000 lei, în urma investigării penale a trei administratori ai unei rețele
18:00
Israel anunță încetarea focului în Gaza în următoarele 24 de ore, urmată de eliberarea ostaticilor # Unica.md
Purtătoarea de cuvânt a Biroului prim-ministrului israelian a declarat joi că încetarea focului în Gaza va intra în vigoare „în următoarele 24 de ore" de la reuniunea Cabinetului de Securitate,
18:00
Accident rutier grav la Glodeni: două automobile avariate, intervenție a poliției, pompierilor și ambulanței # Unica.md
Un grav accident rutier s-a produs astăzi la Glodeni, unde au intervenit de urgență echipaje de poliție, pompieri și ambulanță. Sursa foto: realitatea.md
17:50
Vladimir Putin a recunoscut responsabilitatea Rusiei pentru doborârea avionului de linie azer din decembrie 2024 # Unica.md
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi, în cadrul unei întâlniri cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea avionului de linie azer din
17:40
Record de studenți străini admiși în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova în anul academic 2025-2026 # Unica.md
În anul de studii 2025-2026, instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au înregistrat un număr record de studenți străini. Astfel, 1.113 tineri din 24 de țări s-au înscris la
17:40
Un bărbat din Strășeni și-a distrus propria mașină cu un ciocan, chiar în momentul în care un executor judecătoresc venise să o ridice pentru acoperirea datoriilor.
17:10
Noi dezvăluiri în cazul morții suspecte a Liubei Babuțchi: martoră-cheie acuză încercări de mușamalizare și activitate medicală ilegală în salonul „Dr. Serebrova” # Unica.md
Apar noi detalii șocante în cazul morții suspecte a Liubei Babuțchi, femeia de 35 de ani din Chișinău, decedată după o intervenție estetică efectuată într-un salon de înfrumusețare ce se
17:10
Deocamdată Procuratura Generală și PCCOCS nu au dosare legate de presupusele escrocherii prin platforma „Tux” # Unica.md
Nici Procuratura Generală, nici Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) nu gestionează vreun dosar legat de presupusele escrocherii desfășurate prin intermediul platformei de tranzacționare „Tux", transmite IPN.
16:30
Pe 8 octombrie, în Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), liderul formațiunii, Vladimir Voronin, a avut o întrevedere cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în
16:20
Câți bani a investit Patric Hanganu în schema TUX: „De ce lumea face probleme? Trebuiau să-și asume asta” # Unica.md
Interpretul Patric Hanganu a mărturisit într-un videoclip postat pe rețelele sociale câți bani a investit în controversata schemă financiară TUX, precizând că nu a făcut-o din proprie inițiativă, ci la
16:10
Fostul președinte al organizației teritoriale Florești a Partidului „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțare ilegală # Unica.md
Fostul președinte al organizației teritoriale Florești a Partidului Politic „Șor", formațiune declarată neconstituțională în vara anului 2023, este învinuit de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui
16:10
Așa-zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că actualele circumstanțe și realități din regiunea separatistă Transnistria arată necesitatea ca Tiraspolul și Chișinăul să revină la masa negocierilor.
16:10
Consumatorii noncasnici mari de gaze vor trece obligatoriu pe piața liberă din aprilie 2026 # Unica.md
Consumatorii noncasnici mari de gaze naturale, care utilizează peste 100.000 de metri cubi anual, vor fi obligați să treacă pe piața liberă începând cu 1 aprilie 2026.
16:10
Un motociclist în vârstă de 17 ani din orașul Căușeni a fost internat la spital la sfârșitul săptămânii trecute, cu contuzie la brațul drept și contuzie la coloana vertebrală în
16:10
Bărbat de 51 de ani din Bălți, dispărut de nouă luni. Poliția și familia solicită ajutorul populației # Unica.md
Un bărbat în vârstă de 51 de ani, originar din municipiul Bălți, este căutat de familie și Poliție de nouă luni, după ce a plecat de acasă pe 13 ianuarie
16:10
Nathaniel Kowalsky, îndeamnă designerii autohtoni să aibă curaj și să creeze colecții autentice, nu ”haine de umplutură” # Unica.md
Nathaniel Kowalsky, cunoscut fotograful și stilist moldovean cu peste 10 ani de experiență, stabilit în Londra, a lansat un mesaj puternic către designerii autohtoni, îndemnându-i să aibă mai mult curaj
16:10
Curtea de Apel Centru respinge solicitările de eliberare ale Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan, condamnate pentru finanțare ilegală # Unica.md
La două luni de la condamnarea în primă instanță, bașcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor", au solicitat eliberarea din detenție, însă Curtea de Apel
16:10
Ministerul Justiției: Hotărârea CEDO privind cazul Veaceslav Platon se referă la perioada 2017 și nu reflectă situația actuală din penitenciarele moldovenești # Unica.md
Ministerul Justiției a subliniat că hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), pronunțată la 9 octombrie 2025 în cauza care îl vizează pe Veaceslav Platon, se referă la acțiuni și
16:10
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău – oficiul
16:10
Șofer din raionul Soroca, condamnat pentru tentativă de mituire a polițiștilor de patrulare # Unica.md
Un șofer din raionul Soroca a fost condamnat la o amendă de 25.000 de lei și obligat să achite cheltuieli judiciare, după ce a încercat să ofere 150 de dolari
Ieri
18:20
În deșertul Atacama din Chile, cel mai arid deșert din lume, cercetătorii studiază o floare remarcabil de rezistentă, „Cistanthe longiscapa" sau „Pata de guanaco", care ar putea deține cheia genetică
18:20
Începând de miercuri, 8 octombrie, polițiștii germani vor putea doborî dronele considerate periculoase, conform unui anunț oficial al Guvernului Germaniei.
18:10
Atât sucurile îndulcite cu zahăr, cât și cele cu îndulcitori artificiali, afectează grav sănătatea ficatului, arată un studiu recent prezentat la Congresului European de Gastroenterologie.
18:10
Comisia Europeană: Amenzile impuse companiilor Ryanair și altor operatori low-cost pentru taxarea bagajelor de cabină încalcă legislația UE # Unica.md
Comisia Europeană a anunțat miercuri că amenzile aplicate de Spania companiilor aeriene Ryanair, easyJet, Norwegian, Vueling și Volotea pentru taxarea suplimentară a bagajelor de cabină încalcă reglementările europene, transmite Reuters.
18:10
Planul UE de eliminare treptată a gazului rusesc a trecut primul obstacol politic. Dacă va fi adoptat, Ungaria și Slovacia vor fi obligate să se conformeze # Unica.md
Ambasadorii Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord privind un plan de eliminare treptată a importurilor de gaze și petrol din Rusia până în 2028, relatează Reuters, citând surse
18:00
Parlamentul European a votat interzicerea termenilor „friptură”, „cârnat” și „hamburger” pentru produsele fără carne # Unica.md
Parlamentul European a aprobat miercuri, cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă, o propunere care interzice folosirea termenilor „friptură", „cârnat" și „hamburger" pentru produsele care nu conțin carne, informează
17:40
Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE, până în anul 2030 # Unica.md
Până în anul 2030, Republica Moldova va fi pregătită să se integreze deplin în spațiul vamal european, ceea ce presupune comerț transfrontalier fără bariere, mai puțină birocrație pentru mediul de
17:30
Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai lui Vladimir Putin, la aniversarea de 73 de ani a liderului rus # Unica.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a sărbătorit ziua de naștere marți, 7 octombrie, la o biserică din Sankt Petersburg, în compania liderilor forțelor armate rusești. Putin a împlinit 73 de ani
17:30
Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un apel public pentru încarcerarea primarului orașului Chicago, Brandon Johnson, și a guvernatorului statului Illinois, J. B. Pritzker, acuzându-i pe cei doi lideri
17:20
CNAS anunță finanțarea indemnizațiilor pentru naștere, creșterea copilului și alte prestații sociale. Suma totală: 117,54 milioane lei # Unica.md
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copilului, a indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, a
17:00
Moldovenii păgubiți de platforma TUX protestează la sediul din Chișinău. Responsabila platformei: „Sunt în aceeași situație ca și voi” # Unica.md
Mai mulți moldoveni care și-au investit economiile în platforma TUX Moldova, acum suspendată, s-au adunat revoltați în fața sediului de pe strada Andrei Doga din Chișinău pentru a cere explicații
17:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că, potrivit deciziilor luate de guvernare, locuitorii Capitalei ar urma să plătească de două ori taxa de salubrizare pentru anul 2025.
17:00
Prima ședință la Curtea de Apel în dosarul Evgheniei Guțul. Avocații cer eliberarea bașcanului Găgăuziei, prezentă prin teleconferință # Unica.md
Astăzi, la Curtea de Apel Chișinău a avut loc prima ședință în dosarul Evgheniei Guțul, bașcanul autonomiei Găgăuzia, condamnată recent la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală
17:00
Constantin Țuțu va fi adus silit la următoarea ședință din dosarul de îmbogățire ilicită. El și avocatul au absentat miercuri în instanță # Unica.md
La Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a avut loc miercuri o nouă ședință în dosarul de îmbogățire ilic
