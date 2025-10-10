Trump: „Spania ar merita să fie exclusă din NATO” din cauza cheltuielilor militare insuficiente

22:20

O femeie din Chișinău a povestit pe Facebook că mașina sa a fost grav avariată după ce un copac putred s-a prăbușit peste ea pe strada Braniștii 15 din capitală, ... Post-ul O femeie din Chișinău reclamă că mașina sa a fost grav avariată după ce un copac putred s-a prăbușit peste ea apare prima dată în Unica.md.