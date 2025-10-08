Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE, până în anul 2030

11:10

Doi copii și trei maturi din Chișinău s-au intoxicat ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unei instalații de încălzire, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). ... Post-ul În Chișinău, doi copii și trei adulți s-au intoxicat cu gaz apare prima dată în Unica.md.