Procedurile vamale vor fi complet digitalizate și interconectate cu sistemele UE, până în anul 2030

8 octombrie 2025
Până în anul 2030, Republica Moldova va fi pregătită să se integreze deplin în spațiul vamal european, ceea ce presupune comerț transfrontalier fără bariere, mai puțină birocrație pentru mediul de
Până în anul 2030, Republica Moldova va fi pregătită să se integreze deplin în spațiul vamal european, ceea ce presupune comerț transfrontalier fără bariere, mai puțină birocrație pentru mediul de
Copiii din „palatul de lemn". Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși" ai lui Vladimir Putin, la aniversarea de 73 de ani a liderului rus
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a sărbătorit ziua de naștere marți, 7 octombrie, la o biserică din Sankt Petersburg, în compania liderilor forțelor armate rusești. Putin a împlinit 73 de ani
Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un apel public pentru încarcerarea primarului orașului Chicago, Brandon Johnson, și a guvernatorului statului Illinois, J. B. Pritzker, acuzându-i pe cei doi lideri
CNAS anunță finanțarea indemnizațiilor pentru naștere, creșterea copilului și alte prestații sociale. Suma totală: 117,54 milioane lei
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copilului, a indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, a
Moldovenii păgubiți de platforma TUX protestează la sediul din Chișinău. Responsabila platformei: „Sunt în aceeași situație ca și voi"
Mai mulți moldoveni care și-au investit economiile în platforma TUX Moldova, acum suspendată, s-au adunat revoltați în fața sediului de pe strada Andrei Doga din Chișinău pentru a cere explicații
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că, potrivit deciziilor luate de guvernare, locuitorii Capitalei ar urma să plătească de două ori taxa de salubrizare pentru anul 2025. Potrivit edilului,
Prima ședință la Curtea de Apel în dosarul Evgheniei Guțul. Avocații cer eliberarea bașcanului Găgăuziei, prezentă prin teleconferință
Astăzi, la Curtea de Apel Chișinău a avut loc prima ședință în dosarul Evgheniei Guțul, bașcanul autonomiei Găgăuzia, condamnată recent la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală
Constantin Țuțu va fi adus silit la următoarea ședință din dosarul de îmbogățire ilicită. El și avocatul au absentat miercuri în instanță
La Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a avut loc miercuri o nouă ședință în dosarul de îmbogățire ilicită în care este vizat fostul deputat Constantin Țuțu. Acesta și avocatul său nu
Influenceri din Moldova, printre victimele schemei piramidale TUX. Platforma a produs pierderi de milioane și scandal public
Tot mai mulți influenceri și persoane publice din Republica Moldova recunosc că au fost atrași de promisiunile platformei TUX, care s-a dovedit a fi o schemă piramidală de amploare. Printre
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și lider al Blocului Electoral Patrioți, afirmă că autoritățile actuale ale Uniunii Europene pregătesc Moldova pentru război, tratând-o nu ca pe un viitor
Ședință pregătitoare la Curtea de Apel în dosarul Evgheniei Guțul. Ce declară avocatul și mama ei?
La Curtea de Apel are loc astăzi o ședință pregătitoare în dosarul Evgheniei Guțul, bașcanul autonomiei Găgăuzia, condamnată recent la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a
Arată impecabil la doar o săptămână de la naștere: Marina Cârnaț a revenit aproape complet la greutatea de dinaintea sarcini
Marina Cârnaț a impresionat fanii prin revenirea rapidă la forma fizică de dinaintea sarcinii. La doar o săptămână după ce a adus pe lume un copil, Marina a demonstrat că
Adriana Ochișanu a renunțat la supărări cu Corneliu și Nicolae Botgros: „Vorbim în fiecare zi. Acum nu îmi arde de trecut, de ce a fost"
Recent, interpreta Adriana Ochișanu a făcut declarații emoționante într-un interviu pentru WOWnews, vorbind despre perioada dificilă prin care trece, în contextul problemelor de sănătate ale fiului său, Cristian, internat în
Camera inferioară a Parlamentului Rusiei a aprobat miercuri decizia de a se retrage din Acordul privind gestionarea și eliminarea plutoniului (PMDA), un pact semnat în anul 2000 cu Statele Unite,
Moldtelecom: Nu se dublează tarifele la telefonia fixă. Precizări oficiale după apariția unor informații eronate în presă
Moldtelecom a anunțat astăzi că nu intenționează să dubleze tarifele la serviciile de telefonie fixă, după ce în spațiul public au apărut zvonuri privind creșterea abonamentelor de la 40 la
Gabriel Nebunu, unul dintre cei mai apreciați artiști tineri din Republica Moldova, va urca pe scena Sălii Palatului din București, alături de Loredana Groza, într-un spectacol-eveniment intitulat „Măiastra". Concertul va
Fostul lider PD este așteptat astăzi în fața magistraților în prima ședință din dosarul fraudei bancare
Miercuri, 8 octombrie 2025, fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, este așteptat să se prezinte în fața magistraților în cadrul primei ședințe din dosarul fraudei bancare, unul dintre cele
Reacția Guvernului de la Chișinău privind legea Parlamentului European ce poate suspenda regimul de vize pentru 61 de țări
Guvernul Republicii Moldova a venit cu o reacție oficială în urma adoptării, pe 7 octombrie, de către Parlamentul European, a unei legi care permite Uniunii Europene să suspende temporar sau
Executivul de la Chișinău: Monitorizăm atent situația din regiunea transnistreană și reacționăm doar pe baza faptelor verificate
Guvernul Republicii Moldova urmărește cu maximă atenție evoluțiile din regiunea transnistreană și subliniază că orice reacție oficială va fi fundamentată strict pe fapte confirmate. Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al
Carburanții continuă să se ieftinească: Șoferii vor plăti mai puțin pentru benzină și motorină
Prețurile la carburanți în Republica Moldova continuă să scadă, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, pentru ziua de miercuri, 8 octombrie 2025, șoferii vor plăti cu 6
„Răspunsul nostru va fi dur și asimetric" / Rusia spune pentru prima dată că „impulsul summitului din Alaska" către pace „s-a epuizat"
Rusia semnalează că perspectivele unui acord de pace în Ucraina devin tot mai îndepărtate, în timp ce avertizează că va răspunde dur dacă Statele Unite vor livra Kievului rachetele de
Certificatul de concediu medical va fi eliberat digital de medicul curant, începând cu 1 martie 2026
Începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical va putea fi eliberat în format digital de către medicul curant, indiferent de specialitate. Documentul va fi accesibil online și, la
Administrația Națională a Drumurilor lansează o hartă interactivă a traseelor publice naționale
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a publicat o hartă interactivă a traseelor publice naționale, menită să faciliteze navigarea și accesul rapid la informații detaliate despre rețeaua rutieră a țării. Captura
Guvernul suspendă temporar exceptarea de taxe vamale la importul zahărului din Serbia pentru a proteja industria națională
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o măsură provizorie de protecție comercială, în baza Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA), care prevede suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale la
Incendiu la azilul de bătrâni din Căprești, raionul Florești: Intervenție amplă a pompierilor, nicio victimă raportată
Un incendiu a izbucnit în această dimineață pe teritoriul azilului de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. Pentru gestionarea situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a mobilizat șapte
Începând cu 1 ianuarie 2026, doar studenții care au media academică semestrială mai mare de 6,5 vor beneficia de bursă. Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi o modificare importantă privind
Elevii din clasele a IX-a și a XII-a vor putea testa și certifica competențele digitale printr-o probă națională
Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, lansează o inițiativă prin care elevii din clasele a IX-a și a XII-a vor avea oportunitatea de
Andreea Bostanica, „regina" TikTok-ului, într-o petrecere extravagantă marcată de legături controversate cu miliardarul Akbar Abdullaev
La doar 21 de ani, cântăreața și influencerul Andreea Bostanica a sărbătorit ziua sa de naștere printr-o demonstrație impresionantă de lux și opulență. Petrecerea a fost marcată de cadouri scumpe,
Două persoane au fost rănite și transportate la spital după un accident în lanț produs ieri după-amiază în localitatea Ghindești, raionul Florești. Coliziunea s-a petrecut în jurul orei 14:00 și
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul rece, cu stocuri suficiente de gaze naturale? Ce spune ministrul Energiei
Ministrul
Procesul de Vetting pentru judecătorii din Republica Moldova, în etapa finală pentru magistrații în funcție # Unica.md
Procesul de evaluare externă a integrității judecătorilor din Republica Moldova, cunoscut sub denumirea de Vetting, a ajuns în etapa finală pentru magistrații aflați în funcție. Aproximativ 17% dintre judecătorii instanțelor ... Post-ul Procesul de Vetting pentru judecătorii din Republica Moldova, în etapa finală pentru magistrații în funcție apare prima dată în Unica.md.
Premiul Nobel pentru Chimie 2025, acordat pentru dezvoltarea structurilor organometalice cu impact major în știință și mediu # Unica.md
Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat miercuri că Premiul Nobel pentru Chimie 2025 a fost acordat cercetătorilor Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi pentru dezvoltarea structurilor organometalice ... Post-ul Premiul Nobel pentru Chimie 2025, acordat pentru dezvoltarea structurilor organometalice cu impact major în știință și mediu apare prima dată în Unica.md.
Producția industrială a Germaniei scade cu 4,3% în august, cea mai puternică contracție din martie 2022 # Unica.md
Producția industrială a Germaniei a înregistrat o scădere neașteptat de mare de 4,3% în luna august față de iulie, conform datelor publicate miercuri de Oficiul Federal de Statistică, citat de ... Post-ul Producția industrială a Germaniei scade cu 4,3% în august, cea mai puternică contracție din martie 2022 apare prima dată în Unica.md.
Anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc, învinovățite în dosarul morții Liubei Babuțki # Unica.md
Anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc au fost puse sub învinuire în dosarul privind decesul Liubei Babuțki, în urma unei proceduri cosmetologice efectuate ilegal într-un salon de înfrumusețare ... Post-ul Anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc, învinovățite în dosarul morții Liubei Babuțki apare prima dată în Unica.md.
Ministrul Agriculturii comentează informațiile privind blocarea unui lot de mere la granița ruso-letonă: „Nu avem notificare oficială” # Unica.md
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a reacționat la informațiile apărute în spațiul public referitoare la un lot de mere din Republica Moldova care ar fi fost blocat la ... Post-ul Ministrul Agriculturii comentează informațiile privind blocarea unui lot de mere la granița ruso-letonă: „Nu avem notificare oficială” apare prima dată în Unica.md.
Bărbat de 43 de ani din Tiraspol, ucis în urma unui conflict cu colegul de pahar în sectorul Botanica # Unica.md
Un bărbat în vârstă de 43 de ani, originar din orașul Tiraspol, a murit după ce a fost bătut de colegul său de pahar într-un apartament de pe strada Salcâmilor ... Post-ul Bărbat de 43 de ani din Tiraspol, ucis în urma unui conflict cu colegul de pahar în sectorul Botanica apare prima dată în Unica.md.
Noi atacuri cibernetice de tip DDoS vizează infrastructura IT guvernamentală; unele servicii publice pot fi temporar indisponibile # Unica.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță că, în ultimele ore, au fost înregistrate noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale. Aceste atacuri au ... Post-ul Noi atacuri cibernetice de tip DDoS vizează infrastructura IT guvernamentală; unele servicii publice pot fi temporar indisponibile apare prima dată în Unica.md.
Strategia militară 2025–2035, aprobată de Guvern. Premierul Dorin Recean: „Vom continua să dezvoltăm Armata Națională, să ne apărăm patria și să contribuim la pacea și securitatea globală” # Unica.md
Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia militară 2025-2035, care stabilește principalele direcții de dezvoltare a sistemului național de apărare al Republicii Moldova. Sursa foto: gov.md Documentul urmărește consolidarea capacităților de ... Post-ul Strategia militară 2025–2035, aprobată de Guvern. Premierul Dorin Recean: „Vom continua să dezvoltăm Armata Națională, să ne apărăm patria și să contribuim la pacea și securitatea globală” apare prima dată în Unica.md.
Piramida financiară TUX începe să se destrame: utilizatorii din Moldova, șantajați să depună bani pentru a-și păstra conturile active # Unica.md
Piramida financiară TUX, care a atras peste 1,2 milioane de utilizatori și s-a prezentat drept un lider global în tehnologia blockchain, a intrat într-o fază critică de colaps. În seara ... Post-ul Piramida financiară TUX începe să se destrame: utilizatorii din Moldova, șantajați să depună bani pentru a-și păstra conturile active apare prima dată în Unica.md.
Bill Browder, unul dintre cei mai importanți investitori pe piețele rusești devenit cel mai vocal critic al Kremlinului # Unica.md
Bill Browder, cândva unul dintre cei mai importanți investitori pe piețele rusești, este astăzi unul dintre cei mai vocali critici ai regimului de la Kremlin, mai ales după moartea avocatului ... Post-ul Bill Browder, unul dintre cei mai importanți investitori pe piețele rusești devenit cel mai vocal critic al Kremlinului apare prima dată în Unica.md.
Accident rutier în sectorul Buiucani din Chișinău: o femeie rănită, șofer reținut pentru 72 de ore # Unica.md
O persoană a fost transportată la spital după un accident rutier produs marți seara, 7 octombrie, la intersecția străzilor Alba Iulia și Paris din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit poliției, ... Post-ul Accident rutier în sectorul Buiucani din Chișinău: o femeie rănită, șofer reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Unica.md.
Moldtelecom majorează tarifele la telefonia fixă: abonamentul se dublează pentru utilizatorii exclusivi # Unica.md
Moldtelecom a anunțat o creștere semnificativă a tarifelor pentru serviciul de telefonie fixă. Abonații care folosesc exclusiv telefonia fixă vor plăti lunar 90 de lei, față de 40 de lei ... Post-ul Moldtelecom majorează tarifele la telefonia fixă: abonamentul se dublează pentru utilizatorii exclusivi apare prima dată în Unica.md.
„Căutăm adevărul, avem câteva dovezi”! Igor Cuciuc, primele declarații despre ipoteza soției sale potrivit căreia fiica lor s-ar fi stins din viață după ce ar fi fost otrăvită cu droguri # Unica.md
În urmă cu ceva timp, Diana Cuciuc, soția interpretului Igor Cuciuc, a publicat pe contul ei de Facebook mai multe mesaje care au lăsat să se înțeleagă că bănuiește că ... Post-ul „Căutăm adevărul, avem câteva dovezi”! Igor Cuciuc, primele declarații despre ipoteza soției sale potrivit căreia fiica lor s-ar fi stins din viață după ce ar fi fost otrăvită cu droguri apare prima dată în Unica.md.
Depistați cu valize pline de țigări la Aeroportul Chișinău înainte de a pleca spre Londra # Unica.md
Funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au descoperit două cazuri de transport ilicit de țigări pe ruta Chișinău–Londra. În primul caz, un pasager ... Post-ul Depistați cu valize pline de țigări la Aeroportul Chișinău înainte de a pleca spre Londra apare prima dată în Unica.md.
Primele cazuri de gripă sezonieră confirmate în Chișinău; peste 1.700 de infecții respiratorii în ultima săptămână # Unica.md
Primele două cazuri de gripă sezonieră din sezonul rece 2025–2026 au fost înregistrate în municipiul Chișinău, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). În ultima săptămână, au fost raportate peste ... Post-ul Primele cazuri de gripă sezonieră confirmate în Chișinău; peste 1.700 de infecții respiratorii în ultima săptămână apare prima dată în Unica.md.
Guvernul a aprobat lista laureaților Premiului Național 2025: 11 profesioniști premiați pentru excelență în artă, știință, literatură, cultură și sport # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi lista câștigătorilor Premiului Național pentru anul 2025, acordând recunoaștere unui număr de 11 profesioniști remarcabili din domenii diverse precum arta, știința, literatura, cultura și ... Post-ul Guvernul a aprobat lista laureaților Premiului Național 2025: 11 profesioniști premiați pentru excelență în artă, știință, literatură, cultură și sport apare prima dată în Unica.md.
Guvernul aprobă Programul de transformare digitală a domeniului energetic: 500.000 de contoare inteligente vor fi instalate până în 2030 # Unica.md
Gospodăriile din Republica Moldova vor putea gestiona mai eficient consumul de energie, ca urmare a continuării instalării contoarelor inteligente și a modernizării rețelelor energetice. Guvernul a aprobat Programul de transformare ... Post-ul Guvernul aprobă Programul de transformare digitală a domeniului energetic: 500.000 de contoare inteligente vor fi instalate până în 2030 apare prima dată în Unica.md.
Șeful Poliției explică modul în care ex-deputatul Constantin Țuțu a traversat ilegal frontiera: „S-a crezut mai deștept decât toate organele de drept” # Unica.md
Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a oferit detalii despre modul în care fostul deputat democrat Constantin Țuțu a traversat ilegal frontiera Republicii Moldova, deși acesta s-a prezentat de ... Post-ul Șeful Poliției explică modul în care ex-deputatul Constantin Țuțu a traversat ilegal frontiera: „S-a crezut mai deștept decât toate organele de drept” apare prima dată în Unica.md.
Sergiu Diaconu, fost secretar general la MAI, numit director general al Centrului de Management al Crizelor # Unica.md
Sergiu Diaconu a fost numit în funcția de director general al Centrului de Management al Crizelor, decizia fiind aprobată în ședința Guvernului de astăzi. El va prelua această poziție începând ... Post-ul Sergiu Diaconu, fost secretar general la MAI, numit director general al Centrului de Management al Crizelor apare prima dată în Unica.md.
Doi copii și trei maturi din Chișinău s-au intoxicat ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unei instalații de încălzire, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). ... Post-ul În Chișinău, doi copii și trei adulți s-au intoxicat cu gaz apare prima dată în Unica.md.
