Formația U-BT Cluj-Napoca a obținut prima victorie a sezonului în EuroCup, a doua competiție intercluburi ca valoare pe continent - VIDEO
ProTV.md, 8 octombrie 2025 18:40
Formația U-BT Cluj-Napoca a obținut prima victorie a sezonului în EuroCup, a doua competiție intercluburi ca valoare pe continent - VIDEO
Acum o oră
18:40
Criza din stânga Nistrului se amplifică: Revin deconectările de energie în mai multe localități din regiune, dar și Zona de Securitate - VIDEO
18:40
Formația U-BT Cluj-Napoca a obținut prima victorie a sezonului în EuroCup, a doua competiție intercluburi ca valoare pe continent - VIDEO
18:40
Înfrângere dureroasă pentru Sorana Cîrstea la Masters-ul din Wuhan. Românca a fost eliminată în turul doi de o reprezentantă a gazdelor - VIDEO
Acum 2 ore
18:30
Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice - VIDEO
18:20
Expert, despre noua Strategie Militară a Moldovei: „Marchează un pas important în adaptarea la realitățile de securitate din regiune." Ce probleme însă ar putea exista - VIDEO
18:10
Un fost ministru și deputat democrat - în vizorul ANI: I-a fost controlată averea. Ce au constatat inspectorii
18:00
Premieră pentru sistemul educațional din țara noastră. Elevii din clasele a IX-a și a XII-a pot obține certificarea oficială a competențelor digitale
17:50
Importul de zahăr din Serbia a fost suspendat pentru 200 de zile. Guvernul: „Măsura este necesară pentru a susține competitivitatea industriei naționale a zahărului"
17:50
Vlad Plahotniuc va fi escortat la judecătorie într-o procedură separată pentru a face cunoștință cu materialele cauzei. Ce spune avocatul - VIDEO
17:50
Moțiunea de destituire a lui Emmanuel Macron a fost declarată inadmisibilă de biroul Adunării Naționale
17:50
Donald Trump cere arestarea primarului orașului Chicago și a guvernatorului statului. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă
Acum 4 ore
17:30
Danemarca vrea să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare
17:20
Mai mulți moldoveni s-ar fi trezit cu pierderi de mii de dolari, după ce au investit pe platforma cunoscută cu denumirea „TUX Moldova” - VIDEO
17:20
Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai lui Vladimir Putin, la aniversarea de 73 de ani a liderului rus
17:20
Momentul în care forțele ucrainene de drone au distrus o stație rară de război electronic „Zhitel”
17:20
Premierul demisionar al Franței sugerează o cale de ieșire din criză. „Posibilitatea dizolvării parlamentului pare mai îndepărtată”
17:10
„Răspunsul nostru va fi dur și asimetric”. Rusia spune pentru prima dată că „impulsul summitului din Alaska” către pace „s-a epuizat”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 08.10.2025
16:50
Prima ședință în dosarul de condamnare a lui Guțul, la Curtea de Apel: Avocații cer eliberarea. Bașcanul, prezent prin teleconferință - FOTO
16:40
Primarul capitalei acuză guvernarea că ar fi decis ca „locuitorii Chișinăului să plătească taxa de salubrizare de două ori pentru anul 2025". Reacția responsabililor de la Guvern
16:30
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” fostului lider PD
16:30
Gustul Lituaniei la recepția Pro TV Chișinău! Švyturys, partener de încredere al evenimentului - FOTO
16:20
Manichiura viitorului: Pudra organică Lart, alternativa sănătoasă care cucerește tot mai muți specialiști - FOTO/VIDEO
16:10
Europa „trebuie să răspundă la războiul hibrid” purtat de Rusia. Apel al Ursulei von der Leyen în plenul Parlamentului European
16:10
Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice
16:00
Fostul lider PD a lipisit și de la prima ședință din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Cine sunt judecătorii, care vor instrumenta cazul
16:00
Constantin Țuțu va fi adus silit la următoarea ședință de judecată din dosarul de îmbogățire ilicită: El și avocatul, absenți miercuri în instanță
15:50
Constantin Țuțu va fi adus silit la următoarea ședință de judecată din dosarul de îmbogățire ilicită: El și avocatul, absenți de la ședința de miercuri
15:40
Cabinetul de miniștri a aprobat strategia militară pentu următorii 10 ani. Obiectivele generale și direcțiile prioritare de acțiune - VIDEO
Acum 6 ore
15:20
Doi soți din Rusia au fost trimiși în judecată pentru că au cântat un cântec în ucraineană
15:10
Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital: Anual tipărirea acestora costa 1,4 milioane de lei
15:00
Criza din stânga Nistrului se amplifică: Revin deconectările de energie în mai multe localități din regiune, dar și Zona de Securitate
15:00
Orange oferă cel mai performant Internet prin Fibră din Moldova, conform nPerf 2025
14:30
Locuitorii din Constanța au golit rafturile magazinelor înainte de ciclonul Barbara: „Am luat de toate: legume, carne, fructe” - VIDEO
14:30
Cristiano Ronaldo, primul fotbalist miliardar din istorie
14:20
Va fi sau nu prezent Vlad Plahotniuc? Miercuri fostul lider PD este așteptat în fața magistraților în prima ședință din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc
14:00
11 profesioniști din domeniile artă, știință, cultură și sport - vor fi premiați. Lista câștigătorilor a Premiului Național
14:00
Circulația pe Transfăgărășan, închisă temporar din cauza condițiilor meteo. Stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri
13:50
Cetățenii vor beneficia de compensații și în acest sezon rece: Când se vor putea înregistra pe compensatii.gov.md - VIDEO
13:50
Focar de rabie la câine, înregistrat în raionul Orhei. Precizările ANSA
13:40
Schimbări privind acordarea burselor la universități. Care este media academică pe care trebuie să o aibă studenții
13:40
Incendiu la azilul de bătrâni din satul Căprești, Florești: 20 de pompieri cu șapte autospeciale au intervenit - FOTO
Acum 8 ore
13:30
Peste 1700 de cazuri de infecții virale, înregistrate. Cei mai afectați - copiii. Precizările ANSP
13:30
Carburanții continuă să se ieftinească. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
13:20
Schimbări privind acordarea burselor la universități. Care este media academică pe care trebuie s-o aibă studenții
13:10
Guvernul va acorda compensații și în acest sezon rece: Când consumatorii se vor putea înregistra pe compensatii.gov.md
13:10
Dosarul Liubei Babuțki: Anesteziologul Ecaterina Maniuc și colega sa, Natalia Sacaliuc, puse sub învinuire. Acestea riscă până la 5 ani de închisoare
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 08.10.2025
12:50
Inundații pe litoralul bulgar: stațiunea Lozeneț și regiunea Țarevo, grav afectate de ploile abundente. Cod roșu în opt orașe - FOTO/VIDEO
12:30
Charles și William „nu-și mai vorbesc”. Motivul care l-a înfuriat pe rege
