Și Vladimir Plahotniuc a lipsit de la prima sa ședință de judecată după separarea dosarului „frauda bancară”. Când va avea loc următoarea ședință
Radio Chisinau, 8 octombrie 2025 17:45
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la prima ședință de judecată după ce dosarul său a fost separat de cel al altor inculpați în cauza „frauda bancară”, transmite MOLDPRES.
Daniel Vodă: Actualul mecanism de livrare a gazelor în regiunea transnistreană nu a fost susținut sau propus de Chișinău # Radio Chisinau
„Executivul de la Chișinău urmărește cu calm situația din regiunea transnistreană și reacționează doar pe baza faptelor verificate”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, care s-a referit la actualul mecanism de livrare a gazelor în stânga Nistrului, mecanism care nu a fost susținut sau propus de autoritățile de la Chișinău.
„Un război hibrid” al Rusiei împotriva Europei. Ursula von der Leyen avertizează: „Nu este vorba de o hărțuire întâmplătoare” # Radio Chisinau
Incidentele recente cu drone și alte încălcări ale spațiului aerian arată că Europa se confruntă cu un război hibrid la care trebuie să răspundă cu măsuri ce depășesc apărarea tradițională, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs rostit în Parlamentul European, relatează Reuters, citat de Digi24.ro.
Constantin Țuțu a lipsit de la ședința de judecată de astăzi. Instanța a dispus aducerea lui forțată # Radio Chisinau
Ex-deputatul democrat Constantin Țuțu nu s-a prezentat la ședința de judecată programată pentru astăzi, în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită. Absent a fost și avocatul acestuia. Magistrații au decis aducerea forțată a suspectului și amendarea apărătorului cu 2.000 de lei, comunică MOLDPRES.
În satul Varnița vor fi întreruperi de energie electrică din cauza regimului de economie a gazului instituit pe 2 octombrie în regiunea transnistreană. Pe 8 și 9 octombrie, pe unele străzi din satul Varnița, nu va fi energie electrică, transmite Zona de Securitate.
Purtătorul de cuvânt al Guverului: „Nu există motive de îngrijorare privind regimul de vize cu Uniunea Europeană” # Radio Chisinau
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că nu există niciun motiv de îngrijorare în legătură cu regimul liberalizat de vize dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, subliniind că autoritățile europene nu au anunțat nicio măsură care ar putea afecta acest statut.
Amical România-Republica Moldova, la București. Cum se vede meciul de mâine de la nivelul conducerii fotbalului din R. Moldova și de la firul ierbii # Radio Chisinau
Meciul amical cu naționala României, care se va disputa joi, 9 octombrie, pe Arena Națională din București suscită un interes deoebit printre oficialii și jucătorii selecționatei Republicii Moldova, atât prin utilitatea verificării jocului în compania unei echipe participante la ultimul Campionat European, cât și prin legăturile strânse dintre federațiile de fotbal de pe cele două maluri ale Prutului, transmite Radio Chișinău.
Moscova a blocat la frontieră un lot de 20 de tone de mere. Autoritățile de la Chișinău spun că nu au primit nicio notificare oficială despre această decizie # Radio Chisinau
Autoritățile de la Chișinău nu au fost notificate privind decizia Federației Ruse de a bloca la frontieră un lot de 20 de tone de mere moldovenești. Precizarea a fost făcută astăzi de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a reacționat la acest caz menționând că producția moldovenească este folosită de prea multe ori ca instrument de șantaj politic și a dat asigurări că instituțiile responsabile vor căuta piețe acolo unde merele moldovenești sunt respectate, transmite MOLDPRES.
Premiul Nobel pentru Chimie 2025 a fost câștigat de trei cercetători „pentru dezvoltarea structurilor metal-organice” # Radio Chisinau
Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Nobel pentru Chimie 2025 lui Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi „pentru dezvoltarea structurilor metal-organice”. Prin dezvoltarea structurilor metal-organice, laureații au oferit chimiștilor noi oportunități pentru rezolvarea unor provocări cu care ne confruntăm, potrivit Comitetului Nobel, transmite News.ro.
Dorin Junghietu: Și în această iarnă Moldovagaz va furniza gaze în regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Ministrul energiei, Dorin Junghietu, afirmă că Republica Moldova este pregătită pentru sezonul rece, având stocurile necesare de gaze naturale asigurate. În ceea ce ține de regiunea transnistreană, ministrul a spus că din partea Tiraspolului, până în prezent, nu au parvenit solicitări cu privire la livrările de gaze. Potrivit lui, și în acest an, responsabilă pentru furnizarea pe malul stâng al Nistrului rămâne compania Moldovagaz, transmite IPN.
Republica Moldova limitează temporar importul de zahăr din Serbia. Doina Nistor: „Decizia are scopul de a proteja producătorii locali și de a consolida securitatea alimentară a țării” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o măsură provizorie de protecție comercială, care prevede suspendarea temporară, pentru 200 de zile, a importului de zahăr alb din Serbia, pentru volume care depășesc 1.000 de tone. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, decizia are scopul de a proteja producătorii locali, de a menține echilibrul pe piață și de a consolida securitatea alimentară a țării.
Ambasadorul Victor Chirilă: România este cel mai mare investitor în economia Republicii Moldova # Radio Chisinau
România este cel mai mare investitor în economia Republicii Moldova. Până în prezent s-au investit, prin intermediul companiilor din România, peste 300 milioane de euro. Declarația aparține ambasadorului Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice „Cooperarea economică dă tonul integrării moldo-române generale”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit diplomatului, investițiile românești contribuie semnificativ la dezvoltarea economiei moldovenești, iar cooperarea dintre mediile de afaceri din cele două țări se consolidează continuu.
„Impactul acestui program va fi vizibil în viața fiecăruia dintre noi”. Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030, a fost adoptat de Guvern # Radio Chisinau
Autoritățile își propun să eficientizeze procesul de combatere a mai multor tipuri de infracțiuni care vizează securitatea statului și siguranța cetățenilor. Programul național de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2026-2030, a fost adoptat astăzi de către Guvern.
Efecte minime ale ciclonului „Barbara” în Republica Moldova. SHS: Precipitațiile scad în intensitate # Radio Chisinau
Republica Moldova nu va resimți puternic efectele ciclonului „Barbara” care afectează în aceste zile sud-estul Europei, inclusiv România, a explicat pentru MOLDPRES Natalia Gherasim, meteorolog la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).
„Avem un obiectiv foarte clar: să investim în primul rând în oameni și în Armata Națională a Republicii Moldova”. Strategia militară pentru următorii 10 ani a fost aprobată de Guvern # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat noua Strategie militară a Republicii Moldova pentru anii 2025-2035, care stabilește obiectivele pentru modernizarea Armatei Naționale și întărirea capacității de apărare a statului. Printre acestea se numără dezvoltarea apărării aeriene și cibernetice, un număr mai mare de militari profesioniști și consolidarea cooperării cu partenerii externi.
Noi tentative de atacuri cibernetice asupra infrastructurii IT guvernamentale au fost înregistrate în ultimele ore # Radio Chisinau
Noi tentative de atacuri cibernetice de tip DDoS asupra infrastructurii IT guvernamentale au fost înregistrate în ultimele ore, anunță Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Potrivit STISC, unele servicii guvernamentale ar putea fi temporar indisponibile ori s-ar putea încărca mai lent, transmite IPN.
Guvernul a modificat modalitatea de acordare a burselor de merit pentru studenți. Astfel, dacă anterior nu era nicio cerință față de reușita obținută de tineri, acum alocațiile vor depinde de mediile anuale obținute, transmite MOLDPRES.
Militarii moldoveni din cadrul contingentului Eufor Althea-2 au revenit la Chișinău după misiunea UE de menținere a păcii din Bosnia și Herțegovina, anunță Ministerul Apărării, citat de IPN.
„Ajutorul va fi oferit sub formă monetară”. În luna noiembrie va demara procesul de înregistrare pentru a beneficia de compensații la căldură # Radio Chisinau
În luna noiembrie va demara procesul de înregistrare pe platforma guvernamentală pentru a beneficia de compensații la căldură. În acest an, ajutorul va fi oferit sub formă monetară. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, înainte de ședința de Guvern, informează MOLDPRES.
Guvernul a desemnat persoana care va conduce Centrul Național de Management al Crizelor # Radio Chisinau
Serghei Diaconu a fost numit director general al Centrului Național de Management al Crizelor, pentru un termen de cinci ani, începând cu 21 octombrie. Decizia a fost aprobată de Guvern, transmite MOLDPRES.
Zece personalități marcante din domeniile artei, științei, literaturii, culturii și sportului vor primi Premiul Național pentru performanțele obținute pe parcursul anului trecut. Lista laureaților a fost aprobată astăzi de Guvern, iar printre ei se numără acordeonistul Radu Rățoi, judocanul Denis Vieru, etnografa Varvara Buzilă, dar și dirijorul Mihail Agafița, transmite IPN.
Ora de muzică | Florian Pittiș (1943-2007) - actorul, interpretul, traducătorul, omul de radio și TV (audio) # Radio Chisinau
Istoria unui artist român de excepție, care poseda o voce rară ca timbru, expresivitate și capacitate de convingere.
Prima întâlnire la nivel înalt România – administrația Trump. Ministra de Externe Oana Țoiu va discuta la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio # Radio Chisinau
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, se află, miercuri, în SUA și va avea consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Este primul înalt oficial român care discută cu reprezentanți de rang înalt ai administrației Trump. Marco Rubio este și consilierul pentru securitate națională al președintelui Donald Trump.
Anatolie Nosatîi: „Noua Strategie militară va ghida apărarea Republicii Moldova pentru următorii zece ani” # Radio Chisinau
Republica Moldova va avea, în premieră, o Strategie militară națională actualizată, care va servi drept document fundamental pentru planificarea apărării țării în următorul deceniu. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, înaintea ședinței de Guvern la care urmează să fie aprobat documentul.
Sportivul moldovean, Marin Robu se întoarce cu trei medalii de bronz de la Campionatul Mondial de Haltere, care se desfășoară în orașul Forde, Norvegia, transmite IPN.
Două femei din raionul Sângerei au fost amendate cu câte 40 de mii de lei, fiind recunoscute vinovate de corupere electorală. Potrivit Procuraturii Generale (PG), ele au oferit bani alegătorilor, pentru a-i influența cum să voteze la scrutinul prezidențial și la referendumul constituțional din toamna trecută, transmite IPN.
LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 8 octombrie 2025. Strategia militară pentru următorii 10 ani, pe ordinea de zi # Radio Chisinau
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 8 octombrie 2025.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 65 de bani pentru un euro, în scădere cu un ban, transmite MOLDPRES.
Alegerile au demonstrat că banii ilegali nu mai vin de la partide, ci direct din Rusia (Revista presei) # Radio Chisinau
Reacțiile după alegerile parlamentare din 28 septembrie continuă în presa din Republica Moldova,accentul fiind pe eșecul Rusiei survenit în ciuda investițților masive în dezinformare și corupere a alegătorilor. De asemenea, o nouă investigație CU SENS scoate în evidență unul dintre pionii lui Șor aflați în echipa lui Vasile Costiuc, spații fiind alocate în presă și situației din regiunea transnistreană, aflată apeoape de a capitula.
Se împlinesc 86 de ani de la prima emisie a postului Radio Basarabia, precursorul Radio Chișinău. Scurt istoric și fotografii de arhivă # Radio Chisinau
Astăzi, 8 octombrie, se împlinesc 86 de ani de la înființarea, de către Societatea Română de Radiodifuziune, a postului Radio Basarabia de la Chișinău, menit să combată propaganda rusească, antiromânească, în teritoriul dintre Prut și Nistru. După o existență de circa 300 de zile, postul Radio Basarabia avea să devină subiectul unei tragedii, fiind distrus de către ocupația rusă, iar puținii angajați aflați în interior au sfârșit sub gloanțele bolșevicilor.
Institutul pentru Studiul Războiului: Moscova testează primele faze ale unei strategii de război împotriva NATO # Radio Chisinau
Rusia a intensificat o campanie informațional-psihologică ce ar putea face parte din pregătirile pentru un posibil război cu NATO – arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de Rador.
Autoritățile de la Chișinău au transmis Interpolului dosarul Marinei Tauber și solicită căutarea la nivel internațional a acesteia. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șefa Secției comunicare și protocol a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco.
Noul Parlament va finaliza reforma teritorial-administrativă a Republicii Moldova. Vladimir Bolea: „Este o reformă foarte mult cerută de cetățeni” # Radio Chisinau
Noul Parlament, ales la scrutinul din 28 septembrie, va adopta reforma teritorial-administrativă a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul Vladimir Bolea, candidat la funcția de deputat, care a precizat că reforma „nu va fi una dureroasă”, ci „necesară” și urmează să fie finalizată până în anul 2026, transmite MOLDPRES.
„Toiagul nădejdii”. Parohiile românești din Italia continuă programul prin care „adoptă” vârstnici din România și Rep. Moldova # Radio Chisinau
De Ziua Persoanelor Vârstnice în Patriarhia Română, Episcopia Italiei face bilanțul ediției 2024-2025 a proiectului eparhial „Toiagul nădejdii”, prin care parohiile și mănăstirile din eparhie au adoptat 150 de vârstnici din România și Republica Moldova, sprijinindu-i cu câte 50 de euro pe lună timp de un an.
„Problema nu este că a fost aruncat în aer, ci că a fost construit” Premierul Poloniei ia apărarea ucraineanului bănuit de sabotarea gazoductului Nord Stream # Radio Chisinau
Premierul polonez Donald Tusk a apreciat marți că „nu este în interesul” țării sale ca ucraineanul reținut pentru sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică să fie extrădat către Germania, considerând că nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este o problemă, ci faptul că ele au fost construite, relatează Reuters, preluată de Agerpres.
Guvernatorii băncilor centrale din Moldova, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina, în dialog la Sarajevo # Radio Chisinau
Șefii băncilor centrale din Macedonia de Nord și Bosnia și Herzegovina au remarcat progresele Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, apreciind în special aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Mesajele de felicitare au fost transmise guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la Sarajevo, transmite MOLDPRES.
Locuitorii raionului Hâncești și vizitatorii regiunii vor avea acces la un complex modern pentru activități recreative și sportive. Astăzi a fost semnat contractul de finanțare pentru finalizarea construcției și amenajarea Complexului turistic sportiv din municipiu, un proiect menit să transforme zona în punct de atracție turistică și economică, transmite IPN.
Nicușor Dan, la împlinirea a doi ani de la atacurile comise de Hamas în Israel: „Suntem solidari cu toate victimele și familiile lor” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a transmis, marți, un mesaj la doi ani de la atacul teroriștilor Hamas în Israel.
Pentru prima dată în ultimii patru ani, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a atins un număr record de studenți, depășind 1000 de persoane. Potrivit Ministerului Educației, în acest an, au fost înmatriculați 399 de tineri, comparativ cu 372 în 2024.
„Va ieși către Ucraina și Republica Moldova”. Traseul ciclonului Barbara, care aduce fenomene meteo extreme în România # Radio Chisinau
România se află sub alertă meteo, cinci județe și București fiind vizate de o avertizare cod roșu, valabilă de astăzi, de la ora 21.00. Sunt așteptate cantități record de precipitații, care vor fi aduse de ciclonul Barbara, așa cum a fost numită furtuna.
AȘM, gazda unei întâlniri istorice: James Rothman, laureat Nobel cu rădăcini basarabene, alături de Hiroshi Amano, în dialog cu tinerii savanți (FOTO) # Radio Chisinau
Două dintre cele mai strălucite minți ale științei mondiale – profesorii Hiroshi Amano și James Rothman, laureați ai Premiului Nobel pentru Fizică și, respectiv, Medicină – au fost oaspeții Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), într-un eveniment de excepție dedicat dialogului dintre generațiile de savanți, informează MOLDPRES.
Un rus care s-a întors acasă după ce a fost prizonier în Ucraina a fost trimis la închisoare pentru un interviu acordat la Kiev # Radio Chisinau
Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri cu Ucraina a fost condamnat la patru ani într-o colonie penală după ce a acordat interviuri unui blogger ucrainean, a raportat luni agenția de știri Mediazona, citând documente judiciare.
Gestionarii bazinelor acvatice, îndemnați să verifice starea digurilor și a sistemelor de evacuare a apei. Hidrologii prognozează creșteri cu până la 1.20 m # Radio Chisinau
Gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea digurilor și a sistemelor de evacuare a apei. De asemenea, aceștia trebuie să le monitorizeze periodic pe durata ploilor abundente pentru a preveni revărsările. Atenționarea a fost făcută de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în contextul precipitațiilor abundente înregistrate pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.
IGSU îndeamnă populația să respecte măsurile de siguranță, în contextul Codului Galben de ploi # Radio Chisinau
În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 07–08 octombrie 2025, pe întreg teritoriul țării se vor înregistra ploi de lungă durată, cu acumulări de apă între 15 și 49 l/m², iar izolat acestea pot atinge valori de 50–90 l/m².
Parlamentul European a adoptat o lege care facilitează eliminarea dreptului de călătorie în UE fără vize pentru anumite țări. Vizată este și Republica Moldova # Radio Chisinau
Deputații europeni au aprobat o reformă a mecanismului de suspendare a vizelor UE privind 61 de țări ai căror cetățeni pot călători în prezent în spațiul Schengen fără viză pentru șederi scurte de până la 90 de zile, în orice perioadă de 180 de zile. Republica Moldova se află printre cele 61 de țări ai căror cetățeni pot călători fără viză în UE, dar din document reiese că această facilitate este condiționată
„Suntem alarmați”: Psihiatri americani cer înlăturarea din funcție a secretarului pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr. # Radio Chisinau
Psihiatri din Statele Unite s-au alăturat altor grupuri din domeniul sănătății publice care cer demiterea lui Robert F. Kennedy Jr. din funcția de secretar al sănătății, relatează NPR.
„S-a alimentat din Marea Neagră”. Ciclonul Barbara aduce cele mai intense ploi din ultimele două decenii din România # Radio Chisinau
Ciclonul Barbara aduce ploi torențiale în România. În București, de exemplu, va ploua cum nu s-a mai întâmplat din 2005, spun specialiștii.
Soarta alegerilor parlamentare și a mandatelor deputaților din noul Parlament va fi decisă pe 16 octombrie de Curtea Constituțională # Radio Chisinau
Curtea Constituțională va examina pe 16 octombrie raportul privind alegerile parlamentare transmis de Comisia Electorală Centrală. Tot în ședința din 16 octombrie vor fi în discuția judecătorilor constituționali mandatele de deputat din noul Parlament, urmând ca acestea să fie validate sau, după caz, să fie invalidate.
