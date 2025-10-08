Purtătorul de cuvânt al Guverului: „Nu există motive de îngrijorare privind regimul de vize cu Uniunea Europeană”

15:40

Autoritățile de la Chișinău nu au fost notificate privind decizia Federației Ruse de a bloca la frontieră un lot de 20 de tone de mere moldovenești. Precizarea a fost făcută astăzi de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a reacționat la acest caz menționând că producția moldovenească este folosită de prea multe ori ca instrument de șantaj politic și a dat asigurări că instituțiile responsabile vor căuta piețe acolo unde merele moldovenești sunt respectate, transmite MOLDPRES.