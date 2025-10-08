Olesea Stamate: „După plafonarea achizițiilor în numerar, băncile câștigă, oamenii pierd”
Omniapres, 8 octombrie 2025 17:40
Fosta candidată independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, atrage atenția asupra efectelor legii privind plafonarea achizițiilor în numerar, menționând că datele pentru trimestrul trei al anului 2025 confirmă scăderea dramatică a tranzacțiilor imobiliare și creșterea creditării bancare. „Despre decizii proaste, sau în cel mai bun caz — grăbite, am vorbit și în campanie", a scris
• • •
Acum 30 minute
17:40
Fosta candidată independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, atrage atenția asupra efectelor legii privind plafonarea achizițiilor în numerar, menționând că datele pentru trimestrul trei al anului 2025 confirmă scăderea dramatică a tranzacțiilor imobiliare și creșterea creditării bancare. „Despre decizii proaste, sau în cel mai bun caz — grăbite, am vorbit și în campanie", a scris
Acum o oră
17:10
Dosarul MonaLisa: Anestezista și colega sa din salonul Doctor Serebrova, puse sub acuzare. Ce pedeapsă riscă # Omniapres
Anestezista Ecaterina Maniuc și colega sa Natalia Sacaliuc au fost puse sub învinuire în dosarul morții Liubei Babuțki. Potrivit învinuirii, anunțate în ședința de marți de către procurori, cele două angajate ale salonului de înfrumusețarea Doctor Serebrova au practicat ilegal medicina. Potrivit expertizei medico-legale, moartea Liubei Babuțki a survenit în urma unei embolii cu acid.
Acum 2 ore
16:40
Un bărbat de 46 de ani din Bălți a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că ar fi comis un atac tâlhăresc asupra unei vânzătoare dintr-un magazin local. Incidentul a avut loc în seara zilei de 6 octombrie, când o femeie de 30 de ani a sesizat poliția, anunțând că un individ în stare de
16:10
Cabinetul de miniștri a anunțat câștigătorii Premiului Național 2025: 11 profesioniști, premiați pentru excelență # Omniapres
Guvernul Republicii Moldova a anunțat lista câștigătorilor Premiului Național pentru anul 2025, acordând distincții a 11 profesioniști remarcabili din domeniile artă, știință, literatură, cultură și sport. Premiul recunoaște realizările excepționale și contribuțiile semnificative ale acestor personalități la dezvoltarea și promovarea valorilor naționale. Prim-ministrul Dorin Recean i-a felicitat pe laureați și pe echipele lor, subliniind că
Acum 4 ore
15:40
VIDEO // Moldova are o Strategie militară pentru 10 ani. Recean: ”Ei vor o armată slabă, noi o vom dezvolta” # Omniapres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în ședința din 8 octombrie Strategia militară pentru anii 2025–2035, un document esențial care trasează direcțiile de dezvoltare a sistemului național de apărare. Strategia vizează întărirea capacităților de reacție ale Armatei Naționale, modernizarea echipamentului militar și consolidarea securității statului în contextul regional actual. Premierul Dorin Recean a declarat că documentul
15:10
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 8 octombrie 2025, la o clădire de pe teritoriul unui azil de bătrâni din satul Căprești, raionul Florești. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:24, fiind semnalat fum dens sub acoperișul unei clădiri. La fața locului
14:40
VIDEO // Moldoveni, implicați în furturi auto: mașinile de lux din Europa erau vândute în Dubai # Omniapres
Poliţiile din Italia, Spania și Belgia au destructurat o reţea criminală din Europa de Est acuzată de furt de maşini de lux şi traficarea acestora către Dubai pentru revânzare, au anunţat autorităţile italiene şi agenţiile de cooperare poliţienească şi judiciară din UE, relatează Reuters, scrie News.ro. Banda căuta maşinile în staţiuni de vacanţă precum Forte
14:10
VIDEO // Ministerul Muncii, aproape de lansarea programului de compensații pentru sezonul rece. Precizările lui Alexei Buzu # Omniapres
Ministerul Muncii și Protecției Sociale este în ultima etapă de pregătire a detaliilor tehnice pentru lansarea noului sezon al programului de compensații la căldură, a anunțat Alexei Buzu. Oficialul a precizat că, în luna noiembrie, cetățenii vor putea începe procesul de înregistrare în platforma online. „Așa cum am făcut în ultimii patru ani, am fost
Acum 6 ore
13:30
O familie din Chișinău, la un pas de tragedie: doi copii și trei adulți s-au intoxicat cu gaz # Omniapres
Doi copii și trei adulți au suferit intoxicații cu gaz, în urma acumulării acestuia provocate de o instalație necorespunzător montată într-un apartament din municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 8 octombrie 2025, într-un bloc de locuințe situat pe strada Nicolae Testemițanu 37. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 09:24,
13:10
VIDEO // Rusia a interzis importul a peste 20 de tone de mere moldovenești. Vodă: ”Instrument de presiune politică” # Omniapres
Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, a declarat că până în prezent nu a fost primită nicio notificare oficială din partea Rusiei privind blocarea unui lot de mere moldovenești. Declarația vine în contextul în care Rusia a anunțat interzicerea importului a 20,5 tone de mere din Moldova, invocând neconcordanțe în documentația fitosanitară.
12:30
Atac cibernetic asupra infrastructurii IT guvernamentale: unele servicii pot fi temporar indisponibile # Omniapres
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a anunțat că, în ultimele ore, infrastructura IT guvernamentală a fost ținta unor noi atacuri cibernetice de tip DDoS, menite să perturbe funcționarea serviciilor publice și să creeze disconfort utilizatorilor. „Din cauza intensității crescute a acestor atacuri, unele servicii guvernamentale ar putea fi temporar indisponibile sau ar putea
12:10
VIDEO // Junghietu: Țara este pregătită pentru iarnă. Stocurile de gaze, cărbune și păcură – asigurate # Omniapres
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit acestuia, țara a finalizat toate procedurile esențiale privind achiziția și stocarea resurselor energetice necesare pentru perioada rece. „Sezonul de încălzire a început, iar țara este pregătită pentru iarnă. Energocom a efectuat toate achizițiile necesare de gaze naturale pentru sezonul 2025–2026
Acum 8 ore
11:40
Un focar de rabie la câine a fost confirmat în satul Tîrzieni, raionul Orhei, în perioada 29 septembrie – 6 octombrie 2025, potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Pe lângă acest caz, ANSA anunță că toate focarele de Pestă Porcină Africană (PPA) din raionul Hîncești au fost eradicate, în timp
11:10
VIDEO // Un copac s-a prăbușit peste o mașină parcată în Chișinău. Al doilea incident în doar 24 de ore # Omniapres
Un incident deosebit de periculos a avut loc în această dimineață, în curtea unui bloc de locuit din sectorul Ciocana al Capitalei. Un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit peste un automobil parcat, provocând pagube materiale. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare, arborele a fost smuls din rădăcini, semn că solul era instabil, posibil
10:40
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, numirea lui Sergiu Diaconu în funcția de director general al Centrului Național de Management al Crizelor. Mandatul acestuia va fi de cinci ani și va începe începând cu 21 octombrie 2025. În acest context, executivul a decis și suspendarea raporturilor de serviciu ale lui Diaconu din funcția de
10:10
VIDEO // Vremea nefavorabilă provoacă pagube în Capitală, echipele municipale sunt în teren # Omniapres
Primăria Municipiului Chișinău anunță că echipele serviciilor municipale sunt deja pe teren pentru a interveni în urma condițiilor meteo nefavorabile înregistrate în capitală. În contextul menținerii codului galben de ploi de lungă durată, emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, autoritățile îndeamnă locuitorii orașului să utilizeze transportul public în locul autoturismelor personale, pentru a preveni eventuale
Acum 12 ore
09:40
Ion Ceban a dat-o în judecată pe ministra de Externe de la București, Oana Țoiu și cere daune morale de 1 leu # Omniapres
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României. În acțiune, reclamantul îi cere lui Țoiu daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice decizia, pe
09:10
VIDEO // Vladimir Bolea: „Unii miniștri rămân”. Ce spune vicepreședintele PAS despre viitorul premier # Omniapres
Vicepreședintele PAS și ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține că viitorul Guvern al Republicii Moldova va fi format dintr-o combinație de membri actuali și figuri noi. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. Potrivit lui Bolea, criteriile principale pentru păstrarea unor membri
08:50
O zi cu sare și piper. Am face bine să ne ocupăm și de lucrurile pe care le-am tot evitat, în speranța că vor dispărea de la sine. Dar n-a fost să fie! BALANȚĂ O să interacționați cu niște oameni ca să reintrați în posesia unor bunuri, să vă clădiți un alt statut și să
Ieri
17:40
Vreme severă în România: Ciclonul Barbara aduce ploi abundente și închide școlile din șase județe # Omniapres
Vremea extremă lovește România, iar ziua de miercuri, 8 octombrie, se anunță cea mai dificilă. Meteorologii au emis un cod roșu de ploi torențiale și vijelii pentru București și județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov. În aceste zone, autoritățile au decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică în toate școlile, pentru a preveni riscurile asociate
17:10
Judecătoria Chișinău îl contrazice pe șeful IGP: Sentința Marinei Tauber, transmisă fără întârziere # Omniapres
Judecătoria Chișinău neagă afirmațiile șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, care a declarat în data de 5 octombrie, că Marina Tauber nu este încă anunțată în căutare internațională prin Interpol, pentru că instituția nu ar fi primit materialele necesare. Instanța susține că copia sentinței Marinei Tauber a fost expediată autorităților în aceeași zi
16:30
A cerut 2500 de euro pentru „ajutor” la examenul auto. Un bărbat, prins în flagrant de CNA # Omniapres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi pretins de la o persoană 2500 de euro, susținând că ar avea influență
16:10
Curtea Constituțională va examina săptămâna viitoare validarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie # Omniapres
Curtea Constituțională va examina, joi, 16 octombrie, ora 10:00, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși în noul Legislativ. CEC a transmis deja Curții toate documentele necesare pentru confirmarea scrutinului: procesul-verbal de centralizare a rezultatelor, listele cu deputații aleși și candidații supleanți, precum
15:40
Socialiștii se pregătesc de proteste? Bătrîncea: ”Vom continua să luptăm pe străzile orașului” # Omniapres
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și amenință cu proteste, dacă acestea vor fi validate de Curtea Constituțională. Vicepreședintele formațiunii, Vlad Bătrîncea, a declarat la TV8 că scrutinul ar fi fost marcat de nereguli și de folosirea resurselor administrative, ceea ce, potrivit socialiștilor, ar fi compromis corectitudinea
15:10
VIDEO // Expertul Alexandru Bot susține că unele probe ale procurorilor în dosarele lui Plahotniuc sunt destul de șubrede: Sunt mari semne de întrebare # Omniapres
Expertul Watchdog, Alexandru Bot, afirmă că, deși Vlad Plahotniuc riscă un maximum de 15 ani de închisoare în cazul unui cumul de pedepse, soluțiile de încetare a urmăririi penale sau de achitare în unele cazuri nu sunt excluse. Potrivit acestuia, unele probe prezentate de procurori în dosarele în care este vizat fostul lider democrat sunt
14:40
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 semnalează o creștere semnificativă a numărului de accidente rutiere cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, în special de ploile abundente și de lungă durată care afectează mai multe regiuni ale țării. În decurs de doar o oră și jumătate, s-au înregistrat până la 40 de apeluri de urgență
14:10
A violat o copilă de 12 ani cu care a făcut cunoștință pe rețelele de socializare: bărbat, condamnat la închisoare # Omniapres
Un bărbat în vârstă de 35 de ani din nordul țării a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani. Pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii imputate și condamnat la 15 ani de
13:40
VIDEO // Ministra Sănătății: Spitalele de psihiatrie nu sunt închisori, pacienții evadează # Omniapres
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat planuri de reorganizare a sistemului de tratament al dependențelor în Republica Moldova, prin eliminarea specialității de narcolog, care, potrivit ei, nu este recunoscută internațional și își are originile în perioada sovietică. „Vreau să vă spun că nicăieri în lume nu există specialitatea de narcolog. Este o invenție a Uniunii
13:10
UE majorează cu 25 milioane de euro fondurile pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova # Omniapres
Comisia pentru bugete a Parlamentului European a votat luni, 6 octombrie, un amendament care prevede o creștere cu 25 de milioane de euro a fondurilor alocate regiunii Vecinătății
12:40
Expert: Piaţa cu cel mai mare preț la zahăr de pe continent riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? # Omniapres
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de Hotărâre a Guvernului, prin care intenţionează să introducă în regim de urgenţă „o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne pentru o perioada de 200 de zile”. Contactat de redacţia coment.md să comenteze posibilul efect al acestui proiect de Hotarare a Guvernului, expertul în piaţa zahărului […] The post Expert: Piaţa cu cel mai mare preț la zahăr de pe continent riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? appeared first on Omniapres.
12:10
Femeia de 75 de ani din satul Alexăndreni, raionul Edineț, care a fost dată dispărută după ce s-a rătăcit duminică în timp ce culegea ciuperci, a fost găsită în viață, cu puțin timp în urmă, într-un alt capăt al pădurii din apropierea satului Brînzeni. Despre aceasta a anunțat Poliția Națională. După mai bine de 24 […] The post Femeia dispărută în pădurea de lângă Brînzeni, Edineț, a fost găsită în viață appeared first on Omniapres.
11:40
Începând cu 10 octombrie 2025, va fi lansată o nouă rută feroviară internațională care va lega direct Kievul de București, prin Iași, Ungheni și Chișinău. După o întrerupere de peste cinci ani, trenul va fi reintrodus în circulație ca urmare a unei inițiative a companiei „Ukrzaliznițea”, în cooperare cu Ministerul Dezvoltării Infrastructurii din Ucraina și […] The post Din 10 octombrie, trenul Kiev – București va tranzita Republica Moldova appeared first on Omniapres.
11:10
În cadrul evenimentului Ziua Națională a Vinului, desfășurat în capitală, șapte copii care s-au rătăcit în mulțime au fost salvați și transmiși familiilor de către angajații Inspectoratului General de Carabinieri. Cel mai mic dintre copiii pierduți avea doar 3 ani, iar cazurile au fost gestionate prompt de către carabinieri, care i-au preluat imediat și i-au […] The post Șapte copii s-au pierdut în mulțime de Ziua Vinului, cel mai mic are doar 3 ani appeared first on Omniapres.
10:30
Antreprenorii moldoveni au beneficiat de sprijin record în septembrie: 340 milioane de lei # Omniapres
În luna septembrie, antreprenorii din Republica Moldova au beneficiat de un sprijin financiar total de peste 340 de milioane de lei, acordat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și cu susținerea partenerilor internaționali. Acest sprijin a inclus compensații pentru cheltuieli energetice, granturi nerambursabile, garanții de credit și finanțări pentru proiecte […] The post Antreprenorii moldoveni au beneficiat de sprijin record în septembrie: 340 milioane de lei appeared first on Omniapres.
10:10
Primăria Chișinău a demarat procesul de conectare a grădinițelor din Capitală la agentul termic, ca urmare a solicitărilor venite din partea conducătorilor instituțiilor educaționale. Măsura are scopul de a asigura condiții optime de confort termic pentru copii, în contextul răcirii vremii. Până în prezent, gradul de conectare variază de la un sector la altul. În […] The post Peste 60 de grădinițe din Chișinău au fost conectate la căldură appeared first on Omniapres.
09:40
Vasile Costiuc: Au gândit că pot anula mandatele noastre pentru că își doresc să schimbe Constituția # Omniapres
Liderul Partidului Politic Democrația Acasă, Vasile Costiuc, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar urmări invalidarea mandatelor formațiunii sale pentru a le redistribui, astfel încât să poată obține majoritate constituțională. Potrivit lui Costiuc, PAS urmărește scopul revenirii la formula alegerii șefului statului de către Parlament, transmite IPN. „Presa nu ne-a luat niciodată în serios. Noi […] The post Vasile Costiuc: Au gândit că pot anula mandatele noastre pentru că își doresc să schimbe Constituția appeared first on Omniapres.
09:20
CEC a transmis Curții Constituționale actele pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Omniapres
Comisia Electorală Centrală a prezentat ieri Curții Constituționale documentele și materiale necesare confirmării rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 28 septembrie 2025 și validării mandatelor deputaților: procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare, listele de deputați aleși și de candidați supleanți, precum și raportul cu privire la rezultatele scrutinului. Potrivit art. 125 alin. (2) din Codul […] The post CEC a transmis Curții Constituționale actele pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 7 octombrie 2025. Zodia care își recuperează banii și primește o ofertă tentantă # Omniapres
Ziua aduce claritate, vești bune și șanse reale de câștig. Unele zodii primesc bani așteptați de multă vreme, altele semnează contracte sau primesc oferte care le pot schimba traiectoria profesională. În dragoste, apar semne de reconciliere și gesturi neașteptate care readuc zâmbetul. BALANȚĂ Întrevedere cu cineva care vă poate oferi ceva de lucru — e […] The post Horoscop 7 octombrie 2025. Zodia care își recuperează banii și primește o ofertă tentantă appeared first on Omniapres.
6 octombrie 2025
18:10
Razii de control la Nisporeni: Amenzi de peste 17 000 de lei pentru transport ilegal de lemn # Omniapres
Inspectorii de mediu din Nisporeni au desfășurat recent mai multe razii de control pe întreg teritoriul raionului, în vederea verificării legalității transportului de material lemnos și a respectării legislației silvice și de mediu. În cadrul acțiunilor, au fost oprite și verificate mai multe mijloace de transport, fiind analizate actele de proveniență a masei lemnoase și […] The post Razii de control la Nisporeni: Amenzi de peste 17 000 de lei pentru transport ilegal de lemn appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Medvedev lansează teorii sarcastice privind dronele din UE: ”Cârtițele noastre așteaptă o comandă separată” # Omniapres
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat un nou mesaj ironic la adresa europenilor, în contextul incidentelor recente cu drone semnalate pe teritoriile mai multor state din UE. Într-o postare pe platforma MAX, preluată pe Telegram, Medvedev a vorbit despre o “epidemie de drone zburătoare neidentificate” care ar fi “lovit orașele europene”, lansând […] The post Medvedev lansează teorii sarcastice privind dronele din UE: ”Cârtițele noastre așteaptă o comandă separată” appeared first on Omniapres.
17:00
VIDEO // Deputatul nou-ales pe lista PAS, Maxim Potîrniche, surprins dansând cu soția de Ziua Vinului: ”Ne-am jiucat fumeia” # Omniapres
Fostul fotbalist Maxim Potîrniche, recent ales deputat în Parlament pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost surprins într-un moment de voie bună în centrul capitalei, în timpul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a Vinului. Nou-intratul în politică a fost filmat în timp ce dansa alături de soția sa, pe o alee din parc. „Ne-am […] The post VIDEO // Deputatul nou-ales pe lista PAS, Maxim Potîrniche, surprins dansând cu soția de Ziua Vinului: ”Ne-am jiucat fumeia” appeared first on Omniapres.
16:40
Condamnare în dosarul „Șor”: Liderul Oficiului din Basarabeasca închis pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # Omniapres
Președintele Oficiului Teritorial Basarabeasca al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar semiînchis pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată pe 6 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța l-a privat, totodată, pentru […] The post Condamnare în dosarul „Șor”: Liderul Oficiului din Basarabeasca închis pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului appeared first on Omniapres.
16:10
Moldovenii au plătit peste 28 de milioane de lei pentru bunuri aduse din afara țării, într-o singură săptămână # Omniapres
În perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, moldovenii au achitat peste 28,07 milioane de lei în taxe vamale pentru bunuri importate a căror valoare a depășit limita neimpozabilă. Suma reprezintă 3% din totalul încasărilor realizate de Serviciul Vamal în aceeași perioadă. Potrivit datelor oficiale, în doar șapte zile, încasările totale ale Serviciului Vamal la […] The post Moldovenii au plătit peste 28 de milioane de lei pentru bunuri aduse din afara țării, într-o singură săptămână appeared first on Omniapres.
15:40
Trei persoane din raioanele Călărași și Strășeni vor compărea în fața instanței, fiind acuzate de organizarea migrației ilegale spre Italia, printr-o schemă care presupunea falsificarea cărților de identitate românești, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Faptele ar fi avut loc la sfârșitul anului 2021, când unul dintre inculpați, care lucra deja […] The post 250 de euro pentru un buletin românesc fals: trei inculpați trimiși în judecată appeared first on Omniapres.
15:10
Maia Sandu, Igor Grosu și Dorin Recean salută conectarea Moldovei la SEPA: ”Apropierea de UE aduce rezultate concrete” # Omniapres
Republica Moldova a fost acceptată oficial în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), începând cu 6 octombrie 2025. Anunțul a fost salutat de conducerea de vârf a țării, care subliniază beneficiile concrete pe care această decizie le aduce cetățenilor, economiei și mediului de afaceri. Președinta Maia Sandu a declarat că apropierea de Uniunea Europeană […] The post Maia Sandu, Igor Grosu și Dorin Recean salută conectarea Moldovei la SEPA: ”Apropierea de UE aduce rezultate concrete” appeared first on Omniapres.
14:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică Cod Galben, valabilă pentru toată țara, în perioada 7–8 octombrie 2025. Potrivit specialiștilor, în acest interval sunt prognozate ploi continue, care local vor avea caracter de lungă durată. Cantitățile de precipitații vor varia între 15 și 49 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși […] The post Ne așteaptă încă două zile de ploi puternice: Cod galben în toată țara appeared first on Omniapres.
14:10
DOC// Criminalitatea crește, iar statul are un deficit de peste 70% pentru programul de combatere # Omniapres
În perioada 2022–2024, grupările criminale organizate au comis în Republica Moldova 889 de infracțiuni, ceea ce reprezintă o creștere de peste 342%. În total, în anul 2024 au fost înregistrate 24,6 mii de infracțiuni, cu 2,5% mai mult decât în anul precedent. Datele sunt prezentate în proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Programului național de prevenire […] The post DOC// Criminalitatea crește, iar statul are un deficit de peste 70% pentru programul de combatere appeared first on Omniapres.
13:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, evită deocamdată să ofere un răspuns clar în legătură cu viitorul său politic, după ce Blocul Electoral ”Alternativa”, pe care l-a condus la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a obținut 7,9% din voturi și 8 mandate de deputat în noul Parlament. Întrebat dacă intenționează să renunțe la funcția de primar […] The post VIDEO // Va merge Ceban în Parlament? Ce spune edilul despre planurile sale de viitor appeared first on Omniapres.
13:10
Evghenia Guțul, mesaj din detenție pentru protestatari: ”Nu vă puneți sănătatea în pericol” # Omniapres
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, aflată în detenție, a transmis prin intermediul avocaților un mesaj public către susținătorii săi, rugându-i să înceteze mitingurile organizate zilnic în fața Penitenciarului nr. 13 din Chișinău. „Din toată inima vă mulțumesc că veniți zilnic la penitenciarul nr. 13 și mă susțineți pe mine și pe ceilalți camarazi prin prezența voastră. […] The post Evghenia Guțul, mesaj din detenție pentru protestatari: ”Nu vă puneți sănătatea în pericol” appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Noi detalii despre reținerea lui Țuțu. Șeful IGP: ”S-a gândit că este mai deștept decât toate organele de drept din Moldova” # Omniapres
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, aflat în prezent în arest preventiv, este cercetat în mai multe dosare penale pentru trecerea ilegală a frontierei și trafic de influență, atât în Republica Moldova, cât și în alte state. Informația a fost făcută publică de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, care a oferit detalii despre […] The post VIDEO // Noi detalii despre reținerea lui Țuțu. Șeful IGP: ”S-a gândit că este mai deștept decât toate organele de drept din Moldova” appeared first on Omniapres.
